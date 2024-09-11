Все спирали, пингвины и монстры неслучайны: самые интригующие зарубежные сериалы осени 2024

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Подросток колесит по России в поисках настоящего папы

4 сентября

Кавказские минеральные слезы: «Трасса» — актуальный сериал, где ружье стреляет в самом начале

Псхологический триллер о насилии от авторов «Хрустального» и «Химеры» на ММКФ