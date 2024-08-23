«Юг»: Крошка-сын к отцу пришел

Онлайн-кинотеатр Okko начал показ сериала «Юг» режиссера Ивана Соснина. Заглавный герой – 14-летний мальчик с необычным именем Юг Кипень – отправляется в путешествие на поиски отца, о котором не знает ничего, кроме фамилии. Потенциальные кандидаты на звание папы, найденные в соцсетях, живут в разных уголках России, а сыграли их известные актеры, среди которых Юрий Колокольников, Александр Яценко, Денис Дорохов, Кирилл Кяро, Игорь Грабузов. В роли Юга – Ярослав Могильников из «Слова пацана».
Тихий, замкнутый, домашний мальчик по имени Юг Кипень (фамилия не склоняется, о чем не устают напоминать по ходу сериала) ждет 14-летия – он должен получить паспорт, и это событие очень кстати. Буквально накануне дня рождения подросток, которой вырос без мамы (она умерла, когда тот был совсем маленьким), под присмотром гиперопекающей бабушки (Надежда Маркина
), находит в серванте миллион. Деньги, судя по приложенным чекам, годами отправлял отец, а бабуля прятала их, ничего не говоря внуку. Юг загорается идеей отыскать папу и, зная лишь имя, начинает с соцсетей: в результате поисков и нескольких отправленных сообщений мальчику удается составить список потенциальных отцов. Живут они в разных городах России – первый в списке (Колокольников) обитает совсем недалеко, но оказывается не тем, кто нужен. Так что, получив, наконец, паспорт и прихватив найденные деньги с чеками в качестве доказательств, Юг отправляется ко второму кандидату – аж в Якутию. Обнаружив исчезновение внука, бабуля в компании следователя (Тимофей Трибунцев
) бросается по следу, чтобы вернуть Юга домой. Однако тот, благодаря всяческим невероятным событиям и встречам, всегда оказывается на шаг впереди.
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Сериал «Юг» Ивана Соснина
Всю дорогу главный герой ведет со зрителем диалог: закадровый текст — одновременно внутренний голос, который в полной мере раскрывает персонажа. С одной стороны – типичного подростка, с другой – слишком уж неопытного, не видевшего ничего, кроме стен квартиры и школы, успевшего обзавестись единственным другом. И тот – из онлайн-игры, которая заменяла Югу реальные приключения и общение. Неудивительно, что, как только выпадает шанс, он срывается в отчаянное путешествие, не осознавая ни возможных опасностей, ни потенциальных разочарований, ни вероятной тщетности поисков. Впрочем, кого он точно найдет — так это себя: вся жизнь Юга оказывается, хоть и из добрых побуждений, сконструирована бабулей, которая выбрала спасительную ложь взамен горькой правды. Хороший пример того, почему с детьми стоит быть предельно честными, ведь тайное рано или поздно станет явным – и, как показывает в том числе сериал «Юг
», лучше, если рано.
Впрочем, тогда не было бы истории, которая перекидывает героя и зрителя из одной точки страны в другую (попутно получается еще и своеобразное промо России). Юг, отшельник поневоле, искренне восхищается и красотами природы, и добротой людей: отчизна получается открыточной, почти лишенной недостатков. Главные «враги» - бабуля, следователь и прочие полицейские, тщетно охотящиеся за беглецом. Прочим взрослым отведены роли помощников: то проводница (Анна Уколова
) приютит, то живущий на Байкале лесник с ПТСР спасет в тайге. Встреча с Югом для них тоже не проходит бесследно: бесхитростный мальчик, еще не познавший жизни и тонкости взаимоотношений, наивно и мимоходом меняет судьбы, по сути, чужих людей.
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Что до «отцов», то тут авторы придумали забавный, даже остроумный ход: эти эпизодические роли (некоторые занимают всего несколько минут) играют известные актеры. Колокольников – папу-бандита, Дорохов – папу, еще живущего со своей мамой, Яценко – папу-актера (и алкоголика), чьи главные роли разыгрываются не на сцене областного театра драмы и комедии, а в баре через дорогу от храма Мельпомены. Второй неожиданный, но органичный и уместный прием – вставки из компьютерной игры, в которую Юг продолжает заходить в дороге: ради общения с единственным виртуальным другом. Вымышленный мир, картинки откуда периодически всплывают на экране, становится для подростка руководством по пользованию реальностью – правда, весьма упрощенным, так что по большей части приходится импровизировать.
Смотрите сериал «Юг» в онлайн-кинотеатре Okko с 22 августа
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«Юг»
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