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Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Обзор сериалов >>
17 сентября 2024
Осень — время премьер на телеканалах и платформах. Уже вышли в эфир некоторые громкие проекты, такие как «Комбинация», «Трасса», «Третье сентября» и другие. Кино-Театр.Ру собрал для вас еще 44 сериала, которые можно вносить в лист ожиданий. Акцент делаем на тех, которые выйдут до конца 2024-го. Но некоторые запланированы и на будущий год.


Исправление и наказание. Второй сезон

Кто показывает: ТНТ
Серий: 16
Дата выхода: 16 сентября

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

В продолжении сериала 2022 года странноватая Алена Неверова в исполнении Анны Михалковой снова пытается перевоспитать осужденных разумным, добрым и вечным, то есть литературой, детскими песнями и сказками. В числе тех, кто так или иначе оказался в этой экспериментальной колонии, – ее родственники Верхоланцевы, в первом сезоне уверенные, что именно Алене достался секретный код от счета в швейцарском банке, который снова обеспечит им вполне самодостаточное будущее. Неверову в новом сезоне ждет повышение – она станет исполняющей обязанности начальника колонии. В новой должности она еще сильнее погрузится в работу и станет еще более одержимой в своих затеях по превращению заключенных в добрых людей. Настолько, что почти перестанет видеть грань между светом и тьмой. Кроме того, главную героиню ждет встреча с новым начальником колонии (Михаил Пореченков) – прожженым циником, который разочарован в людях, и не верит, что их можно исправить. Он вступает в конфликт с Неверовой, и в столкновении двух разных взглядов для каждой из сторон родится новая истина. Режиссером новых серий стал Эдуард Парри.

Читать Рецензия на сериал «Исправление и наказание. Второй сезон»

Лиса

Кто показывает: ТВ3
Серий: 24
Дата выхода: 16 сентября

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Детектив с Олесей Фаттаховой в роли сотрудницы правоохранительных органов, которая умеет отличать правду от лжи благодаря мистическому дару. Эксперт-криминалист Вера Лисицына в результате несчастного случая обретает ментальное зрение, которое позволяет ей видеть ложь. Новая способность сильно помогает в расследовании запутанных преступлений, но добавляет проблем в личной жизни и общении с коллегами. Насчет своего приобретенного мистического дара Лиса консультируется с психологом, который не понаслышке знает, каково это – каждый день сталкиваться с обманом. Алексей Вакулов, Алексей Анищенко, Владислав Котлярский, Веневьева Новицкая, Михаил Васьков, Светлана Рубан, Михаил Грищенко и другие. Режиссерами выступили Мурад Алиев и Ольга Новикова.


Родители родителей

Кто показывает: START, телеканал «Солнце»
Серий: 26
Дата выхода: 17 сентября

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Пятый сезон семейной комедии «Родители. Так и живем» с Александром Самойленко и Марией Порошиной получил название «Родители родителей». Проект продолжит рассказывать о трех поколениях семьи, живущих под одной крышей. У каждого из троих сыновей Саши и Маши теперь есть своя маленькая семья внутри большой семьи Соколовых. В ролях Александр Самойленко мл., Анастасия Крылова, Никита Митасов, Артем Башенин, Ангелина Поплавская. Режиссерское кресло вновь займет Александр ЖигалкинПапины дочки. Новые», «Воронины»).


Фарма

Кто показывает: PREMIER
Серий: 8
Дата выхода: 19 сентября

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Криминальная комедия, в которой жестокосердная чиновница отказывает в дорогом лекарстве неизлечимо больному юноше Антону (Марк Эйдельштейн). Проблема требует неотложного решения, и тогда старший брат Антона – хулиган Миха (Никита Павленко) – находит дерзкий выход из ситуации: он вместе с друзьями находит в даркнете рецепт недоступного лекарства и начинает «варить» его в подпольной лаборатории. Также в сериале снимаются Арам Вардеванян, Валентин Анциферов, Александр Головин, Сергей Гилев, Олег Васильков, Карэн Бадалов, Светлана Степанковская и другие. Режиссерское кресло занимала Мария Кравченко.


Триггер-3

Кто показывает: Кинопоиск, Первый
Серий: 8
Дата выхода: 19 сентября

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Психолог с нестандартными методами Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) возвращается на экраны, чтобы помогать людям. Режиссером продолжения выступит Игорь Твердохлебов, а продюсером значится Александра Ремизова. Действие происходит после событий полнометражной ленты «Триггер. Фильм». Стрелецкому придется менять жизни других людей, попутно пытаясь наладить свою, чтобы раскрыть главную семейную тайну. К своим ролям в сериале вернутся Светлана Иванова, Игорь Костолевский, Владислав Тирон, Ангелина Стречина, Роман Маякин, Сабина Ахмедова. К касту также присоединилась Ирина Старшенбаум, исполнившая одну из главных ролей в «Триггер. Фильме». Пополнился актерский состав и новыми именами, в числе которых Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Сергей Годин, Мария Андреева и одна из самых титулованных теннисисток России Светлана Кузнецова.


