От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти

В онлайн-кинотеатре Иви начали выходить новые серии популярных турецких сериалов — третьи сезоны «Зимородка» и «Клюквенного щербета», а также второй сезон «Дикого» теперь можно смотреть в прямом эфире, одновременно со зрителями в Турции. Благодаря профессиональному синхронному переводу новые эпизоды не обязательно ждать, а прямые трансляции будут хранится на Иви еще в течение нескольких дней после эфира, до появления версии с официальным многоголосым дубляжом. Кино-Театр.Ру вспоминает, чем же полюбились зрителю «Зимородок», «Клюквенный щербет» и «Дикий», а также рассказывает о других, уже ставших классикой, турдизи.
ЗИМОРОДОК
Героями классической для турецких сериалов истории ненависти, которая перерастает в любовь, становятся богатый наследник, красавчик и ловелас Ферит (Мерт Рамазан Демир
) и девушка из провинциальной, среднего достатка семьи по имени Сейран (Афра Сарачоглу
). Их договорной брак заключен еще в первом сезоне, когда деспотичный дед юноши, глава могущественного клана Корханов Халис-ага (Четин Текиндор
), дабы не испортить себе репутацию пьяными выходками внука, заставляет того взять в жены незнакомку из порядочного рода. Сперва молодожены, у каждого из которых уже есть отношения с другими, едва уживаются друг с другом, но неприязнь быстро сменяется взаимной симпатией. И жить бы им долго и счастливо, если бы не многочисленная родня с обеих сторон — тетка Ферита Ифакат (Гюлчин Сантырджыоглу
) бесконечно плетет интриги, отец Сейран Казым (Дирен Полатогуллари
) не дает покоя ни ей, ни ее старшей сестре Суне (Берил Позам
). Он же встает на сторону появившегося у Сейран поклонника — Тарыка (Баран Бёлюкбаши
). Что в итоге приводит к открытому и вооруженному конфликту соперников — первый сезон заканчивается трагедией, Тарык стреляет в Ферита.
Во втором сезоне спокойнее не становится, а число врагов и злопыхателей, которые не дают молодым людям насладиться браком, только растет. Интриги и конфликты внутри семейства Сейран в этой части конкурируют с не менее запутанными линиями судеб Корханов. В чьем особняке внезапно появляется еще один внук — Кайя (Таро Эмир Текин
). Становится известно о тайных романах и клановых войнах, а в финале, счастливом и ознаменовавшемся победой Кроханов над всеми врагами, – еще и о болезни Сейран, о которой не знали ни Ферит, ни другие домочадцы. Кажется, третий сезон будет самым драматичным за всю историю сериала.
КЛЮКВЕННЫЙ ЩЕРБЕТ
Один из самых скандальных и рейтинговых турдизи, который на родине неоднократно был на грани закрытия из-за демонстрации весьма жестоких сцен и внимания к острым и спорным для турецкого общества тем. Союз девушки по имени Дога (Сыла Тюркоглу
) и ее возлюбленного Фатиха (Догукан Гюнгер
) приводит к конфликту их семей, который растянулся уже на два сезона и, очевидно, продлится и в третьем. Дога выросла с мамой, властной и независимой женщиной в разводе, возглавляющей школу и привыкшей к светскому образу жизни. Фатих же воспитывался в традиционной и религиозной семье, где превыше всего — почитание старших и беспрекословное послушание. Любовь оказывается то сильнее, то слабее обстоятельств — по ходу сериала молодые люди не раз расстаются навсегда, чтобы потом вновь соединиться.
