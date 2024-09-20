От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти

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Премьера сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» и в эфире канала «Россия»

Закончились съемки третьего сезона «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой

Алексей Розин: «Я научился более отстраненно смотреть на себя на экране»

Известный актер — о роли в сериале «Дино», ностальгии по 90-м и вере в дебютантов