Солнце, море, два ствола

Кто показывает: СТС
Серий: 13
Дата выхода: 23 сентября

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Южный колорит в комедии с Романом Постоваловым и Кириллом Зайцевым в главных ролях. Полицейскому Гоше Адамяну мешает возглавить оперативный отдел капитан Воронцов из Москвы. К тому же принципиальный мужчина нравится дочке начальника местного ОВД, в которую влюблён Гоша. И теперь под угрозой как повышение Адамяна, так и его личная жизнь. Режиссерами курортной комедии выступили Карен Захаров и Армен Ананикян.


Последний богатырь. Наследие

Кто показывает: START
Серий: 8
Дата выхода: 27 сентября

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

У Ивана, которому исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья, и младшая, начинающая колдунья Софья. Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в волшебном городе. В актерском ансамбле — Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Гарик Харламов, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов, Александр Лыков, Анна Ардова, Евгения Симонова, Анна Хилькевич и Анна Котова. Работа над сказкой длилась четыре года. На STARTе одновременно будет доступен и документальный сериал о том, как шли съемки – 8 серий по 18 минут. На минувшем фестивале «Новый сезон» сериал «Последний богатырь» отмечен специальным призом за прорыв в индустрии.


Дино

Кто показывает: ТНТ
Серий: 17
Дата выхода: 30 сентября

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Криминальная комедия, главные роли в которой исполнили Алексей Розин и Любовь Толкалина. Речь пойдет о бандите Дино, в 90-е безжалостно выбивавшем долги. Теперь он живет отшельником в глухой провинции, но в силу обстоятельств вынужден вернуться к старой «профессии». В сериале также играют Артур Бесчастный, Елизавета Кононова, Андрей Гальченко, Всеволод Володин, Екатерина Хомчук, Олег Васильков и другие.


АМУРА
Кто показывает: KION
Серий: 7
Дата выхода: 1 октября

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Алена Михайлова в роли сестер-близняшек Анны и Надежды Вдовиных. Они выросли в детском доме, где сильная Аня всегда защищала более слабую и ранимую Надю. И вот, спустя много лет, Анна стала бойцом ММА, а Надя отправилась на поиски своего счастья в Японию. Несколько лет девушки не общались, пока сестра не получила сообщение с просьбой о помощи от уехавшей близняшки. Анна срочно летит в Японию спасать Надю от местных мафиози и сексуального рабства. В других ролях Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин и другие.


Эль русо

Кто показывает: PREMIER
Серий: 7
Дата выхода: 3 октября

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Криминальная мелодрама о неожиданной любви русской старообрядки и полицейского из русских эмигрантов на фоне борьбы с аргентинской преступностью. Раненый полицейский Пабло (Семен Серзин), страдающий головными болями и умеющий немножко видеть будущее, вывозит свидетеля и его перепуганную родительницу (Светлана Иванова) обратно в деревню староверов, где прячется вместе с ними, выращивая картошку и большое светлое чувство к матери свидетеля. Из необычного: нетрадиционный язык староверов, на котором говорит героиня Ивановой, испанский без акцента Серзина, контрастный Буэнос-Айрес, снятый порой не по сериальному круто, превосходная музыка. Слоган сериала — «Два мира – одна любовь». Режиссером сериала выступил Сергей Мокрицкий, продюсером — Наталья Мокрицкая.
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Наследники. Дар крови

Кто показывает: СТС
Серий: 12
Дата выхода: 14 октября

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Городское фэнтези с Оксаной Акиньшиной, Екатериной Вилковой, которые сыграли сестёр-магов. Дочь великого мага Надя совершает нападение на строго охраняемое хранилище артефактов. Выкрасть кольцо отца, которое может защитить её семью, не удаётся, и Надя исчезает. И теперь её мужу Роману, хирургу из мира людей, приходится самому воспитывать троих детей. Спустя годы подростки (их играют Мария Лобанова, Артём Кошман и Полина Айнутдинова) неожиданно открывают в себе суперспособности, о чём узнают маги и объявляют на них охоту. Елена Подкаминская, Антон Васильев, Дмитрий Чеботарёв, Кристина Корбут, Антон Кузнецов и Кирилл Гребенщиков, а режиссерское кресло разделили Антон Федотов и Александр Бабаев.


