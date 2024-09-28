«Дандадан», «Спираль», «Тетрадь дружбы Нацумэ» и другие аниме осени 2024

С 1 октября на японском телевидении стартует новый — осенний! — сезон, а значит, пора выяснить, какое интересное аниме начнут показывать в ближайшие три месяца. По традиции мы собрали для вас 20 вариантов: от интригующих новинок до старых хитов, включая кинотеатральные премьеры (например, в повторном прокате будет сразу два фильма Ghibli). О многих шоу вы наверняка слышали, если следите за нашими дайджестами (или даже модным телеграм-каналом об аниме). Для тех, кто не поспевает за обновлениями, могут быть полезны наши прошлые рекомендациями: за лето, весну и зиму — или рецензии, которые мы пишем о самых громких/интересных проектах настоящего и прошлого.
NB. Возможно, чьих-то фаворитов нет в списке — даже в финале материала, где мы выписали тайтлы, которые продолжаются с лета или не влезли в топ-20. Так что делитесь в комментариях, какие премьеры ждете лично вы. Все трейлеры — с русскими субтитрами или дубляжом!
«Спираль» — с 28 сентября
Где смотреть: AdultSwim, Max
«Спираль». Трейлер №2 с русскими субтитрами
Маленький приморский городок Куроцу оказывается в эпицентре необъяснимого явления: населенный пункт и его жители сталкиваются с загадочным проклятием. Поначалу спирали проявляют себя в мелочах, затем — в деталях окружения, а следом захватывают людей. Подростки-возлюбленные Кириэ
и Сюити
ищут способ покинуть зловещее место, которое уже и само начало закручиваться в смертельном водовороте.
Долгожданной экранизацией одного из самых жутких произведений короля хоррор-манги Дзюндзи Ито
занялась студия Drive
(«Одаривая этот замечательный мир взрывами!
», «Принц демонов дома Момоти
») под руководством постановщика Хироси Нагахамы
(«Детройт, город металла
», «Мастер муси
»). Кириэ озвучила Уки Сатакэ
(робот-пылесос QT из «Космического Денди
»), а Сюити — Синъитиро Мики
(гениальный гонщик Такуми Фудзивара из франшизы «Инициал Ди
»).
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Японский макабр в альманахе «Маньяк Дзюндзи Ито»
Где смотреть: в кинотеатрах
«Бакэнэко Андзу». Трейлер с русскими субтитрами
11-летняя Карин
— внучка сельского священника, которую отец оставил на попечение родителю. Чтобы совладать со своенравной девочкой, дедушка призывает на помощь жизнелюбивого, но капризного бакэнэко Андзу
.
Показанное в Каннах и Анси полнометражное аниме Ёко Куно
(«Воздушная я
») и Нобухиро Ямасита
(игровой фильм «Линда, Линда, Линда
»). Фильм сделан с использованием техники ротоскопирования, то есть поверх заранее снятых игровых кадров, на базе двух студий: японской Shin-Ei Animation
(«Чистый звук
», «Опасность в моем сердце
») и Miyu Production
(«Крысеныша Дзирокити
»). Карину озвучивает 13-летняя дебютантка Ноа Гото
, а Анзу — Мираи Морияма
(«Ину-О
», «Пресвятые отроки
»).
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Усатый нянь: рецензия на «Кот-призрака Андзу»
Где смотреть: Crunchyroll
Цунэхиро Сасаки
— студент, у которого всё еще впереди. Пока врачи однажды не сообщают юноше, что ему осталось жить всего два месяца. Отпущенное время могут сожрать депрессия и тяжелые размышления, как расплатиться с долгами. Однако случайное знакомство с Ханой Аюкавой
, которая спасает его после падения в Токийский залив. Так Сасаки находит против воли неожиданное увлечение — спортивную рыбалку.
