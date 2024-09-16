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«Исправление и наказание». Второй сезон: Любовь нам только снится

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16 сентября 2024

Спустя более двух лет — что для нынешнего сериального производства период довольно внушительный — на экраны со вторым сезоном возвращается трагикомедия «Исправление и наказание». Анна Михалкова в образе рачительной Алены Неверовой перевоспитывает как близких родственников, так и заключенных классической литературой и советской киноклассикой: от кота Леопольда до «Трех мушкетеров».

«Исправление и наказание». Второй сезон: Любовь нам только снится

Почитающая традиции Алена Неверова устраивает в своей экспериментальной колонии (хотя официально исполняющей обязанности начальника её назначат только сейчас) День семьи, любви и верности, для которого все заключенные рисуют характерные плакаты. Правда, сердце суровой руководительницы, познавшей вдруг в прошлом сезоне любовь к бывшему и давно исправившемуся заключенному Ивану Зыкову (Тимофей Трибунцев), неспокойно. Теперь она уже не строгий наблюдатель, бдящий границы закона и порядка, а обычная женщина, пусть и с изюминкой в виде увлечения литературными, философскими и кинематографическими сюжетами, которые несут в массы не только культуру, но и то самое разумное, доброе и вечное. Так что на неспокойный ум Неверовой в День семьи, любви и верности приходит Ассоль из знаменитого романа Александра Грина. И вот уже красная ткань, в первом сезоне использовавшаяся для обивки гробов, которыми торгует колония, превращается в алые паруса. Только своего мистера Грэя в этих тюремных «50 оттенках серого» Неверовой дождаться не суждено: Зыков, отправившийся подавать на развод, остался с бывшей женой. Так семейная сказка разбилась о быт и так ненавистные Неверовой мещанские нравы.

Смотреть онлайн Первый сезон комедии «Исправление и наказание»
Линия героев Михалковой и Трибунцева в прошлом сезоне была, действительно, ключевой. Именно их любовь являлась главной движущей силой сюжета: застенчивая, скромная, но тонкая игра поистине народных артистов превращала это почти детское чувство в настоящую страсть. Чего только стоит их сцена встречи, ставшая лучшим, пусть и ироничным оммажем финалу «Своего среди чужих, чужого среди своих» Никиты Михалкова. Так что чувства Зыкова к Неверовой замещали даже служивший завязкой поиск денег. Точнее — номера счета и пароля от него в швейцарском банке, из-за которого родственники Алены Верхоланцевы (в исполнении Татьяны Лютаевой, Наташи Бардо, Влада Прохорова и Александры Макарской), собственно, и оказались в тюрьме.

«Исправление и наказание». Второй сезон: Любовь нам только снится

Второе «Исправление и наказание» будто бы тоже зиждется на любви. Теперь уже не только героиню Михалковой, но и все семейство испытывают не финансовым огнем, а водой и медными трубами романтики. Лидия (Лютаева), первая после мамы Неверовой жена Верхоланцева, проигравшая в прошлом сезоне борьбу не только за деньги, но и здоровье, идет причащаться в церковь ради кагора, но бросает взгляд на симпатичного священника (Борис Хвошнянский). Последняя супруга Жанна (Бардо) оказывается и вовсе в любовном треугольнике. Долго её харассящий Жуков (Игорь Грабузов) после экстренного принятия душа приглянулся сотруднице Быковой (Людмила Любимова). Та устроила в его кабинете настоящий алтарь имени себя и теперь оберегает возлюбленного от тлетворного влияния распутницы. Мажорка Марина, в основном уделявшая внимание сокамерницам и игнорировавшая ухаживания всегда улыбчивого Цыренова (Баин Бовальдинов), вдруг понимает, что и он тоже не железный: хочет симпатии с её стороны, поэтому и встает на подоконник с чувственным исполнением песни MaкSим «Знаешь ли ты…».

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Да, «Исправление и наказание» остается музыкальной трагикомедией – про тюрьму и суму, – укладывающейся в панчлайны не только MaкSим и Валерия Леонтьева с его «Дельтапланом», но и Гёте, и Сухово-Кобылина, и даже кота Леопольда с советским Д’Артаньяном. Во втором сезоне, снятом той же авторской группой, но уже под руководством Эдуарда Парри, а не Анны Пармас, возникает уже не столько ироничный, сколько добродушный акцент. Хотя героиня, стремящаяся к светлому и вечному, еще не раз попутает берега. Другое дело, что проект, когда-то вклинившийся в отечественную волну моды на тюремные сериалы, всё еще акцентирует внимание на колониях с человеческим лицом и федеральной службе исполнения, а вовсе не исправлении наказаний.

Смотрите второй сезон сериала «Исправление и наказание» на ТНТ с 16 сентября.

«Исправление и наказание-2». ТВ-ролик №4

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