Жыыызнь

Кто показывает: ТНТ
Дата выхода: 14 октября

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Комедийно-политический сериал, который должен перезапустить карьеру Михаила Галустяна и помочь россиянам справиться с хронической депрессией. Артист играет вождя племени (должность досталась ему случайно), живущего в пасмурном краю на берегу озера. Грязные лохматые дикари ковыряют каменистую почву, пытаются не угодить в пасть хищников и с тоской смотрят на обласканный солнцем противоположный берег, где процветает племя ухоженных «придурков». Благосостояние и технический прогресс, как известно, влияют на социальные нормы — так, что соседями управляет не мужчина, а ослепительно прекрасная Светлана Ходченкова. И когда один из дикарей (Пётр Скворцов) решается-таки на эмиграцию, вождь-Галустян осознает, что надо что-то делать с низким рейтингом подведомственной ему территории. Однако из всех доступных инструментов брендинга в его распоряжении только утешительные аффирмации и юмор. В ролях также Борис Дергачев, Андрей Федорцов, Филипп Ершов, Игорь Грабузов и другие.


Гусар-2

Кто показывает: ТНТ
Серий: 18
Дата выхода: 28 октября

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Комедия от Comedy Club Production, продолжающая события первого сезона, после которых прошло около года. Вернувшись в прошлое, Григорий Рыльский (Гарик Харламов) всё время тратит на поиски жены, которая должна стать предком Кати. Однако ему предстоит ещё раз послужить Родине: он должен доставить австрийскому императору бриллиант «Слеза Сибири», что поможет России заключить союз с Австрией и окончательно победить Наполеона. Это противоречит интересам британской короны, поэтому в дороге бриллиант у Гусара похищает английский шпион Монтгомери Рэтфорд. Чтобы избежать бесчестья и казни, Гусар решает найти бриллиант в будущем, и с Митиной помощью снова оказывается в 21 веке. В ролях также Павел Рассомахин, Катерина Ковальчук, Екатерина Радченко, Гоша Куценко, Зоя Бербер и другие.


Танго на осколках

Кто показывает: KION
Серий: 8
Дата выхода: ноябрь 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Юлия Снигирь играет успешную бизнес-леди Нору со стальной хваткой не только в работе, но и в семейных отношениях. Идеально выстроенная система ее жизни рушится, когда внезапно умирает любимый муж Ваня (Денис Шведов). Известие о смерти сопровождается не менее шокирующей информацией: у Вани была «вторая жизнь». Он не только изменял жене, но и тайком занимался танго. Пытаясь разобраться в произошедшем, Нора сама отправляется в школу танго, которая сначала кажется ей сомнительным местом. Но постепенно красочный мир кардинально меняет ее жизнь. Режиссером мистической мелодрамы выступил Сергей Сенцов, до этого снимавший успешные сериалы «1703» и «Престиж», производством занимались онлайн-кинотеатр KION и продюсерская компания Валерия Тодоровского «Мармот-фильм».


Дети перемен

Кто показывает: START, Wink, НТВ
Серий: 8
Дата выхода: осень 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Криминальная драма Сергея Тарамаева и Любови Львовой о том, как три брата от разных отцов (Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов) оказываются втянуты в преступные дела в противоречивые 1990-е. Мать, водительницу троллейбуса, играет Виктория Исакова, в других ролях Тимофей Трибунцев, Лев Зулькарнаев, Александр Яценко, Сергей Гилев, Артем Быстров, Анна Снаткина, Софья Лебедева и другие.


Лихие

Кто показывает: Okko
Серий: 16
Дата выхода: осень 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Суровая мужская драма Юрия Быкова расскажет горькую историю отца и сына, вынужденных стать киллерами. В основу истории легли реальные воспоминания Евгения Демина. Ему было всего 6 лет, когда отец взял его в тайгу на медвежью охоту, а уже в 13 лет мальчик вместе с отцом Павлом совершил свое первое заказное убийство. Следующие 10 лет Павел и Евгений были штатными киллерами Хабаровской ячейки ОПГ «Общак» - преступной империи, в середине 90-х контролировавшей бизнес на 2,4 млн км² земли, или 14% территории России. Роль отца исполняет Артем Быстров, Женю в разных возрастах играют Савелий Кудряшов, Егор Кенжаметов, и Евгений Ткачук. Сценарий написал Олег МаловичкоХрустальный») В ролях также Филипп Янковский, Гела Месхи, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Вадим Филипченков, Владимир Епифанцев, Кирилл Полухин, Дмитрий Куличков, Артур Иванов, Александр Обласов, Сергей Уманов, Аскар Ильясов и другие.


