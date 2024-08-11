«Академия Амбрелла»: Самый скучный конец света

«Академия Амбрелла» от Netflix, основанная на серии комиксов фронтмена My Chemical Romance Джерарда Уэя, вышла в 2019 году и представила миру дисфункциональную, но безумно обаятельную семью Харгривз. Дети, воспитанные эксцентричным миллиардером (Колм Фьоре), выросли в потерянных взрослых, которые объединяются только во время апокалипсиса. Сериал с гигантской фан-базой в четвертом сезоне прощается с героями – и делает это, увы, максимально неэлегантно.
фото: netflix.com/tudum
Проходит шесть лет после событий третьего сезона, в котором Харгривзы перезапустили вселенную и остались без суперспособностей. В этой новой – абсолютно нормальной жизни – им приходится бороться не с суперзлодеями, а с рутиной, для которой в данном контексте тоже уместна приставка «супер», и кризисом среднего возраста. Непростое материнство Лайлы (Риту Арья) наслаивается на уныние Диего (Дэвид Кастаньеда), физическое преимущество Лютера (Том Хоппер) не очень-то помогает ему в новой работе, а Эллисон (Эмми Рэвер-Лэмпман) блистает не так сильно, как ей хотелось бы. И только Клаус (Роберт Шиэн), с некоторыми огрехами, но добивается определенного прогресса, отказавшись от деструктивных привычек. Практически сразу появляются и новые антагонисты в блистательном исполнении Меган Муллалли и Ника Оффермана — колоритная парочка (и, кстати, в реальной жизни тоже), словно перекочевавшая из сериала «Фарго», которая возглавила некий культ конца света, уверовав в наслоение временных линий. Так называемые «Хранители» убеждены, что существует правильная и лучшая линия, куда можно вернуться только через всеобщее «очищение», и ключевую роль тут может сыграть еще один новый персонаж – Дженнифер (Виктория Мари), вокруг которой и выстраивается весь сезон. Обманным путем Харгривзов вынуждают отправиться на поиски Дженнифер в небольшой городок, где, как водится, происходят очень странные дела. Собственно, в этот момент о рутине приходится забыть и вернуться к супергероической деятельности, чему большинство членов семьи откровенно не рады.
С каждым сезоном спасение мира все больше тяготит Харгривзов и в финале это уже невыносимо наблюдать – неслучайно в одном из эпизодов отвращение к привычной деятельности показывают через физические реакции, да и в целом последние серии напоминают затяжное похмелье: тебе плохо, муторно, а тут еще и Baby Shark на повторе – пожалуйста, врубите апокалипсис поскорее.
фото: netflix.com/tudum
«Академия Амбрелла» всегда привлекала хаосом, импровизированными танцевальными сценами, стильными декорациями и идиотскими поступками членов семьи, где каждый играл на своей расстроенной скрипке, но в определенный момент паззл складывался, а из какофонии неожиданно выходила на редкость красивая мелодия. В четвертом сезоне авторы по традиции разъединяют Харгривзов, но получившиеся дуэты выглядят откровенно странно и не к месту. Все ингредиенты, вроде бы, на месте – детские травмы на фоне конца света, сдуревшие родственники, правительственные заговоры – но нет той безбашенной энергии, за которую фанаты и полюбили супергеройский комикс. Даже самая яркая звезда семейки – Клаус – померк, и дело тут явно не в актерской игре, а, скорее, в отсутствии нормального сценария. Парочка гэгов, да простенькая отсылка к «Отбросам» – вот что остается разочарованному зрителю.
Четвертый сезон вышел короче остальных – всего шесть эпизодов – и получился более скомканным. От финала такого масштабного проекта ждешь, как минимум, ностальгических ноток, возвращения к сюжетным линиям и героям из предыдущих частей, трогательного, пусть даже и пафосного, прощания, однако авторы словно решили вычеркнуть все, что осталось позади: Лютер окончательно позабыл свою большую любовь Слоан (Генезис Родригес), Бен (Джастин Х. Мин) с Клаусом будто и не дружили вовсе, а о семейном положении Эллисон упоминается лишь вскользь. Полностью растеряв химию между персонажами, создатели «Академии» вводят ключевую героиню, в которую, очевидно, не заинтересованы сами, что уж тут говорить про зрителей. Пока остальные герои отвлекаются от апокалипсиса балетом (окей, в России, где не работает Netflix, это особенно смешно), Дженнифер куда-то все время везут, прячут, спасают и снова везут, опасаясь и одновременно желая того самого «очищения». Но катарсиса, естественно, так и не случается.
фото: netflix.com/tudum
Возможно, не будь повествование столь рваным и коротким, героям удалось бы проникнуть под кожу и влюбить в себя зрителей, как это мастерски получалось у них в предыдущих сезонах, но ощущение, что шоураннер Стив Блэкман основательно устал от семьи Харгривз: в конце концов, сколько можно топтаться на детских травмах? Одну и ту же шарманку заводить по-разному довольно сложно, да и у самого Блэкмана сейчас не лучший период – после обвинений в токсичном поведении и сексизме, может, и правда стоит залечь на дно. Жаль только, что супергероям было уготовано такое скудное прощание, на редкость спокойное и аккуратное для шоу, в основе которого лежит абсурд, хаос и рок-н-ролл. Большого взрыва не случилось, так, легкий пшик. Пожалуй, это самый скучный конец света из всех возможных.
«Академия Амбрелла». 4 сезон. Трейлер на английском языке
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