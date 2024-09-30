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Неделя в Турции: «Лейла», «Гений» и еще 5 турдизи на каждый день

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30 сентября 2024
Осень считается для турецких сериалов высоким сезоном — выходят новые серии уже полюбившихся проектов, появляются свежие шоу. Онлайн-кинотеатр Иви не оставляет российских поклонников турдизи без этих громких премьер, многие из которых теперь можно смотреть в прямом эфире одновременно со зрителями в Турции и с синхронным переводом на русский язык. Кино-Театр.Ру убедился, что сериалов хватит на все дни недели, и рассказывает, какие из них стоит смотреть на Иви.

Неделя в Турции: «Лейла», «Гений» и еще 5 турдизи на каждый день


ВТОРНИК: БАХАР (2 СЕЗОН)

Будучи адаптацией корейской дорамы, этот турецкий сериал стоит особняком в ряду привычных турдизи — примечательно, что несмотря на свою оригинальность, он мгновенно стал популярным и был продлен на второй сезон еще в разгар показа первого. Заглавная героиня Бахар — 40-летняя женщина, некогда мечтавшая о карьере врача, но выбравшая семью и детей. Не всегда простая домашняя рутина — муж отдалился, дети выросли, свекровь так до конца и не приняла невестку — не лишила ее оптимизма и жизнелюбия. Она не замечает негативных сторон и отмахивается от любых мыслей о том, что в ее браке давно назрел кризис, а все вокруг лишь пользуются ее добротой. Приходит беда — Бахар узнает, что больна. Но, оказавшись в клинике, вдруг понимает, что все еще хочет, а главное может стать доктором. И это решение заставит многих, в том числе близких людей, посмотреть на Бахар по-новому. Конечно, не обходится без любовных страданий, но на первом плане в сериале все равно оказывается нетривиальная для этого формата история сильной героини.

Неделя в Турции: «Лейла», «Гений» и еще 5 турдизи на каждый день


СРЕДА: ЛЕЙЛА (1 СЕЗОН)

Новинка в линейке турецких сериалов — адаптация бразильского сериала «Проспект Бразилии». Мать маленькой Лейлы умерла, а отец женился на Нур, не подозревая, что коварная женщина хочет, чтобы ее давний любовник после свадьбы ограбил ее новоиспеченного мужа, после чего планирует сбежать с ним из страны. Маленькая Лейла узнает о плане Нур и рассказывает отцу, который находит подтверждение словам дочери. Но, направляясь в полицию, чтобы подать на Нур заявление, мужчина погибает под колесами автомобиля. Мачеха тут же избавляется от падчерицы — так Лейла оказывается на свалке, в трущобах, где когда-то росла и сама Нур. Идут годы, девочка растет, не забывая о случившемся и одержимая жаждой мести. На плаву ее удерживает дружба с Джено, мальчиком, тоже по воле судьбы оказавшимся на свалке. Лейле удается выучиться и стать успешным шеф-поваром — теперь она живет под другим именем, Эйла, и устраивается на работу в дом Нур. Но коварная мачеха и не подозревает, что перед ней та самая Лейла. А девушка, тем временем, встречается в особняке Нур с тем самым Джено — теперь его тоже зовут по-другому, и он тоже не подозревает, что перед ним подруга детства и первая любовь.

Неделя в Турции: «Лейла», «Гений» и еще 5 турдизи на каждый день


ЧЕТВЕРГ: БЕЗГРАНИЧНАЯ ЛЮБОВЬ (2 СЕЗОН)

Продолжение мгновенно ставшей хитом истории красавца Халиля Ибрахима, который, вернувшись с родной город, где не был с детства и где на его глазах погиб его отец, мечтает начать новую жизнь и забыть все обиды прошлого. И первым делом — жениться на Ясемин. Однако виды на нее имеет и богач Тарык. Он преследует девушку, что заканчивается гибелью обоих, а семья Тарыка винит в случившемся Халиля и жаждет мести. На сторону главного героя неожиданно встает сестра Тарыка, Зейнеп. Получив образование за границей, она не разделяет консервативных взглядов родни и готова пойти против них. История захватывает внимание с первых минут, а новые серии обещают быть не менее динамичными, чем предыдущие — тут и любовная мелодрама, и настоящий боевик, и философские размышления о смысле жизни.