Параллельно с их отношениями, по крайней мере не тайными, вспыхивают и несколько секретных романов. Например, между матерью Доги, Кывылджим (Эврим Аласья
), и дядей Фатиха, Омером (Барыш Кылыч
) — не менее драматичный и полный интриг, ревности, слез и расставаний. А одна из сестер Фатиха, которую по плану родители должны удачно выдать замуж, симпатизирует простому парню. Тот отвечает взаимностью, чувства оказываются сильнее страха перед отцом, и девушка в какой-то момент готова будет умереть, лишь бы не быть с нелюбимым. Отдельно стоит отметить, что и у благочестивого и раздающего своим детям напутствия отца Фатиха, старика Абдуллаха (Сеттар Танрыоген
), совесть не так уж чиста — за спиной у верной жены Пембе (Сибель Ташчиоглу
) он оказывает знаки внимания тете Доги, сестре Кывылджим — Алев (Мюжде Узман
). Смогут ли Дога и Фатих, на долю которых выпадает еще и горе, связанное с их новорожденным ребенком, справиться со всем и сохранить свою любовь — все еще главный вопрос к началу нового сезона. Впрочем, и другие романтические линии, намеченные еще в самых первых сериях, пока так и не пришли к счастливому финалу.
ДИКИЙ
Движущей силой этого относительно нового, но уже полюбившегося зрителю турецкого сериала, становится излюбленный авторами турдизи классовый конфликт. Тема эта, однако, в «Диком» выходит на новый уровень, превращаясь в противостояние не просто богатых и чуть менее богатых, а в столкновение бездомных и сильных мира сего. Главный герой Яман (Халит Озгюр Сары
) вырос на улице, своей семьей он всегда считал таких же, как он, товарищей по несчастью — вместе они собирают деньги на операцию одному из уличных мальчишек, прикованному к инвалидному креслу.
Не все богачи оказываются равнодушны к бедам бездомных — врач Неслихан Сойсалан (Долунай Сойсерт
) руководит целым благотворительным фондом, который помогает тем, кто живет на улице. Так Яман и оказывается в особняке Сойсаланов, где ему предстоит узнать всю правду о своем происхождении. Когда-то давно сын Неслихан, малыш Али, был похищен во время прогулки, но женщина все эти годы не теряла надежды отыскать его и верила в то, что мальчик жив. Правда, уже давно не мальчик — юноша, которого теперь зовут Яман и которому придется привыкать к роли наследника целой империи. С такими новостями справиться не просто, но и герой, вопреки всем стереотипам, вырос не озлобленным и бессердечным. Впрочем, влиться в свою новую старую семью ему, при всей широте души, будет непросто — ведь не все родственники рады возвращению блудного сына.
К финалу сезона страсти накаляются: потерявший дочь Эдже и обезумевший от горя муж Неслихан, Серхан (Юрдаэр Окур
), прячется в подвале своего дома и пытается похитить ребенка своей покойной любовницы Шебнем (Шебнем Хассанисоуги
), которая также является лучшей подругой его супруги. Неизвестный стрелок выпускает две пули в грудь Серхана. Тем временем дочь Шебнем и возлюбленная Ямана, Рюя (Симай Барлас
), узнает, что ее новорожденный брат — тот самый едва не похищенный младенец — от Серхана, и отказывается принимать малыша. Проблемы с детьми появляются и других персонажей. Так Аси (Рожбин Эрден
), подруга Ямана и девушка его брата Алаза (Бертан Асллани
), узнает о беременности, но Алаз заявляет, что к роли отца не готов. Аси принимает решение сделать аборт и разорвать отношения с молодым человеком. Сестра Ямана Чогла — еще одна дочь Неслихан и Серхана — после смерти Эдже и коварных поступков отца объявляет голодовку и берет обет молчания. Яман также не может простить Серхана и одержим жаждой мести. Помимо этого, он хочет помочь матери построить семью с Гювеном (Таянч Аяйдын
), ее первой любовью (настоящим отцом Ямана!), а также готов помогать своей девушке Рюе воспитывать ее маленького сводного брата.
КОРОЛЕК — ПТИЧКА ПЕВЧАЯ
Премьера ремейка одноименного мини-сериала 1986 года, снятого по роману Решата Нури Гюнтекина, состоялась в 2013 году. Главные роли — девушки Фериде, которую за шаловливый нрав прозвали «корольком», и ее возлюбленного Кямрана — в новой версии классики турецкого телевидения сыграли Фахрие Эвджен
и Бурак Озчивит
, чей экранный роман перерос в реальный и закончился свадьбой. Что касается сюжета, то он, несмотря на то, что основные персонажи, как и завязка истории, остались прежними, претерпел значительные изменения — серий стало больше, как и страданий героев.
