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Сюр и Кен: «Ниндзя Камуи» — оригинальный сериал режиссера «Магической битвы», который не удался

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19 сентября 2024
Два года Adult Swim прогревал аудиторию перед выходом «Ниндзя Камуи» — оригинального и смелого проекта режиссера Пак Сон Ху, чье резюме украшают словами обещания «Зомбилэнд-Сага», «Бог старшей школы» и, конечно, «Магическая битва». Поставив первый сезон и фильм-приквел самого громкого сёнэна момента, он ушел из студии MAPPAАтака титанов», «Дорохэдоро»), основал E&H ProductionМонстры: Сто три милости», «Рамэнная рыжего кота») и получил, как может показаться, полную творческую свободу. Удалось ли амбициозному постановщику оправдать ожидания — или не случайно о весенней новинке забыли сразу же после старта — рассказывает Максим Бугулов.

Сюр и Кен: «Ниндзя Камуи» — оригинальный сериал режиссера «Магической битвы», который не удался

Джо — ненастоящее имя Хигана. Его жену зовут не Сара, а сына — не Кайл. На первый взгляд Логаны — тихая дружная семья, живущая в аккуратном домике. На самом же деле они — нукенины: синоби, предавшие кодекс и покинувшие клан. Последствия рано или поздно должны были нагрянуть на их порог, и вот этот день наступил. Безжалостные ниндзя убили супругу и сына, да и сам отступник оказался на столе прозекторской. Неважно, что вернуло его к жизни — чудо или судьба: отныне Хиган не остановится, пока не покончит со всеми бывшими товарищами по оружию.

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Фабула, промо, творческая группа — чем больше информации о «Ниндзя Камуи» долетало до потенциальных зрителей, тем выше взвивалось пламя интереса. Мрачная история мести с длинными тенями нуара в сеттинге без пяти минут киберпанка. Динамичные трейлеры с агрессивным саундтреком, обещающие адреналиновые и кровавые поединки, не скупящиеся на шоу-стопперы. У руля — постановщик «Магической битвы» Пак Сон Ху, разорвавший корпоративные цепи MAPPA ради собственной студии с амбициозными проектами и справедливыми условиями труда. Еще и обладатель металлического голоса Кэндзиро Цуда в качестве сэйю протагониста.

Сюр и Кен: «Ниндзя Камуи» — оригинальный сериал режиссера «Магической битвы», который не удался

Однако за дымовой завесой синоби скрывается банальная пустота. Иронично: одной из основных задач настоящих ниндзя были диверсии: отвлекающие маневры, держащие противника в напряжении, выматывающие физически и эмоционально. Всё ради того, чтобы миссия неприятеля провалилась. Не стелс-убийства, а подкрадывающийся туман войны, кража документов, громкие звуки по ночам.

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«Ниндзя Камуи», как и его предки, удачно отвлекает внимание, но не предоставляет ничего ценного взамен. История мести расщепляется на дюжину драматургических сюрикенов — и ни один не попадает в цель. При этом нельзя сказать, что над мотивом вендетты не работали: Хиган объявляет себя абсолютом возмездия, заручается поддержкой агента ФБР, бывшей коллеги и эксцентричного хакера — и путь одиночки мутирует в корпоративную борьбу. В ход идут флешбэки, встреча с некогда лучшим другом, а смертельная борьба, в конце концов, превращается в конфликт мировоззрений. Только пиротехнические маневры не добавляют полому, как Кен, протагонисту объема — и могут лишь наполнить его угарным газом воздаяния.

Сюр и Кен: «Ниндзя Камуи» — оригинальный сериал режиссера «Магической битвы», который не удался

Здесь сложно удержаться от сравнений с «Ангелом-полицейским» — полузабытым культовым аниме 1990-х, которое в свое время каждый западный критик пнул за антисемитские, расистские и империалистические нотки. Творение ныне покойной D.A.S.T Corporation было не безгрешным и откровенно эксплуатационным: фильмы Синъи Цукамото, кризис после финансового пузыря и японская волна V-cinema подготовили почву национальным сплэттерам, и за внимание ко всему кровавому как раз стремились зацепиться OVA вроде «Ангела-полицейского» и «Генокибера». Однако за фасадом членовредительства скрывалось чуть больше мотивов, чем потрудилась выловить гайдзинская пресса. При всех очевидных различиях у винтажного мини-сериала с «Ниндзя Камуи» много общего: терроризм, экономическое и техническое превосходство одной страны над целым миром, насилие как средство коммуникации, сплетение политических и личных мотивов, сверхлюди с насаждаемым novus ordo seclorum и финальная битва убеждений в поисках эфемерной истины. Опять же после «Ангела-полицейского» остается временной контекст, неоднозначность и множество вопросов. После новейшей схватки двух якодзун синоби не остается (пока?) ничего.

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Вслед за местью рушатся и сгорают корпоративные декорации, лишенные конкретного высказывания и нужные лишь для дополнительной стороны конфликта. У аниме был шанс подарить Джозефу Эвансу, гендиректору вездесущей мегакорпорации Auza, второе дно, но сценаристы собственноручно его смяли, оставив лишь карикатуру. В итоге единственной белой вороной и, по совместительству, самым интересным персонажем оказывается бывшая куноити — телохранительница Дилли, принявшая новую философию и готовая отдать за нее жизнь.

Сюр и Кен: «Ниндзя Камуи» — оригинальный сериал режиссера «Магической битвы», который не удался

Сухость и скупость драматургии могла бы замаскировать режиссура: темп, ловко расставленные акценты и шоу-стопперы творят магию буквально из воздуха. Хореография и визуализация боев, даром что с модными спецэффектами, проиграют в честном поединке ветерану «Наруто», вышедшему более 20 лет назад. Однако главный бич местного экшна — музыка: на фоне основных схваток безыдейно играет хип-хоп или модерн-метал. Без специальной аранжировки и дополнительной обработки треки звучат инородно, словно кто-то под окнами выкрутил звук магнитолы на максимум. Даже помянутый Кэндзиро Цуда не выдает перформанса уровня «Человека-бензопилы» или той же Jujutsu Kaisen. Примерно с тем же результатом на проекте трудился и ветеран Кадзухиро Ямадзи.

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Виновато ли выгорание Пака Сун Хо, влияние американских денег (Warner Bros. известная студия-контрол-фрик), или перст судьбы — суть одна: ниндзюцу от Sola Entertainment так же эффективно, как и бесконтактное карате. И в анимационных кульбитах, и в иероглифах драматургии, и в гомоне саунд-дизайна. Даже у опытных мастеров первые блины выходят комом, поэтому пока не хочется кричать «Сун Хо, вернись в деревню MAPPA!». Возможно, проект-другой, и благодарное человечество забудет вялую игру в возмездие Хигана. Иначе есть риск, что карьера режиссера воссоединится с Сатору Годзё, который тоже лез в бой, самоуверенно бросая: «Фигня, я справлюсь».

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Сюр и Кен: «Ниндзя Камуи» — оригинальный сериал режиссера «Магической битвы», который не удался фотографии
Сюр и Кен: «Ниндзя Камуи» — оригинальный сериал режиссера «Магической битвы», который не удался фотографии
Сюр и Кен: «Ниндзя Камуи» — оригинальный сериал режиссера «Магической битвы», который не удался фотографии
Сюр и Кен: «Ниндзя Камуи» — оригинальный сериал режиссера «Магической битвы», который не удался фотографии
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