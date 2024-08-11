Томми-ган против Харли-тян: «Бэтмен: Крестоносец в плаще» и «Отряд самоубийц из другого мира». Смотреть?

Этим летом сериальная вселенная по комиксам DC пустилась во все тяжкие: в июле на стриминге Max стартовало аниме «Отряд самоубийц из другого мира», а в начале августа в библиотеке Prime Video целиком появился сезон «Бэтмена: Крестоносца в плаще», к которому приложил руку легендарный Брюс Тимм — автор культового мультсериала из 90-х. Почему японское шоу о суперзлодеях и американское о легендарном герое интересно смотреть именно в паре, рассказывает Алексей Филиппов.
Сюжет: Бэтмен — в прошлом, суперзлодеи — в другом мире
«Бэтмен: Крестоносец в плаще». Трейлер на английском языке
1940-е, Готэм. В мрачном мегаполисе, где криминал и коррупция делают жизнь граждан всё более невыносимой, неожиданно объявляется герой в плаще и маске летучей мыши. Пока Бэтмен сражается с Пингвином, Женщиной-кошкой и гангстерами Руперта Торна, полиция ставит ему палки в колеса, считая, что самосуд — хуже беспредела.
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Готэм, наши дни. После шумной заварушки Джокер и Харли Квинн заглядывают пропустить стаканчик в любимом баре. Там их ждет засада, из которой криминальному принцу удается ускользнуть, а вот его возлюбленная попадает в тюрьму. Выход оттуда только один — отправиться в недавно открытый параллельный мир, чьи ресурсы интересуют властную сотрудницу ФБР Аманду Уоллер. В компании Бладшота, Глиноликого, Миротворца и Короля акул и с имплантированной в шею взрывчаткой, которая сработает в случае неповиновения, экс-психиатриня совершает жесткую посадку в совершенно неизведанных землях.
«Отряд Самоубийц из другого мира». Трейлер №2 с русскими субтитрами
Одно из немногих очевидных сходств «Крестоносца в плаще
» и «Отряда самоубийц
» заключается в том, что персонажи оказываются в новых обстоятельствах. Рано осиротевший магнат Брюс Уэйн только начал карьеру вигиланта, народного мстителя, а суперзлодеи, хоть и знакомы с копцепцией «исекай
» из манги и аниме, но никогда попадали в мир меча и магии. Оба варианта позволяют зрителям с нуля погрузиться в богатый мир комиксов DC, а тем, кто с ним уже знаком, оценить неожиданность сюжетных или персонажных решений.
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Драматургия: альманах против линейности
Опытный бэтменолог Тимм не стал изобретать велосипед, положившись на проверенную формулу: каждая серия — завершенный сюжет в мрачных декорациях 1940-х, поближе к моде на нуар
, ар-деко и комиксы (собственно, впервые Темный рыцарь явил себя аудитории в 1939-м). Решение обманчиво консервативное и несколько странное, с учетом, что весь сезон выпустили в один день, а процедурал — коронный номер телевизионного вещания. Иными словами, независимые сюжеты с «монстром недели» — давнишний трюк, призванный увлечь человека, случайно нажавшего на пульте нужную кнопку. Расстановка сил понятна практически с любого места, злодеи не повторяются/возвращаются, эмоциональный накал не нуждается во внешних подкреплениях.
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Все десять эпизодов вынужден скреплять практически неизменный Бэтмен — загадочный, с хриплым голосом и поставленным ударом, — а предыстории других персонажей даются впроброс, что редуцирует эффект неожиданности или глубину сопереживания узникам Готэма. Вдобавок ценность каждой победы несколько снижает их рутинность: если никто из злодеев не возвращается, значит, не таким уж и сложным было противостояние.
Детище Таппэя Нагацуки
и Эйдзи Умэхары устроено
ровно противоположным образом: каждый эпизод двигает номинальный сквозной сюжет, а на самом деле — раскрывает душевные и профессиональные особенности негодяев на госслужбе. Глобальных сюрпризов в повествовании нет: сценаристы знакомят японских зрителей с интеллектуальной собственностью DC, а американских, привыкших, что Харли Квинн регулярно выходит
из токсичных созависимых отношений с Джокером, — с азами исекая, то есть сюжетов о попаданцах в фантастические миры.