Воодушевляющим шоу студии Nut
(«Синий гигант
», «Военная хроника маленькой девочки
») занимается режиссер Ютака Уэмура
, ответственный за «Эхо Террора
» и «Точку кипения
». Голосом титульного рыбака станет Муцуки Иванака
(Харуки Ямаути из «Добро пожаловать в класс превосходства!
»).
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Милое аниме «Рыбалка для школьниц после занятий»
Где смотреть: —
Автор детских книг Хотару Юями
переживает тяжелую депрессию после гибели любимой собаки. Он не может работать и практически ни с кем не общается. Неизвестно, к чему бы это всё привело, если бы однажды розовый гриб, растущий во дворе писательского дома, не превратился в удивительного целительного щеночка
.
Идея соединить душевную историю с микологией и семейством псовых принадлежит мангаке Кимаме Аобоси
, а над её анимационным воплощением трудилась команда из C-Station
(первые два сезона «Лагеря на свежем воздухе
», «Музыкальная школа звезд
») под руководством ветерана студии Кагэтоси Асано
. Сэйю депрессивного Хотару — Юто Уэмура
(Юкито Янаги
из «Аяки
»), а голосом необычной титульной собаки стал Дайки Кобаяси
(Ясунари Сэмба
из «Мабороси
»).
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«Звезда Пушистландии» — аниме, после которого Япония полюбила кошачьи ушки
Где смотреть: Crunchyroll
«Дандадан». Трейлер №3 с русскими субтитрами
Кэн Такакура
увлечен НЛО и отказывается признавать существование призраков. Момо Аясэ
ни в каких инопланетян не верит, но ни секунды не сомневается в реальности потусторонних сил. Со столь противоположными взглядами старшеклассники были обречены на спор — правда, они не знали, что он навсегда изменит их жизнь. В результате пари Момо похищают пришельцы, а Кэна проклинает привидение. И это — лишь начало!
Безумный сёнэн Юкинобу Тацу
оказался по силам лишь визионерской студии Science SARU
(«Твой цвет
», «Ину-О
»). Во главе проекта встал Фуга Ямасиро
, режиссер эпизодов «Руки прочь от кинокружка!
» и «Повести о доме Тайра
». В роли поклонницы призраков Момо Аясэ — Сион Вакаяма
(Такина Иноуэ
из «Ликорис Рекойл
»), а её визави Кэна озвучивает Нацуки Ханаэ
(Тандзиро Камадо
из «Истребителя демонов
»).
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Обнаженные телеса и психодел: «Человек-дьявол: Плакса» — другое аниме студии
Где смотреть: Crunchyroll
Кэнсин Химура
— некогда грозный виртуоз клинка, наводивший ужас на приспешников сегуната. В относительно мирную эпоху Мэйдзи он решает повесить катану на гвоздь и странствовать, помогая тем, кто нуждается. Однако ему предстоит вернуться в Киото, с которым бывшего наемного убийцу — хитокири связывают жуткие воспоминания. Более того — там встретиться с бывшим коллегой Макото Сисио, который бесчинствует в городе, угрожая вновь опрокинуть Японию в смуту. Получится ли у Кэнсина урегулировать вопрос, не нарушая пацифистскую клятву?
Новая экранизация
манги Нобухиро Вацуки
, за которую взялась студия Liden Films
(«Токийские мстители
», «Бессонница после школы
»). Режиссером второго сезона выступил Юки Комада
(«Песнь ночных сов
»), а Кэнсина озвучивает Сома Сайто
(Тадаси Ямагути из «Волейбола!!
», Джек-потрошитель
из «Фарса убитой нежити
»).
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Путешествуем по Японии вместе с популярным аниме
Где смотреть: —
Средневековая Европа, инквизиция активно разыскивает отступников — в том числе сторонников гелиоцентрической картины мира. Юный Рафал
— амбициозный юноша из церковной школы, который рассчитывает многого добиться благодаря успехам в теологии. Однако случайная встреча заставляет его усомниться в догматах и месте Земли во вселенной.
