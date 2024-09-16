«Исправление и наказание». Второй сезон: Любовь нам только снится

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Новости кино Объявлена дата выхода сериала «Последний богатырь. Наследие» Сказка стартует 27 сентября

Спутник телезрителя «Волна»: Геологи предупреждали 15 сентября, 16:05, Рен ТВ

Новости кино Александр Голубев, Александр Балуев и Сергей Безруков снимаются в исторической драме «Князь Андрей» После съемок во Владимирской области команда сериала продолжит работу в Московском кинокластере

Главная тема Ближневосточная кинофантастика: турецкие пародии, израильская адаптация Станислава Лема и арабский постапокалипсис Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана

Интервью Сергей Светлаков: «Шутить сейчас сложно» Известный актер и продюсер — о том, как Сергей Юрьевич Беляков поехал в отпуск, а звезды отправились в Сибирь