Неделя в Турции: «Лейла», «Гений» и еще 5 турдизи на каждый день


ПЯТНИЦА: ЗИМОРОДОК (3 СЕЗОН)

Действие нового сезона одного из самых долгоиграющих турдизи разворачивается спустя два года после событий предыдущего, драматично закончившегося известием о болезни главной героини Сейран. С тех пор, как говорится, много воды утекло. Сейран и Ферит больше не вместе. Она — излечилась и собирается замуж за Синана, которого встретила в больнице, он — став главным дизайнером семейного бренда украшений, строит отношения с Дияр. У главной интриганки, которой все два сезона была тетка Ферита Ифакат, появилась достойная замена — ее племянница Серпиль, поселившаяся в особняке Кораханов. Она вмешивается в отношения Ферита и его невесты Дияр. Старшее поколение не отстает от детей: отец Сейран Казым развелся с супругой, родители Ферита также разошлись, и каждый устраивает свою личную жизнь. Как и сестра Сейран Суна — после развода с братом Ферита она вновь собирается замуж. И на этой свадьбе Сейран и Ферит встретятся и поймут, что все еще любят друг друга — но до хэппи-энда далеко.

Неделя в Турции: «Лейла», «Гений» и еще 5 турдизи на каждый день


ПЯТНИЦА: КЛЮКВЕННЫЙ ЩЕРБЕТ (3 СЕЗОН)

Драматичная и полная трагических поворотов история двух очень разных семей, однажды связанных любовью и браком их детей – впрочем, к третьему сезону отношения здешних Ромео и Джульетты, Доги и Фатиха, далеки от идеальных. После потери при родах одного из близнецов и попытки мужа забрать выжившего ребенка, что, казалось бы, ставит крест на этом браке, Дога все же возвращается в дом Фатиха. Под предлогом того, что оба они хотят начать все заново, каждый из супругов строит свои коварные и корыстные планы. Тем временем, вся их родня также погрязла в любовных интригах. Отец Фатиха едва не ушел от жены ради тети Доги, но та сбежала в Берлин. Мать Доги, Кывылджим, подозревает дядю Фатиха, Омера, с которым у нее роман, в неверности и связи с бывшей девушкой, а тот на самом деле скрывает свою болезнь и потому расстается с Кывылджим. Все постоянно обвиняют друг друга в неверности, плетут интриги, некоторые из которых заканчиваются трагически, сходятся и расходятся. Любовь наверняка победит, но до этого еще как минимум один сезон.

Неделя в Турции: «Лейла», «Гений» и еще 5 турдизи на каждый день


СУББОТА: ДИКИЙ (2 СЕЗОН)

Первые серии нового сезона одного из самых интригующих турецких шоу сулят его героям еще больше трудностей и неприятностей. Главный герой Яман воссоединяется с матерью Неслихан — та провела несколько лет в тюрьме, после того, как бывший муж Серхан обвинил ее в покушении на себя, тогда как сам был оправдан за похищение ребенка (своего сына от любовницы Шебнем). Оказавшись на свободе, женщина хочет наверстать упущенное время и выйти замуж за Гювена, любовь всей ее жизни и настоящего отца Ямана. Она и не подозревает, как тяжело пришлось в ее отсутствие Гювену. И не только ему: Яман потерял любимую Рюю — она умерла от рук неизвестного — он убит горем и жаждет мести. Полиция расследует преступление, но Яман ведет свое и даже идет на опережение — он уверен, что найдет убийцу (или убийц?). Тем временем, подруга Ямана Аси и его брат Алаз, расставшиеся из-за нежелания последнего становиться отцом, встречаются вновь — конечно, жить друг без друга они не могут, но новые семейные тайны не дают им воссоединиться. Второй сезон будет посвящен мести, ведь и Серхан не понес заслуженного наказания, и Яман так просто не отступится от идеи отыскать и наказать врагов, отнявших у него Рюю.

Неделя в Турции: «Лейла», «Гений» и еще 5 турдизи на каждый день


ВОСКРЕСЕНЬЕ: ГЕНИЙ (1 СЕЗОН)

Девран еще с детства проявлял особые математические способности. Подметив это, его отец решил использовать дар сына для своих финансовых махинаций. А однажды бросил всю семью — жену и детей — и исчез в неизвестном направлении. Годы спустя становится известно, что мужчина вновь женился, завел еще детей, а главное — все так же продолжает мошенничать с деньгами. Девран, который и во взрослом возрасте не растерял своего таланта, находит своего отца, для которого встреча с сыном оказывается не самым приятным сюрпризом. Противостояние кровных родственников и выдающихся умов неизбежно. Конечно, не обойдется и без драматичной любовной линии — Девран с детства увлечен не только наукой, но и соседской девочкой Эсме, а со временем их взаимная симпатия успела перерасти в любовь. Впрочем, как это частенько бывает в турдизи, отец девушки не согласен с выбором ее дочери и противится союзу Эсме с Девраном.

Неделя в Турции: «Лейла», «Гений» и еще 5 турдизи на каждый день

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Неделя в Турции: «Лейла», «Гений» и еще 5 турдизи на каждый день фотографии
Неделя в Турции: «Лейла», «Гений» и еще 5 турдизи на каждый день фотографии
Неделя в Турции: «Лейла», «Гений» и еще 5 турдизи на каждый день фотографии
Неделя в Турции: «Лейла», «Гений» и еще 5 турдизи на каждый день фотографии
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