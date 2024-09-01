«Любопытная Варвара»: Следствие ведут колобки

В этом году на кинофестивале «Пилот» выиграл сериал платформы Wink «Любопытная Варвара», действие которого происходит на летних каникулах, а главные герои — дети младшего школьного возраста. 1 сентября проект станет доступен для зрителей — и, видимо, должен помочь своей целевой аудитории справиться с тем, что пришло время снова идти в школу. Сериал снят по мотивам книги Георгия Ланского «Варвара Смородина против зомби» — и мы рассказываем об этой истории про девочку, которая приезжает в деревню к старшим родственникам, «во всё сует свой нос» и успешнее местной полиции выводит на чистую воду одного преступника за другим.
Две сестры едут на каникулы к бабушке с дедушкой. Старшая — Зоя (Вероника Журавлёва
), с макияжем, вечно чем-нибудь недовольная и почти не вылезающая из телефона. Младшая — Варвара (Полина Айнутдинова
), рыжая, общительная и любопытная. Как и положено настоящим сёстрам, друг на друга они совсем не похожи, всё время ссорятся и вредничают, так что вместе составляют самый настоящий дуэт противоположностей. До бабушки с дедушкой ехать долго, на поезде, и пока Зоя страдает из-за слабой мобильной связи, младшая сестрёнка уже перезнакомилась со всем вагоном и даже сумела раскрыть целое преступление: у дамы с собачкой из соседнего купе кто-то украл лотерейный билетик. Построив нехитрую логическую цепочку, Варвара поймала вора с поличным.
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Варя Смородина — главная героиня и центральный образ сериала — вообще с ума сходит по самым разным детективным историям: смотрит на прохожих как на потенциальных подозреваемых и представляет себя маленьким сыщиком. Со стороны же эта юркая обаятельная девочка в круглых очках выглядит так, как если бы одним человеком стали безбашенная Пеппи-Длинныйчулок и мудрая мисс Марпл из романов Агаты Кристи. Получается энергичная и невероятно инициативная героиня: несмотря на то, что старшая сестра небезосновательно зовёт её «душнилой», взрослые Варварой восхищаются, дети — доверяют. К своему увлечению она относится по-настоящему: во время учебного года ходит в кружок «Юный Следователь», на каникулах то и дело расспрашивает бабушку с дедушкой об их жизни (они сейчас на пенсии, но когда-то тоже, оказывается, работали сыщиками), а по ночам видит сны о том, как её награждают медалью за раскрытие важного преступления. Если принять всё это во внимание, станет очевидно: для Варвары летние каникулы обещают быть не отдыхом, а временем для серьёзной детективной практики. От себя заметим, что небольшой южный посёлок вдалеке от городской жизни — прекрасное для этого место.
От серии к серии зритель, собственно, и будет следить за приключениями любопытной Варвары, которая постарается выяснить, например, почему к соседским мальчикам по ночам приходят привидения, и правда ли, что на окраине посёлка живёт старушка, которая варит из детей мыло. Пространство, которое выстраивают на экране режиссёр Юрий Коробейников
(оператор «Тобола
» и «Слова пацана
», у которого теперь случился сольный дебют) и оператор Николай Платонов
(«Настя, соберись!
», «Крутая перемена
»), прекрасно соответствует прописанной истории: это по-своему игрушечный, по-своему взаправдашний мир, визуально воспроизводящий стилистику фильмов Уэса Андерсона
. Тут и насыщенный цветокор, и персонажи, которые произносят реплики, глядя в камеру, и геометрически выстроенный кадр, и театрализованные панорамы, и даже прямые отсылки к «Королевству полной луны
». Если пофантазировать, девочка Варвара вообще отлично бы вписалась в андерсоновскую вселенную, а солнечные кавказские горы (сериал снимали в Абхазии) вполне могли бы стать декорацией для очередной работы европейского сказочника. Выглядит, во всяком случае, вполне органично.
Вообще сериал «Любопытная Варвара» — отличная иллюстрация того, как Уэс Андерсон здорово помог кинематографистам со всего мира: придумал универсальную стилистику, которую несложно повторить, которая отлично соответствует почти любому сюжету и с которой можно даже самостоятельно экспериментировать. Несмотря на вторичность, такой стиль отлично работает на развитие сюжета. В сериале Юрия Коробейникова, например, персонажи второго плана так же, как это и бывает у Уэса Андерсона, решены буквально несколькими мазками и представляют собой, в первую очередь, типажи. На кого-то из них смотреть большое удовольствие: бабушка и дедушка в исполнении Людмилы Артемьевой
и Виктора Бычкова
представляют собой прекрасную и смешную парочку молодых пенсионеров. А вот образ старшей сестры, прямо скажем, здесь не удался: Зоя оказалась не героиней, а просто собранием стереотипов о зумерах (она и к психологу ходит, и худеет, и без вай-фая не может жить, и даже имя сменила, так что просит, чтобы её называли «Николь»). Наверное, и это симптоматично: в современном российском кино показать детей и стариков, как правило, удаётся намного лучше, чем создать реалистичный образ подростка.
Младшая Варя, напротив, ведёт себя как настоящая самостоятельная, полноценная, умная героиня, которая не только играет в детектива, но и пытается справиться с собственными страхами. Упорядочить и без того правильный мир, в котором детское сознание хочешь-не хочешь, да и найдёт что-нибудь подозрительное. Со всеми загадками этой жизни, очевидно, надо бы разобраться, и глуповатые, скучные взрослые тут уже не помогут: придётся действовать своими силами.
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«Любопытная Варвара»
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