Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Осень — время премьер на телеканалах и платформах. Уже вышли в эфир некоторые громкие проекты, такие как «Комбинация», «Трасса», «Третье сентября» и другие. Кино-Театр.Ру собрал для вас еще 44 сериала, которые можно вносить в лист ожиданий. Акцент делаем на тех, которые выйдут до конца 2024-го. Но некоторые запланированы и на будущий год.
Кто показывает
: ТНТ
Серий
: 16
Дата выхода
: 16 сентября
В продолжении сериала 2022 года странноватая Алена Неверова в исполнении Анны Михалковой
снова пытается перевоспитать осужденных разумным, добрым и вечным, то есть литературой, детскими песнями и сказками. В числе тех, кто так или иначе оказался в этой экспериментальной колонии, – ее родственники Верхоланцевы, в первом сезоне уверенные, что именно Алене достался секретный код от счета в швейцарском банке, который снова обеспечит им вполне самодостаточное будущее. Неверову в новом сезоне ждет повышение – она станет исполняющей обязанности начальника колонии. В новой должности она еще сильнее погрузится в работу и станет еще более одержимой в своих затеях по превращению заключенных в добрых людей. Настолько, что почти перестанет видеть грань между светом и тьмой. Кроме того, главную героиню ждет встреча с новым начальником колонии (Михаил Пореченков
) – прожженым циником, который разочарован в людях, и не верит, что их можно исправить. Он вступает в конфликт с Неверовой, и в столкновении двух разных взглядов для каждой из сторон родится новая истина. Режиссером новых серий стал Эдуард Парри
.
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Рецензия на сериал «Исправление и наказание. Второй сезон»
Кто показывает
: ТВ3
Серий
: 24
Дата выхода
: 16 сентября
Детектив с Олесей Фаттаховой
в роли сотрудницы правоохранительных органов, которая умеет отличать правду от лжи благодаря мистическому дару. Эксперт-криминалист Вера Лисицына в результате несчастного случая обретает ментальное зрение, которое позволяет ей видеть ложь. Новая способность сильно помогает в расследовании запутанных преступлений, но добавляет проблем в личной жизни и общении с коллегами. Насчет своего приобретенного мистического дара Лиса консультируется с психологом, который не понаслышке знает, каково это – каждый день сталкиваться с обманом. Алексей Вакулов
, Алексей Анищенко
, Владислав Котлярский
, Веневьева Новицкая
, Михаил Васьков
, Светлана Рубан
, Михаил Грищенко
и другие. Режиссерами выступили Мурад Алиев
и Ольга Новикова
.
Кто показывает
: START, телеканал «Солнце»
Серий
: 26
Дата выхода
: 17 сентября
Пятый сезон семейной комедии «Родители. Так и живем
» с Александром Самойленко
и Марией Порошиной
получил название «Родители родителей
». Проект продолжит рассказывать о трех поколениях семьи, живущих под одной крышей. У каждого из троих сыновей Саши и Маши теперь есть своя маленькая семья внутри большой семьи Соколовых. В ролях Александр Самойленко мл.
, Анастасия Крылова
, Никита Митасов
, Артем Башенин
, Ангелина Поплавская
. Режиссерское кресло вновь займет Александр Жигалкин
(«Папины дочки. Новые
», «Воронины
»).
Кто показывает
: PREMIER
Серий
: 8
Дата выхода
: 19 сентября
Криминальная комедия, в которой жестокосердная чиновница отказывает в дорогом лекарстве неизлечимо больному юноше Антону (Марк Эйдельштейн). Проблема требует неотложного решения, и тогда старший брат Антона – хулиган Миха (Никита Павленко
) – находит дерзкий выход из ситуации: он вместе с друзьями находит в даркнете рецепт недоступного лекарства и начинает «варить» его в подпольной лаборатории. Также в сериале снимаются Арам Вардеванян
, Валентин Анциферов
, Александр Головин
, Сергей Гилев
, Олег Васильков
, Карэн Бадалов
, Светлана Степанковская
и другие. Режиссерское кресло занимала Мария Кравченко
.
Кто показывает
: Кинопоиск, Первый
Серий
: 8
Дата выхода
: 19 сентября
Психолог с нестандартными методами Артем Стрелецкий (Максим Матвеев
) возвращается на экраны, чтобы помогать людям. Режиссером продолжения выступит Игорь Твердохлебов
, а продюсером значится Александра Ремизова
. Действие происходит после событий полнометражной ленты «Триггер. Фильм
». Стрелецкому придется менять жизни других людей, попутно пытаясь наладить свою, чтобы раскрыть главную семейную тайну. К своим ролям в сериале вернутся Светлана Иванова
, Игорь Костолевский
, Владислав Тирон
, Ангелина Стречина
, Роман Маякин
, Сабина Ахмедова
. К касту также присоединилась Ирина Старшенбаум
, исполнившая одну из главных ролей в «Триггер. Фильме». Пополнился актерский состав и новыми именами, в числе которых Максим Стоянов
, Анастасия Уколова
, Сергей Годин
, Мария Андреева
и одна из самых титулованных теннисисток России Светлана Кузнецова
.
