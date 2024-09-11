Все спирали, пингвины и монстры неслучайны: самые интригующие зарубежные сериалы осени 2024

Осенний телесезон уже стартовал — и впереди много интересных премьер как отечественных, так и зарубежных. О последних мы сегодня вам и расскажем, сделав акцент на многосерийных новинках, но не только.
Платформа: Disney+
В киновселенной Marvel
полным ходом идет (пере)стройка — в том числе за счет (анти)героинь. Агата Харкнесс (Кэтрин Хан
) — ведьма, устроившая переполох в местечке Вествью, штат Нью-Джерси, за что была заключена в магическую ловушку Вандой Максимофф (Элизабет Олсен
). Спастись ей помогает юный гот (Джо Лок
), который умоляет колдунью взять его на испытание Дорога ведьм. Если его пройти, то к Агате вернутся магические силы. Компанию двум «маглам» составят соратницы Харкнесс из ковена: специалистка по зельям Дженнифер Кэйл (Сашир Замата
), мастерица предсказаний Лилия Кальдеру (Пэтти ЛюПон
) и воительница Рио Видаль (Обри Плаза
). Рулит проектом Жаклин Шеффер
, писавшая «Ванду/Вижна
» и «Черную вдову
».
Премьера
: 18 сентября
Читать
Рецензия на «Черную вдову»
Платформа: Netflix
Тру-крайм-сериал Райана Мерфи
стал антологией почти сразу после премьеры на Netflix первого сезона в 2022 году — он назывался «Монстр: История Джеффри Дамера
» и был посвящен делу одного из самых кровавых американских маньяков. Спровоцировав волну отвращения и восхищения, проект продлили сразу же на два сезона: каждый — о каком-то громком криминальном деле и печально знаменитых убийцах. «История Лайла и Эрика Менендес» — о богатом семействе и страшном злодеянии в фешенебельном особняке Беверли-Хиллз. В 1989 году два брата убили родителей, чтобы получить многомиллионное наследство. Несколько месяцев им удавалось избегать правосудия: Менендесы заявили, что в момент преступления были в кино, — и безнаказанно тратить деньги. На суде, к которому привело в итоге признание одного из них, молодые люди пытались доказать, что подвергались насилию и застрелили папу с мамой в целях самообороны. Процесс вызвал огромный общественный резонанс, и, очевидно, станет такой же важной частью сюжета, как история становления семьи и отношений между родственниками. Роль отца исполнил Хавьер Бардем
, матери — Хлоя Севиньи
, а братьев-преступников сыграли Купер Кох
и Николас Чавес
.
Премьера
: 19 сентября
Читать
От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года
Платформа: Max
Вселенная DC не отстает от конкурентов из Marvel — как минимум на поле сериалов. Сольного шоу удостоился Освальд Кобблпот (замазанный гримом Колин Фаррелл
), который планирует захватить власть в криминальном подполье Готэма после смерти Кармайна Фальконе. События «Пингвина» развернутся через неделю после «Бэтмена
» Мэтта Ривза
— и подготовят город ко второй части. Соперниками Кобблпота станут София Фальконе (Кристин Милиоти
из «Зависнуть в Палм-Спрингс
») и Сальваторе Марони (Клэнси Браун
). За сценарий отвечала Лорен Лефранк
(«Хемлок Гроув
», «Агенты Щ.И.Т.
»), а главным режиссером выступил Крэйг Зобел
(«Охота
», «Мейр из Исттауна
»).
Премьера
: 19 сентября
Читать
Рецензия на «Бэтмена»
Платформа: AdultSwim, Max
«Спираль». Трейлер №2 с русскими субтитрами
Экранизация культовой хоррор-манги Дзюндзи Ито
, которую многие уже и не рассчитывали дождаться: премьеру ожидали в 2020-м, но из-за ковида и перфекционизма творческой группы переносили несколько раз. В вымышленном приморском городке Куродзу люди страдают от проклятия спиралей: всё вокруг подчиняется этому знаку, и каждый рано или поздно сойдет с ума и/или скрутится в бараний рог. Школьники Сюити и Кириэ пытаются сбежать из адского места, но тщетно. Руководит проектом режиссер Хироси Нагахама
(«Мастер муси
», «Цветы зла
»), который даже попросил японского мастера ужасов
передвинуть несколько сцен, чтобы история хорошо чувствовала себя в рамках четырех эпизодов.
Премьера
: 28 сентября
Читать
Рецензия на хоррор-альманах «Дзюндзи Ито: Маньяк»
Машина / La Maquina
Платформа: Hulu
Дуэт мексиканских актеров Гаэля Гарсии Берналя
и Диего Луны
воссоединяется на малом экране. Первый играет Эстебана Осуну по прозвищу «Машина» — некогда прославленного боксера на закате карьеры, второй — его тренера, злоупотребляющего уколами красоты в лицо, которые он делает собственноручно (Луна похож на сегодняшнего Микки Рурка
). Вместе они решают, что «Машина» должен красиво уйти на пенсию, а для этого — провести последний победный бой. Подготовка идет полным ходом, однако тренера начинают терроризировать неизвестные, предупреждая, что, если Осуна не проиграет, им всем конец. Игнорировать анонимов не получается, ведь от слов они переходят к весьма зловещим делам, от которых спортсмен и его тренер начинают сходить с ума.
