Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Томми-ган против Харли-тян: «Бэтмен: Крестоносец в плаще» и «Отряд самоубийц из другого мира». Смотреть?

Обзор сериалов >>
11 августа 2024
Этим летом сериальная вселенная по комиксам DC пустилась во все тяжкие: в июле на стриминге Max стартовало аниме «Отряд самоубийц из другого мира», а в начале августа в библиотеке Prime Video целиком появился сезон «Бэтмена: Крестоносца в плаще», к которому приложил руку легендарный Брюс Тимм — автор культового мультсериала из 90-х. Почему японское шоу о суперзлодеях и американское о легендарном герое интересно смотреть именно в паре, рассказывает Алексей Филиппов.

Сюжет: Бэтмен — в прошлом, суперзлодеи — в другом мире


«Бэтмен: Крестоносец в плаще». Трейлер на английском языке

1940-е, Готэм. В мрачном мегаполисе, где криминал и коррупция делают жизнь граждан всё более невыносимой, неожиданно объявляется герой в плаще и маске летучей мыши. Пока Бэтмен сражается с Пингвином, Женщиной-кошкой и гангстерами Руперта Торна, полиция ставит ему палки в колеса, считая, что самосуд — хуже беспредела.

Читать Тот самый «Бэтмен» и другие мультхиты 90-х
Готэм, наши дни. После шумной заварушки Джокер и Харли Квинн заглядывают пропустить стаканчик в любимом баре. Там их ждет засада, из которой криминальному принцу удается ускользнуть, а вот его возлюбленная попадает в тюрьму. Выход оттуда только один — отправиться в недавно открытый параллельный мир, чьи ресурсы интересуют властную сотрудницу ФБР Аманду Уоллер. В компании Бладшота, Глиноликого, Миротворца и Короля акул и с имплантированной в шею взрывчаткой, которая сработает в случае неповиновения, экс-психиатриня совершает жесткую посадку в совершенно неизведанных землях.

«Отряд Самоубийц из другого мира». Трейлер №2 с русскими субтитрами

Одно из немногих очевидных сходств «Крестоносца в плаще» и «Отряда самоубийц» заключается в том, что персонажи оказываются в новых обстоятельствах. Рано осиротевший магнат Брюс Уэйн только начал карьеру вигиланта, народного мстителя, а суперзлодеи, хоть и знакомы с копцепцией «исекай» из манги и аниме, но никогда попадали в мир меча и магии. Оба варианта позволяют зрителям с нуля погрузиться в богатый мир комиксов DC, а тем, кто с ним уже знаком, оценить неожиданность сюжетных или персонажных решений.

Читать Обзор фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Драматургия: альманах против линейности


Томми-ган против Харли-тян: «Бэтмен: Крестоносец в плаще» и «Отряд самоубийц из другого мира». Смотреть?

Опытный бэтменолог Тимм не стал изобретать велосипед, положившись на проверенную формулу: каждая серия — завершенный сюжет в мрачных декорациях 1940-х, поближе к моде на нуар, ар-деко и комиксы (собственно, впервые Темный рыцарь явил себя аудитории в 1939-м). Решение обманчиво консервативное и несколько странное, с учетом, что весь сезон выпустили в один день, а процедурал — коронный номер телевизионного вещания. Иными словами, независимые сюжеты с «монстром недели» — давнишний трюк, призванный увлечь человека, случайно нажавшего на пульте нужную кнопку. Расстановка сил понятна практически с любого места, злодеи не повторяются/возвращаются, эмоциональный накал не нуждается во внешних подкреплениях.

Читать Как менялись «Черепашки-ниндзя» — другой культовый кинокомикс
Все десять эпизодов вынужден скреплять практически неизменный Бэтмен — загадочный, с хриплым голосом и поставленным ударом, — а предыстории других персонажей даются впроброс, что редуцирует эффект неожиданности или глубину сопереживания узникам Готэма. Вдобавок ценность каждой победы несколько снижает их рутинность: если никто из злодеев не возвращается, значит, не таким уж и сложным было противостояние.

Томми-ган против Харли-тян: «Бэтмен: Крестоносец в плаще» и «Отряд самоубийц из другого мира». Смотреть?

Детище Таппэя Нагацуки и Эйдзи Умэхары устроено ровно противоположным образом: каждый эпизод двигает номинальный сквозной сюжет, а на самом деле — раскрывает душевные и профессиональные особенности негодяев на госслужбе. Глобальных сюрпризов в повествовании нет: сценаристы знакомят японских зрителей с интеллектуальной собственностью DC, а американских, привыкших, что Харли Квинн регулярно выходит из токсичных созависимых отношений с Джокером, — с азами исекая, то есть сюжетов о попаданцах в фантастические миры.