Кто показывает
: СТС
Серий
: 13
Дата выхода
: 23 сентября
Южный колорит в комедии с Романом Постоваловым
и Кириллом Зайцевым
в главных ролях. Полицейскому Гоше Адамяну мешает возглавить оперативный отдел капитан Воронцов из Москвы. К тому же принципиальный мужчина нравится дочке начальника местного ОВД, в которую влюблён Гоша. И теперь под угрозой как повышение Адамяна, так и его личная жизнь. Режиссерами курортной комедии выступили Карен Захаров
и Армен Ананикян
.
Кто показывает
: START
Серий
: 8
Дата выхода
: 27 сентября
У Ивана, которому исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья, и младшая, начинающая колдунья Софья. Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в волшебном городе. В актерском ансамбле — Виктор Хориняк
, Елена Яковлева
, Владислав Ветров
, Кирилл Зайцев
, Гарик Харламов, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков
, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов, Александр Лыков, Анна Ардова, Евгения Симонова, Анна Хилькевич и Анна Котова. Работа над сказкой длилась четыре года. На STARTе одновременно будет доступен и документальный сериал о том, как шли съемки – 8 серий по 18 минут. На минувшем фестивале «Новый сезон» сериал «Последний богатырь» отмечен специальным призом за прорыв в индустрии.
Кто показывает
: ТНТ
Серий
: 17
Дата выхода
: 30 сентября
Криминальная комедия, главные роли в которой исполнили Алексей Розин
и Любовь Толкалина
. Речь пойдет о бандите Дино, в 90-е безжалостно выбивавшем долги. Теперь он живет отшельником в глухой провинции, но в силу обстоятельств вынужден вернуться к старой «профессии». В сериале также играют Артур Бесчастный
, Елизавета Кононова
, Андрей Гальченко
, Всеволод Володин
, Екатерина Хомчук
, Олег Васильков
и другие.
АМУРА
Кто показывает
: KION
Серий
: 7
Дата выхода
: 1 октября
Алена Михайлова в роли сестер-близняшек Анны и Надежды Вдовиных. Они выросли в детском доме, где сильная Аня всегда защищала более слабую и ранимую Надю. И вот, спустя много лет, Анна стала бойцом ММА, а Надя отправилась на поиски своего счастья в Японию. Несколько лет девушки не общались, пока сестра не получила сообщение с просьбой о помощи от уехавшей близняшки. Анна срочно летит в Японию спасать Надю от местных мафиози и сексуального рабства. В других ролях Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин и другие.
Кто показывает
: PREMIER
Серий:
7
Дата выхода:
3 октября
Криминальная мелодрама о неожиданной любви русской старообрядки и полицейского из русских эмигрантов на фоне борьбы с аргентинской преступностью. Раненый полицейский Пабло (Семен Серзин
), страдающий головными болями и умеющий немножко видеть будущее, вывозит свидетеля и его перепуганную родительницу (Светлана Иванова
) обратно в деревню староверов, где прячется вместе с ними, выращивая картошку и большое светлое чувство к матери свидетеля. Из необычного: нетрадиционный язык староверов, на котором говорит героиня Ивановой, испанский без акцента Серзина, контрастный Буэнос-Айрес, снятый порой не по сериальному круто, превосходная музыка. Слоган сериала — «Два мира – одна любовь». Режиссером сериала выступил Сергей Мокрицкий
, продюсером — Наталья Мокрицкая
.
Кто показывает
: СТС
Серий
: 12
Дата выхода
: 14 октября
Городское фэнтези с Оксаной Акиньшиной
, Екатериной Вилковой
, которые сыграли сестёр-магов. Дочь великого мага Надя совершает нападение на строго охраняемое хранилище артефактов. Выкрасть кольцо отца, которое может защитить её семью, не удаётся, и Надя исчезает. И теперь её мужу Роману, хирургу из мира людей, приходится самому воспитывать троих детей. Спустя годы подростки (их играют Мария Лобанова
, Артём Кошман
и Полина Айнутдинова
) неожиданно открывают в себе суперспособности, о чём узнают маги и объявляют на них охоту. Елена Подкаминская
, Антон Васильев
, Дмитрий Чеботарёв
, Кристина Корбут
, Антон Кузнецов
и Кирилл Гребенщиков
, а режиссерское кресло разделили Антон Федотов
и Александр Бабаев
.