Преступление и наказание

Кто показывает: Кинопоиск
Серий: 8
Дата выхода: осень 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Экранизация романа Ф. М. Достоевского в реалиях современного Санкт-Петербурга, в которой роль Родиона Раскольникова сыграл Иван Янковский. Любовь Аксенова сыграет Дуню Раскольникову, сестру Родиона, а Тихон Жизневский воплотит образ Дмитрия Разумихина, друга Раскольникова. Алене Михайловой досталась роль Сони Мармеладовой, Олег Дуленин воплотит образ ее отца, а Виктория Толстоганова станет мачехой Сони Катериной Ивановной. Владислав Абашин сыграет Аркадия Свидригайлова, а Юлия Снигирь воплотит образ Марфы Петровны, жены Свидригайлова. Борис Хвошнянский станет Тенью, Юлия Марченко — матерью Раскольникова Пульхерией Александровной, а Никита Тарасов сыграет Петра Лужина. В роли старухи-процентщицы — Ёла Санько. Режиссером на проекте работал Владимир Мирзоев.


Дайте шоу!

Кто показывает: иви
Серий: 8
Дата выхода: осень 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Основанное на реальных историях из мира российского телевидения драмеди о выпуске скандального ток-шоу. Сериал с Милошем Биковичем в роли запойной поп-звезды, набожного артиста, выпустивший на волю внутреннего Киркорова. За несколько часов до вручения премии «Золотой граммофон» хитмейкер Кирилл Артемьев (Бикович) сбегает со своей белой горячкой от фельдшеров скорой помощи, пытавшихся его прокапать. Эту красочную погоню и дальнейшие приключения Артемьева на пути к репутационному самоубийству документирует Паша (Олег Савостюк) — стажер из редакции популярного ток-шоу «Правда». До поры всё происходящее уморительно-меметично и сравнительно невинно, как приступ тошноты посреди выступления на «граммофоне». Жанровый тумблер резко переключается с бурлеска на драму, когда окосевший певец насилует работницу караоке Веру (Анастасия Красовская). Девушка 100 раз пожалеет, что поперлась на шоу, когда ее правда обрастет «невсётакоднозначными» деталями, а мы еще раз убедимся в том, что шоу-бизнес и телевидение страдают неизлечимым фурункулезом.


Между нами химия

Кто показывает: Wink
Серий: 8
Дата выхода: осень 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Драмеди про женщину, которой предстоит найти нетривиальный выход из сложной ситуации с Александрой Бортич в главной роли. Таня крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он бы позаботился о детях. В качестве потенциальных супругов Никита Ефремов, Павел Ворожцов, Нелли Уварова и Евгений Сангаджиев. Александра Бортич за эту роль удостоилась звания Звание «Героиня Нового сезона», а «Открытием Нового сезона» стала режиссер этого сериала Карина Чувикова, для которой это дебютная работа.


Подростки в космосе

Кто показывает: Wink
Серий: 8
Дата выхода: осень 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Фантастический детектив от создателей молодежного хита «Трудные подростки». Действие разворачивается в 2054 году. На Земли из-за экологических проблем резко снижается продолжительность жизни . Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Главные роли исполнили Софья Аржаных, Денис Косиков, Лев Зулькарнаев и Святослав Рогожан. К актерскому составу нового проекта присоединились певица Люся Чеботина в роли искусственного интеллекта космической станции и солист группы «Ирина Кайратовна» Азамат Маркленов в роли бандита, промышляющего продажей космического мусора.


Макрон

Кто показывает: ТНТ
Серий: 20
Дата выхода: осень 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Комедийный сериал об отношениях. Андрей (Алексей Лукин), который приезжает из Москвы в родной маленький городок, расположенный в Архангельской области, чтобы познакомить свою девушку с родителями (Ольга Медынич и Михаил Трухин). Вика (Марина Александрова) – начальница Андрея, их служебный роман как-то незаметно перерос в серьезные отношения, несмотря на разницу в возрасте почти в 20 лет. У Андрея серьезные намерения, что вызывает бурную реакцию со стороны консервативных родственников – в семье появился «свой собственный Макрон». Мама Андрея использует все возможные методы, чтобы Вика исчезла из его жизни: отговаривает, подставляет, обижается и даже обращается к потусторонним силам. Ситуация осложняют бывшая девушка Андрея (Дарья Пицик) и ее одинокий отец (Александр Робак), который влюбляется в Вику и твердо намерен на ней жениться.


Столыпин

Кто показывает: Смотрим, Россия
Серий: 8
Дата выхода: осень 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Историческая драма Алексея Андрианова, история одного покушения, которое изменило будущее России. События разворачиваются в 1906 году. Петр Столыпин, только что назначенный министром внутренних дел Российской империи, прибывает в Санкт-Петербург. Группа революционеров-максималистов разрабатывает план убийства «врага революции». Главные роли исполняют Александр Устюгов, Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Екатерина Волкова, Юрий Насонов, Сергей Барковский и Дарья Коныжева, а компанию им составили Борис Каморзин, Алексей Морозов, Павел Трубинер, Иван Агапов, Андрей Ургант и Владимир Юматов.


