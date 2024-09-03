«Я не могу без тебя»: Как вывезти девушку из деревни

На Первом канале продолжается показ «мелодрамной мелодрамы», как охарактеризовал проект режиссер Юрий Мороз, «Я не могу без тебя». События сериала охватывают несколько десятилетий жизни страны, при этом в центре внимания — довольно вялая, но страстная история любви деревенского буки-механика в исполнении Алексея Филимонова и заезжей учительницы, которую играет Виктория Исакова.
В колхозе «Новая жизнь» в 1973 году всё идет по плану – тому яркому коммунистическому, где старшеклассники пишут письма потомкам и радуются выступлению первого секретаря райкома партии Завадского на торжественной линейке 1 сентября. Ведущие линейки – идеальная пара Наташи (Татьяна Лялина
) и Максима (Евгений Романцов
). Она – дочка главного агронома (Ирина Пегова
), он – сын пусть и слишком смурного, но не пьющего водителя Кирилла (Алексей Филимонов
).
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Сериал «Я не могу без тебя»
Чудесная школьная пора омрачается советскими реалиями. На 1 сентября классная во всех смыслах учительница (Евгения Крегжде
) проводит опрос, кто куда собирается поступать. Так она поддерживает учеников, среди которых не только великовозрастные парни-актеры, но и, например, Марьяна Спивак
, Ольга Озоллапиня
(обе пока — на втором плане), а также Дарья Урсуляк
в школьной форме, чья героиня Лиза мечтает поступить в Москву на модельера. Степень условности действа уже довольно зашкаливающая. Но это только начало. Колхоз «Новая жизнь» — и, соответственно, его работники — становится своего рода полем для эксперимента. Все выпускники обязаны остаться в родной деревне, максимум – отучиться в пединституте или сельскохозяйственном близлежащего города (там есть квоты). Ни в какую Москву, до которой два дня на теплоходе (поездов поблизости, видимо, нет), ни ногой.
Про выпускников новой волны пишет передовица «Правды», так что обратного пути как будто бы нет. Однако и Наташа, теперь уже дочь не просто агронома, но и председателя колхоза, и бедная Лиза, сбежавшая от домашнего насилия, уже мчатся на условной «Ласточке» вместе с главным хулиганом Пашкой (Василий Неверов
), чтобы покорить Москву, где все их злоключения, естественно, только начинаются.
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Анфиса. Таежный роман: обзор сериала «Угрюм-река»
Подрастающее поколение в сериале, охватывающем несколько десятилетий, поначалу вообще никого не волнует, — что, в общем-то, маркер советского времени. Пусть наконец-то поживут своей жизнью — встретимся в эпоху перемен, которой отведена финальная часть «Я не могу без тебя
». Фокус создателей направлен на взрослых. Отчужденный от будней деревни герой Филимонова случайно пересекается взглядами с новоявленной соседкой Валентиной (Исакова
) — и понимает, что эта женщина создана именно для него. Правда, она замужем, что и порождает длительный для российских мелодрам конфликт влюбленных аж на 12 серий, пусть и охватывающий разные временные периоды. С другой стороны, в теперь популярных турецких сериалах могли бы растянуть историю и на все 120 эпизодов.
В «Я не могу без тебя» режиссер Юрий Мороз
будто бы снимает продолжение своей же «Угрюм-реки
». С напыщенными деревенскими героями и конфликтом вовсе не богатых и бедных, а влюбленных и не очень, с разряженным визуальным флером вневременных деревенских телесериалов и с более концентрированным фокусом на Москву — в духе известного
фильма Меньшова
или на «Леди Макбет Мценского уезда
» Балаяна
. За деревенской пасторалью, где на крупном плане явлена разве что председательница Ирины Пеговой, первая интимная встреча героев Исаковой и Филимонова решена практически так же, как первая измена Леди Макбет; только в санатории «Ключи», неподалеку от «Нового света». Чтобы не шокировать зрителей Первого канала, которым недавно на всякий случай не показали повтор «Вертинского
» с тем же Филимоновым в титульной роли, «Я не могу без тебя» обходится без интимных сцен. Даже на поцелуях идет затемнение.
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20 лет без права на забвение: вспоминаем сериал «Граница. Таёжный роман»
Есть ощущение, что режиссер Юрий Мороз, как и продюсеры Константин Эрнст
с Денисом Евстигнеевым
, хотели повторить успех сериала «Граница. Таежный роман
». Даже конфликт, заявленный в описании всех киносайтов, но пока так и не претворившийся в жизнь, – содержит отсылки к сериалу Митты
: муж Валентины погибает, а в его смерти обвиняют Кирилла. Вдобавок супруга играет Марат Башаров
, а среди второстепенных героев — Елена Панова
. Теперь не сильная Галчонок, а покорная Нина, мать бедной Лизы, отправившейся в Москву. Герой Башарова, впрочем, вновь становится камнем преткновения, из-за которого меняется жизнь и судьба всех многочисленных персонажей «Я не могу без тебя». На их порой абьюзивную и внушающую вовсе не деревенское спокойствие любовь, правда, он повлиять не в силах.
Смотрите «Я не могу без тебя» на Первом канале с 26 августа
.
«Я не могу без тебя»
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