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От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти

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20 сентября 2024

В онлайн-кинотеатре Иви начали выходить новые серии популярных турецких сериалов — третьи сезоны «Зимородка» и «Клюквенного щербета», а также второй сезон «Дикого» теперь можно смотреть в прямом эфире, одновременно со зрителями в Турции. Благодаря профессиональному синхронному переводу новые эпизоды не обязательно ждать, а прямые трансляции будут хранится на Иви еще в течение нескольких дней после эфира, до появления версии с официальным многоголосым дубляжом. Кино-Театр.Ру вспоминает, чем же полюбились зрителю «Зимородок», «Клюквенный щербет» и «Дикий», а также рассказывает о других, уже ставших классикой, турдизи.

От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти

ЗИМОРОДОК

Героями классической для турецких сериалов истории ненависти, которая перерастает в любовь, становятся богатый наследник, красавчик и ловелас Ферит (Мерт Рамазан Демир) и девушка из провинциальной, среднего достатка семьи по имени Сейран (Афра Сарачоглу). Их договорной брак заключен еще в первом сезоне, когда деспотичный дед юноши, глава могущественного клана Корханов Халис-ага (Четин Текиндор), дабы не испортить себе репутацию пьяными выходками внука, заставляет того взять в жены незнакомку из порядочного рода. Сперва молодожены, у каждого из которых уже есть отношения с другими, едва уживаются друг с другом, но неприязнь быстро сменяется взаимной симпатией. И жить бы им долго и счастливо, если бы не многочисленная родня с обеих сторон — тетка Ферита Ифакат (Гюлчин Сантырджыоглу) бесконечно плетет интриги, отец Сейран Казым (Дирен Полатогуллари) не дает покоя ни ей, ни ее старшей сестре Суне (Берил Позам). Он же встает на сторону появившегося у Сейран поклонника — Тарыка (Баран Бёлюкбаши). Что в итоге приводит к открытому и вооруженному конфликту соперников — первый сезон заканчивается трагедией, Тарык стреляет в Ферита.

От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти

Во втором сезоне спокойнее не становится, а число врагов и злопыхателей, которые не дают молодым людям насладиться браком, только растет. Интриги и конфликты внутри семейства Сейран в этой части конкурируют с не менее запутанными линиями судеб Корханов. В чьем особняке внезапно появляется еще один внук — Кайя (Таро Эмир Текин). Становится известно о тайных романах и клановых войнах, а в финале, счастливом и ознаменовавшемся победой Кроханов над всеми врагами, – еще и о болезни Сейран, о которой не знали ни Ферит, ни другие домочадцы. Кажется, третий сезон будет самым драматичным за всю историю сериала.

КЛЮКВЕННЫЙ ЩЕРБЕТ

Один из самых скандальных и рейтинговых турдизи, который на родине неоднократно был на грани закрытия из-за демонстрации весьма жестоких сцен и внимания к острым и спорным для турецкого общества тем. Союз девушки по имени Дога (Сыла Тюркоглу) и ее возлюбленного Фатиха (Догукан Гюнгер) приводит к конфликту их семей, который растянулся уже на два сезона и, очевидно, продлится и в третьем. Дога выросла с мамой, властной и независимой женщиной в разводе, возглавляющей школу и привыкшей к светскому образу жизни. Фатих же воспитывался в традиционной и религиозной семье, где превыше всего — почитание старших и беспрекословное послушание. Любовь оказывается то сильнее, то слабее обстоятельств — по ходу сериала молодые люди не раз расстаются навсегда, чтобы потом вновь соединиться.