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Собственно, по законам жанра телепортация (или реинкарнация) за «тридевять земель» обычно настигает тех, кому не по душе обычная жизнь. Изнуренные офисные сотрудники, сломленные психологически затворники и другие жертвы социального давления. Суперзлодеи не противоречат этому важному пункту: все они мечтают о «другом мире», а то и могли найти с кем-то общий язык, если бы вовремя нашли дружеское плечо (но это не точно). Во всяком случае, и у этих профессиональных убийц возникает привязанность друг к другу и даже фантастическим созданиям. Плюс они пытаются говорить со зрителем на одном языке, ссылаясь по случаю на популярные фильмы и сериалы (например, «Игру престолов
» или «Терминатора 2
»).
Маска, мы тебя знаем: (не)стандартные персонажи
Пускай сценаристы не стали менять в «Отряде самоубийц» знаковые образы, нестандартные обстоятельства всем добавляют новые краски. Пока суперзлодеи демонстрируют остатки человечности и даже свои болевые точки, не менее ярким складывается портрет организации «Аргус», которую возглавляет Уоллер из ФБР. Опасные уголовники под её руководством — вполне себе прокси-войска для незаметного решения внешнеполитических задач хоть в другой стране, хоть в мире, живущем по законам фэнтези. Правда, за вышедшие девять серий так и не объяснили, какие именно ресурсы стали предлогом для спецоперации, но тут, как говорится, даже лучше додумать.
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Актуальность «Крестоносца в плаще» чуть более заметна, хотя и тоже носит декоративный характер. Тимм и его команда предлагают неожиданный взгляд на большинство ключевых персонажей: от корпулентного Альфреда с залысиной и жестокой Освальды Кобблпот до американоазиатки Харли Квинн, которой, чтобы кошмарить Готэм, не нужен Джокер — ни сюжетно, ни романтически. Одновременно в сериале появляется много персонажей из комиксов, которые обычно портили жизнь соратникам Бэтмена, а не ему самому: например, Ономатопея или Ноктюрна.
Разумеется, небелая Харли — даже как решение её создателя Тимма — вызвала бурю возмущения у сторонников неких «каноничных образов». Впрочем, в раздел «повесточка» записывают и комиссара-афроамериканца Гордона (Морган Фриман
впервые сыграл
эту роль 20 лет назад), и честную полицейскую-латиноамериканку Рене Монтойю, которую такой и придумал Пол Дини
для «Бэтмена» 1992 года. Вряд ли нетерпимости нужны контраргументы, но нужно отметить, что духу персонажей ничего в сериале не противоречит, хотя создатели «Крестоносца в плаще» и стремятся поместить их в новые обстоятельства, раскрыть чуть иначе. В этом отчасти и фишка альманаха-экперимента.
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Город засыпает: выводы
Именно в тандеме «Бэтмен: Крестоносец в плаще» и «Отряд самоубийц из другого мира» хорошо раскрываются если не сильные и слабые стороны, то разность творческих подходов и зрительских запросов. Взять хотя бы тот факт, что американский сериал ныряет в мифологизированные 1940-е, чтобы продать знакомые ходы, сюжеты и ракурсы в оболочке благородного ретро. Даже удивительно, что вместе с Тиммом продюсерами проекта значатся, например, Джей Джей Абрамс
(«Остаться в живых
») и Мэтт Ривз
(«Бэтмен
» с Робертом Паттинсоном
), которым как будто свойственен чуть более ревизионистский подход.
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Главная проблема «Крестоносца в плаще» не в расовом разнообразии, а в том, что (пере)осмыслению не подвергаются остальные 90% происходящего на экране. Сюжет опирается на штампы чуть ли не полувековой выдержки, используя представление о 1940-х как о временах исключительно томми-ганов, странных цирков и беззакония. В такой черно-белой картине мира довольно натужно выглядят попытки отделить тьму в душе злодеев и героев, тем более — когда локомотивом сюжета выступает один из самых плоских Бэтменов последних лет: персонаж-карикатура, которому не придают глубины ни девайсы, ни враги с серой моралью, ни детская травма.
В этом смысле заочно более дурашливый и необязательный «Отряд самоубийц» кажется драматичнее и последовательнее в изучении зла. Еще и более выигрышным по части анимации: за нее в сериале отвечает студия Wit
, известная по работе над «Атакой титанов
», «Семьей шпиона
» и новом хите «Моя подруга-олениха Нокотан
». Символично, что аниме-индустрия, когда-то ориентировавшаяся на американскую «лимитированную» мультипликацию начала XX века, легко переигрывает «солидное» шоу по части визуальных находок. Наиболее яркой деталью, пожалуй, служит отсутствие в «Бэтмене» ощущение веса у предметов и людей, которые разлетаются в кадре буквально как кегли. То же касается и драматургии с характерами. Слишком плоско, мастер Брюс.
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