Такая разная «Ваша честь»: чем отличаются адаптации популярного израильского сериала из разных стран

На канале КИНЕКО 12 августа – одновременно со всем миром – состоялась премьера дорамы «Ваша честь», созданной по формату популярного израильского сериала «Судья», который уже был адаптирован во многих странах, в том числе в России. Это напряженная история неподкупного судьи, чей сын случайно сбивает мотоциклиста, оказывающегося отпрыском криминального босса, и скрывается с места аварии. Несмотря на яркий конфликт, положенный в основу всех адаптаций, этот сюжет в каждой стране развивается с характерными для местных реалий акцентами. Разбираемся, чем же отличаются адаптации «Судьи» (или «Вашей чести») в разных странах.
«СУДЬЯ» (2017, Израиль)
Оригинал начинается с кадров последствий аварии, где седан сбил мотоцикл, и тут же отправляется в зал суда, где славящийся своими принципами Миху Алкоби
(Иорам Хаттаб
) принимает решение в пользу общины бедуинов, чьи дома незаконно снесли. О происшествии на дороге судья, который вот-вот должен получить повышение, но совершенно не собирается из-за этого плести какие-то интриги, узнает чуть позже. Сначала от сына, который признается, что, в очередной раз не получив права, взял семейную машину, чтобы просто прокатиться по округе и случайно сбил мотоциклиста. Затем уже в полицейском участке, куда семья едет, чтобы сын написал явку с повинной, но судья предусмотрительно зашел раньше, – услышав телевизионный репортаж, раскрывающий, что жертвой аварии стал сын пожизненно осужденного авторитета, и мысли вслух своей знакомой (начальницы участка) о том, что эта авария запустит новую криминальную борьбу всех против всех.
Израильский «Судья», где жертва аварии, кстати, в отличие от большинства адаптаций, хоть и находится в тяжелом состоянии, но остается жив, сконцентрирован в первую очередь именно на Алкоби, причем на его действиях, а не мыслях или психологических дилеммах. Судья действует активно и решительно, заметая следы, чтобы не вовлечь своего сына, а точнее всю свою семью, в том числе и тещу, в круговорот не самых законных событий. На первый план здесь действительно выходит криминальная драма с борьбой всех против всех – оттого и разнообразных второстепенных героев в «Судье» тоже немало, – которая только к финальным сериям перерастает в психологическую, даже с нотками мелодраматизма, историю о нелегком выборе. Не между долгом и честью, а, скорее, между собой и семьей.
Случившийся спустя три года после выхода оригинала американский ремейк «Судьи» считается одной из самых популярных адаптаций израильского проекта. В том числе потому, что главную роль в нем сыграл Брайан Крэнстон
, звезда сериала «Во все тяжкие
», который и в «Вашей чести» отчасти повторяет арку своего самого известного персонажа, тоже невольно втягиваясь в преступную деятельность. Несмотря на то, что Майкл Десиато
из «Вашей чести» изначально обладает более сильным характером, нежели Уолтер Уайт.
Впрочем, главное отличие американской версии «Судьи» от израильского оригинала заключается в равноправии отца и сына Десиато. Роль последнего исполнил Хантер Дуэн
, до «Вашей чести» сыгравший в «Мире Дикого запада
», а после – закрепивший славу в «Уэнздэй
». Именно с довольно подробного утра подростка Адама Десиато и не менее подробного – тоже подростка-мотоциклиста Рокко Бакстера, который погибнет под колесами его автомобиля, и начинается сериал. Бакстеры – крупнейший клан Нового Орлена, где служит судьей Десиато. И они, судя по слухам, уже вышли на след виновника трагедии. Так что прежде честный служитель закона все-таки решает пройти против него. И в израильской, и в американской версиях первые попадающие в кадр разбирательства судьи играют впоследствии свою роль, однако, кажется, что для ремейка с Крэнстоном это вовсе не главное. Вместо криминала на авансцену здесь выходит психологическая драма с семейными травмами и трагедией отцов и детей, одинаково актуальной по разные стороны закона.
Индийская версия практически покадрово повторяет израильский сериал – кажется, что даже артистов здесь искали в первую очередь исходя из внешнего сходства с оригинальным проектом. Отличается лишь исполнитель главной роли – суперзвезда Болливуда, активно снимающийся и в независимой кино, Джимми Шергил
, который обеспечил сериалу большую фанатскую базу.