Княжна милосердия

Кто показывает: Россия
Серий: —
Дата выхода: осень 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Историческая мелодрама, события которой разворачиваются в 1878 году. На исходе Русско-турецкой войны без вести пропадает князь Алексей Раевский (Денис Нурулин), который воюет на Балканском фронте. Его молодая жена, княгиня Софья (Софья Присс), не верит в гибель князя. Она проходит ускоренные курсы медсестер и отправляется на фронт на его поиски. Преодолев много испытаний, Софья спасает мужа из турецкого плена и вместе с ним возвращается в Россию, но враги Раевского обвиняют его в предательстве родины. Спасти князя от каторги может только Софья. Для этого ей снова придется отправиться в путешествие на Восток. Главные роли в сериале исполняют Мария Порошина, Александр Балуев, Дмитрий Ульянов, Максим Иванов, Айсун Гювен, Эдип Зейдан и Толга Менди.


Противостояние

Кто показывает: Первый
Серий: 8
Дата выхода: осень 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Новая версия культового сериала «Противостояние» по повести Юлиана Семенова. Пособника нацистов Якова Кротова, убивающего после войны свидетелей своих былых преступлений, играет вместо Андрея Болтнева Алексей Гуськов, а полковника милиции Костенко, идущего по следу вместо Олег БасилашвилиВладимир Вдовиченко. За режиссуру отвечает Тимур АлпатовГлухарь», «Художник», «Диверсант. Идеальный штурм»).


Шеф

Кто показывает: Пятница
Серий: —
Дата выхода: осень 2024

Комедия Евгения Пузыревского об успешном поваре Кае, сперва работавшем в мишленовском ресторане, а теперь вынужденном возглавить заведение попроще, которое он будет поднимать с колен. Для этого ему придется вернуться в город, где он вырос. В ролях Денис Прытков, Ольга Медынич, Алексей Розин, Алексей Ведерников и другие.


Кто быстрее?

Кто показывает: СТС
Серий: 8
Дата выхода: осень 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Экшен-комедия, в которой Дмитрий Нагиев играет шоумена, отправляющегося в Геленджик за бриллиантами. О них он узнал от попавшего в аварию бывшего зэка по прозвищу Кекчуп, попадает в аварию. Теряя сознание, он рассказывает девяти незнакомцам про бриллианты и даёт странные вводные: «Геленджик» и «русалка». Все они пускаются в погоню за сокровищами, а за ними – головорезы, подельники Кекчупа. В сериале много гэгов и трюков, а в ролях помимо Нагиева Ольга Медынич, Анна Банщикова, Кирилл Полухин и другие.


Челюскин. Первые

Кто показывает: Wink
Серий: 6
Дата выхода: осень 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Действие арктического сериала-катастрофы разворачивается в 1934 году. Пароход ледокольного типа «Челюскин» отправляется из Мурманска во Владивосток. Экспедицией руководит прославленный исследователь Отто Шмидт (Кирилл Кяро). Судном управляет опытный капитан Воронин (Дмитрий Куличков). На борту — полные энтузиазма и упорства ученые, полярники и моряки. Среди них молодой механик Юрий Набатов (Глеб Калюжный) и метеоролог Оля Сомова (Стася Милославская). Но великая идея обернулась трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Оказавшись на льдине, в самых суровых арктических условиях, два месяца челюскинцы боролись за жизнь в ожидании спасения. В ролях также Дмитрий Чеботарев, Алексей Розин и другие.


Ландыши

Кто показывает: СТС
Серий: 8
Дата выхода: осень 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Дело происходит в заснеженной Вологде, куда приземляется частный самолет из Лондона с русскоязычными гражданами Великобритании. Спешно покидает воздушное судно девушка Катя (Нина Здорик), за ней спешит ее жених Денис Степанов), с которым они поссорились в самолете. Мажорка пытается затеряться на просторах #настоящей_России, попадает в местный караоке-клуб, обращает на себя внимание парней, один из которых бандит Демьян (Владимир Тяптушкин), другой хороший парень Лёха (Сергей Городничий). Далее все поют и выясняют отношения с помощью вокала, ведь это нестандартный жанр музыкального сериала.


