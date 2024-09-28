«Дандадан», «Спираль», «Тетрадь дружбы Нацумэ» и другие аниме осени 2024

«Спираль » — с 28 сентября

«Спираль». Трейлер №2 с русскими субтитрами

Читать Японский макабр в альманахе «Маньяк Дзюндзи Ито»

«Кот-призрак Андзу » — с 3 октября

«Бакэнэко Андзу». Трейлер с русскими субтитрами

Читать Усатый нянь: рецензия на «Кот-призрака Андзу»

«Негативный позитивный рыбак » — с 3 октября

Читать Милое аниме «Рыбалка для школьниц после занятий»

«Грибной щенок » — с 3 октября

Читать «Звезда Пушистландии» — аниме, после которого Япония полюбила кошачьи ушки

«Дандадан » — с 4 октября

«Дандадан». Трейлер №3 с русскими субтитрами

Читать Обнаженные телеса и психодел: «Человек-дьявол: Плакса» — другое аниме студии

«Бродяга Кэнсин: Беспорядки в Киото » (сезон 2) — 4 октября

Читать Путешествуем по Японии вместе с популярным аниме

«О движении Земли » — 5 октября

Читать «Печальная Белладонна» — скандальное аниме о французской инквизиции

«Блич: Тысячелетняя кровавая война — Конфликт » (кур 3) — c 5 октября

Читать «Супердевчонки» — этапное аниме студии, познакомившее Запад с гяру

«Синяя тюрьма: Блю Лок против юношеской сборной Японии » — с 5 октября

«Синяя тюрьма: Блю Лок». 2 сезон. Трейлер №3 на японском языке

Читать Мой гол — тюрьма: обзор футбольного хита «Блю Лок»

«Ранма 1/2 » — с 6 октября

Читать «Я к этому привыкну!» — абсурдистский ромком про айдолов, борьбу и большого медведя

«Если бы моя жена стала младшеклассницей » — с 6 октября

Читать Школа жизни: обзор классического аниме «Крутой учитель Онидзука»

«Незнакомцы в другой жизни » — c 7 октября

Читать Чуткое и красивое аниме «Мой счастливый брак»

«Старик, перевоплотившийся в кота » — 7 октября

Читать Очаровательный «Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит»

«MF Призрак » (сезон 2) — с 7 октября

Читать Лучшие люди ездят на Honda: обзор аниме «Cупер Каб»

«Я стал учителем в школе монстров! » — с 8 октября

Читать Отхватывает на лету: «Ветролом» — «Слово пацана» про воспитанных хулиганов Японии

«Тетрадь дружбы Нацумэ » (сезон 7) — 8 октября

Читать Ёкаи, интриги, расследования в аниме «Инцидент Кэмоно»

«Господин и пес » — с 10 октября

«Господин и пес». Трейлер с русскими субтитрами

Читать «Кафе “У белого медведя”» — душевный ситком, напоминающий сериал «Друзья»

«Ходячий замок » — с 14 ноября

Читать Вспоминаем все фильмы Хаяо Миядзаки: от хорошего — к лучшему

«Ариэтти из страны лилипутов » — с 5 декабря

Читать По стопам Миядзаки: рецензия на «Мэри и ведьмин цветок»

Читать Закон каменных джунглей: вспоминаем, что происходило в «Выдающихся зверях»

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