Новый проект культовой студии Madhouse
(«Тетрадь смерти
», «Провожающая в последний путь Фрирен
») по мотивам манги Уото
— самого молодого автора, награжденного премия имени Осаму Тэдзуки
. Режиссер — Кэнъити Симидзу
(«Паразит
», «Секретные материалы Мстителей: Черная Вдова и Каратель
»), а Рафала озвучивает Маая Сакамото
(Сиэль из «Темного дворецкого
», Акито Сома из «Корзинки фруктов
»).
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«Печальная Белладонна» — скандальное аниме о французской инквизиции
Где смотреть: Disney+, Hulu
Противостояние защитников душ — синигами и медиумов-квинси приближается к развязке: полем боя уже стал Дворец душ, где схлестнулись глава королевской охраны Ичибей и император Ванденрейха Яхве. Ну и, конечно, не стоит забывать про главного героя франшизы Ичиго Куросаки, который продолжает бороться на стороне синигами.
Предпоследняя часть затяжного финала легендарного сёнэна
«Блич
» Тайто Кубо
. Производство студия Pierrot
(«Наруто
», «Супердевчонки! Котобуки Ран
») доверила дочерней компании Pierrot Films
, но ключевая творческая команда не поменялась, а Куросаки озвучивает неизменный Масакадзу Морита
(Шого Хайзаки из «Баскетбола Куроко
», Ёсукэ Татэиси из «Парада смерти
»).
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«Супердевчонки» — этапное аниме студии, познакомившее Запад с гяру
Где смотреть: Кинопоиск
«Синяя тюрьма: Блю Лок». 2 сезон. Трейлер №3 на японском языке
Предварительные сражения закончились: в высокотехнологичных футбольных казематах остались лишь самые многообещающие форварды Японии из юных «неограненных алмазов». Каждый готов на всё, чтобы стать единственным — идеальным нападающим. К сожалению, методы Дзимпати Эго
даже спонсорам проекта кажутся сомнительными, поэтому теперь атакующим узникам «Блю Лок» придется обыграть юношескую сборную страны, чтобы сохранить надежду на будущее.
Футбольная королевская битва от студии 8bit
(«Манящие горы
», «Лабиринт Грисайи
») продолжает раскручивать интригу. В команде сэйю всё по-старому, но ко второму сезону франшиза сменила главного тренера: место Тэцуаки Ватанабэ
(«Волейбол!!
») займет дуэт Юдзи Хайбары
(«О моем перерождении в слизь
») и Синтаро Инокавы
(«Миги и Дали
»).
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Мой гол — тюрьма: обзор футбольного хита «Блю Лок»
Где смотреть: —
Мастер боевых искусств Гэнма Саотомэ вместе с сыном Ранмой едет к старому другу и коллеге Соуну Тэндо. У того как раз есть три дочери на выданье. Однако матримониальные планы осложняют непредвиденные обстоятельства: после путешествия по Китаю отец с сыном оказались прокляты! При контакте с холодной водой Гэнма превращается в панду, а Ранма — в рыжеволосую красавицу.
Оригинальное произведение в 1987 году написала королева манги Румико Такахаси
, а через два года студия Deen
(«Полиция будущего
», «Яйцо ангела
») превратила его в один из самых ярких сёнэнов поколения. За непростую задачу по созданию ремейка, который сможет с гордостью встать на одной полке с классикой жанра, взялась MAPPA
(«Человек-бензопила
», «Магическая битва
») и доверила её опытному Коносукэ Уде
(«Галактический экспресс 999: Вечная фантазия
», «Ван-Пис: Приключение в Небуландии
»). В роли Ранмы Саотомэ — Каппэй Ямагути
( L
из «Тетради смерти
»), а его женское воплощение озвучит Мэгуми Хаясибара
(Фэй Валентайн
из «Ковбоя Бибопа
»).
