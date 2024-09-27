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«Триггер 3»: Альфа-метод Стрелецкого

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27 сентября 2024

На онлайн-платформе «Кинопоиск» стартовал третий сезон популярного сериала «Триггер» об экстремальных буднях психотерапевта Артёма Стрелецкого (Максим Матвеев), практикующего уникальный метод провокации для быстрого достижения результата. Как и в предыдущих сезонах, параллельно с успешным решением чужих проблем, Артём будет пытаться расхлёбывать собственные. Режиссёром-постановщиком нетленки стал Игорь Твердохлебов, снявший вторую часть франшизы. А вот авторский коллектив полностью изменился, что неизбежно сказалось на качестве фильма.

«Триггер 3»: Альфа-метод Стрелецкого

Экспозиция начинается с возвращения Артёма в отчий дом, где Стрелецкому-младшему рад лишь повзрослевший оруженосец Мотя (Владислав Тирон). Мечтающий пойти по стопам бывшего шефа, Матвей начинает свою психотерапевтическую практику с круглосуточного ухода за тестем, страдающим от болезни Альцгеймера — так считают врачи, ведь налицо прогрессирующая деменция. Однако, Артём не согласен с поставленным диагнозом и пытается с помощью мастерской провокации пробудить воспоминания в отцовской голове. Катя (Ангелина Стречина) противится попыткам брата исцелить родителя варварскими методами и отказывает ему от дома. Непритязательный Артем разбивает палатку на приусадебном участке — она и становится его новой приёмной. Тем временем, усыновлённый Артёмом Кирюша идёт в первый класс, в то время как Даша (Светлана Иванова) отбывает наказание за убийство Леры (Виктория Маслова). Но Артём уверен — Лера жива, Даша невиновна. Его долг это доказать и вызволить Дашу из тюрьмы.

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После неуспешного опыта транспозиции формата в полнометражное кино, правообладатели мудро решили вернуться в лоно сериального стандарта с горизонтальной драматургией главного героя и вертикальными часовыми кейсами новых персонажей. Но от былой роскоши первого сезона, явившегося в своё время определённым прорывом в отечественной кинематографии, остался лишь основной костяк актёров, которые из последних сил честно пытаются заполнять провалы сценария собственным мастерством. Временами им это удаётся — завораживает Игорь Костолевский в образе впавшего в беспамятство Стрелецкого-старшего, прекрасен Максим Матвеев, демонстрирующий широчайший диапазон красок — от комичной пластики и легковесного фиглярства до глубочайшей трагедии одного лишь взгляда, пробирающего до мурашек. Обаятельный Тирон последовательно выстраивает образ своего персонажа, неизменно вызывающего симпатию и сочувствие. Цепляясь за причинно-следственные связи, последовательно выстроенные в первом сезоне проекта кинодраматургом Андреем Золотарёвым, актёры продолжают честно проживать жизни своих персонажей, придавая искренними и точными эмоциями хоть какой-то смысл происходящему на экране. Тем временем, беспомощная драматургия, наскоро намеченная новой сценарной группой, от серии к серии разрушает мир, трепетно созданный в начале пути режиссёром Дмитрием Тюриным и мастером слова Золотарёвым, знающим, как пробить на слезу в конце каждой серии даже самых строгих скептиков.

«Триггер 3»: Альфа-метод Стрелецкого


Первые серии нового сезона «Триггера» вызывают лишь вопросы и недоумение, как в мелочах, так и в общем ключе повествования. К примеру, в начале фильма герой долго едет в практически пустом вагоне, задумчиво глядя в окно. Выйдя из поезда, он попадает в бурлящую толпу футбольных фанатов и первое что делает — звонит по телефону в приёмную Следственного комитета. Этот звонок очень важен для него, необходимо слышать собеседника и донести до него информацию, но в данных обстоятельствах невозможно ни то, ни другое. «Что? Плохо слышно! Можете повторить?!». Дежурная на другом конце провода бросает трубку. Вопрос, почему герой не позвонил из пустого вагона? К чему эта дорогостоящая бессмысленная сцена, ни коим образом не влияющая на сюжет, ведь для связки с последующим развитием истории достаточно было бы небольшого прохода героя на общем плане. Да и какой нормальный человек будет инициировать важный звонок, находясь в толпе орущих людей?