Опекуном осиротевшей воспитанницы французского пансиона Фериде становится ее тетя, с чьим сыном Кямраном девушка дружит с детства — и с детства же молодые люди влюблены друг в друга, однако боятся признаться в чувствах. Вместо этого, Кямран крутит роман со вдовой, узнав о котором, Фериде буквально шантажирует парня — взамен на молчание он обещает помочь ей стать популярной в пансионе. Эти, по сути, детские и наивные интриги перерастают, как это часто бывает в турдизи, в масштабные конфликты и любовные драмы — в этом случае еще и отягощенные накрывшей страну эпидемией чумы. Внебрачные дети и измены, болезни и смерти, сплетни и заговоры, отмененные помолвки и попытки самоубийства, а также взаимное недоверие и коварство людей вокруг будут всю дорогу мешать воссоединению влюбленных. До самого финала, в котором Фериде, накануне свадьбы узнавшая об очередном предательстве жениха, решится навсегда покинуть Кямрана, а тот, наконец (впрочем, не сразу, а спустя несколько лет), бросится ее догонять.
ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ
Сериал, который создатели называют прямым наследником «Королька» — по крайней мере, по степени узнаваемости в мире. Достаточно сказать, что имя главного героя Серкана Болата (Керем Бюрсин
) стало нарицательным, а сам сериал, к слову получивший российскую адаптацию
, — синонимом турецкой мелодрамы. Завязка классическая, напоминающая и сказку о Золушке, и фильм «Красотка
», и сюжеты многих других турдизи. Богатый и известный архитектор Серкан Болат встречает простую флористку Эду Йылдыз (Ханде Эрчел
) и предлагает ей сделку в обмен на оплату образовательного гранта, о котором так мечтает девушка. Эда недолюбливает заносчивого и холодного парня, но соглашается изобразить его невесту для прессы, чтобы позлить бывшую девушку Серкана.
В ходе фейкового романа молодые люди, конечно, влюбляются друг в друга по-настоящему, но не все так просто. Парню предстоит открыть сердце чувствам, о существовании которых он и не подозревал, а Эде — поверить в то, что возлюбленный может измениться. Путь их будет тернистым — настоящий романтический поединок, в ходе которого герои то сходятся, то расходятся, а еще путешествуют по стране, поют, танцуют и наслаждаются прекрасными видами Турции и своей жизнью. Сериал отличает очень выразительный и изобретательный для жанра видеоряд, со вставными мини-клипами, стилизованными воспоминаниями и завораживающими пейзажами.
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
Один из бессмертных хитов турецкого телевидения — историческая мелодрама о любви султана и коварстве наложницы. Действие разворачивается в XVI веке, в годы правления султана Сулеймана (Халит Эргенч
), которого прозвали Великолепным — при нем Османская империя переживает свой «золотой век». История начинается с появления в гареме славянской наложницы, получившей имя Хюррем — ее сыграла звезда турецкого кино Мерьем Узерли
. Девушке удается, не без хитрости и уловок, даже подкупа, ну и, конечно, при помощи природного обаяния, добиться не только расположения, но и страстной любви Сулеймана. Став его женой и оказавшись у власти, она продолжает плести интриги, цель которых — устранить всех конкурентов и возвести на трон своего сына.
Создатели сериала поставили перед собой задачу отразить весь блеск османского двора той эпохи, не пожалев для этого ни сил, ни средств. В основу сценария легли реальные исторические документы — летописи и свидетельства, что, вкупе с поистине выдающимся, богатым видеорядом, создает небывалого размаха эпическое полотно, не лишенное достоверности. Но при этом художественно переосмысливающее реальную историю — об этом создатели начали предупреждать зрителя в начальных титрах, после того как получили десятки тысяч жалоб на недостоверность.