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«Я к этому привыкну!» — абсурдистский ромком про айдолов, борьбу и большого медведя
Где смотреть: —
Жизнь Кэйсукэ Нидзимы остановилась десять лет назад, когда погибла его супруга Такаэ. С тех пор мужчина пребывает в постоянной депрессии, мало на что обращает внимания и почти не разговаривает с дочерью Маи, хотя они живут в одной квартире. Всё меняется, когда однажды на пороге появляется ученица начальной школы Марика Сираиси: девочка утверждает, что она — реинкарнация умершей Такаэ.
Романтическую сэйнэн
-комедию на грани — по самой известной (на данный момент) манге Яю Мураты
— поставит Нориюки Абэ
, уже сидевший в режиссерском кресле таких проектов, как «Крутой учитель Онидзука
», «Блич
» и «Школьные истории о привидениях
». Рабочую площадь предоставила Studio Signpost
, известная по последним трем сезонам «Царства
» и «Пустоголовому переведенному ученику
». Разъедаемого муками утраты Кэйсукэ озвучивает Дайсукэ Хиракава
(Чонъин Чхве
из «Поднятие уровня в одиночку
»), а реинкарнация его супруги разговаривает голосом Аой Юки
(Маомао
из «Монолога фармацевта
»).
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Школа жизни: обзор классического аниме «Крутой учитель Онидзука»
Где смотреть: Crunchyroll
Ёсино Сомэй — внучка одного из оябунов Осаки, привыкшая, что окружающие её сторонятся из-за родства с якудза. Однажды дедушка решает выдать старшеклассницу за отпрыска конкурирующей организации, чтобы наладить дипломатические отношения, и ей остается только смириться. Знакомство с красавчиком Кирисимой Миямой проходит неплохо, но потом Ёсино узнает истинную натуру парня, одержимого насилием и самоистязанием.
Интригующая криминальная романтика с пометкой сэйнэн
(для юношей старше 18). За производство отвечает студия DEEN
(«В поисках полной Луны
», «Ооку: Внутренние покои
»), а за режиссуру — Тосифуми Кавасэ
(«Сион и король
»). Ключевую пару озвучили Хитоми Уэда
(Абэ из «Генов искусственного интеллекта
») и Акира Исида
(Каору из «Евангелионе
»).
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Чуткое и красивое аниме «Мой счастливый брак»
Где смотреть: —
Пожилой офисный работник обнаруживает себя в кошачьем теле после летального столкновения с автомобилем. По иронии судьбы его находит (экс-)начальник и забирает к себе, намереваясь отныне баловать новоявленного Пун-тяна.
Первый самостоятельный проект молодой студии Eight Color
(«Эфемерный
») основанный на стартовавшей год назад веб-манге за авторством Ядзимы
. Режиссеры сериала — Такахиро Кавакоси
(«Хладнокровный Хозуки
», «Корзинка фруктов
») и Рио
(главный аниматор «Баракамона
»). (Не)удачливого работника озвучивает Такахиро Камэока
(«Долг/стыд
»), а его котовью версию — Кана Ханадзава
(Мицури Канродзи из «Истребителя демонов
», Сарифи из «Жертвенной принцессы и владыки зверей
»).
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Очаровательный «Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит»
«MF Призрак» (сезон 2) — с 7 октября
Где смотреть: Crunchyroll
Новые высокооктановые приключения Канаты Ривингтона
в мире будущего, где доминируют самоуправляемые электрокары. Несмотря на это, гонщик Каната предпочитает машины с двигателем внутреннего сгорания. В поисках отца рейсер преодолевает череду автомобильных дуэлей, а помогает ему Такуми Фудзивара — легенда тогэ, дрифт-заездов по извилистым горным дорогам Японии.
Никаких изменений в наследнике «Инициала Ди
» не наблюдается: заездами по-прежнему командует ветеран гоночной франшизы Томохито Нака
, заезды проводятся на аренах студии Felix Film
(«Непостижимая Ахарэн
», «Кошачий рай
»), а за штурвалом протагониста всё так же — сэйю Юма Утида
(Мэгуми Фусигуро из «Магической битвы
»).
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Лучшие люди ездят на Honda: обзор аниме «Cупер Каб»
Где смотреть: —
Харуаки Абэ проподает в старших классах, но профессия дается ему тяжело. Ученики откровенно издевались над бесхребетным сэнсеем, а коллеги только посмеивались над его беспомощностью. Поэтому, получив предложение стать преподавателем японского языка в академии на отдаленном острове, Харуаки без колебаний принимает шанс начать всё сначала. Правда, жизнь горе-учителя на новом месте оказывается в еще большей опасности, ведь его подопечные — юные ёкаи
всех мастей и размеров.
Комедийным сёнэном
, основанном на одноименной манге Май Танаки
, заведует Кацуми Оно
(«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир
», «Таверна “Нобу" в другом мире
») на студии Satelight
(«Свиной рамэн из Хакаты
», «Мув-Лув: Альтернатива — Полное затмение
»). Вместе с Харуаки проказы чудовищных учеников будет терпеть его сэйю Рёта Осака
(Марко Ботт
из «Атаки титанов
»).
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Отхватывает на лету: «Ветролом» — «Слово пацана» про воспитанных хулиганов Японии
Где смотреть: Crunchyroll
Добрый старшеклассник Такаси Нацумэ унаследовал от бабушки-медиа тетрадь, в которых записаны имена поверженных ёкаев
. Вместе с маскирующимся под манэки-нэко Мадарой он решает освободить духов, для чего путешествует по стране.
В этом году аниме по сёдзё
-манге Юки Мидорикавы
отмечает 15-летие, и седьмой сезон — хороший способ отметить круглую дату. Последние восемь лет магическую повседневность выпускает студия Shuka
(«91 день
», второй сезон «Дюрары
»). Сэйю Такаси — Хироси Камия
(Леви из «Атаки титанов
»), а Мадары — Кадзухико Иноуэ
(Какаши из «Наруто
»).
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Ёкаи, интриги, расследования в аниме «Инцидент Кэмоно»
Где смотреть: —
«Господин и пес». Трейлер с русскими субтитрами
В эпоху Сэнгоку военачальники всю жизнь проводили в непрерывных сражениях. Но это время прошло. Некогда дерзкий и жестокий самурай после гибели клана влачит унылое существование в одном из бедных доходных домов. Однажды он подбирает очаровательного корги и поначалу требует от веселого пса беспрекословного подчинения, но постоянно сам оказывается во власти его озорного характера.
За производства ломтика жизни
о хороших мальчиках и самураях отвечает студия OLM
(«Летнее время
», «Необычное такси
») под неусыпным взором Харуки Касугамори
, набившего режиссерскую руку на «Кошачьем рамэне
», «Драконе в поисках дома
» и «Записях “Астро"
». Примечательно, что хозяина корги озвучивают сразу четыре разных сэйю: Томокадзу Сугита
(Кён из «Меланхолии Харухи Судзумии
»), Сюнсукэ Такэути
(Сиро
из «Иллюзии рая
»), Акио Оцука
(Экубо
из «Моба Психо 100
») и дебютант Масаки Айба
.
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«Кафе “У белого медведя”» — душевный ситком, напоминающий сериал «Друзья»
Где смотреть: в кинотеатрах
Шляпница Софи ведет размеренную жизнь в мире, где уже целую вечность длится война с применением новейших технологий и магии. Рутину девушки нарушают две подряд встречи с колдовством: сначала ей помогает сбежать от приставучих солдат молодой волшебник Хаул, а потом к ней заявляется ревнивая Ведьма пустоши и обращает в пенсионерку. Чтобы вернуть прежний облик, девушка отправляется на поиски Хаула, который живет в Ходячем замке и слывет настоящим сердцеедом.
