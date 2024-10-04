«Эль Русо»: Староверская опера

3 октября в онлайн-кинотеатре Premier выложили все серии «Эль Русо» — сериала Сергея Мокрицкого («Первый Оскар», «Битва за Севастополь») о житье-бытье русских в далекой Аргентине. Расследуя убийство на железнодорожном вокзале Буэнос-Айреса, полицейский Павел (Семен Серзин) встречает Марью (Светлана Иванова) — жительницу изолированной от цивилизации деревни старообрядцев. Несмотря на один язык и культурный код, герои живут в разных вселенных, что, конечно же, не помешает зарождению любви: «Эль Русо» поначалу старается завлечь детективными тропами, но по итогу оказывается фолк-мелодрамой. Может, оно и к лучшему.
Павел Демидов (Серзин) родился в СССР, а вырос в Аргентине — семья уехала на другой материк, спасаясь от «лихих девяностых». В итоге оказалось, что сменяли шило на мыло: на новом месте тоже оказалось неспокойно. Родителей Павла убили, семейная трагедия привела его на службу в местную полицию. Так он и стал «Эль Русо» — копом-билингвом с обостренным чувством справедливости. В его образе без труда прослеживаются признаки героя неонуара, Гарри Галахана
вперемешку с Максом Пэйном
. Павел (местные упорно называют его Пабло) предпочитает работать в обход инструкций, применяет «альтернативные» методы допроса подозреваемых и мучается головными болями: врачи рекомендуют пройти серьезное обследование, но некогда. Крутой полицейский полностью посвящен делу и на пустяки — в том числе на вьющуюся вокруг него коллегу Сильвану (Моро Англилери
) — не отвлекается. Еще не всех злодеев переловил.
Очередное дело как раз по профилю Павла — на вокзале средь бела дня совершено убийство полицейского, расследовавшего преступления наркокартелей. Единственным свидетелем случившегося по случайности оказался мальчик Илюшка (Нил Бугаев
) — сын вдовствующей староверки Марьи (Иванова). Русских старообрядцев-беспоповцев в Аргентине, да и в принципе в Южной Америке, немало: сбежав столетие назад от революции, они тихо живут изолированными сообществами посередь джунглей, на картах не значатся, с миром «не мешаются», ревностно охраняя традиции предков. Собственно, в большой город Илья и Марья приехали только для того, чтобы отбыть в соседний Уругвай — в гости к родственникам, точно таким же староверам. Но теперь визит придется отложить. Несмотря на все протесты Марьи, Павел тащит ребенка опознавать убийцу. И он находится, но не в базе данных уголовного розыска, а среди сослуживцев главного героя... Доходы с наркотрафика привлекают не только плохих парней, но и правоохранителей, а узнавшим об этом грозит серьезная опасность. Спасаться от нее в захолустье, куда можно добраться разве что речным путем — наиболее логичный вариант. Староверы побурчат, но в помощи не откажут: Павел хоть и городской, но русский, то есть свой. А свой своему поневоле брат.
Создатели «Эль Русо» не скрывают, что сюжет их сериала написан по следам уже классического триллера Питера Уира
«Свидетель
». В нем герой Харрисона Форда
, прожженный инспектор Джон Бук, точно также вскрывал неприятную правду о смычке наркобаронов и полиции, после чего ловил пулю от нечистых на руку сослуживцев и скрывался в деревне амишей. В российском аналоге богобоязненным протестантам нашлась равноценная замена в лице русских «фазендёров», столетиями сохраняющих уклад предков. Осколочки исчезнувшей страны — косоворотки, окладистые бороды и самобытный «старорусский» говор особенно необычно выглядят в декорациях буйной аргентинской флоры. К тому же, старообрядчество сейчас в моде: самость их сообщества, будто бы законсервированного в веках, очаровывает, а реноме трудолюбивых хозяйственников, «соли земли» — восхищает. Стоит смелому Эль Русо оказаться в окружении чудных соотечественников, примерить русскую народную рубаху и поесть свежеиспеченного хлеба, как сразу проходит замучившая мигрень, просыпается воля к жизни и любви. Недолгое знакомство с Марьей меняет до того депрессивного и жестокого копа необычайно стремительно — но заранее понятно, что вспыхнувшее чувство не приведет ни к чему хорошему. Старейшина общины (Борис Каморзин
) чужака сразу невзлюбил, набивающийся к Марье в женихи Степан (Никита Тезин
) советует валить поскорее назад в мегаполис: нечего чужой женщине мозги пудрить. Хоть и говорят на одном языке, а все же они слишком разные — буквально живут в разных временах. Староверы даже исчислять лета предпочитают не от рождества Христова, а от сотворения мира.
На фоне любовных страстей нет-нет да и всплывет изначальный сюжет с мафиозными разборками, но эта часть истории почти полностью отдана на аутсорс аргентинским товарищам Эль Русо: Сильвана и Матиас (Демиан Соломон
) продолжают вести неформальное расследование, собирая компромат на коррумпированное начальство. Эта история заботит сценаристов явно меньше, чем драмы на староверском хуторе — эдакой аргентинской «Угрюм-реке
», где всего — и любви, и ненависти — немного через край. В расстановке акцентов кроется главное отличие «Эль Русо» от «Свидетеля»: события вроде бы те же, но ведут к совсем другому финалу. Обосновано это не только жанровыми пертурбациями, но и особенностями происхождения героев. Инспектор Бук был простым хорошим парнем, ненадолго заглянувшим в чуждый ему мир. Павел Демидов — на то и «Эль Русо», что остается белой вороной и среди веселых аргентинцев, и кряжистых русских мужиков. Профессиональный долг и жажда справедливости — хорошо, конечно, но куда важнее для него «найти своих и успокоиться».
Смотрите сериал «Эль Русо» в онлайн-кинотеатре PREMIER.
«Эль Русо»
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