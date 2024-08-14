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«Взрослые» — это мы: Сериал о 25-летних, которые пока не решили, как жить

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14 августа 2024
В кинотеатре Okko продолжается показ сериала Екатерины Тодоровской «Взрослые» — искренней поколенческой мелодрамы о трех подругах, которым ужасно не хочется взрослеть. Сериал понравился нам еще на фестивале «Пилот», где он получил приз за лучший дебют. Рассказываем чуть-чуть подробнее, как в коротких сериях по 25 минут умещается столько мудрости и нежности.

«Взрослые» — это мы: Сериал о 25-летних, которые пока не решили, как жить

Три 25-летние подруги, выросшие в одном дачном поселке, сохранили дружбу на долгие годы. У девушек непохожие характеры и жизненные обстоятельства, но каждая из них чувствует, что пришло время окончательно проститься с беззаботной юностью, начинать строить карьеру и заводить семью. Соня (Стася Милославская) рассудительная и рациональная, уже собирается замуж, ее Даня – удачная партия из состоятельной семьи, и свадьба планируется пышная, с размахом. Все мысли Сони заняты подготовкой к главному торжеству в ее жизни: оно должно быть безупречно, и даже неважно, что большую часть гостей девушка даже толком не знает.

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Вторая героиня Яна (Анастасия Талызина) – раскрепощенная и беспечная, хочет расстаться с парнем, и вселенная быстро реагирует на ее запрос и посылает ей нового. Костик – человек творческий, будущий кинематографист, и квартиру собственную имеет, правда, туда без предупреждения иногда приходит сверх меры заботливая костина мама, но пока это не кажется Яне проблемой. Третья подруга Лиза (Мария Мацель), тревожная и застенчивая, живет с мамой и переживает, что никак не может потерять девственность. Вообще-то у нее есть приятель, который ее добивается, это Арсений, он писатель, правда, пока его произведения не печатают, но он не сдается. Дачницы Дачницы привыкли держаться друг друга и делиться самыми интимными переживаниями, но важность самоопределения зависла над ними дамокловым мечом. Приходится все чаще задавать себе вопросы, ответов на которые на самом деле нет.

«Взрослые» — это мы: Сериал о 25-летних, которые пока не решили, как жить

«Взрослые» получились по-девичьи трепетными и искренними – в момент написания сценария Тодоровской было не более 28-ми, а в основу произведения легли личные истории. Сюжет никуда не торопится, не стремится, но предлагает глубокое погружение в жизнь трех взрослеющих девушек, наблюдая за тем, какими событиями и мыслями наполняют они день за днем, о чем говорят, встречаясь с родными, коллегами по работе, психологами, своими вторыми половинками. А когда окружающие люди делают им больно, они не забывают обсудить наболевшее друг с другом. Для подруг нет запретных тем, они свободно обсуждают сексуальный опыт, тревоги и сомнения, чего хотят мужчины и чего хотят они сами. Соня увидела, как ее отец целуется с какой-то девушкой, а до этого она считала, что у нее идеальная семья, в которой никто не изменяет. Лиза удивилась, что мама выбрила лобок, а потом увидела в ее телефоне фото парня лет на 15 моложе. Яна съезжает из дома, принимая упреки старшей сестры. Во всем мире есть только одно место, где нет проблем, где очень хорошо. Это их дачная улица, где так много воздуха и теплый дом с камином.

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У Екатерины Тодоровской получается передать и легкую грусть, и иронию, да и в целом сериал можно назвать творческой удачей: отлично подобранная музыка, папин продакшн Валерия Тодоровского, постаравшийся, чтобы было красиво, а главная живые человеческие истории, сложные герои и прекрасные, искренние актерские работы. А главное – искренняя нежность и любовь без единого упрека, с которой Екатерина ведет своих героинь во взрослую жизнь. Ведь если быть ребенком трудно, потому что у тебя нет свободы, то стать взрослым – еще труднее. Вместе со свободой взрослого приходит ответственность – за свою будущую жизнь и за близких, которые становятся от тебя зависимы. На каждое, даже самое маленькое решение нужна смелость, и героини сериала учатся слушать себя, понимать свои границы. «Не знаю, кто я, не знаю, чего я хочу», — говорит одна из подруг. Но как же прекрасно, что их мотивации – внутренние, и реагируют на собственные желания, а не на запросы и понуждения извне.

Смотрите сериал «Взрослые» в онлайн-кинотеатре Okko

«Взрослые»

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«Взрослые» — это мы: Сериал о 25-летних, которые пока не решили, как жить фотографии
«Взрослые» — это мы: Сериал о 25-летних, которые пока не решили, как жить фотографии
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