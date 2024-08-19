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«Во всем искали небольшой сюр»: как снимали сериал «Пока не родила» c Ангелиной Загребиной и Иваном Охлобыстиным

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19 августа 2024

С 19 августа в 20:00 на телеканале ТНТ начнется показ комедийного сериала «Пока не родила» с Ангелиной ЗагребинойХимера», «Последний аксель») в главной роли. Это история с нетривиальной завязкой: придумывая разные способы вытащить свою семью из бедности, 18-летняя Кира организовывает аферу, жертвой которой сама и становится. В клинике по ЭКО ей подсаживают эмбрион состоятельной бездетной семейной пары, предназначенный для другой суррогатной матери. И теперь перед героиней, которая ценит свою свободу и хочет стать художницей, встает крайне нелегкий выбор. Продакшеном сериала занималась компания Good Story Media, в недрах которой в разное время были созданы лучшие российские комедийные сериалы от «Реальных пацанов» до «Кафе "Куба"» или «Патриота». Кстати, актриса Евгения Капралова, сыгравшая в сериале «Патриот», появится в новом проекте в роли эксцентричной матери Киры, которая мечтает о красивой жизни и ничего не хочет для этого делать – кроме хитростей. Вообще, все персонажи этого сериала подобраны с удивительной точностью – за кастинг отвечала Анастасия Багирова, которая получила всевозможные награды за каст нашумевшего «Слова пацана». Но обо всем по порядку – рассказываем, как снимали сериал «Пока не родила».

О чем сериал

Фото со съемок сериала Пока не родила
фото: ТНТ

Идея сериала принадлежит его сценаристу Арнольду Манасяну, который работал над комедийными сериалами «Вика-ураган» и «Исправление и наказание» на ТНТ, сценарий Манасян писал вместе с Павлом ОрешинымОльга»), а режиссером стал Никита Андриенко – для него это сериальный дебют.

История сериала началась с того, что Арнольд Манасян зацепился за статью о суррогатном материнстве и о том, что суррогатные мамы, выносив и родив ребенка, часто отказываются отдавать его. Сценариста интересовала трансформация героини в течение 9 месяцев, а сериал «Пока не родила» посвящен трансформации героини в целом: еще вчера юная Кира мечтала о художественной карьере, а сегодня, в силу странных обстоятельств и ее необдуманных поступков, она может стать суррогатной матерью, и теперь ей нужно решить, как дальше поступить. Новый проект Good Story Media – это также история о выборе между собой и семьей, и о поиске компромисса. Серьезная завязка, философские размышления, социальная тематика – все это есть в проекте, однако на первом плане здесь прочно стоит комедия, одновременно самый легкий и самый трудный жанр.

Знакомя зрителей с миром семьи Киры – ее веселой мамой (Евгения Капралова), непутевым старшим братом (Арсений Сергеев) и колоритной бабулей (Татьяна Орлова) – авторы не показывают мир бедных людей как мир русской хтони, не показывают серость и панельки. Дома в их дворе чудаковатые – красные и желтые, есть красочные гаражи, детские площадки, яркие акценты в кадре. Как говорит режиссер Никита Андриенко, «мы во всем искали небольшой сюр, потому что история тоже достаточно сумасшедшая». Но визуальный мир сериала лишь подчеркивает ту выпуклую комедийную интонацию, которую воспроизводит органично сложившийся актерский ансамбль.

Кастинг и сходства актеров с персонажами комедии

Фото со съемок сериала Пока не родила
фото: ТНТ

Ангелина Загребина одна из первых прошла кастинг на роль Киры. Как вспоминает актриса, «у нас был ансамблевый кастинг, и 3 дня я почти не выходила из киностудии "Амедиа", где расположен офис Good Story. В последний день созвонилась со своим агентом Аленой Грановской и сказала, что это был замечательный мастер-класс по комедии. Ведь раньше с этим жанром я не сталкивалась и была просто благодарна хотя бы немножко попробовать прикоснуться к нему, но судьба решила иначе подойти к вопросу и меня утвердили на главную роль».

А Никита Андриенко подчеркивает, что Ангелина в жизни немного похожа на Киру: они обе защищаются от внешнего мира. Кстати, Ангелина оказалась не единственной актрисой с драматическим бэкграундом, утвержденной в сериал: повозиться с комедийными скиллами пришлось и звезде мелодрам Кириллу Плетневу, который сыграл отца Киры. Авторы просили его похулиганить, потому что понимали, что внутри этого артиста есть комедия: «Отпусти, Кирилл, давай посмешим людей, повеселим, побудь обаятельным подонком», — вспоминает Манасян. А в моменты, когда игре нужно было добавить комедийных нот, авторы придумали для Кирилла кодовое слово «человек-праздник».

