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«Я не могу без тебя»: Как вывезти девушку из деревни

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3 сентября 2024
На Первом канале продолжается показ «мелодрамной мелодрамы», как охарактеризовал проект режиссер Юрий Мороз, «Я не могу без тебя». События сериала охватывают несколько десятилетий жизни страны, при этом в центре внимания — довольно вялая, но страстная история любви деревенского буки-механика в исполнении Алексея Филимонова и заезжей учительницы, которую играет Виктория Исакова.

«Я не могу без тебя»: Как вывезти девушку из деревни

В колхозе «Новая жизнь» в 1973 году всё идет по плану – тому яркому коммунистическому, где старшеклассники пишут письма потомкам и радуются выступлению первого секретаря райкома партии Завадского на торжественной линейке 1 сентября. Ведущие линейки – идеальная пара Наташи (Татьяна Лялина) и Максима (Евгений Романцов). Она – дочка главного агронома (Ирина Пегова), он – сын пусть и слишком смурного, но не пьющего водителя Кирилла (Алексей Филимонов).

Смотреть онлайн Сериал «Я не могу без тебя»
Чудесная школьная пора омрачается советскими реалиями. На 1 сентября классная во всех смыслах учительница (Евгения Крегжде) проводит опрос, кто куда собирается поступать. Так она поддерживает учеников, среди которых не только великовозрастные парни-актеры, но и, например, Марьяна Спивак, Ольга Озоллапиня (обе пока — на втором плане), а также Дарья Урсуляк в школьной форме, чья героиня Лиза мечтает поступить в Москву на модельера. Степень условности действа уже довольно зашкаливающая. Но это только начало. Колхоз «Новая жизнь» — и, соответственно, его работники — становится своего рода полем для эксперимента. Все выпускники обязаны остаться в родной деревне, максимум – отучиться в пединституте или сельскохозяйственном близлежащего города (там есть квоты). Ни в какую Москву, до которой два дня на теплоходе (поездов поблизости, видимо, нет), ни ногой.

«Я не могу без тебя»: Как вывезти девушку из деревни

Про выпускников новой волны пишет передовица «Правды», так что обратного пути как будто бы нет. Однако и Наташа, теперь уже дочь не просто агронома, но и председателя колхоза, и бедная Лиза, сбежавшая от домашнего насилия, уже мчатся на условной «Ласточке» вместе с главным хулиганом Пашкой (Василий Неверов), чтобы покорить Москву, где все их злоключения, естественно, только начинаются.

Читать Анфиса. Таежный роман: обзор сериала «Угрюм-река»
Подрастающее поколение в сериале, охватывающем несколько десятилетий, поначалу вообще никого не волнует, — что, в общем-то, маркер советского времени. Пусть наконец-то поживут своей жизнью — встретимся в эпоху перемен, которой отведена финальная часть «Я не могу без тебя». Фокус создателей направлен на взрослых. Отчужденный от будней деревни герой Филимонова случайно пересекается взглядами с новоявленной соседкой Валентиной (Исакова) — и понимает, что эта женщина создана именно для него. Правда, она замужем, что и порождает длительный для российских мелодрам конфликт влюбленных аж на 12 серий, пусть и охватывающий разные временные периоды. С другой стороны, в теперь популярных турецких сериалах могли бы растянуть историю и на все 120 эпизодов.

«Я не могу без тебя»: Как вывезти девушку из деревни

В «Я не могу без тебя» режиссер Юрий Мороз будто бы снимает продолжение своей же «Угрюм-реки». С напыщенными деревенскими героями и конфликтом вовсе не богатых и бедных, а влюбленных и не очень, с разряженным визуальным флером вневременных деревенских телесериалов и с более концентрированным фокусом на Москву — в духе известного фильма Меньшова или на «Леди Макбет Мценского уезда» Балаяна. За деревенской пасторалью, где на крупном плане явлена разве что председательница Ирины Пеговой, первая интимная встреча героев Исаковой и Филимонова решена практически так же, как первая измена Леди Макбет; только в санатории «Ключи», неподалеку от «Нового света». Чтобы не шокировать зрителей Первого канала, которым недавно на всякий случай не показали повтор «Вертинского» с тем же Филимоновым в титульной роли, «Я не могу без тебя» обходится без интимных сцен. Даже на поцелуях идет затемнение.

Читать 20 лет без права на забвение: вспоминаем сериал «Граница. Таёжный роман»
Есть ощущение, что режиссер Юрий Мороз, как и продюсеры Константин Эрнст с Денисом Евстигнеевым, хотели повторить успех сериала «Граница. Таежный роман». Даже конфликт, заявленный в описании всех киносайтов, но пока так и не претворившийся в жизнь, – содержит отсылки к сериалу Митты: муж Валентины погибает, а в его смерти обвиняют Кирилла. Вдобавок супруга играет Марат Башаров, а среди второстепенных героев — Елена Панова. Теперь не сильная Галчонок, а покорная Нина, мать бедной Лизы, отправившейся в Москву. Герой Башарова, впрочем, вновь становится камнем преткновения, из-за которого меняется жизнь и судьба всех многочисленных персонажей «Я не могу без тебя». На их порой абьюзивную и внушающую вовсе не деревенское спокойствие любовь, правда, он повлиять не в силах.

Смотрите «Я не могу без тебя» на Первом канале с 26 августа.

«Я не могу без тебя»

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«Я не могу без тебя»: Как вывезти девушку из деревни фотографии
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