Кто показывает
: ТНТ
Дата выхода
: 14 октября
Комедийно-политический сериал, который должен перезапустить карьеру Михаила Галустяна
и помочь россиянам справиться с хронической депрессией. Артист играет вождя племени (должность досталась ему случайно), живущего в пасмурном краю на берегу озера. Грязные лохматые дикари ковыряют каменистую почву, пытаются не угодить в пасть хищников и с тоской смотрят на обласканный солнцем противоположный берег, где процветает племя ухоженных «придурков». Благосостояние и технический прогресс, как известно, влияют на социальные нормы — так, что соседями управляет не мужчина, а ослепительно прекрасная Светлана Ходченкова
. И когда один из дикарей (Пётр Скворцов
) решается-таки на эмиграцию, вождь-Галустян осознает, что надо что-то делать с низким рейтингом подведомственной ему территории. Однако из всех доступных инструментов брендинга в его распоряжении только утешительные аффирмации и юмор. В ролях также Борис Дергачев
, Андрей Федорцов
, Филипп Ершов
, Игорь Грабузов
и другие.
Кто показывает
: ТНТ
Серий
: 18
Дата выхода
: 28 октября
Комедия от Comedy Club Production, продолжающая события первого сезона, после которых прошло около года. Вернувшись в прошлое, Григорий Рыльский (Гарик Харламов
) всё время тратит на поиски жены, которая должна стать предком Кати. Однако ему предстоит ещё раз послужить Родине: он должен доставить австрийскому императору бриллиант «Слеза Сибири», что поможет России заключить союз с Австрией и окончательно победить Наполеона. Это противоречит интересам британской короны, поэтому в дороге бриллиант у Гусара похищает английский шпион Монтгомери Рэтфорд. Чтобы избежать бесчестья и казни, Гусар решает найти бриллиант в будущем, и с Митиной помощью снова оказывается в 21 веке. В ролях также Павел Рассомахин
, Катерина Ковальчук
, Екатерина Радченко
, Гоша Куценко
, Зоя Бербер
и другие.
Кто показывает
: KION
Серий
: 8
Дата выхода
: ноябрь 2024
Юлия Снигирь
играет успешную бизнес-леди Нору со стальной хваткой не только в работе, но и в семейных отношениях. Идеально выстроенная система ее жизни рушится, когда внезапно умирает любимый муж Ваня (Денис Шведов
). Известие о смерти сопровождается не менее шокирующей информацией: у Вани была «вторая жизнь». Он не только изменял жене, но и тайком занимался танго. Пытаясь разобраться в произошедшем, Нора сама отправляется в школу танго, которая сначала кажется ей сомнительным местом. Но постепенно красочный мир кардинально меняет ее жизнь. Режиссером мистической мелодрамы выступил Сергей Сенцов
, до этого снимавший успешные сериалы «1703
» и «Престиж
», производством занимались онлайн-кинотеатр KION и продюсерская компания Валерия Тодоровского
«Мармот-фильм».
Кто показывает
: START, Wink, НТВ
Серий
: 8
Дата выхода
: осень 2024
Криминальная драма Сергея Тарамаева
и Любови Львовой
о том, как три брата от разных отцов (Слава Копейкин
, Макар Хлебников
, Хетаг Хинчагов
) оказываются втянуты в преступные дела в противоречивые 1990-е. Мать, водительницу троллейбуса, играет Виктория Исакова
, в других ролях Тимофей Трибунцев
, Лев Зулькарнаев
, Александр Яценко
, Сергей Гилев
, Артем Быстров
, Анна Снаткина
, Софья Лебедева
и другие.
Кто показывает
: Okko
Серий
: 16
Дата выхода
: осень 2024
Суровая мужская драма Юрия Быкова
расскажет горькую историю отца и сына, вынужденных стать киллерами. В основу истории легли реальные воспоминания Евгения Демина. Ему было всего 6 лет, когда отец взял его в тайгу на медвежью охоту, а уже в 13 лет мальчик вместе с отцом Павлом совершил свое первое заказное убийство. Следующие 10 лет Павел и Евгений были штатными киллерами Хабаровской ячейки ОПГ «Общак» - преступной империи, в середине 90-х контролировавшей бизнес на 2,4 млн км² земли, или 14% территории России. Роль отца исполняет Артем Быстров
, Женю в разных возрастах играют Савелий Кудряшов
, Егор Кенжаметов
, и Евгений Ткачук
. Сценарий написал Олег Маловичко
(«Хрустальный
») В ролях также Филипп Янковский
, Гела Месхи
, Александр Голубев
, Евгений Харитонов
, Вадим Филипченков
, Владимир Епифанцев
, Кирилл Полухин
, Дмитрий Куличков
, Артур Иванов
, Александр Обласов
, Сергей Уманов
, Аскар Ильясов
и другие.
