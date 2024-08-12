«Чистые руки»: Олимпиада есть у нас дома

Пока в Париже шли Олимпийские игры, российские онлайн-площадки схлестнулись в схватке тематических сериалов: параллельно с «Играми» от Кинопоиска, на сайте Первого канала и Кино.1тв вышли «Чистые руки» — также посвященные Олимпиаде-80 в Москве, но уже совсем по касательной. Спортивное событие становится фоном для соревнований шпионов — чекисты борются с потенциальной иностранной угрозой, которая так и норовит просочится в СССР с толпой атлетов и журналистов, а также друг с другом. В центре «аппаратных» войн оказываются молодые радиоинженеры с их семейными проблемами, карьерными перспективами и первыми влюбленностями.
Аспиранты Жора (Евгений Сыркин
) и Леша (Евгений Антропов
) — друзья детства, талантливые инженеры и физики — проводят беззаботное время на родной кафедре под руководством профессора-диссидента (Василий Бочкарев
). Москва готовится к Олимпиаде, но их головы заняты любовными переживаниями. Леша давно сохнет по Марине (Александра Никифорова
), их общей и тоже давней подруге, ловелас Жора крутит скоротечные романы, не замечая, что та самая Марина, на самом деле, давно и беззаветно влюблена в него. Это пока еще незаметное противостояние — не единственное. Старательный Леша невольно завидует безалаберному, но куда более талантливому Жоре. Соперничество выйдет на новый, совсем уже не дружеский уровень, когда на кафедру нагрянет КГБ в лице Самарина (Сергей Угрюмов
) и начнет вербовку молодых радиоспециалистов для работы над неразрешимой проблемой. Зарубежные шпионы передают послания, которые удается перехватить, однако при попытке вскрытия и расшифровки записей, они каждый раз самоуничтожаются — нужно понять, почему, и решить проблему. Сперва на работу в отдел приглашают и Жору, и Лешу, но в итоге останется только один.
Эта, по сути, центральная линия — далеко не единственная в сериале, да и вовсе выглядит каплей в море десятков прочих напрямую или косвенно пересекающихся сюжетов. Тут и работающая на вражескую разведку белокурая нимфа, задание которой — очаровать начинающего чекиста, и кабинетная борьба с участием вернувшегося на родину из Великобритании и пытающегося влиться в давно забытую жизнь агента (Дмитрий Фрид
), и семейные драмы на тему безотцовщины, попыток выехать в Израиль, алкоголизма, которому не место в прекрасной олимпийской Москве, и трогательная любовь советской девушки и журналиста из ФРГ, которым не смогла помешать строгая мама, но, кажется, вполне способны помешать все те же спецслужбы и неспортивные подставы.
То и дело возникают редкие, но меткие вкрапления как будто бы реальной истории – за нее в кадре, к примеру, отвечает появляющийся на миг и раздающий ценные указания будущий генсек Андропов (Аристарх Ливанов
). Посвящены они, конечно, усилению безопасности — больше рамок, больше «неприметных» типов в костюмах, с дипломатами и зонтами, курсирующих по городу в поисках потенциальной и реальной угрозы. Не успеешь оглянуться, а фото твоего невинного поцелуя с супостатом (Джеймс Тратас
) уже лежит на нужном столе — и вчерашняя танцовщица и звезда церемонии открытия Игр сидит под домашним арестом и с туманными перспективами на будущее.
Попавший в этот зачарованный мир Леша весьма быстро коррумпируется высокой зарплатой, на которую можно прикупить не только чешский пиджак во внутреннем магазине КГБ, но и раздобыть леопардовый пеньюар в перьях для любовницы (Кристина Шелобкова
). Которая подозрительно быстро сменяет на посту зазнобы Марину — загадочная дочка торгпреда, прибывшая прямиком из Парижа, раскованная и чарующая. Для Леши, всю жизнь прозябавшего в тени Жоры, а тут дорвавшегося до должности, денег и успеха, в ее симпатии нет ничего подозрительного — он зол, одержим местью, опьянен завистью. Но зритель уже знает, с кем она встречается тайком.
По своей структуре «Чистые руки» — классическая для российского телевидения шпионская драма, ловко подгоняющая события давно минувших дней под актуальную повестку и выходящая в нужном месте в нужное время. Не до спортивных соревнований, враг у ворот — впрочем, личные истории все-таки превалируют, хоть и в каждой из них нет-нет, да и просвечивает политический подтекст. Лишней жути авторы не нагоняют, летняя Москва светится, сверкает и источает любовь. Молодежь гуляет по набережным и целуется в кустах сирени. Впрочем, за каждым из них сидит специально обученный человек, который при случае пресечет все ненужные контакты. О, спорт, ты — миф.
Смотрите сериал «Чистые руки» на сайте Первого канала и Кино.1тв.
обсуждение >>