Берлинская жара

Кто показывает: Wink, KION, Premier, НТВ
Серий: 8
Дата выхода: осень 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Масштабная интеллектуальная шпионская драма о напряженной борьбе советской, английской и немецкой разведок за информацию об урановой программе нацистской Германии. Отдельная сюжетная линия проекта — зарождение легендарной Лаборатории №2, в которой команда физиков во главе с Игорем Курчатовым начала работы над советским атомным проектом в переломный момент Великой Отечественной войны. Главные роли исполнили Гела Месхи, Анна Пескова, Андрей Мерзликин, Даниил Страхов, Мария Миронова, Кирилл Кяро. При создании шпионской драмы авторы вдохновлялись культовым советским сериалом «Семнадцать мгновений весны». Режиссером выступил Евгений Лаврентьев.


Где наши деньги?

Кто показывает: Кинопоиск
Серий: 8
Дата выхода: осень 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Криминальная комедия про кражу в банке с помощью экскаватора. Трое парней вламываются в хранилище и выносят оттуда все. Наутро после налета грабители узнают, что из банка украдено 25 миллионов рублей. Тут-то и повисает в воздухе вопрос «Где наши деньги?», потому что на самом деле троица вынесла из банка всего лишь миллион, а значит — либо среди друзей есть «крыса», либо где-то в городке в ходу еще 24 миллиона. Проект признан «Лучшим фильмом» на фестивале «Новый сезон». Режиссер Владимир Зенкевич, в ролях Кузьма Котрелёв, Андрей Максимов, Наташа Бардо, Алексей Серебряков, Владимир Сычёв, Анна Слю и другие.


Плевако

Кто показывает: НТВ, PREMIER
Серий: 10
Дата выхода: осень 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Исторический детектив с Сергеем Безруковым в роли легендарного московского адвоката. Его прототип, адвокат Федор Никифорович Плевако — гений юриспруденции и блестящий оратор, сила убеждения и актерское мастерство которого были совершенно уникальны. На его слушания покупали билеты и ходили, как в театр. В каждой серии зрители станут свидетелями не только одного серьезного дела, основанного на реальном случае из практики Плевако, но и небольших анекдотов – дел, в которых «московский златоуст» буквально одной-двумя фразами сумел повернуть симпатии присяжных в нужную для себя сторону. Компанию Безрукову составили Николай Шрайбер, Ольга Лерман, Даниил Воробьев, Игорь Гордин, Мария Смольникова и Олег Савцов.

Читать Рецензия на сериал Плевако

Пальцы

Кто показывает: НТВ
Серий: 12
Дата выхода: осень 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Действие детективной драмы развернется параллельно в двух временах – в 2015 и 1996 годах. В 90-х главные герои картины – Виталик (Марк-Малик Муршкин), Даня (Роман Ленков), Костя (Даниил Муравьев), Юра (Андрей Дудников) и Андрей (Артем Иванов)– были всегда и во всем вместе, как пять пальцев на одной руке, их так и прозвали – «Пальцы». Спустя 20 лет они встречаются в родном Шубинске, где происходит рэкетир по кличке Мальборо. (Роман Евдокимов устроил покушение на крупного бизнесмена, бывшего бандита Виталия Волкова по прозвищу Мальборо (Алексей Барабаш).


Лепила

Кто показывает: НТВ
Серий: 16
Дата выхода: осень 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Остросюжетный детектив, в котором Никита Панфилов играет талантливого хирурга из Таджикистана Сергея Рашидова, в квартиру которого однажды врывается спецназ Агентства по контролю за наркотиками. Врача задерживают по обвинению в наркоторговле. В камере Рашидов знакомится с террористом Ахатом (Джалил Асретов) и становится невольным участником его побега из-под стражи, однако вернуться домой он не может. Единственный выход – бежать в другую страну и жить под чужими документами. Так, врач Сергей Рашидов из Душанбе становится простым московским дворником Джурой.


Жвачка

Кто показывает: PREMIER
Серий: 8
Дата выхода: осень 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Подростковая драма Александра Цоя про девушку Галю (Дарья Балабанова), которая мечтает покинут стены детдома и поступить на сценарный факультет ВГИКа. Но все меняется, когда она видит провокационный стрим блогера Ганса Шмюзе (Антон Рогачев) и добивается его внимания. У ребят завязывается роман, но Гансу все быстро надоедает, и вскоре ему кажется, что Галя прилипла к нему, как жвачка. Желая раз и навсегда разорвать отношения, Ганс просит своих друзей сообщить девушке, что его убили.


Первый раз

Кто показывает: PREMIER
Серий: 6
Дата выхода: осень 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Подростковое драмеди» с Алексеем Онеженым и Полиной Гухман. Главный герой Костя — благополучный московский подросток, который, как и все его друзья, переживает, что давно пора стать взрослым и лишиться девственности. И, казалось бы, все складывается удачно, — мама уезжает в отпуск и Косте достается пустая квартира. Но все идет не по плану, — две недели каникул перевернут мир Кости и заставят его повзрослеть гораздо сильнее, чем он мог себе представить. В сериале также снимаются Иван Добронравов, Егор Абрамов, Маргарита Дьяченкова, Валери Зоидова и другие.


