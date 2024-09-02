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Зло сменило прическу! Чем интригует «Властелин колец: Кольца власти» во втором сезоне

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2 сентября 2024
На сервисе Amazon Prime Video стали доступны три серии второго сезона основанного на ранних работах Джон Р. Р. Толкина фэнтезийного блокбастера «Кольца власти», в которых раскрывается судьба основных героев саги после трагических событий финала предыдущего сезона и закладывается фундамент грядущего глобального противостояния. Разбираемся, учли ли шоураннеры прошлые ошибки, почему эльфы так любят кольца и к чему это может их привести.

Зло сменило прическу! Чем интригует «Властелин колец: Кольца власти» во втором сезоне

Эльфийская воительница Галадриэль (Морвид Кларк), узнает страшную правду о своем бывшем союзнике Халбранде (Чарли Викерз) — самозваный наследник королей Южных Земель оказывается перевоплощением злодея Саурона. Три изысканных кольца невероятной силы, которые Халбранд помог выковать лучшему среди эльфов кузнец Келебримбор (Чарльз Эдвардс), вызывают обоснованные опасения в остроухой среде, настраивая друг против друга Галадриэль и Элронда (Роберт Арамайо). Последний убежден, что ювелирные изделия отравлены злом Саурона и должны быть уничтожены. Галадриэль же полна решимости использовать кольца для спасение увядающего королевства эльфов.

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Зрители, знакомые с оригинальным книжным циклом или трилогией Питера Джексона, прекрасно знают мотивы Саурона, побудившие негодяя манипулировать эльфийскими мастерами ради создания Колец Власти. И наблюдать за тем, как народы Средиземья втягиваются в борьбу за обладание могущественными артефактами даже не подозревая о истинных целях Врага, определенно доставит фанатам удовольствие. А для людей, не слышавших о работах Толкина, «Кольца власти» станут еще одним масштабным фэнтезийным эпосом, гигантомании которого вряд ли найдется достойный соперник в ближайшие годы.

Зло сменило прическу! Чем интригует «Властелин колец: Кольца власти» во втором сезоне

Таким образом сериал Дж. Д. Пэйна и Патрика Маккея, кажется, наконец, выбрал собственный путь: предыдущий сезон буквально разрывался между фанатами оригинальной саги и попыткой говорить языком современной аудитории. Отсюда скандалы со, скажем так, политизированным кастингом и сомнительными сюжетными решениями. Второй сезон «Колец», похоже, оставил попытки играть на нескольких полях. В конце концов маркетинговая машина Amazon без особых сложностей перемолола критиков и староверов, не зря же «Кольца власти» официально стали одним из лучших сериалов 2022 года.

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Во втором сезоне Пейн и Маккей берутся за углубление характеров ведущих персонажей: маниакальная жажда Галадриэль искоренить зло подталкивает ее к темной стороне, на принца гномов Дурина (Овайн Артур) в полной мере ложится бремя сложных решений, юный Исильдур (Макс Болдри) разрывается между потенциально блистательным будущим и довлеющим прошлым, а таинственный Незнакомец (Дэниел Уэйман) пытается постичь собственные силы с помощью Нори (Маркелла Кавена). В круговерти старых и новых (во втором сезоне, наконец, появляется легендарный пожилой эльф Кирдан Корабел в исполнении Бена Дэниелса), безусловно, особое место занимает хитрец Саурон, принимающий очередной образ, который должен обмануть его противников. Пока прочие герои старательно не замечают, что титульно зло Средиземья просто сменило прическу, Аннатар (такое имя взял антагонист) продолжает плести интриги и одурманивать сладкими речами о величии всех вокруг. Попутно Саурон раскрывается как сложный персонаж, всерьез ставящий под сомнение абсолютность собственного зла, и стремится совершать благо.

Зло сменило прическу! Чем интригует «Властелин колец: Кольца власти» во втором сезоне

Именно сознательный уход шоураннеров в сторону от традиционного для классического фэнтези, отцом которого является Толкин, дуализма добра и зла, разъярил фанатов профессора на этот раз. На место вопросов к инклюзивному кастингу пришли удивленные взгляды в сторону орков, которые, как оказалось, тоже не чужды мирной жизни. Да, с легким флером каннибализма и членовредительства, но все же без необходимости ведения перманентной войны.

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Путь, который выбрали Пейн и Маккей, кажется как минимум интересным. Не каждый день находятся люди, способные бросить вызов самому положению вещей в предельно традиционном фэнтезийном мире. Судя по отзывам зрителей, пока у шоураннеров получается только мутить воду, но попробуем дать им шанс. Пока есть ощущение, что первые три серии нового сезона «Колец власти» идут ровно тем же путем, что и недавние «Пацаны» от Amazon: усыпляют бдительность зрителей масштабной экспозицией перед нанесением сокрушительного сюжетного удара в следующих эпизодах.

«Властелин колец: Кольца власти». 2 сезон. Трейлер №3 на английском языке

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Зло сменило прическу! Чем интригует «Властелин колец: Кольца власти» во втором сезоне фотографии
Зло сменило прическу! Чем интригует «Властелин колец: Кольца власти» во втором сезоне фотографии
Зло сменило прическу! Чем интригует «Властелин колец: Кольца власти» во втором сезоне фотографии
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