Кто показывает
: Кинопоиск
Серий
: 8
Дата выхода
: осень 2024
Экранизация романа Ф. М. Достоевского в реалиях современного Санкт-Петербурга, в которой роль Родиона Раскольникова сыграл Иван Янковский
. Любовь Аксенова
сыграет Дуню Раскольникову, сестру Родиона, а Тихон Жизневский
воплотит образ Дмитрия Разумихина, друга Раскольникова. Алене Михайловой
досталась роль Сони Мармеладовой, Олег Дуленин
воплотит образ ее отца, а Виктория Толстоганова
станет мачехой Сони Катериной Ивановной. Владислав Абашин
сыграет Аркадия Свидригайлова, а Юлия Снигирь
воплотит образ Марфы Петровны, жены Свидригайлова. Борис Хвошнянский
станет Тенью, Юлия Марченко
— матерью Раскольникова Пульхерией Александровной, а Никита Тарасов
сыграет Петра Лужина. В роли старухи-процентщицы — Ёла Санько
. Режиссером на проекте работал Владимир Мирзоев
.
Кто показывает
: иви
Серий
: 8
Дата выхода
: осень 2024
Основанное на реальных историях из мира российского телевидения драмеди о выпуске скандального ток-шоу. Сериал с Милошем Биковичем
в роли запойной поп-звезды, набожного артиста, выпустивший на волю внутреннего Киркорова
. За несколько часов до вручения премии «Золотой граммофон» хитмейкер Кирилл Артемьев (Бикович) сбегает со своей белой горячкой от фельдшеров скорой помощи, пытавшихся его прокапать. Эту красочную погоню и дальнейшие приключения Артемьева на пути к репутационному самоубийству документирует Паша (Олег Савостюк
) — стажер из редакции популярного ток-шоу «Правда». До поры всё происходящее уморительно-меметично и сравнительно невинно, как приступ тошноты посреди выступления на «граммофоне». Жанровый тумблер резко переключается с бурлеска на драму, когда окосевший певец насилует работницу караоке Веру (Анастасия Красовская
). Девушка 100 раз пожалеет, что поперлась на шоу, когда ее правда обрастет «невсётакоднозначными» деталями, а мы еще раз убедимся в том, что шоу-бизнес и телевидение страдают неизлечимым фурункулезом.
Кто показывает
: Wink
Серий
: 8
Дата выхода
: осень 2024
Драмеди про женщину, которой предстоит найти нетривиальный выход из сложной ситуации с Александрой Бортич
в главной роли. Таня крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он бы позаботился о детях. В качестве потенциальных супругов Никита Ефремов
, Павел Ворожцов
, Нелли Уварова
и Евгений Сангаджиев
. Александра Бортич за эту роль удостоилась звания Звание «Героиня Нового сезона», а «Открытием Нового сезона» стала режиссер этого сериала Карина Чувикова
, для которой это дебютная работа.
Кто показывает
: Wink
Серий
: 8
Дата выхода
: осень 2024
Фантастический детектив от создателей молодежного хита «Трудные подростки
». Действие разворачивается в 2054 году. На Земли из-за экологических проблем резко снижается продолжительность жизни . Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Главные роли исполнили Софья Аржаных
, Денис Косиков
, Лев Зулькарнаев
и Святослав Рогожан
. К актерскому составу нового проекта присоединились певица Люся Чеботина
в роли искусственного интеллекта космической станции и солист группы «Ирина Кайратовна» Азамат Маркленов
в роли бандита, промышляющего продажей космического мусора.
Кто показывает
: ТНТ
Серий
: 20
Дата выхода
: осень 2024
Комедийный сериал об отношениях. Андрей (Алексей Лукин
), который приезжает из Москвы в родной маленький городок, расположенный в Архангельской области, чтобы познакомить свою девушку с родителями (Ольга Медынич
и Михаил Трухин
). Вика (Марина Александрова
) – начальница Андрея, их служебный роман как-то незаметно перерос в серьезные отношения, несмотря на разницу в возрасте почти в 20 лет. У Андрея серьезные намерения, что вызывает бурную реакцию со стороны консервативных родственников – в семье появился «свой собственный Макрон». Мама Андрея использует все возможные методы, чтобы Вика исчезла из его жизни: отговаривает, подставляет, обижается и даже обращается к потусторонним силам. Ситуация осложняют бывшая девушка Андрея (Дарья Пицик
) и ее одинокий отец (Александр Робак
), который влюбляется в Вику и твердо намерен на ней жениться.
Кто показывает
: Смотрим, Россия
Серий
: 8
Дата выхода
: осень 2024
Историческая драма Алексея Андрианова
, история одного покушения, которое изменило будущее России. События разворачиваются в 1906 году. Петр Столыпин, только что назначенный министром внутренних дел Российской империи, прибывает в Санкт-Петербург. Группа революционеров-максималистов разрабатывает план убийства «врага революции». Главные роли исполняют Александр Устюгов
, Александр Яценко
, Стася Милославская
, Павел Попов
, Екатерина Волкова
, Юрий Насонов
, Сергей Барковский
и Дарья Коныжева
, а компанию им составили Борис Каморзин
, Алексей Морозов
, Павел Трубинер
, Иван Агапов
, Андрей Ургант
и Владимир Юматов
.