Читать «Джокер» – суперзлодейский фильм со сложной идентичностью
Собственно, по законам жанра телепортация (или реинкарнация) за «тридевять земель» обычно настигает тех, кому не по душе обычная жизнь. Изнуренные офисные сотрудники, сломленные психологически затворники и другие жертвы социального давления. Суперзлодеи не противоречат этому важному пункту: все они мечтают о «другом мире», а то и могли найти с кем-то общий язык, если бы вовремя нашли дружеское плечо (но это не точно). Во всяком случае, и у этих профессиональных убийц возникает привязанность друг к другу и даже фантастическим созданиям. Плюс они пытаются говорить со зрителем на одном языке, ссылаясь по случаю на популярные фильмы и сериалы (например, «Игру престолов» или «Терминатора 2»).

Маска, мы тебя знаем: (не)стандартные персонажи


Томми-ган против Харли-тян: «Бэтмен: Крестоносец в плаще» и «Отряд самоубийц из другого мира». Смотреть?

Пускай сценаристы не стали менять в «Отряде самоубийц» знаковые образы, нестандартные обстоятельства всем добавляют новые краски. Пока суперзлодеи демонстрируют остатки человечности и даже свои болевые точки, не менее ярким складывается портрет организации «Аргус», которую возглавляет Уоллер из ФБР. Опасные уголовники под её руководством — вполне себе прокси-войска для незаметного решения внешнеполитических задач хоть в другой стране, хоть в мире, живущем по законам фэнтези. Правда, за вышедшие девять серий так и не объяснили, какие именно ресурсы стали предлогом для спецоперации, но тут, как говорится, даже лучше додумать.

Читать Маск-код: зачем герои фильмов скрывают лица
Актуальность «Крестоносца в плаще» чуть более заметна, хотя и тоже носит декоративный характер. Тимм и его команда предлагают неожиданный взгляд на большинство ключевых персонажей: от корпулентного Альфреда с залысиной и жестокой Освальды Кобблпот до американоазиатки Харли Квинн, которой, чтобы кошмарить Готэм, не нужен Джокер — ни сюжетно, ни романтически. Одновременно в сериале появляется много персонажей из комиксов, которые обычно портили жизнь соратникам Бэтмена, а не ему самому: например, Ономатопея или Ноктюрна.

Томми-ган против Харли-тян: «Бэтмен: Крестоносец в плаще» и «Отряд самоубийц из другого мира». Смотреть?

Разумеется, небелая Харли — даже как решение её создателя Тимма — вызвала бурю возмущения у сторонников неких «каноничных образов». Впрочем, в раздел «повесточка» записывают и комиссара-афроамериканца Гордона (Морган Фриман впервые сыграл эту роль 20 лет назад), и честную полицейскую-латиноамериканку Рене Монтойю, которую такой и придумал Пол Дини для «Бэтмена» 1992 года. Вряд ли нетерпимости нужны контраргументы, но нужно отметить, что духу персонажей ничего в сериале не противоречит, хотя создатели «Крестоносца в плаще» и стремятся поместить их в новые обстоятельства, раскрыть чуть иначе. В этом отчасти и фишка альманаха-экперимента.

Читать «Темный рыцар» и другие работы Кристофера Нолана

Город засыпает: выводы


Томми-ган против Харли-тян: «Бэтмен: Крестоносец в плаще» и «Отряд самоубийц из другого мира». Смотреть?

Именно в тандеме «Бэтмен: Крестоносец в плаще» и «Отряд самоубийц из другого мира» хорошо раскрываются если не сильные и слабые стороны, то разность творческих подходов и зрительских запросов. Взять хотя бы тот факт, что американский сериал ныряет в мифологизированные 1940-е, чтобы продать знакомые ходы, сюжеты и ракурсы в оболочке благородного ретро. Даже удивительно, что вместе с Тиммом продюсерами проекта значатся, например, Джей Джей АбрамсОстаться в живых») и Мэтт РивзБэтмен» с Робертом Паттинсоном), которым как будто свойственен чуть более ревизионистский подход.