Вторая после «Унесенных призраками
» по хронологии и народной любви работа Хаяо Миядзаки
, который еще в конце XX века подумывал о пенсии. С тех пор в стенах студии Ghibli
(«Мой сосед Тоторо
», «Наши соседи Ямада
») вышло еще три полных метра живого классика, а в планах и новый проект
.
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Вспоминаем все фильмы Хаяо Миядзаки: от хорошего — к лучшему
Где смотреть: в кинотеатрах
Под полом живописного дома с садом обитает крохотный народ добываек, чей главный закон — не показываться на глаза людям. Живущая с отцом 14-летняя Ариэтти нарушает это священное правило, желая подружиться с 12-летним Сё. Вскоре им предстоит объединить усилия, чтобы спасти мирный быт добываек.
Редкий проект студии Ghibli, снятый не Хаяо Миядзаки или Исао Такахатой
. Режиссером сказки по мотивам романа Мэри Нортон
выступил Хиромаса Ёнэбаяси
, следом поставивший «Воспоминания о Марни
» в стенах альма матер, а затем «Мэри и ведьмин цветок
» — уже под вывеской Studio Ponoc
.
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По стопам Миядзаки: рецензия на «Мэри и ведьмин цветок»
Где смотреть: Netflix
В мире, где хищники и травоядные живут под одной крышей, мясоедство является страшным грехом. Поэтому убийство альпаки Тема шокирует учащихся местной школы и всего города. Волк Легоши расследует убийство друга, а параллельно влюбляется в зайчиху Хару.
Если во втором сезоне фокус внимания сместился на борьбу Легоши с хищниками и стремление отомстить за товарища, то в третьем и финальном умельцы из студии Orange
(«Триган: Ураган
», «Черная пуля
») наверняка раскроют его отношения с Хару, а также объяснят увлечение волка травоядными вообще. Главным режиссером финала, как и прошлых серий, выступает Синъити Мацуми
, также работавший помрежем на «Порко Россо
» и «Помпоко: Войне тануки в период Хэйсэй
».
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Закон каменных джунглей: вспоминаем, что происходило в «Выдающихся зверях»
Что еще посмотреть
Продолжаются
: «Звездное дитя
» (второй сезон, финальный эпизод
), «Ван-Пис
», «Детская Делико
».
Еще новинки
: «Агент времени: Глава Инду
» (с 1 октября), 3-й сезон «Re:Zero. Жизни с нуля в альтернативном мире
» и «Плохая поездка
» (со 2 октября), 2-й сезон «Избрания божества
» и «Голубая шкатулка
» (с 3 октября), 2-й сезон «Фермера-аристократа
», «Игра на триллион
», «Механические руки
» и «Компания “Маги-Люмьер”
» (с 4 октября), 5-й сезон «Может, я встречу тебя в подземелье?
», 2-е сезоны «Мастера Меча Онлайн: Альтернативная “Призрачная пуля”
», «Король демонов, попытайтесь снова! R
», «Эй, Томбо!
» и «Хати из Сибуи
», а также «Ледяные кости
» и «История о девушке, которая не могла стать волшебницей
» (с 5 октября), 4-й сезон «Синего экзорциста
» («За снегом
»), 2-й сезон «Семи смертных грехов: Четырех всадников Апокалипсиса
», «Ты — горничная
» (с 6 октября), 2-й сезон «Рона Камонохаси
» и «Хаигакура
», 2-я часть «Ханако, призрака с внеклассными историями
» (с 8 октября), «Драконий жемчуг Дайма
» (с 11 октября), 2-й сезон «Рубежа Шангри-Ла
» и «Повелитель демонов 2099
» (с 13 октября), 3-й сезон «Арифурэты: Сильнейшего ремесленника в мире
» (с 14 октября), «Синие Мибуро
» (с 19 октября), 3-й сезон «Вечеров с кошкой
» (в декабре).
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