Премьера
: 9 октября
Читать
Рецензия на боксерский фильм «Левша»
Платформа: FX
Всё когда-нибудь заканчивается — даже уморительные злоключения бессмертных вампиров со Статен-Айленда. Сериал Джемейна Клемента
, созданный во вселенной их с Тайкой Вайтити
«Реальных упырей
» (в оригинале названия одинаковые), не просто не посрамил честь оригинала, а где-то оказывался даже смешнее, душевнее и драматичнее. Конечно, мы будем скучать по древнему воителю Нандору Безжалостному (Кайван Новак
), развратному аристократу Ласло Крейвенворту (Мэтт Берри
), его взбалмошной жене-роме Наде (Натасия Деметриу
), энергетическому вампиру Колину Робинсону (Марк Прокш
) и, конечно, верному фамильяру Гильермо (Харви Гильен
), который мечтал стать кровопийцей, оказался наследником Ван Хельсинга, а потом… В общем, много было хороших гэгов, сюжетных поворотов и бытовых зарисовок из жизни соседей. Пора и честь знать.
Премьера
: 10 октября
Читать
Рецензия на фильм «Реальные упыри»
Платформа: Apple TV+
Первая совместная работа Кейт Бланшетт
и Альфонсо Куарона
— мистический триллер, сочиненный режиссером совместно с британской писательницей Рени Найт
. Уважаемая журналистка-расследовательница Кэтрин Равенскрофт, посвятившая жизнь обличению нечистых на руку корпораций, однажды замечает на прикроватном столике роман писателя Стивена Бриджстока (Кевин Клайн
). Начав чтение, женщина с ужасом обнаруживает, что главный персонаж книги — она, Кэтрин. Однако это не самое удивительное и страшное, ведь сюжет раскрывает её самую сокровенную тайну, которую она надеялась унести с собой в могилу.
Премьера
: 11 октября
Читать
Рецензия на «Бордерлендс» — экранизацию видеоигры с Бланшетт
Укрытие / Silo (2 сезон)
Платформа: Apple TV+
Продолжение успешной сай-фай-антиутопии по мотивам одноименного цикла романов американского писателя Хью Хауи
. В будущем мир якобы пережил апокалипсис, и уцелевшие люди вынуждены спасаться от враждебной среды в бункере на 144 этажа. Жизнь в нем жестко регламентирована: население разделено на касты, большинство запугано тем, что снаружи их ждет неминуемая смерть. Несогласных периодически демонстративно изгоняют, и остальные смотрят через маленькое окошко на мучительную смерть «преступников», которая настигает их спустя лишь несколько шагов. Да и пейзаж за окном, надо сказать, не вызывает желания прогуляться. Но что, если все это — лишь иллюзия и заговор верхушки «Укрытия»? Подозревать неладное начинает жена здешнего шерифа (Рашида Джонс
), а вслед за ней — и механик Джулс (Ребекка Фергюсон
). Поиски правды о бункере и мире за его пределами продолжатся уже этой осенью.
Премьера
: 15 ноября
Читать
Новейшие постапокалиптические сериалы
Платформа: Paramount+
Грязная во всех смыслах драма, написанная Тейлором Шериданом
(«Йеллоустоун
», «Ветреная река
»). Место действия — Западный Техас, где работяги на нефтяных вышках, порой ценой собственных жизней, обеспечивают многомиллионный бизнес, влияющий на экономику, геополитику и даже климатическую обстановку в мире. Каст весьма звездный: в роли корпоративного злодея — Джон Хэмм
, а прораба, следящего за бесперебойной и безопасной работой нефтедобытчиков, сыграл Билли Боб Торнтон
. Еще в кадре появляется Деми Мур
.
Премьера
: 17 ноября
Читать
9 новейших вестернов, которые расширяют представление о жанре
Аркейн / Arcane: League of Legends (2 сезон)
Платформа: Netflix
Долгожданное продолжение одного из главных анимационных хитов 2021 года. История вражды сестер Ви (Хейли Стейнфелд
) и Джинкс (Элла Пернелл
) усиливается войной утопического города Пилтовер и подземного Зауна. Стимпанк-фэнтези по мотивам вселенной многопользовательской игры League of Legends очаровало не только геймеров, но и людей, далеких от этого искусства. Кропотливая работа студии Fortiche также не осталась без внимания премий: в частности, «Аркейн» удостоился трех «Эмми».
Премьера
: ноябрь
Читать
Как игры повлияли на кино
Что еще посмотреть
«Медленные лошади» / Slow Horses (4 сезон) — со 2 сентября
«Эмили в Париже» / Emily in Paris (4 сезон, 2 часть) — с 12 сентября (Netflix)
«Американская история спорта» / American Sports Story — с 17 сентября, FX
«Блестящие умы» / Brilliant Minds — с 23 сентября, NBC
«Легенда Вокс машины» / Legend of Vox Machina (3 сезон) — 3 октября (Prime Video)
«Терапия» / Shrinking (2 сезон) — с 16 октября (AppleTV+)
«Подобный дракону: Якудза» / Like a Dragon: Yakuza — с 24 октября, Prime Video
«День шакала» / Day of the Jackal — с 17 ноября, Peacock
«Йеллоустоун» / Yellowstone (5 сезон, 2 часть) — с 10 ноября (Paramount+)
обсуждение >>