Кто показывает
: Россия
Серий
: —
Дата выхода
: осень 2024
Историческая мелодрама, события которой разворачиваются в 1878 году. На исходе Русско-турецкой войны без вести пропадает князь Алексей Раевский (Денис Нурулин
), который воюет на Балканском фронте. Его молодая жена, княгиня Софья (Софья Присс
), не верит в гибель князя. Она проходит ускоренные курсы медсестер и отправляется на фронт на его поиски. Преодолев много испытаний, Софья спасает мужа из турецкого плена и вместе с ним возвращается в Россию, но враги Раевского обвиняют его в предательстве родины. Спасти князя от каторги может только Софья. Для этого ей снова придется отправиться в путешествие на Восток. Главные роли в сериале исполняют Мария Порошина
, Александр Балуев
, Дмитрий Ульянов
, Максим Иванов
, Айсун Гювен
, Эдип Зейдан
и Толга Менди
.
Кто показывает
: Первый
Серий
: 8
Дата выхода
: осень 2024
Новая версия культового сериала «Противостояние
» по повести Юлиана Семенова
. Пособника нацистов Якова Кротова, убивающего после войны свидетелей своих былых преступлений, играет вместо Андрея Болтнева Алексей Гуськов
, а полковника милиции Костенко, идущего по следу вместо Олег Басилашвили
— Владимир Вдовиченко
. За режиссуру отвечает Тимур Алпатов
(«Глухарь
», «Художник
», «Диверсант. Идеальный штурм
»).
Кто показывает
: Пятница
Серий
: —
Дата выхода
: осень 2024
Комедия Евгения Пузыревского
об успешном поваре Кае, сперва работавшем в мишленовском ресторане, а теперь вынужденном возглавить заведение попроще, которое он будет поднимать с колен. Для этого ему придется вернуться в город, где он вырос. В ролях Денис Прытков
, Ольга Медынич
, Алексей Розин
, Алексей Ведерников
и другие.
Кто показывает
: СТС
Серий
: 8
Дата выхода
: осень 2024
Экшен-комедия, в которой Дмитрий Нагиев
играет шоумена, отправляющегося в Геленджик за бриллиантами. О них он узнал от попавшего в аварию бывшего зэка по прозвищу Кекчуп, попадает в аварию. Теряя сознание, он рассказывает девяти незнакомцам про бриллианты и даёт странные вводные: «Геленджик» и «русалка». Все они пускаются в погоню за сокровищами, а за ними – головорезы, подельники Кекчупа. В сериале много гэгов и трюков, а в ролях помимо Нагиева Ольга Медынич
, Анна Банщикова
, Кирилл Полухин
и другие.
Кто показывает
: Wink
Серий
: 6
Дата выхода
: осень 2024
Действие арктического сериала-катастрофы разворачивается в 1934 году. Пароход ледокольного типа «Челюскин» отправляется из Мурманска во Владивосток. Экспедицией руководит прославленный исследователь Отто Шмидт (Кирилл Кяро
). Судном управляет опытный капитан Воронин (Дмитрий Куличков
). На борту — полные энтузиазма и упорства ученые, полярники и моряки. Среди них молодой механик Юрий Набатов (Глеб Калюжный
) и метеоролог Оля Сомова (Стася Милославская
). Но великая идея обернулась трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Оказавшись на льдине, в самых суровых арктических условиях, два месяца челюскинцы боролись за жизнь в ожидании спасения. В ролях также Дмитрий Чеботарев
, Алексей Розин
и другие.
Кто показывает
: СТС
Серий
: 8
Дата выхода
: осень 2024
Дело происходит в заснеженной Вологде, куда приземляется частный самолет из Лондона с русскоязычными гражданами Великобритании. Спешно покидает воздушное судно девушка Катя (Нина Здорик
), за ней спешит ее жених Денис Степанов
), с которым они поссорились в самолете. Мажорка пытается затеряться на просторах #настоящей_России, попадает в местный караоке-клуб, обращает на себя внимание парней, один из которых бандит Демьян (Владимир Тяптушкин
), другой хороший парень Лёха (Сергей Городничий
). Далее все поют и выясняют отношения с помощью вокала, ведь это нестандартный жанр музыкального сериала.
Кто показывает
: Wink, KION, Premier, НТВ
Серий
: 8
Дата выхода
: осень 2024
Масштабная интеллектуальная шпионская драма о напряженной борьбе советской, английской и немецкой разведок за информацию об урановой программе нацистской Германии. Отдельная сюжетная линия проекта — зарождение легендарной Лаборатории №2, в которой команда физиков во главе с Игорем Курчатовым начала работы над советским атомным проектом в переломный момент Великой Отечественной войны. Главные роли исполнили Гела Месхи
, Анна Пескова
, Андрей Мерзликин
, Даниил Страхов
, Мария Миронова
, Кирилл Кяро
. При создании шпионской драмы авторы вдохновлялись культовым советским сериалом «Семнадцать мгновений весны
». Режиссером выступил Евгений Лаврентьев
.
