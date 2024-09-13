«Барсукот. Очень зверский детектив»: Зорро в логове волка

«Барсукот. Очень зверский детектив». Трейлер №2

В Дальнему Лесу, законы которого не позволяют употреблять в пищу себе подобных, даже хищники питаются насекомыми в кафе, которое держит одинокий койот Йот с его любимой (и, наверняка, известной всем взрослым) присказкой: «Вас много, а я один!» Тем не менее есть тут и блюститель порядка – уже собравшийся на пенсию Барсук Старший, когда-то усыновивший обычного, совсем не лесного кота и воспитавший его себе на смену. Барсукот, а именно так теперь зовут сына Барсука и младшего сотрудника лесной полиции, всеми силами пытается убедить живущих в Дальнем Лесу животных в том, что он не просто кот, но и настоящий коп, который ждет поистине увлекательное и серьезное дело. И оно не за горами: во время празднования Дня рождения многодетного Зайца (не Кролика, это важно), глава семейства исчезает. Сорока, выступающая здесь средством связи для полиции, приносит на хвосте новость, что его убили, а все квакаунты – это своего рода сегменты социальной сети, к которой при этом не хочет подключаться полиция в лице старовера Барсука, – полны слухов о том, как где-то в до этого тихом Лесу «квакнули» Зайца.«Зверский детектив» – едва ли не лучшее российское семейное произведение современной российской литературы, где за простой филологической формой скрываются не только вполне взрослые аллюзии, но и полноценный детективный сюжет, способный заинтересовать как младшую аудиторию, так и их родителей. Более того, даже на сложные темы произведения Старобинец умудряются говорить языком, с ходу понятным и взрослым, и детям. И экранизация «Зверского детектива» вполне соответствует этому диалогу.Над сценарием работала сама Старобинец, что чувствуется в каждой 12-минутной серии, разложенной по законам классического детектива – с преступлением, подозреваемыми и обязательным клиффхэнгером в конце каждого эпизода. Как и в книжку, в сериал хочется погрузиться безоговорочно, оставив где-то за окном то, что происходит за пределами Дальнего Леса, который, впрочем, еще столкнется с событиями, вполне понятными каждому взрослому человеку. В своей литературной основе Старобинец давно предвосхитила события как нынешних, так и минувших дней.Мультсериал идет по литературной хронологии, выбирая для первого сезона «Логово волка» – произведение, где все только знакомятся с главными и второстепенными героями, самыми яркими из которых на экране становятся Грач-врач и вечно травящие байки Сычи, на досуге занимающиеся адвокатским делом. И птицы, и животные, которые, если сериал продолжится, еще сыграют свои роли, удаются команде аниматоров отлично. Исключение лишь главный герой Барсукот, в книжке представленный как довольно шерстяной и даже немного породистый кот, но в мультсериале превратившийся в обычного гладкошерстного дворнягу, рисующего себе маску Зорро вокруг глаз. Барсукот действительно столь же амбициозен, как и Зорро, и с таким же неимоверным усердием готов защищать таких же униженных и оскорбленных, как и он сам. Так что в этом плане решение художников, очевидно, выглядит вполне продуманным.В борьбе современного Барсукота, идущего против стереотипов, и Барсука, с пониманием относящегося к новому поколению, – не только главный конфликт анимационного «Зверского детектива», но и главная житейская мудрость. Детектив Старобинец даже не в слишком популярной у российских взрослых анимационной форме очень многое рассказывает об устройстве мира, законах кинематографа, но главное – о нас самих. Не способных отделить истинных хищников от травоядных и комфортный Дальний Лес от всего остального мира.