Читать Откуда на Готэм готовилось нападение? Обзор «Бэтмена» Мэтта Ривза
Главная проблема «Крестоносца в плаще» не в расовом разнообразии, а в том, что (пере)осмыслению не подвергаются остальные 90% происходящего на экране. Сюжет опирается на штампы чуть ли не полувековой выдержки, используя представление о 1940-х как о временах исключительно томми-ганов, странных цирков и беззакония. В такой черно-белой картине мира довольно натужно выглядят попытки отделить тьму в душе злодеев и героев, тем более — когда локомотивом сюжета выступает один из самых плоских Бэтменов последних лет: персонаж-карикатура, которому не придают глубины ни девайсы, ни враги с серой моралью, ни детская травма.

Томми-ган против Харли-тян: «Бэтмен: Крестоносец в плаще» и «Отряд самоубийц из другого мира». Смотреть?

В этом смысле заочно более дурашливый и необязательный «Отряд самоубийц» кажется драматичнее и последовательнее в изучении зла. Еще и более выигрышным по части анимации: за нее в сериале отвечает студия Wit, известная по работе над «Атакой титанов», «Семьей шпиона» и новом хите «Моя подруга-олениха Нокотан». Символично, что аниме-индустрия, когда-то ориентировавшаяся на американскую «лимитированную» мультипликацию начала XX века, легко переигрывает «солидное» шоу по части визуальных находок. Наиболее яркой деталью, пожалуй, служит отсутствие в «Бэтмене» ощущение веса у предметов и людей, которые разлетаются в кадре буквально как кегли. То же касается и драматургии с характерами. Слишком плоско, мастер Брюс.

Читать Большая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
HBO MaxWitАлексей ФилипповАнимацияанимеисекайКомикссупергерои
персоны
Джей Джей АбрамсМишель БонильяДидрих БэйдерМаккенна ГрейсГрэй ДеЛайслиМинни ДрайверТакэхито КоясуДэвид КрамхолцЭлис ЛиХэмиш ЛинклэйтерХэйли Джоэл ОсментРоберт ПаттинсонДжим ПирриМэтт РивзКристина РиччиТоби СтивенсАлекс УиндэмКэри УолгренДжейсон УоткинсМорган ФриманЛэйси ЧабертДжейми ЧонПол ШеерСедрик Ярброу
фильмы
Атака титановБэтменБэтменБэтмен: Крестоносец в плащеБэтмен: НачалоИгра престоловМоя подруга-олениха НокотанОстаться в живыхОтряд самоубийц из другого мираСемья шпионаТерминатор 2: Судный деньХарли КвиннХищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

фотографии >>
Томми-ган против Харли-тян: «Бэтмен: Крестоносец в плаще» и «Отряд самоубийц из другого мира». Смотреть? фотографии
Томми-ган против Харли-тян: «Бэтмен: Крестоносец в плаще» и «Отряд самоубийц из другого мира». Смотреть? фотографии
Томми-ган против Харли-тян: «Бэтмен: Крестоносец в плаще» и «Отряд самоубийц из другого мира». Смотреть? фотографии
Томми-ган против Харли-тян: «Бэтмен: Крестоносец в плаще» и «Отряд самоубийц из другого мира». Смотреть? фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Шестакова
10 августа ушла из жизни актриса Людмила Шестакова.
Алина Кузнецова
10 августа ушла из жизни актриса Алина Кузнецова.
Александр Яськов
8 августа ушёл из жизни актёр Александр Яськов.

День рождения >>

Станислав Белозеров
Сергей Жарков
Арсений Ковальский
Оскар Кучера
Елена Лотова
Олег Мазуров
Лаура Пицхелаури
Юлия Проскурякова
Виталий Юшков
Эшли Дженсен
Эмбет Дэвидц
Крис Мессина
Жорж Риго
Оливье де Фюнес
Крис Хемсворт
Халк Хоган
все родившиеся 11 августа >>

Афиша кино >>

Мад
драма
США, 2012
Криминальный город. Возмездие
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2024
Заклятие Амелии
мистика, триллер, фильм ужасов
Португалия, 2023
Беспредельные путешествия во времени
криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Австралия, 2023
Братья
драма
Франция, 2024
Виселица. Жертва призрака
фильм ужасов
Камбоджа, 2023
Мой парень — маньяк
триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2022
Ози: Голос джунглей
детский фильм, приключения, семейное кино
Великобритания, Франция, 2023
Остров бессмертных
драма, мистика, триллер
Канада, 2023
Реальные зомби
комедия, фильм ужасов, экранизация
Канада, Франция, 2023
Тайна самоубийцы
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Исландия, 2023
Тем временем на Земле
драма, научная фантастика, приключения
Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен