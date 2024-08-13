«Холостяк», «Атака титанов», советское кино и Fallout: репортаж со съемок «Подростков в космосе»

В альтернативном будущем из-за использования нефти и угля распространяется болезнь легких. Люди умирают в среднем к 30 годам. Общество сильно расслоилось по экологическому признаку, но у человечества есть еще шанс на спасение. Раз в восемь лет рядом с Землей пролетает астероид, в пещерах которого были обнаружены колоссальные запасы экологически чистого энергоносителя. Используя это вещество, люди смогут радикально улучшить качество жизни. Однако первая миссия, отправившаяся за веществом, погибла. Теперь космические силы набирают новую экспедицию. Из 13 претендентов — подростков с абсолютно разными предысторией и мотивацией — отберут только шестерых. В каждой серии «Подростков в космосе» один из персонажей будет выбывать — почти как в шоу «Холостяк». Главная интрига первого сезона — кто же полетит в космос. На съемочной площадке побывал Александр Постников, чтобы узнать, чего ждать от нового сериала для платформы Wink.ru, и на что он будет похож?
фото: онлайн-кинотеатр Wink.ru
Этот район Москвы традиционно был отведен для убоя скота. При Александре III тут даже выстроили новый городской кластер инновационной скотобойни. Её оффер мог прельстить работникам XIX века удобным балансом work-life (перед революцией был даже синематограф!). В 1931-м Микоян разместил здесь новый мясокомбинат, которому через два года присвоили его имя. При нем на въезде поставили ворота с двумя большими скульптурами бычков. Именно тут и разработали известные каждому марки колбас «Докторская», «Любительская» и «Чайная». Впрочем, сейчас почти ничего не напоминает о прошлом района — и всё же сегодня здесь можно застать синематограф!
ЧитатьРецензия на первых «Трудных подростков»
На территории хаотично перемешаны офисные здания и стихийно появившиеся парковки в проплешинах между ними. Таксист долго петляет, и наконец мы заезжаем во внутренний двор трехэтажного здания, обшитого вентфасадом. Большой лагерь киношников кажется обезлюдевшим: трейлеров и инфраструктуры тут больше, чем людей. Через единственную дверь мы проходим к лестнице, которая, как ни странно, ведет только вниз! Четыре пролета — и перед нами вырастает огромное забетонированное подземелье. Яркий киношный свет не может достать до некоторых темных углов. Толпа людей — съемочная группа и актеры — издалека кажутся жуками, которых накрыли бетонным стаканом высшие силы. Серо-голубая униформа актеров, проекции контурных карт, выведенные на шершавые стены, и защитные скафандры, висящие на стендах, сразу навевают атмосферу бункера из «Фоллаута». В спертом воздухе чувствуется желание выбраться к солнечному свету — ведь самые мощные приборы не могут рассеять темноту за спиной. Сбежать из бойни к звездам — наглядная метафора человеческого стремления к космосу.
фото: онлайн-кинотеатр Wink.ru
«Для меня космос — это что-то неизведанное и от этого страшное», — говорит Екатерина Матвиенко, креативный продюсер нового сериала Wink.ru «Подростки в космосе», чья предыдущая работа — популярные «Трудные подростки». «Космос — это одиночество и смертельная опасность. Я лично не вижу никакой романтики [в том], чтобы одному полететь куда-то в металлической штуке. Сидеть там очень долго… Это никогда не было моей мечтой, скорее — страхом. Но развитие космической отрасли — это движение в сторону улучшения жизни на Земле. Если бы космонавты не полетели на Луну собирать пробы грунта, то у нас не было бы беспроводных шуруповертов и пылесосов», — рассказывает девушка. Действие сериала будет проходить на Земле, в тренировочном центре. Матвиенко подтверждает, что «Подростки в космосе» — это рабочее название, которое изменят к релизу. «После выхода «Трудных подростков» мы поняли, насколько востребован сейчас контент young adult, а последнее время стал популярен еще и космос. Так что мы решили сделать проект по вайбу похожий на «Трудных подростков», только с космической тематикой. Сериал для старшего подросткового возраста в научно-фантастическом сеттинге» — рассказывает креативный продюсер.
ЧитатьРецензия на «Сто лет тому вперед» по мотивам Булычева
Одна из задач проекта — сделать поправку на современность, вернувшись к детскому советскому кино о покорении космоса. «Даже если брать, например, героев Кира Булычева — советского подросткового фантаста 1970—80-хх, который много писал о космосе, — то все они прямо идеальные пионеры-космонавты. Нам хотелось приблизить героев к современным людям. Наши персонажи могут настолько мечтать об экспедиции на астероид, что готовы на подлости и подставы» — продолжает Матвиенко. Мотивы героев, о которых она рассказывает, действительно более психологичны и не сводятся к пионерским идеалам, как в советских фильмах. На кого-то давит семья, кто-то ведет свою игру, а кто-то согласился из личных целей, не коррелирующих с задачей миссии. Эту мысль развивает исполнитель главной роли — хулигана Кирилла — Денис Косиков: «Для меня, эта история именно о конфликте поколений. Взрослые накладывают на молодых какие-то свои намерения, даже не спрашивая их мнения. История про предназначение, которое ты не выбирал».
фото: онлайн-кинотеатр Wink.ru
Денис рассказывает, что его герой любит подраться, хотя это буквально написано у него на лице. Кирилла с подбитой губой только что строго отчитали перед строем курсантов. Вычли десять баллов — прямо как в Хогвартсе — не то за сигареты, не то за презерватив, не то за кастет. Курсанты должны были выложить все неуставные вещи перед прохождением отборочного испытания в симуляции пещер. Кирилл уверял старшего по званию, что кастет ему подбросил Марк (Давид Сократян) — парень Ани (Софья Аржаных). Но, кажется, все уже поняли, кто тут на плохом счету. Кириллу не поверили.
Марк и Аня из хороших семей, связанных с космической программой. Им на роду было написано лететь к звездам. В испытательный лагерь они уже пришли как парочка. Отец Марка — большая шишка на космодроме. Аня же хочет узнать, что случилось с прошлой экспедицией: в ней погиб её отец. Девушка не верит официальным заявлениям, согласно которым катастрофа произошла из-за ошибки экипажа. Парочка садится в построенный прямо за входом в пещеры интерьер вертолета, Аня прижимается к Марку и просит поддержки: «Мне плохо, я точно не справлюсь». Кажется, они набирают высоту. Парень бурчит что-то из серии «Не переживай, детка». За три дубля он ни разу не приобнял Аню — разве что один раз по-товарищески неуклюже коснулся ладони.
ЧитатьРецензия на сериал «Цикады» с Софьей Аржаных
Глядя на столь вялое проявление подростковой любви, хочется узнать, не причастен ли к этому главный bad-boy сезона? Однако Денис и Софья только переглядываются и таинственно говорят: «Смотрите наш сериал, чтобы узнать, почему наши отношения сложнее, чем простой любовный треугольник» и «Мотивация наших персонажей чуть глубже, чем просто отбить девушку ради удовлетворения мужского эго». Позже Софья всё-таки дает совет, чем парень может заинтересовать девушку на пару социальный слоев выше. «Тут на горизонте появляется другой мальчик, который показывает, что, оказывается, можно по-другому относиться к девушке, можно быть чуть мягче, нежнее, дарить больше внимания, заботы какой-то», — делится актриса.
фото: онлайн-кинотеатр Wink.ru
Параллельно в импровизированной гримерке сразу три художника по костюмам одевают актеров, как на конвейере — по-очереди — в скафандры. «У нас тут в шлемах специальные вентиляторы стоят. Потому что иначе внутри очень сильно пахнет химией», — говорит актриса Дарья Акмалова, показывая соответствующий шланг. Для её героини — строгой леди Оксаны — очень важна цель экспедиции: она хочет полететь в космос, чтобы помочь человечеству (да и себе тоже) не умереть на Земле. «Она холодная, немного стервозная, может пойти по головам. Но глубоко в ней есть душа, добро», — описывает героиню Дарья, для которой это дебютный проект, — «Мне кажется, это и в жизни у людей есть, когда у тебя какие-то добрые побуждения, но ради достижения своей цели ты готов на всё».
Смотреть онлайнКлассический фильм «Москва — Кассиопея» Ричарда Викторова
«На роль Ани мы пробовались вместе с Софьей Аржаных. Но за несколько недель до выхода в кадр было принято решение, что я буду играть роль Оксаны. Разумеется, первое время у меня по отношению к Софье, которая теперь играет Аню, были странные чувства, но я понимала, что в этом нет её вины. На площадке мы начали с ней общаться — и все эти непонятные чувства пропали. Но так как у меня эти ощущения ярко запомнились, я вспоминала их в кадре, когда играла Оксану. Мне это очень помогло в работе над ролью», — делится Даша. Как и молодая актриса, Оксана достигла всего своими силами, поэтому явно проявляет недружелюбие к Марку и Ане, для которых место в космосе уже зарезервировано. «Я думаю, что человек может быть хорошим и добрым, но, когда на кону твоя цель, начинаются преграды и трудности, то возникают какие-то негативные эмоции, негативное мышление. Которым надо тоже уметь управлять», — так Даша проводит параллель между собой и персонажем.
фото: онлайн-кинотеатр Wink.ru
Короткого разговора с Софьей Аржаных («Цикады») достаточно, чтобы понять выбор продюсеров. Девушке невозможно отказать в обаянии. Она встречает нас на выходе из локации с вертолетом и приветливо рассказывает про qr-код на своей форме. Говорит, что для каждого персонажа создадут страничку в сети, где зрители смогут узнать о них побольше. Для общения с прессой и продвижения проекта лучшей исполнительницы главной роли не придумаешь: для Софьи сериал — про ностальгию, диалог с советским кино. Она увлеченно говорит об этом — и ты ей веришь: «Мне кажется, что меня относит куда-то в сторону детского кино из СССР. Потому что во времена такого активного освоения космоса, в советские годы, появлялось огромное количество детских кинокартин: «Отроки во вселенной», та же «Москва — Кассиопея». Я их всегда очень любила смотреть, пересматривала в детстве. Когда я прочитала первый раз сценарий, я как раз вспомнила все эти фильмы, меня отнесло куда-то в эту сторону. Помните замечательный эпизод, где герои бегают перед стартом по советской Москве, под дождем, под песню «Ты мне веришь или нет»?» — Софья говорит о фильме «Большое космическое путешествие». — «Просто я реально очень много детского советского кино смотрела и люблю его». По её энергии, оставшейся после съемочного дня с переработками, кажется, что она уже по совместительству занята и продвижением «Подростков в космосе»: мило смеется, откровенничает и очаровательно улыбается для видеоинтервью. Приостанавливает рассказ, чтобы лучше вслушаться в вопрос или обсудить отличия метеорита от астероида. Не удивительно, если зритель полюбит её так же, как люди в индустрии.
ЧитатьБольшая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов»
Неожиданная параллель, которая может объединить взгляд на «Подростков в космосе» Кати с Денисом (поколенческий вопрос о ценностях) и Софьи (советское космо-кино), — «Атакой титанов». Советский пласт фильмов о детях в космосе можно сравнить с первыми тремя сезонами аниме. В начале это история о том, как воля и героизм проявляют себя в наиболее пассионарных членах любого общества — детях. В четвертом настроение меняется: мы больше узнаем о Зике, Райнере, Габби и Фалько — подростках, которым страна дает почетную и ответственную силу превращаться в гигантских титанов. Это уже рассказ о том, как ломают судьбы идеология и окружение, миф о героизме, сочиненный взрослыми для детей. Оглядывая темное подземелье бывшей скотобойни, я с улыбкой напеваю строчки: «Смерть таится по углам, но жизнь ожидает там же». У проекта «Подростки в космосе» есть возможность поговорить с молодой аудиторией о том, что иногда истинная победа — это формальное поражение. Мы все выиграем, если примем, что в детях человеческое есть априори: за него не надо проходить испытания от взрослых.
обсуждение >>