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Далее Артём спускается в пешеходный переход и оказывается «на линии огня» меж двух столкнувшихся друг с другом околофутбольных группировок. Разъярённые фанаты бросают в противников файеры и готовы вот-вот схлестнуться в смертельном бою, но нежданная проповедь Стрелецкого предотвращает неизбежное кровопролитье. Вопрос из зала, почему опытные футбольные хулиганы выбрали для битвы не открытое пространство, с возможностью манёвра и оперативного бегства в случае облавы, а подземную ловушку? И какой причине опьянённые адреналином молодчики застыли перед лицом врага, терпеливо слушая нравоучения незваного коуча? Ах да, всё это должно послужить фоном для встречи психолога с новым клиентом. Какую же новую тему привнесёт этот случай в череду психологических расследований Стрелецкого? Конечно же актуальную. «Мужчины не плачут, ты не мужик, ты баба, ведёшь себя прям как баба» — знакомые фразы, как будто звучавшие в этом сериале. Ну конечно, в первой же серии первого сезона. И не только в первой. Авторский коллектив, призванный привнести свежую струю в сформированную ранее модель, не нашёл ничего более продуктивного, чем идти по успешным лекалам Золотарёва, вызывая у зрителя перманентное ощущение дежавю.

«Триггер 3»: Альфа-метод Стрелецкого


Разумеется, Стрелецкий без труда решает проблему героя, как обычно, кроющуюся глубоко в подсознании, в несчастливом детстве, и, обретя наконец новый смысл жизни, отбитый фанат-папаша (Максим Стоянов) спешит на фортепианный концерт десятилетнего сына, которому накануне отдавили руку во время той самой околофутбольной потасовки. Невзирая на перебинтованную кисть ребёнок выходит на сцену и садится играть. Плевать, что пальцы не слушаются, ведь в зале папа! Кто и по какой причине выпустил травмированного ребёнка на сцену, разумеется остаётся за кадром. Да и не важно это — красивая же история, всплакни, толстокожий зритель, и не задавайся дурацкими вопросами.

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Однако, есть и удачные моменты в этой шаткой конструкции. К примеру, хороша сцена диалога Артёма с дежурной в полиции, когда Стрелецкий даёт девушке в форме силовика советы личного характера, оценивая претендентов на её руку и сердце по фото в Интернете. Определённо симпатичная сцена, но что-то сильно напоминающая. Ах да, аналогичный эпизод был в сериале «Переговорщик» режиссёра Нурбека Эгена, где герой Кирилла Пирогова консультировал... дежурную в полиции. Сериал выходил на конкурирующем ресурсе — почему бы не позаимствовать удачное решение для откровенно стагнирующего продукта.

«Триггер 3»: Альфа-метод Стрелецкого

Гнилой вишенкой на кино-тортике становится узнаваемая алая топорная реклама известного и богатого банка, которой на протяжении одной лишь первой серии нарочито тычут зрителю прямо в нос. В ресторане Стрелецкий расплачивается красной картой, на которой нет ничего кроме гигантской надписи с названием банка, для чего официант подносит в кадр на крупном плане ярко-красный терминал. Затем клиент-фанат в момент разрешения проблемы радостно спрашивает Стрелецкого, куда перевести гонорар за помощь, и Артём звёздным ртом самого Матвеева произносит название банка, счастливым обладателем карты которого он является. Для закрепления информации зритель наблюдает подробности транзакции в узнаваемом мобильном приложении с обязательным очередным графическим упоминанием названия банка. Жаль, что при наличии бюджетов и креативных возможностей отечественные фильмоделы так и не научились деликатно интегрировать product placement в канву аудиовизуальных произведений, не вызывая у зрителя раздражения в первую очередь по отношению к рекламодателю. Хотя на общем рыхлом фоне слабого сценария нового «Триггера» это уже безусловно мелочи.

Сериал «Триггер 3» смотрите в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

«Триггер-3»

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