Его судья – Бишан Косла
– тоже разрывается между долгом и семьей, окунаясь в гангстерский мир Индии. Интересно, что действие сериала происходит в не самой популярной не только для мирового, но и даже для местного кинематографа Лудхиане, крупнейшем городе Пенджаба, индийского штата, расположенного на территории одноименной равнины, которая в 1940-х была разделена между Индией и Пакистаном. Так что именно здесь яркое средоточие разных религий и народов. В самом начале Косла как раз и проводит заседание суда, где говорит о том, что Пенджаб с уважением относится к каждому, однако в последующих сериях тема мигрантов, хоть и проходит по касательной, но является довольно важной для придания этой истории местного межнационального колорита.
Российская адаптация на первых порах идет по пути индийского ремейка, то есть практически по сценам переснимает израильский оригинал, но с местной главной кинозвездой – Олегом Меньшиковым
, который играет неподкупного судью небольшого приморского городка Михаила Романова
. Интересно, что открывающее сериал дело в российской версии, в отличие от всех вышеперечисленных, лишено этнического вопроса и посвящено девушке, обвиняющей в изнасиловании сына важного человека, а чтобы показать неподкупность Романова тут сразу же демонстрируют пришедшую на стол судьи записку с суммой взятки, который он на крупном плане рвет на мелкие кусочки.
Именно тема коррупции и прогнившей системы становится одной из реперных точек российской «Вашей чести», порой заслоняя собой психоэмоциональный конфликт отцов и детей, хотя этот сюжет будто бы создан именно для отечественного кино, воспитанного на литературной классике. Но в сериале с Меньшиковым прицел закона и (бес)порядка возведен на старшее поколение – не только на судью Романова, заметающего следы аварии с участием своего сына, но и на криминального авторитета Разина, отца жертвы, в исполнении Алексея Серебрякова
. Причем если сыну Романова отведено не так уж много экранного времени, то мстящий за своего брата отпрыск Разина Кирилл (Даниил Воробьев
до активной фазы популярности), впитавший всю поколенческую силу криминальных разборок 90-х, в некоторых сериях становится чуть ли не ключевым персонажем. Финал российской версии тоже отличается. Создатели отечественной «Вашей чести» оставляют более жирный крючок для второго сезона, нежели их предшественники. Хотя у всех упомянутых выше проектов уже вышли продолжения. В отличие от российского.
Французская версия поначалу пытается занять некую среднюю позицию между израильским оригиналом и сериалом с Брайаном Крэнстоном, уделяя примерно одинаковое экранное время и сыну судьи, и ему самому, а также разыгрывая сразу и сложный для страны вопрос мигрантов, и отношение полиции к темнокожему населению, и даже – поначалу совсем вскользь – проблемы наркотиков. Однако по факту этот сериал становится ближе всего, как бы это странно ни звучало, к российской версии.
Здесь также основной упор сделан на конфликт отца-судьи и отца-преступника, который был осужден на долгое заключение именно им (да, это отличает обе версии от оригинала). Однако актерски французская история строится чуть в иной тональности. В роли судьи Ришара Альтмана
– Кад Мерад
, самый душевный актер кассовых и известных далеко за пределами страны лент – например, «Бобро поржаловать
» или «SuperАлиби
» (а еще снимающийся в ремейке российского «Холопа
»). Его заклятого врага – сидящего за решеткой наркобарона Бруно Риву, жаждущего мести за сына, – сыграл Жерар Депардье
.
Как и во французской версии, в итальянской уже в первой серии фокус направлен не только на судью Витторио Пагани
(Стефано Аккорси
) и его сына (Маттео Оскар Джуджоли
), но и на семью жертвы, в том числе на сидящего в тюрьме мафиози, который сразу же выдает эмоциональный спич о том, что требует сатисфакции. Итальянцы вяло пытаются заигрывать с национальной повесткой, сводя открывающее сериал дело к уличному ограблению, в котором подозревается мигрант, но главным в этом проекте становится попытка доказать, что дело «Клана Сопрано
», пусть и тоже созданного вовсе не в Италии, живет.
