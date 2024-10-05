Волшебник-бандит Оз: «Пингвин» — «Джокер» в «Клане Сопрано»

На платформе Max стартовала криминальная драма «Пингвин» — сериал по вселенной нового «Бэтмена», где солирует Колин Фаррелл в жутком многослойном гриме. Режиссером шоу выступил Крэйг Зобель, обративший на себя внимание остросоциальным хоррором «Охота», а затем эффектной драмой «Мейр из Исттауна». Удалось ли ему преобразить суперзлодейское шоу в нечто большее, размышляет Алексей Филиппов.
Готэм пережил наводнение, устроенное Загадочником (Пол Дано
), после чего уровень бедности и криминала, разумеется, подскочили. Городских богатеев катаклизм почти не затронул, но в нарастающем хаосе может начаться передел власти. В мафиозном подполье — уж точно: смерть Кармайна Фальконе (Джон Туртурро
) запустила перестановки внутри преступной семьи, да и конкуренты из фамилии Марони не дремлют. Стать бенефициаром периода «мутной воды» рассчитывает Освальд Кобблпот по кличке Пингвин (Колин Фаррелл
). Правая рука Фальконе, он часто выполнял для него грязные делишки и добивался результата любой ценой.
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Откуда на Готэм готовилось нападение? Обзор фильма «Бэтмен»
События «Пингвина
» начинаются примерно через неделю после финала «Бэтмена
»: сам Темный рыцарь (Роберт Паттинсон
) исчезает со сцены — видимо, чтобы не мешать схватке бульдогов под ковром организованной преступности. Кобблпот посещает полуразрушенный клуб «Айсберг», чтобы забрать компромат на одного из конкурентов, и сталкивается с наследником Фальконе — наркозависимым Альберто (Майк Зеген
из «Удивительной миссис Мейзел
»). Сын босса не распознает в Озе серьезного игрока, воспринимая деланное почтение как слабость хромой утки, за что и поплатится: задетое самолюбие Пингвина будет стоить ему жизни. Правда, Кобблпоту вспышка гнева тоже обойдется недешево. Ал Фальконе, конечно, известен загулами и на дурном счету у других членов семьи, но в этот же злополучный день из «Аркхэма» выписывают Софию (Кристин Милиоти
из «Как я встретил вашу маму
»), дочку покойного Кармайна, для которой брат — единственный по-настоящему близкий человек. Был.
Освальда ждет рутина по заветам Анатолия Ефремовича Новосельцева — хотя выкручиваться и вертеться для него так же привычно, как для Бэтмена гундосить низким голосом. Чтобы зрители могли как следует рассмотреть тонкую душевную организацию Пингвина, сценаристка Лорен Лефранк
(«Хемлок Гроув
») и её команда придумали злодею помощника-неофита Вика (Рензи Фелиз
). Заикающийся паренек латиноамериканского происхождения вместе с корешами пытался скрутить диски с пурпурной машины Кобблпота — и чудом не лишился жизни вслед за Альберто. Больше того — Освальд как будто «что-то в нем увидел» и взял под крыло в качестве водителя — мальчика на побегушках, с которым порой откровенничает и делится едой. Даже знакомит с мамой Фрэнсис (Дирдри О’Коннелл
), страдающей от Альцгеймера и выступающей едва ли не единственным слабым местом ушлого кингпина (sic!). В конце концов, Витто Корлеоне (Марлон Брандо
) завещал, что для мафиози семья — это главное. Правда, это его и погубило
.
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Грим в глаза: «Джокер» – суперзлодейский фильм со сложной идентичностью
«Пингвина» однако сравнивают с другой птицей высокого полета — криминальной драмой «Клан Сопрано
», где обитатель злых американских улиц, гангстер Тони (Джеймс Гандольфини
) начал захаживать в кабинет психотерапевтки (здесь сеансы посещает София). Аналогия недвусмысленно заложена HBO, для которых сериал из пантеона кабельного Золотого века — важная часть бренда: без него фирменные помехи в начале сеанса звучали бы не так торжественно и весомо. Впрочем, куда уместнее вспомнить «Джокера
» — более свежий хит Warner bros., чьим подразделением является HBO. Режиссер «Мальчишника в Вегасе
» Тодд Филлипс
, взявшись за главного оппонента Бэтмена, тоже прибегнул к имиджевой выгоде копипасты. Его Артур Флек (Хоакин Феникс
) оказался случайным народным героем, списанным с персонажей Роберта Де Ниро
из «Таксиста
» и «Короля комедии
». Инъекции «чистого кино» Мартина Скорсезе
, которого принято выставлять главным борцом с засилием супергероики, оказалось достаточно, чтобы фильм наградили в Венеции. Пять лет спустя аналогичный фокус уже не прокатил: сиквел
«Джокера» прохладно
приняли и на Мостре, и в мировом прокате (дело, говорят, пахнет мощными убытками, а не очередным миллиардом).
В случае с бенефисом Фаррелла, тщательно спрятанного под толщей пластического грима, резонно задаться вопросом, на что в сериале делают ставку. Удивить тех, кто так и не понял, зачем известный артист взялся за роль, где играет (пусть и замечательно) преимущественно глазами и голосом? Или это ответ критикам Мэтта Ривза
, не оценившим выход архиврага Бэтмена в качестве отвлекающего маневра? Эволюция высокого штиля «мрачнее и реалистичнее», восславленного Кристофером Ноланом
и отчасти Заком Снайдером
? Симптоматично, что в стремлении возродить интерес к кинокомиксам держатели брендов DC и Marvel ищут не новые пути, а прибегают к вариациям старых. Пока Disney доводит постмодернистский арсенал до предела при помощи мультивселенных, WB размахивают жизнеподобием, как кобблпотовской тростью. Чтобы выглядело солидно, на ней вырезаны инициалы титанов Нового Голливуда
, который, правда, истек уже полвека назад.
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Обычная женщина Кейт Уинслет: обзор сериала «Мейр из Исттауна»
Метаморфоза кинозвезды оказывается саморазоблачительной: создатели «Пингвина» так стараются выдать шоу за «нечто совершенно другое», что за стилистическим гримом будто не замечают обилие костылей и белых ниток. Многоходовочки сентиментально-безжалостного Оза напоминают отмазки школьника, пойманного со шпаргалкой. Большинство характеров формируют кинематографические амплуа, а не логика сюжета или личности. Наконец, мифологическая стать и фактура Готэма за два часа не используется ни разу. Если, конечно, не считать линию Софии Фальконе, отсидевшей в «Аркхэме» за серийные убийства девушек. Иронично, что главной интригой сериала «Пингвин» оказывается именно её анамнез. Наряду с перфомансом Милиоти на руку непредсказуемой дочери мафиози играет и то, что зрителям о ней известно чересчур мало. Может, оно и к лучшему: сумерки души Кобблпота в местной трактовке оказались ширмой для склада банальностей.
«Пингвин». Трейлер №2 на английском языке
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