Злые люди

Кто показывает: НТВ
Серий: 8
Дата выхода: осень-зима

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Исторический детектив Кима Дружинина, экранизация рассказов «Хроники сыска» нижегородского писателя Николая Свечина. Сюжет истории развернется в 1895 году в Нижнем Новгороде. Город готовится к крупнейшему торговому событию года – ярмарке. Но в размеренной и благополучной жизни города происходит громкое убийство богатейшего человека – предводителя губернского дворянства Нефедьева. В главных ролях Дмитрий Нагиев, Роман Мадянов, Ян Цапник и другие.


Тайга

Кто показывает: PREMIER
Серий: 8
Дата выхода: осень-зима

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Детективный триллер с Григорием Чабаном в роли следователя Демидова из маленького города, где происходят загадочные убийства девочек из неблагополучных семей. Демидов дает себе слово найти маньяка, так как у него самого две дочери. Однако через какое-то время мужчина обнаруживает, что слишком многое связывает его с преступником. В ролях Наталья Земцова, Дарья Екамасова, Владимир Селезнев, Марина Денисова и Елена Коренева. Режиссерское кресло занял Александр КасаткинЗолото»).


Подслушано в Рыбинске

Кто показывает: PREMIER
Серий: 8
Дата выхода: осень-зима

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Иронический триллер Петра Тодоровского с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым, Юлией Хлыниной расскажет о немолодом журналисте Юре (Трибунцев) из небольшой провинциальной газеты. У него проблемы в семье и на работе, а сам он частенько злоупотребляет алкоголем. Но однажды Юра обретает дар – в своих видениях он может предсказывать убийства. Он начинает писать журналистские расследования, но вскоре он становится главным подозреваемым по одному из дел. Рыбинск станет одним из важнейших героев триллера – наравне с людьми. А все благодаря автору сценария Ивану Баранову, который жил в Рыбинске много лет.


Первый номер

Кто показывает: KION
Серий: 8
Дата выхода: декабрь 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Сериал о мире глянца Клима КозинскогоВне себя», «13 клиническая») по сценарию Сергея Минаева с глянцевым же кастом. Евгений Цыганов в роли популярного в прошлом, но нынче вышедшего в тираж писателя Константина Иноземцев. Долги, новая этика, брак бывшей, творческое бессилие – надо что-то делать. Внезапно Косте выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что ещё чего-то стоит. За эту роль Цыганов был назван главным героем фестиваля «Новый сезон». В фильме также снялись Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова, Мария Андреева, Александр Цыпкин, Леонид Ярмольник, Александр Устюгов и другие.


Папаши

Кто показывает: НТВ
Серий: 4
Дата выхода: декабрь 2024

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Новогодний кроссовер для поклонников НТВ, в котором соберутся в одном месте главные герои сериальных франшиз телеканала: Кулыгин из «Скорой помощи», Балабин из «Балабола», Соболев из «Тверской», Прошкин из «Бима» и Сотников из «Лихача». Каждый из них получил послание от 11-летнего детдомовца, где сказано, что именно он его отец. В ролях Гоша Куценко, Иван Колесников, Никита Панфилов, Константин Юшкевич и Максим Важов.


Граница Миров

Кто показывает: СТС
Серий: 17
Дата выхода: начало 2025

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Фантастическая комедия про секретную организацию,
которая контролирует портал между миром людей и нечисти.
братья Шиловы (Даня Киселев, Денис Нурулин) после встречи с вампиром открывают в себе суперсилы. Серега и Леха узнают, что в городском здании НИИ расположен портал между мирами людей и нечисти, которая периодически заглядывает в гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и другими «туристами» из Темного мира присматривают сотрудники секретной организации «Граница Миров» под руководством Павла Никитича (Николай Добрынин): «мозг команды» Людмила Николаевна (Анна Снаткина), ее дочь Света (Маргарита Дьяченкова), эффектная вампирша Илона (Ангелина Поплавская). Шиловы становятся частью необычного коллектива, вместе с которым им предстоит не только следить за прилежным поведением «темных», но и собирать фрагменты мощнейшего артефакта.