От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти

Параллельно с их отношениями, по крайней мере не тайными, вспыхивают и несколько секретных романов. Например, между матерью Доги, Кывылджим (Эврим Аласья), и дядей Фатиха, Омером (Барыш Кылыч) — не менее драматичный и полный интриг, ревности, слез и расставаний. А одна из сестер Фатиха, которую по плану родители должны удачно выдать замуж, симпатизирует простому парню. Тот отвечает взаимностью, чувства оказываются сильнее страха перед отцом, и девушка в какой-то момент готова будет умереть, лишь бы не быть с нелюбимым. Отдельно стоит отметить, что и у благочестивого и раздающего своим детям напутствия отца Фатиха, старика Абдуллаха (Сеттар Танрыоген), совесть не так уж чиста — за спиной у верной жены Пембе (Сибель Ташчиоглу) он оказывает знаки внимания тете Доги, сестре Кывылджим — Алев (Мюжде Узман). Смогут ли Дога и Фатих, на долю которых выпадает еще и горе, связанное с их новорожденным ребенком, справиться со всем и сохранить свою любовь — все еще главный вопрос к началу нового сезона. Впрочем, и другие романтические линии, намеченные еще в самых первых сериях, пока так и не пришли к счастливому финалу.

ДИКИЙ

Движущей силой этого относительно нового, но уже полюбившегося зрителю турецкого сериала, становится излюбленный авторами турдизи классовый конфликт. Тема эта, однако, в «Диком» выходит на новый уровень, превращаясь в противостояние не просто богатых и чуть менее богатых, а в столкновение бездомных и сильных мира сего. Главный герой Яман (Халит Озгюр Сары) вырос на улице, своей семьей он всегда считал таких же, как он, товарищей по несчастью — вместе они собирают деньги на операцию одному из уличных мальчишек, прикованному к инвалидному креслу.

От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти

Не все богачи оказываются равнодушны к бедам бездомных — врач Неслихан Сойсалан (Долунай Сойсерт) руководит целым благотворительным фондом, который помогает тем, кто живет на улице. Так Яман и оказывается в особняке Сойсаланов, где ему предстоит узнать всю правду о своем происхождении. Когда-то давно сын Неслихан, малыш Али, был похищен во время прогулки, но женщина все эти годы не теряла надежды отыскать его и верила в то, что мальчик жив. Правда, уже давно не мальчик — юноша, которого теперь зовут Яман и которому придется привыкать к роли наследника целой империи. С такими новостями справиться не просто, но и герой, вопреки всем стереотипам, вырос не озлобленным и бессердечным. Впрочем, влиться в свою новую старую семью ему, при всей широте души, будет непросто — ведь не все родственники рады возвращению блудного сына.

От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти

К финалу сезона страсти накаляются: потерявший дочь Эдже и обезумевший от горя муж Неслихан, Серхан (Юрдаэр Окур), прячется в подвале своего дома и пытается похитить ребенка своей покойной любовницы Шебнем (Шебнем Хассанисоуги), которая также является лучшей подругой его супруги. Неизвестный стрелок выпускает две пули в грудь Серхана. Тем временем дочь Шебнем и возлюбленная Ямана, Рюя (Симай Барлас), узнает, что ее новорожденный брат — тот самый едва не похищенный младенец — от Серхана, и отказывается принимать малыша. Проблемы с детьми появляются и других персонажей. Так Аси (Рожбин Эрден), подруга Ямана и девушка его брата Алаза (Бертан Асллани), узнает о беременности, но Алаз заявляет, что к роли отца не готов. Аси принимает решение сделать аборт и разорвать отношения с молодым человеком. Сестра Ямана Чогла — еще одна дочь Неслихан и Серхана — после смерти Эдже и коварных поступков отца объявляет голодовку и берет обет молчания. Яман также не может простить Серхана и одержим жаждой мести. Помимо этого, он хочет помочь матери построить семью с Гювеном (Таянч Аяйдын), ее первой любовью (настоящим отцом Ямана!), а также готов помогать своей девушке Рюе воспитывать ее маленького сводного брата.

КОРОЛЕК — ПТИЧКА ПЕВЧАЯ

Премьера ремейка одноименного мини-сериала 1986 года, снятого по роману Решата Нури Гюнтекина, состоялась в 2013 году. Главные роли — девушки Фериде, которую за шаловливый нрав прозвали «корольком», и ее возлюбленного Кямрана — в новой версии классики турецкого телевидения сыграли Фахрие Эвджен и Бурак Озчивит, чей экранный роман перерос в реальный и закончился свадьбой. Что касается сюжета, то он, несмотря на то, что основные персонажи, как и завязка истории, остались прежними, претерпел значительные изменения — серий стало больше, как и страданий героев.