ЧЕРНАЯ ЛЮБОВЬ
Прославившийся в «Великолепном веке» Бурак Озчивит
играет Кемаля, простого парня из рабочей семьи, который после окончания горного института планирует трудиться по профессии — шахтером. Спокойный и размеренный ход его будто бы уже спланированной на годы вперед жизни нарушает встреча с Нихан (Неслихан Атагюль
), девушкой из высшего общества. Кемаль ей не ровня, но чувствам не прикажешь, и молодые люди начинают встречаться, несмотря ни на что — в особенности на запрет их родителей. Обе семьи не в восторге от выбора, который делают их дети.
Но главной преградой становится даже не гнев отцов, а тайна, которую скрывает Нихан. Из-за нее девушке приходится выйти замуж за друга детства Эмира (Каан Урганджиоглу
), и Кемаль с трудом переживает такое предательство — не подозревая, что Нихан все еще любит его, молодой человек вынашивает план мести и ей, и сопернику. Так центром повествования становится любовный треугольник, в котором антигерой Эмир не уступает в обаянии честному и благородному герою Кемалю, а интрига сохраняется вплоть до самой развязки. Еще одна интересная деталь — шахтерская линия, одна из основных и самых трагических в сериале, она добавляет сказочной любовной истории реалистичности и даже актуальности.
ЖЕСТОКИЙ СТАМБУЛ
В этой драме не последнюю роль играет детективная линия, что уже отличает сериал — конечно, все остальные обязательные элементы турдизи, вроде безграничной любви, жестоких интриг, душераздирающих семейных трагедий и конфликта бедных с богатыми также на месте. У могущественного Акаха Карачая (Фикрет Кушкан
) есть все: преуспевающая фирма, красавица жена, роскошный особняк на Босфоре, сын — светский плейбой Дженк (Озан Долунай
). Огорчает его лишь одно — то, что любимый племянник Недим (Беркер Гювен
) прикован к инвалидному креслу. Здоровья Аках ему купить не может, поэтому решает купить жену.
Из провинции, где родился Аках, в особняк переезжает бедная семья Йылмаз — мать с двумя дочерьми и сыном. Младшая дочь, меркантильная Джерен (Бахар Шахин
), готова на все ради денег — на все, кроме Недима. Она рассчитывает, что ее мужем станет Дженк. Но в планы Карачаев это не входит. Дженк влюбляется в старшую дочь, скромницу медсестру Джемре (Сера Кутлубей
), которая делает все, чтобы скрасить жизнь Недима. К тому же, ей предстоит раскрыть немало страшных тайн, которыми полон дом и о существовании которых не подозревает даже глава семейства. Отношения главных героев, которые походят на запутанный клубок, до последних серий держат зрителя в напряжении.
ВЕТРЕНЫЙ
В небольшом городке живут две могущественные семьи — Асламбей и Шадоглу. Наследник первой, красавец Миран Асламбей (Акын Акынезю
) женится на внучке главы второго клана, Рейян Шатоглу (Эбру Шахин
). Оба, казалось бы, на седьмом небе от счастья, и нет союза прекраснее. Однако, без объяснения причин, в первую брачную ночь жених бросает невесту. Слух немедленно распространяется по городу, навлекая на девушку, которая и без того в отчаянии, несмываемый позор. Ее семья в бешенстве, мужчины клянутся покарать обидчика, который и сам не рад, но ничего не может поделать — решение бросить Рейян было не его, так пожелала воспитавшая Мирана бабушка Азизе (Айда Аксель
). Женщина жестокая, властная и одержимая жаждой мести семье Шадоглу. Причины ненависти, в которой она многие годы растила внука, неизвестны, но пострадать должны все. Единственное, чего не предусмотрела Азизе, так это чувств, которые вспыхнули по-настоящему между ее внуком и внучкой ее врагов.
На протяжении всего сериала Мирану и Рейян придется не только выпутываться из ловушек, коварно расставленных бабушкой Азизе, но искать истинную причину ее ненависти к Шадоглу. Не растеряв при этом свою любовь — Мирану будет особенно непросто, ведь придется нарушить клятву, данную еще в детстве бабушке.
Смотрите новые сезоны сериалов «Зимородок
» (3 сезон) и «Клюквенный щербет
» (3 сезон) — по пятницам в 20:00
, сериала «Дикий
» (2 сезон) — по субботам в 20:00
в онлайн-кинотеатре Иви.
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