Аутсорс

Кто показывает: Okko
Серий: 8
Дата выхода: 2025

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Сериал Душана Глигорова еще не вышел, а его уже обсуждают. Иван Янковский играет в нем тюремного надзирателя и исполнителя смертельных приговоров Константина, который в 1996 году, накануне принятия Россией моратория на смертную казнь, встретившись с отцом одной из жертв, понимает, что именно близкие люди имеют право на исполнение наказания. Он придумывает новый бизнес ― отдавать исполнение смертной казни на аутсорс. Но очень скоро выясняется, что деньги и справедливость несовместимы. Автором сценария и шоураннером проекта выступила Анна Козлова. а оператором — Батыр Моргачев. Также роли исполнили Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Даша Котрелева, Дарья Савельева, Карина Разумовская и другие.


Гостья

Кто показывает: иви
Серий: —
Дата выхода: 2025

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Детективная драмеди с элементами фантастики с Ириной Пеговой и Дашей Верещагиной в главных ролях. Пегова играет сердобольную Зою, которая обнаруживает в подъезде своего дома юную Марину, потерявшую телефон и деньги. Без сомнений впускает к себе странную гостью и предлагает ей пожить, даже не подозревая, что та появилась в ее жизни не случайно. В это же начинается расследование загадочной̆ смерти астронома Никольского, который скрывал ото всех факт существования дочери. Режиссером проекта выступает Иван Петухов.


Красная поляна

Кто показывает: Кинопоиск
Серий: 10
Дата выхода: 2025

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Светская авантюристка Саша (дебютантка Рината Тимербаева), сбегает из Москвы в Красную Поляну, где ее манит соседство моря и гор, пальм и снегов, амбициозных мажоров и безбашенных экстремалов. Желая поживиться на расслабленных отпускниках, она попадает в лапы начальника службы безопасности курорта Михалыча. Персонал отеля предлагает ей сделку. Взамен на свободу она поможет вычислить коварных шантажистов, которые заставляют управляющего плясать под свою дудку. В титрах авторы «Беспринципных» — режиссер Роман Прыгунов и сценарист Владимир Васильев, а также актеры Николай Фоменко, Владислав Ценев, Максим Лагашкин, Риналь Мухаметов, Снежана Самохина, Екатерина Стулова, Павел Чинарев и Матвей Лыков.


Урок

Кто показывает: Okko
Серий: 8
Дата выхода: 2025

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Драма с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым. Первый играет некогда успешного музыканта Антона, который провел годы в наркологической клинике, второй – его брата Константина, который всегда был его противоположностью. Он готов помочь, но взамен Антон должен стать школьным учителем. В проекте также сыграли Ольга Лерман, Иван Петросян, Аюш Очир-Горяев, Елизавета Карякина, Виталий Щербина, Роман Бордачев, Вера Енгалычева, Полина Денисова, Алена Долголенко, Олег Савостюк и другие.


Чужие деньги

Кто показывает: иви
Серий: —
Дата выхода: 2025

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Криминальная драмы по сценарию Сергея Минаева. Максим Матвеев, играет провинциала-неудачника Афанасьева, как две капли воды похожего на главу криптомафии. Ему придется занять непривычное место и стать другим человеком и заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал. В ролях также Стася Милославская, Филипп Янковский, Гоша Куценко, Линда Лапиньш, Алла Сигалова, Александр Мизев, Дмитрий Астрахан, Алексей Розин и другие.Срежиссировал проект Игорь Твердохлебов.


Также смотрите на каналах и платформах:


- Продолжение спортивной драмы «Молодёжка», в котором экс-хоккеист Андрей Кисляк (Влад Канопка) возглавит студенческую команду «Акулы Политеха» (СТС).

- Продолжение прошлогоднего кита «Мама будет против» с актерами «Уральских пельменей» и Эвелиной Блёданс в главных ролях (СТС).

- Новые сезоны семейных комедий «Ивановы-Ивановы» и «Папины дочки» (СТС).

- Продолжение музыкальной драмы Сергея Жукова «Плакса-2» (СТС, Wink).

- «Невский-7», «Шеф-7», «Балабол-8», а также новые сезоны криминальных драм и детективов «Первый отдел», «Тверская» (НТВ).

- Продолжение «Скорой помощи», где герой Гоши Куценко Константин Кулыгин и его коллеги продолжат спасать жизни и помогать больным (НТВ).

- Сериал «Морские дьяволы. Вектор атаки», показывающий противостояние западным спецслужбам (НТВ).

- «Сеструха-2» —п родолжение истории тюремной надзирательницы из глубинки, которую брат попросил приглядеть за его гламурным стриптиз-бизнесом в столичном клубе (Пятница).

- Четырехсерийные мелодрамы «Выбор сердца», «Тайный дневник моей сестры», «Три любимые женщины», «Останется верность», «Вернуть жизнь», «Все средства хороши», «Огонь в моей душе», «Адвокат для сбежавшего жениха», «По ступеням любви», «Любовь на краю света» (Dомашний).

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Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне фотографии
Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне фотографии
Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне фотографии
Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне фотографии
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