От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти

Опекуном осиротевшей воспитанницы французского пансиона Фериде становится ее тетя, с чьим сыном Кямраном девушка дружит с детства — и с детства же молодые люди влюблены друг в друга, однако боятся признаться в чувствах. Вместо этого, Кямран крутит роман со вдовой, узнав о котором, Фериде буквально шантажирует парня — взамен на молчание он обещает помочь ей стать популярной в пансионе. Эти, по сути, детские и наивные интриги перерастают, как это часто бывает в турдизи, в масштабные конфликты и любовные драмы — в этом случае еще и отягощенные накрывшей страну эпидемией чумы. Внебрачные дети и измены, болезни и смерти, сплетни и заговоры, отмененные помолвки и попытки самоубийства, а также взаимное недоверие и коварство людей вокруг будут всю дорогу мешать воссоединению влюбленных. До самого финала, в котором Фериде, накануне свадьбы узнавшая об очередном предательстве жениха, решится навсегда покинуть Кямрана, а тот, наконец (впрочем, не сразу, а спустя несколько лет), бросится ее догонять.

ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ

Сериал, который создатели называют прямым наследником «Королька» — по крайней мере, по степени узнаваемости в мире. Достаточно сказать, что имя главного героя Серкана Болата (Керем Бюрсин) стало нарицательным, а сам сериал, к слову получивший российскую адаптацию, — синонимом турецкой мелодрамы. Завязка классическая, напоминающая и сказку о Золушке, и фильм «Красотка», и сюжеты многих других турдизи. Богатый и известный архитектор Серкан Болат встречает простую флористку Эду Йылдыз (Ханде Эрчел) и предлагает ей сделку в обмен на оплату образовательного гранта, о котором так мечтает девушка. Эда недолюбливает заносчивого и холодного парня, но соглашается изобразить его невесту для прессы, чтобы позлить бывшую девушку Серкана.

От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти

В ходе фейкового романа молодые люди, конечно, влюбляются друг в друга по-настоящему, но не все так просто. Парню предстоит открыть сердце чувствам, о существовании которых он и не подозревал, а Эде — поверить в то, что возлюбленный может измениться. Путь их будет тернистым — настоящий романтический поединок, в ходе которого герои то сходятся, то расходятся, а еще путешествуют по стране, поют, танцуют и наслаждаются прекрасными видами Турции и своей жизнью. Сериал отличает очень выразительный и изобретательный для жанра видеоряд, со вставными мини-клипами, стилизованными воспоминаниями и завораживающими пейзажами.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК

Один из бессмертных хитов турецкого телевидения — историческая мелодрама о любви султана и коварстве наложницы. Действие разворачивается в XVI веке, в годы правления султана Сулеймана (Халит Эргенч), которого прозвали Великолепным — при нем Османская империя переживает свой «золотой век». История начинается с появления в гареме славянской наложницы, получившей имя Хюррем — ее сыграла звезда турецкого кино Мерьем Узерли. Девушке удается, не без хитрости и уловок, даже подкупа, ну и, конечно, при помощи природного обаяния, добиться не только расположения, но и страстной любви Сулеймана. Став его женой и оказавшись у власти, она продолжает плести интриги, цель которых — устранить всех конкурентов и возвести на трон своего сына.

От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти

Создатели сериала поставили перед собой задачу отразить весь блеск османского двора той эпохи, не пожалев для этого ни сил, ни средств. В основу сценария легли реальные исторические документы — летописи и свидетельства, что, вкупе с поистине выдающимся, богатым видеорядом, создает небывалого размаха эпическое полотно, не лишенное достоверности. Но при этом художественно переосмысливающее реальную историю — об этом создатели начали предупреждать зрителя в начальных титрах, после того как получили десятки тысяч жалоб на недостоверность.

ЧЕРНАЯ ЛЮБОВЬ

Прославившийся в «Великолепном веке» Бурак Озчивит играет Кемаля, простого парня из рабочей семьи, который после окончания горного института планирует трудиться по профессии — шахтером. Спокойный и размеренный ход его будто бы уже спланированной на годы вперед жизни нарушает встреча с Нихан (Неслихан Атагюль), девушкой из высшего общества. Кемаль ей не ровня, но чувствам не прикажешь, и молодые люди начинают встречаться, несмотря ни на что — в особенности на запрет их родителей. Обе семьи не в восторге от выбора, который делают их дети.

