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«Комбинация»: Из каждого утюга

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6 сентября 2024
В онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера сериала «Комбинация» — музыкального байопика по мотивам истории одноименной группы. Над проектом работала команда с весьма впечатляющим послужным списком: среди шоураннеров есть создатели другого многосерийного мюзикла «Король и Шут» во главе с Александрой Ремизовой и Дмитрием Нелидовым, а в качестве креативных продюсеров числятся Жора Крыжовников и Денис Уточкин, сработавшиеся на «Слове пацана». Режиссер – Никита Власов, он же писал сценарий совместно с Егором Чичкановым (этот дуэт подарил зрителю в том числе «Ладу Голд»). Одним словом, люди, знающие толк и в музыке в кино, и в ретро на экране – а на этом, по сути, и держится «Комбинация». Ну и на соло Никиты Кологривого, куда ж без него.

«Комбинация»: Из каждого утюга

Милиционер, молодой отец и доморощенный оператор с камерой наперевес по имени Александр Шишинин (Кологривый) мается в рядах ОБХСС. На дворе 1988 год, в Саратове, как и везде по стране, особым успехом пользуются вырастающие как грибы после дождя поп-группы, а вместе с ними – спекулянты всех мастей, перепродающие вожделенные билеты страждущей увидеть кумиров в местном ДК зрителям. Так Шишинин, в рамках очередного рейда, оказывается за кулисами одного из грядущих концертов группы «Интеграл», детища будущего создателя «На-на» Бари Алибасова (Аскар Ильясов). Мишура, которой увешана гримерка-кабинет продюсера, в прямом и переносном смысле слепит Александра – оказывает, шоу-бизнес всегда манил и его, однако пришлось идти на нелюбимую службу, чтобы обеспечивать жену (Ульяна Кравец) и дочку. Вдохновившись на удивление вялыми речами патлатого Бари Каримовича, который уже будто бы устал от всего происходящего, Шишинин твердо решает податься в продюсеры. И, объединившись с музыкантом-неудачником Виталием Окороковым (Владимир Канухин), которого поперли из гаражной группы, сколачивает герлз-бэнд. Цель – звучать из каждого утюга. Так и будет.

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Как водится, и для этого сериала авторы пытаются изобрести какую-то оригинальную обертку – в этот раз основное действо перемежается этакими псевдодокументальными VHS-пленками. Герой Кологривого фиксирует происходящее вокруг, якобы записывая архив для дочки – картинка весьма натурально трясется, а актер тут в своем любимом амплуа короля шутов.

«Комбинация»: Из каждого утюга

Громогласный артистизм двигает незамысловатый сюжет, в котором две поющие девочки – гопница Татьяна Иванова (Елизавета Базыкина) и отличница Алена Апина (Анастасия Уколова) – спевшись, выдают хиты. Между первыми репетициями и записями – переругиваются, притираясь друг к другу под одобрительные возгласы Шишинина и Окорокова. Обе хотят вырваться из плена типичных советских семей и не менее типовых советских малосемеек. Страна же только и ждет своих «Аббу», «Баккару», «Модерн Токинг». Получают «Комбинацию» — распишитесь.

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Биография группы и ее основателя, конечно, не без интересных, с налетом уже лихих 90-х, эпизодов, которые наверняка станут драматической и драматургической основой 8-серийной истории. Ставка, впрочем, скорее все на ту же ностальгию, у кого-то по юности, у кого-то по детству – ох уж эти саундтреки к младенческим дням рождения, которые врезались в память куда отчетливее, чем стихи, прочитанные с табуретки перед родственниками. С экрана эта музыка льется с первых же серий – от «Миража» к «Комбинации» — под свет дискотечных софитов и с задором перестроечной юности, полной легких денег, опасных парней, быстрой славы. Поют и танцую все, от ребят из качалки до старшего поколения, вспоминающего «Битлов». Будет ли у этого какой-то более глубокий посыл, как у того же «Слова пацана», предстоит узнать.

Смотрите сериал «Комбинация» в онлайн-кинотеатре Wink с 6 сентября.

«Комбинация»

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