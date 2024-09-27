«Триггер 3»: Альфа-метод Стрелецкого

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«Монстры: История братьев Менендес»: Ты меня породил, а я тебя убью

«Убойный отпуск»: Всё включено и ничего не выключено

Иви покажет в новые сезоны «Зимородка», «Клюквенного щербета» и «Дикого» в прямом эфире

От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти

19 сентября

Сюр и Кен: «Ниндзя Камуи» — оригинальный сериал о мести от режиссера «Магической битвы»

Кажется, с проектом Adult Swim что-то пошло не так