Кто показывает
: Кинопоиск
Серий
: 8
Дата выхода
: осень 2024
Криминальная комедия про кражу в банке с помощью экскаватора. Трое парней вламываются в хранилище и выносят оттуда все. Наутро после налета грабители узнают, что из банка украдено 25 миллионов рублей. Тут-то и повисает в воздухе вопрос «Где наши деньги?», потому что на самом деле троица вынесла из банка всего лишь миллион, а значит — либо среди друзей есть «крыса», либо где-то в городке в ходу еще 24 миллиона. Проект признан «Лучшим фильмом» на фестивале «Новый сезон». Режиссер Владимир Зенкевич
, в ролях Кузьма Котрелёв
, Андрей Максимов
, Наташа Бардо
, Алексей Серебряков
, Владимир Сычёв
, Анна Слю
и другие.
Кто показывает
: НТВ, PREMIER
Серий
: 10
Дата выхода
: осень 2024
Исторический детектив с Сергеем Безруковым
в роли легендарного московского адвоката. Его прототип, адвокат Федор Никифорович Плевако — гений юриспруденции и блестящий оратор, сила убеждения и актерское мастерство которого были совершенно уникальны. На его слушания покупали билеты и ходили, как в театр. В каждой серии зрители станут свидетелями не только одного серьезного дела, основанного на реальном случае из практики Плевако, но и небольших анекдотов – дел, в которых «московский златоуст» буквально одной-двумя фразами сумел повернуть симпатии присяжных в нужную для себя сторону. Компанию Безрукову составили Николай Шрайбер
, Ольга Лерман
, Даниил Воробьев
, Игорь Гордин
, Мария Смольникова
и Олег Савцов
.
Читать
Рецензия на сериал Плевако
Кто показывает
: НТВ
Серий
: 12
Дата выхода
: осень 2024
Действие детективной драмы развернется параллельно в двух временах – в 2015 и 1996 годах. В 90-х главные герои картины – Виталик (Марк-Малик Муршкин
), Даня (Роман Ленков
), Костя (Даниил Муравьев
), Юра (Андрей Дудников
) и Андрей (Артем Иванов
)– были всегда и во всем вместе, как пять пальцев на одной руке, их так и прозвали – «Пальцы». Спустя 20 лет они встречаются в родном Шубинске, где происходит рэкетир по кличке Мальборо. (Роман Евдокимов
устроил покушение на крупного бизнесмена, бывшего бандита Виталия Волкова по прозвищу Мальборо (Алексей Барабаш
).
Кто показывает
: НТВ
Серий
: 16
Дата выхода
: осень 2024
Остросюжетный детектив, в котором Никита Панфилов
играет талантливого хирурга из Таджикистана Сергея Рашидова, в квартиру которого однажды врывается спецназ Агентства по контролю за наркотиками. Врача задерживают по обвинению в наркоторговле. В камере Рашидов знакомится с террористом Ахатом (Джалил Асретов
) и становится невольным участником его побега из-под стражи, однако вернуться домой он не может. Единственный выход – бежать в другую страну и жить под чужими документами. Так, врач Сергей Рашидов из Душанбе становится простым московским дворником Джурой.
Кто показывает
: PREMIER
Серий
: 8
Дата выхода
: осень 2024
Подростковая драма Александра Цоя
про девушку Галю (Дарья Балабанова
), которая мечтает покинут стены детдома и поступить на сценарный факультет ВГИКа. Но все меняется, когда она видит провокационный стрим блогера Ганса Шмюзе (Антон Рогачев
) и добивается его внимания. У ребят завязывается роман, но Гансу все быстро надоедает, и вскоре ему кажется, что Галя прилипла к нему, как жвачка. Желая раз и навсегда разорвать отношения, Ганс просит своих друзей сообщить девушке, что его убили.
Кто показывает
: PREMIER
Серий
: 6
Дата выхода
: осень 2024
Подростковое драмеди» с Алексеем Онеженым
и Полиной Гухман
. Главный герой Костя — благополучный московский подросток, который, как и все его друзья, переживает, что давно пора стать взрослым и лишиться девственности. И, казалось бы, все складывается удачно, — мама уезжает в отпуск и Косте достается пустая квартира. Но все идет не по плану, — две недели каникул перевернут мир Кости и заставят его повзрослеть гораздо сильнее, чем он мог себе представить. В сериале также снимаются Иван Добронравов
, Егор Абрамов
, Маргарита Дьяченкова
, Валери Зоидова
и другие.