Но в череде мужской борьбы за жизнь, долг, совесть и семью так или иначе фигурируют женщины. И это, пожалуй, главное весомое отличие итальянской «Вашей чести» как от оригинального проекта, так и от других адаптаций. Именно здесь практически сразу раскрывается роль матери сбившего мотоциклиста подростка и жены судьи – чья судьба во многом объясняет поступки героев (но всех версиях), – а также больше экранного времени уделено и женской части семьи пострадавшего парня (он здесь тоже не погиб, но оказался в коме). В общем, итальянская версия расширяет брутальный семейный конфликт до противостояния (или противопоставления) мужского и женского.
«ВАША ЧЕСТЬ» (2022, Германия)
На первый взгляд, немецкую версию можно назвать самой холодной интерпретацией «Судьи». Дело происходит в горнолыжном, хотя и находящимся уже на территории Австрии, Инсбруке, чьи пейзажи являются важным элементом изобразительного ряда этого сериала, который, в отличие от предыдущих версий «Вашей чести» больше тяготеет к скандинавскому детективу, нежели к криминальному процедуралу. Даже судья Майкл Якоби
в исполнении прославленного актера Себастьяна Коха
начинает здесь свою работу не в зале заседания, а на кухне, участвуя в следственном эксперименте. Патетичных речей от этого судьи не дождешься. На работе он честен и справедлив, но не слишком разговорчив, даже от повышения молчаливо отказывается. Дома тоже лишь обменивается парой фраз с сыном, пока не видит вмятину на машине. И только тогда устраивает серьезный разговор о том, что же произошло, который выводит его на эмоции.
Только когда судья оказывается в полицейском участке, куда привез сына, он узнает, что пострадавший в аварии – сын главы Сербского мафиозного клана, в 90-е служившего у Милошевича, а затем торговавшего оружием и наркотиками. С этого момента и начинается спасительная одиссея героя Коха, давно идущего против мафии, – он пытается сохранить семью и себя (или себя для своей семьи), руководствуясь уже не только холодным расчетом.
«ЧЕСТЬ» (2023, Испания)
Испанский судья Мартин Ромеро
(Дарио Грандинетти
) оказывается гораздо ближе к Майклу Десиато, нежели к Миху Алкоби. Он так же с легкостью после пробежки прибегает в свой кабинет, чтобы потом выйти из него и вершить приговор. Только сам опаздывает, а не упрекает в этом адвокатов, как было в американской версии. Да и рассматривает, казалось бы, совсем простые дела – женщина побила мужчину-работодателя в том числе за то, что он задержал ей зарплату. Тем не менее Ромеро – человек, пользующийся большим уважением и знающий о бандитском мире объятой солнцем Севильи гораздо лучше, чем его сын, утром случайно сбивший мотоциклиста, принадлежавшего к преступному клану Агелара.
Как и во всех других версиях, папа-судья поначалу хочет поступить по закону и везет сына на явку с повинной, но только в испанской версии этому предшествует еще и заседание полицейских, обсуждающих аварию. И только в ней судья так и не заходит в участок, потому что еще через окно видит, что потерпевшей стороной стала семья Агелара. Что не ускользает от внимания главы участка, во многих версиях поначалу предстающей лишь затюканной мамашей, в перерывах между бесконечными созвонами с детьми, вздыхающей, что сейчас начнется криминальная борьба, но именно в испанской версии сразу же задающей жаркий эмоциональный тон истории о долге и его чувстве.
«ВАША ЧЕСТЬ» (2024, Южная Корея)
Самая свежая адаптация «Судьи» содержит все захватывающие сюжетные элементы оригинала, но при этом более близка к популярной американской версии. Тем не менее создатели дорамы не пошли по пути чистой пересъемки, а по-своему интерпретировали сюжет и, пожалуй, единственные уже в первой серии вывели на первый план не только именно сына судьи, но и его будущего врага, еще отбывающего наказание в тюрьме.
Ким Ган-Хон уже больше двух лет отбывает срок за мошенничество и каждый новый день начинает в 6 утра с ежедневной пробежки. Создатели корейского сериала сразу раскладывают паззл на четверых: Ким звонит отцу в тюрьму и благодарит за новый мотоцикл, судья Сон Пан Хо
(Сон Хён Джу
) так усердно готовится начать рабочий день, что особо не замечает сына. Но произошедшая на дороге трагедия будто бы переворачивает все с ног на голову.
Корейская драма «Ваша честь» на телеканале КИНЕКО с 12 августа.
«Ваша честь»
обсуждение >>