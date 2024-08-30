Снова в школу: почему стоит пересмотреть сериал «Первый класс» с Хлыниной, Чиповской и Лядовой

Учебный год, как и новый телесезон, который теперь захватывает и стриминги, по традиции начинается 1 сентября, в День знаний. Пользуясь поводом, мы решили вспомнить об одном из самых ярких сериалов текущего года, который выходил аккурат к «последнему звонку», но, кажется, не потерял свою актуальность и сейчас. Это «Первый класс» – сериальный дебют режиссера Светланы Самошиной, за свой первый полный метр «Край надломленной луны» получившей приз Московского Международного кинофестиваля, со множеством известных артистов в главных ролях. Рассказываем, почему стоит посмотреть (или пересмотреть) этот небанальный проект.
Снова в школу – с разной мотивацией
Конечно, на поверхности лежит школьная тематика, решенная здесь, впрочем, в несколько необычном контексте. Три подруги, когда-то подружившиеся на филфаке, но так особо и не нашедшие себя не только в профессии, которой учились в университете, но и в жизни, неожиданно начинают борьбу за место для своих детей в новой элитной петербургской гимназии «Культурное наследие». Приехавшая из Перми Аня (Юлия Хлынина
), уверенная, что кресло заместителя председателя по культуре Санкт-Петербурга достанется именно ей, заприметила школу для своей дочки Сони первой – учеба в элитном месте придала бы всей семье Белоборец (в роли мужа-следователя – Артем Быстров
) нужный статус. Вяло пишущая книжки и подрабатывающая сдачей апартаментов и работой барменшей коренная петербурженка Таня (Марина Васильева
) для своей дочки Софы хотела бы найти место попроще, но в ее жизнь вмешивается бывший муж-криптовалютчик (Никита Ефремов
), который уже нашел для дочери место в элитной московской школе. Так что битва за «Культурное наследие» оборачивается для Тани именно борьбой за дочь и родительское влияние на нее. У третьей подруги Лены (Аня Чиповская
) все еще проще (или напротив сложнее): ее богатый муж Борис (Ростислав Бершауэр
) хочет отдать своего сына в спортивную школу, которая ближе к их коттеджному поселку, так что именно Лене придется чаще всего водить мальчика на учебу, в то время, как «Культурное наследие» расположено в шаговой доступности от места жительства мамы мальчика и бывшей жены Бориса, которая уже давно отпустила прошлый брак и счастливо рожает и воспитывает новых детей.
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Великолепная тройка – и это не только про взрослых актрис
«Первый класс» отчасти спекулирует на известных зарубежных сериалах – от «Секса в большом городе
» до «Большой маленькой лжи
», но при этом, что бывает пока редко в отечественной киноиндустрии, выводит на первый план именно женщин и детей, каждый из которых в данном случае является не просто массовкой и внешними обстоятельствами, а полноценными и сложными персонажами. Сериал Самошиной фиксирует трансформацию героинь – из тихой интеллигентной петербурженки в расчетливую мамашу, из нелюбимой мачехи в любящую маму, готовую стать настоящим другом ребенку, из хладнокровной карьеристки в наконец осознающую последствия своей большой маленькой лжи женщину, понимающую, что семья важнее работы. Но при этом и детей не воспринимает исключительно как сюжетную функцию. Сыгранная Мартой Евстигнеевой
Софа – самая спокойная, умная и рассудительная. Пожалуй, по интеллектуально-нравственному камертону она оказывается на голову выше своих родителей. Другая Соня (Алиса Руденко
), дочка героев Хлыниной и Быстрова, следователя, который так и не может получить повышения, хоть и не обладает высоким IQ, но, как и ее мама, уверенно считывает правду окружающей жизни и конфликты, происходящие между взрослыми. И наконец пасынок Лены – Петя в исполнении Ильи Кондратенко
– отвечает за эмоции и всегда готов всех примирить, несмотря на сложные отношения с отцом, а также стать не только любимым сыном, но и лучшим другом для героини Чиповской, которая долгое время не может забеременеть. И детские актерские работы здесь ничуть не уступают взрослым. Равно как и последние не тушуются и не испытывают неловкости в совместных сценах.
Отдельный дуэт Елены Лядовой и Михаила Тройника
В «Первом классе» много не только первостепенных героев, но второго плана, за которыми хочется следить и которые обеспечивают важные движки развития истории. Пожалуй, главный из них – неожиданный дуэт Елены Лядовой
и Михаила Тройника
. Она – новая начальница Санкт-Петербургского отдела культуры. Он – директор «Культурного наследия». Казалось бы, что их может связывать, кроме коррупционных схем и лаковых ботинок, которые еще сыграют свою роль в сюжете. В большинстве отечественных проектов эти герои бы ушли на карикатурные эпизоды, но только не в «Первом классе», где кипучая страсть между героями Лядовой и Тройника является важным, если не сюжетообразующим, то сюжетно поворачивающим действие этой истории. Причем и один, и другая предстают на экране в совершенно нехарактерных для себя образах.
Смешение жанров: когда «Большая перемена» встречается с триллером
Устройство нынешних детей в школу, конечно, далеко от благостного (полу)советского распределения, и если родители решили перед собой поставить цель отдать ребенка в «нужную» школу, то их забег по местности лавирует где-то между комедийными «Крысиными бегами
» и острым триллером, основанном на известной игре, когда кому-то одному бегущему под музыку не достается стула (слава богу, хотя бы это еще не получило экранизации). «Первый класс» умело смешивает жанры, начинаясь как раз с триллера или детектива с неким повешенным в интерьерах петербургского особняка, а затем с легкостью переходя в трагикомедию о тяготах дружбы и детско-родительских отношениях.
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Успешный сериальный дебют Светланы Самошиной – ученицы Бакурадзе и Хомерики, снявшей полный метр по сценарию Мещаниновой
Режиссер «Первого класса», как и героини сериала, выпускница филфака СПбГУ, затем решившая сменить профессию и отучившаяся не только в Нью-Йоркской Академии киноискусства, но и в Московской школе нового кино – у Бакура Бакурадзе и Николая Хомерики. Голосов так называемых «новых тихих». Свой первый метр «Край надломленной луны» она сняла по сценарию Наталии Мещаниновой, пронзительной прозой и фильмами которой, пожалуй, и закончилось явление нового российского кино, совмещающего самобытные характеры и чуткую изобразительность настоящей России, всегда живущей на стыке поколений не столько отцов и детей, сколько матерей и дочерей, что оказалось важным для «Края надломленной луны». Свой авторский режиссерский взгляд Самошина, на «Первом классе» выступившая еще и соавтором сценария, привнесла и в сериал.
Все серии «Первого класса» доступны на Иви.
«Первый класс»
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