Кто показывает
: НТВ
Серий
: 8
Дата выхода
: осень-зима
Исторический детектив Кима Дружинина
, экранизация рассказов «Хроники сыска» нижегородского писателя Николая Свечина. Сюжет истории развернется в 1895 году в Нижнем Новгороде. Город готовится к крупнейшему торговому событию года – ярмарке. Но в размеренной и благополучной жизни города происходит громкое убийство богатейшего человека – предводителя губернского дворянства Нефедьева. В главных ролях Дмитрий Нагиев
, Роман Мадянов
, Ян Цапник
и другие.
Кто показывает
: PREMIER
Серий
: 8
Дата выхода
: осень-зима
Детективный триллер с Григорием Чабаном
в роли следователя Демидова из маленького города, где происходят загадочные убийства девочек из неблагополучных семей. Демидов дает себе слово найти маньяка, так как у него самого две дочери. Однако через какое-то время мужчина обнаруживает, что слишком многое связывает его с преступником. В ролях Наталья Земцова
, Дарья Екамасова
, Владимир Селезнев
, Марина Денисова
и Елена Коренева
. Режиссерское кресло занял Александр Касаткин
(«Золото
»).
Кто показывает
: PREMIER
Серий
: 8
Дата выхода
: осень-зима
Иронический триллер Петра Тодоровского
с Тимофеем Трибунцевым
и Рузилем Минекаевым
, Юлией Хлыниной
расскажет о немолодом журналисте Юре (Трибунцев) из небольшой провинциальной газеты. У него проблемы в семье и на работе, а сам он частенько злоупотребляет алкоголем. Но однажды Юра обретает дар – в своих видениях он может предсказывать убийства. Он начинает писать журналистские расследования, но вскоре он становится главным подозреваемым по одному из дел. Рыбинск станет одним из важнейших героев триллера – наравне с людьми. А все благодаря автору сценария Ивану Баранову
, который жил в Рыбинске много лет.
Кто показывает
: KION
Серий
: 8
Дата выхода
: декабрь 2024
Сериал о мире глянца Клима Козинского
(«Вне себя
», «13 клиническая
») по сценарию Сергея Минаева с глянцевым же кастом. Евгений Цыганов в роли популярного в прошлом, но нынче вышедшего в тираж писателя Константина Иноземцев. Долги, новая этика, брак бывшей, творческое бессилие – надо что-то делать. Внезапно Косте выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что ещё чего-то стоит. За эту роль Цыганов был назван главным героем фестиваля «Новый сезон». В фильме также снялись Надежда Михалкова
, Павел Деревянко
, Равшана Куркова
, Александра Бортич
, Ида Галич
, Денис Власенко
, Александра Ребенок
, Игорь Верник
, Лукерья Ильяшенко
, Егор Корешков
, Ольга Сутулова
, Мария Андреева
, Александр Цыпкин
, Леонид Ярмольник
, Александр Устюгов
и другие.
Кто показывает
: НТВ
Серий
: 4
Дата выхода
: декабрь 2024
Новогодний кроссовер для поклонников НТВ, в котором соберутся в одном месте главные герои сериальных франшиз телеканала: Кулыгин из «Скорой помощи
», Балабин из «Балабола
», Соболев из «Тверской
», Прошкин из «Бима
» и Сотников из «Лихача
». Каждый из них получил послание от 11-летнего детдомовца, где сказано, что именно он его отец. В ролях Гоша Куценко
, Иван Колесников
, Никита Панфилов
, Константин Юшкевич
и Максим Важов
.
Кто показывает
: СТС
Серий
: 17
Дата выхода
: начало 2025
Фантастическая комедия про секретную организацию,
которая контролирует портал между миром людей и нечисти.
братья Шиловы (Даня Киселев
, Денис Нурулин
) после встречи с вампиром открывают в себе суперсилы. Серега и Леха узнают, что в городском здании НИИ расположен портал между мирами людей и нечисти, которая периодически заглядывает в гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и другими «туристами» из Темного мира присматривают сотрудники секретной организации «Граница Миров» под руководством Павла Никитича (Николай Добрынин
): «мозг команды» Людмила Николаевна (Анна Снаткина
), ее дочь Света (Маргарита Дьяченкова
), эффектная вампирша Илона (Ангелина Поплавская
). Шиловы становятся частью необычного коллектива, вместе с которым им предстоит не только следить за прилежным поведением «темных», но и собирать фрагменты мощнейшего артефакта.