Фото со съемок сериала Пока не родила
фото: ТНТ

Евгения Капралова, звезда сериала «Патриот», была одной из первых кандидаток на роль Аллы, мамы Киры. Она тоже в чем-то похожа на свою героиню. Арнольд Манасян вспоминает, как рассказывал Евгении о ее героине, описав ее фразой «женщина, которая хочет жить красиво, но ничего не хочет для этого делать». А Евгения ответила: «конечно, а как же еще…» Небольшая, но очень яркая деталь метко подчеркнула их сходство. При этом на роль Аллы пробовалась и Екатерина Стулова, которая в итоге сыграла ее полную противоположность из богатой семьи, супругу персонажа Ивана Охлобыстина. Его кандидатуру предложил продюсер Артем Логинов.

Арнольд Манасян вспоминает: «Когда у нас собрался наш прекрасный актерский ансамбль, мы понимали, что у нас очень хорошая история, но составу нужен локомотив. В Охлобыстине есть харизма, энергия, чувство юмора и теплота. В разных его сериалах ощущалось, что тех людей, которых его персонаж гнобит, он все равно любит. Это важно было для персонажа Ромы. Рома – экспрессивный, каждая проблема для него — это конец света. И Иван Иванович по энергии очень сильно совпадал с Ромой».

Егор Кенжаметов, который играет парня Киры, залетел в кастинг последним: перед сменой произошла отмена артиста, и Анастасия Багирова нашла Егора. «Это тот мальчик, который будет и любить Киру, и очень сильно волноваться, и делать это смешно, круто, трогательно», – говорит Никита Андриенко.

Куда же без курьезов

«Во всем искали небольшой сюр»: как снимали сериал «Пока не родила» c Ангелиной Загребиной и Иваном Охлобыстиным
фото: ТНТ

Все актеры и авторы сериала с теплотой вспоминают его съемки, которые проходили в обычных московских и подмосковных локациях. Съемочные будни проекта были щедро разбавлены различными курьезами, вот лишь несколько из них:

– Перед съемкой сцены, в которой Кирилл Плетнев должен был есть шашлык, он отравился, поэтому на смене сначала ел «Полисорб», потом шашлык, и так по кругу.

– Съемочную группу сплотила морковка. Для сцен, в которых персонажи готовят морковчу, нужно было огромное ее количество, которое на съемки не приехало. Поэтому группа скупила все оранжевые коврики для йоги и много часов нарезала их.

– Авторы долго сомневались, может ли такое быть, что производство морковчи находится прямо в одной из комнат квартиры. И тогда Павел Орешин рассказал историю из своей молодости: он жил в квартире, где за стенкой был тренажерный зал.

– Долго снимали сцену падения Аллы в бассейн с пленкой, которую зрители увидят в начале сериала. «Это было суперсложно: в бассейне не такая уж и теплая вода, нам приходилось согревать артистов. Мы долго искали ту самую пленку, чтобы она особенным способом сворачивалась в такую "хинкалю", каждый раз особенным способом ее натягивать… А еще и Женя Капралова хотела сделать трюк сама. Но продюсеры, конечно, осторожно к этому относились, по производству так делать нельзя – нужен каскадер», — вспоминает режиссер.

– Много дублей ушло на съемку сцены, в которой собаки гонятся за филиппинкой (ее сыграла Алена Ким). Собаки не хотели бежать, хотя их тренировали кинологи. А потом оказалось, что Никита Андриенко давал им команду не бежать, а Арнольд Манасян – бежать. И собаки запутались, выполняя все команды в разные дубли. В итоге в монтаж вошел дубль, когда за актрисой внезапно побежали настоящие, не киношные собаки.

Смотрите первый эпизод сериала Пока не родила 19 августа в 20:00 на ТНТ.

«Пока не родила». ТВ-ролик

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№ 1
Тульский парень   19.08.2024 - 17:15
не привлекательно. совсем как-то тухло. читать далее>>
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Фото со съемок сериала "Пока не родила"
Фото со съемок сериала "Пока не родила"
Фото со съемок сериала "Пока не родила"
Фото со съемок сериала "Пока не родила"
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