От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти

Но главной преградой становится даже не гнев отцов, а тайна, которую скрывает Нихан. Из-за нее девушке приходится выйти замуж за друга детства Эмира (Каан Урганджиоглу), и Кемаль с трудом переживает такое предательство — не подозревая, что Нихан все еще любит его, молодой человек вынашивает план мести и ей, и сопернику. Так центром повествования становится любовный треугольник, в котором антигерой Эмир не уступает в обаянии честному и благородному герою Кемалю, а интрига сохраняется вплоть до самой развязки. Еще одна интересная деталь — шахтерская линия, одна из основных и самых трагических в сериале, она добавляет сказочной любовной истории реалистичности и даже актуальности.

ЖЕСТОКИЙ СТАМБУЛ

В этой драме не последнюю роль играет детективная линия, что уже отличает сериал — конечно, все остальные обязательные элементы турдизи, вроде безграничной любви, жестоких интриг, душераздирающих семейных трагедий и конфликта бедных с богатыми также на месте. У могущественного Акаха Карачая (Фикрет Кушкан) есть все: преуспевающая фирма, красавица жена, роскошный особняк на Босфоре, сын — светский плейбой Дженк (Озан Долунай). Огорчает его лишь одно — то, что любимый племянник Недим (Беркер Гювен) прикован к инвалидному креслу. Здоровья Аках ему купить не может, поэтому решает купить жену.

От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти

Из провинции, где родился Аках, в особняк переезжает бедная семья Йылмаз — мать с двумя дочерьми и сыном. Младшая дочь, меркантильная Джерен (Бахар Шахин), готова на все ради денег — на все, кроме Недима. Она рассчитывает, что ее мужем станет Дженк. Но в планы Карачаев это не входит. Дженк влюбляется в старшую дочь, скромницу медсестру Джемре (Сера Кутлубей), которая делает все, чтобы скрасить жизнь Недима. К тому же, ей предстоит раскрыть немало страшных тайн, которыми полон дом и о существовании которых не подозревает даже глава семейства. Отношения главных героев, которые походят на запутанный клубок, до последних серий держат зрителя в напряжении.

ВЕТРЕНЫЙ

В небольшом городке живут две могущественные семьи — Асламбей и Шадоглу. Наследник первой, красавец Миран Асламбей (Акын Акынезю) женится на внучке главы второго клана, Рейян Шатоглу (Эбру Шахин). Оба, казалось бы, на седьмом небе от счастья, и нет союза прекраснее. Однако, без объяснения причин, в первую брачную ночь жених бросает невесту. Слух немедленно распространяется по городу, навлекая на девушку, которая и без того в отчаянии, несмываемый позор. Ее семья в бешенстве, мужчины клянутся покарать обидчика, который и сам не рад, но ничего не может поделать — решение бросить Рейян было не его, так пожелала воспитавшая Мирана бабушка Азизе (Айда Аксель). Женщина жестокая, властная и одержимая жаждой мести семье Шадоглу. Причины ненависти, в которой она многие годы растила внука, неизвестны, но пострадать должны все. Единственное, чего не предусмотрела Азизе, так это чувств, которые вспыхнули по-настоящему между ее внуком и внучкой ее врагов.

От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти

На протяжении всего сериала Мирану и Рейян придется не только выпутываться из ловушек, коварно расставленных бабушкой Азизе, но искать истинную причину ее ненависти к Шадоглу. Не растеряв при этом свою любовь — Мирану будет особенно непросто, ведь придется нарушить клятву, данную еще в детстве бабушке.

Смотрите новые сезоны сериалов «Зимородок» (3 сезон) и «Клюквенный щербет» (3 сезон) — по пятницам в 20:00, сериала «Дикий» (2 сезон) — по субботам в 20:00 в онлайн-кинотеатре Иви.

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От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти фотографии
От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти фотографии
От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти фотографии
От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти фотографии
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