Кто показывает
: Okko
Серий
: 8
Дата выхода
: 2025
Сериал Душана Глигорова
еще не вышел, а его уже обсуждают. Иван Янковский
играет в нем тюремного надзирателя и исполнителя смертельных приговоров Константина, который в 1996 году, накануне принятия Россией моратория на смертную казнь, встретившись с отцом одной из жертв, понимает, что именно близкие люди имеют право на исполнение наказания. Он придумывает новый бизнес ― отдавать исполнение смертной казни на аутсорс. Но очень скоро выясняется, что деньги и справедливость несовместимы. Автором сценария и шоураннером проекта выступила Анна Козлова
. а оператором — Батыр Моргачев
. Также роли исполнили Эльдар Калимулин
, Данил Стеклов
, Виталий Коваленко
, Дмитрий Сумин
, Леонид Тележинский
, Мила Ершова
, Даша Котрелева
, Дарья Савельева
, Карина Разумовская
и другие.
Кто показывает
: иви
Серий
: —
Дата выхода
: 2025
Детективная драмеди с элементами фантастики с Ириной Пеговой
и Дашей Верещагиной
в главных ролях. Пегова играет сердобольную Зою, которая обнаруживает в подъезде своего дома юную Марину, потерявшую телефон и деньги. Без сомнений впускает к себе странную гостью и предлагает ей пожить, даже не подозревая, что та появилась в ее жизни не случайно. В это же начинается расследование загадочной̆ смерти астронома Никольского, который скрывал ото всех факт существования дочери. Режиссером проекта выступает Иван Петухов
.
Кто показывает
: Кинопоиск
Серий
: 10
Дата выхода
: 2025
Светская авантюристка Саша (дебютантка Рината Тимербаева
), сбегает из Москвы в Красную Поляну, где ее манит соседство моря и гор, пальм и снегов, амбициозных мажоров и безбашенных экстремалов. Желая поживиться на расслабленных отпускниках, она попадает в лапы начальника службы безопасности курорта Михалыча. Персонал отеля предлагает ей сделку. Взамен на свободу она поможет вычислить коварных шантажистов, которые заставляют управляющего плясать под свою дудку. В титрах авторы «Беспринципных
» — режиссер Роман Прыгунов
и сценарист Владимир Васильев
, а также актеры Николай Фоменко, Владислав Ценев
, Максим Лагашкин
, Риналь Мухаметов
, Снежана Самохина
, Екатерина Стулова
, Павел Чинарев
и Матвей Лыков
.
Кто показывает
: Okko
Серий
: 8
Дата выхода
: 2025
Драма с Юрой Борисовым
и Даниилом Воробьевым
. Первый играет некогда успешного музыканта Антона, который провел годы в наркологической клинике, второй – его брата Константина, который всегда был его противоположностью. Он готов помочь, но взамен Антон должен стать школьным учителем. В проекте также сыграли Ольга Лерман
, Иван Петросян
, Аюш Очир-Горяев
, Елизавета Карякина
, Виталий Щербина
, Роман Бордачев
, Вера Енгалычева
, Полина Денисова
, Алена Долголенко
, Олег Савостюк
и другие.
Кто показывает
: иви
Серий
: —
Дата выхода
: 2025
Криминальная драмы по сценарию Сергея Минаева
. Максим Матвеев
, играет провинциала-неудачника Афанасьева, как две капли воды похожего на главу криптомафии. Ему придется занять непривычное место и стать другим человеком и заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал. В ролях также Стася Милославская
, Филипп Янковский
, Гоша Куценко
, Линда Лапиньш
, Алла Сигалова
, Александр Мизев
, Дмитрий Астрахан
, Алексей Розин
и другие.Срежиссировал проект Игорь Твердохлебов
.
Также смотрите на каналах и платформах:
- Продолжение спортивной драмы «Молодёжка
», в котором экс-хоккеист Андрей Кисляк (Влад Канопка) возглавит студенческую команду «Акулы Политеха» (СТС).
- Продолжение прошлогоднего кита «Мама будет против
» с актерами «Уральских пельменей» и Эвелиной Блёданс в главных ролях (СТС).
- Новые сезоны семейных комедий «Ивановы-Ивановы
» и «Папины дочки
» (СТС).
- Продолжение музыкальной драмы Сергея Жукова «Плакса-2
» (СТС, Wink).
- «Невский-7
», «Шеф-7
», «Балабол-8
», а также новые сезоны криминальных драм и детективов «Первый отдел
», «Тверская
» (НТВ).
- Продолжение «Скорой помощи
», где герой Гоши Куценко
Константин Кулыгин и его коллеги продолжат спасать жизни и помогать больным (НТВ).
- Сериал «Морские дьяволы. Вектор атаки
», показывающий противостояние западным спецслужбам (НТВ).
- «Сеструха-2» —п родолжение истории тюремной надзирательницы из глубинки, которую брат попросил приглядеть за его гламурным стриптиз-бизнесом в столичном клубе (Пятница).
- Четырехсерийные мелодрамы «Выбор сердца
», «Тайный дневник моей сестры», «Три любимые женщины», «Останется верность», «Вернуть жизнь», «Все средства хороши», «Огонь в моей душе», «Адвокат для сбежавшего жениха», «По ступеням любви», «Любовь на краю света» (Dомашний).
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