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Волшебник-бандит Оз: «Пингвин» — «Джокер» в «Клане Сопрано»

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5 октября 2024
На платформе Max стартовала криминальная драма «Пингвин» — сериал по вселенной нового «Бэтмена», где солирует Колин Фаррелл в жутком многослойном гриме. Режиссером шоу выступил Крэйг Зобель, обративший на себя внимание остросоциальным хоррором «Охота», а затем эффектной драмой «Мейр из Исттауна». Удалось ли ему преобразить суперзлодейское шоу в нечто большее, размышляет Алексей Филиппов.

Волшебник-бандит Оз: «Пингвин» — «Джокер» в «Клане Сопрано»

Готэм пережил наводнение, устроенное Загадочником (Пол Дано), после чего уровень бедности и криминала, разумеется, подскочили. Городских богатеев катаклизм почти не затронул, но в нарастающем хаосе может начаться передел власти. В мафиозном подполье — уж точно: смерть Кармайна Фальконе (Джон Туртурро) запустила перестановки внутри преступной семьи, да и конкуренты из фамилии Марони не дремлют. Стать бенефициаром периода «мутной воды» рассчитывает Освальд Кобблпот по кличке Пингвин (Колин Фаррелл). Правая рука Фальконе, он часто выполнял для него грязные делишки и добивался результата любой ценой.

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События «Пингвина» начинаются примерно через неделю после финала «Бэтмена»: сам Темный рыцарь (Роберт Паттинсон) исчезает со сцены — видимо, чтобы не мешать схватке бульдогов под ковром организованной преступности. Кобблпот посещает полуразрушенный клуб «Айсберг», чтобы забрать компромат на одного из конкурентов, и сталкивается с наследником Фальконе — наркозависимым Альберто (Майк Зеген из «Удивительной миссис Мейзел»). Сын босса не распознает в Озе серьезного игрока, воспринимая деланное почтение как слабость хромой утки, за что и поплатится: задетое самолюбие Пингвина будет стоить ему жизни. Правда, Кобблпоту вспышка гнева тоже обойдется недешево. Ал Фальконе, конечно, известен загулами и на дурном счету у других членов семьи, но в этот же злополучный день из «Аркхэма» выписывают Софию (Кристин Милиоти из «Как я встретил вашу маму»), дочку покойного Кармайна, для которой брат — единственный по-настоящему близкий человек. Был.

Волшебник-бандит Оз: «Пингвин» — «Джокер» в «Клане Сопрано»

Освальда ждет рутина по заветам Анатолия Ефремовича Новосельцева — хотя выкручиваться и вертеться для него так же привычно, как для Бэтмена гундосить низким голосом. Чтобы зрители могли как следует рассмотреть тонкую душевную организацию Пингвина, сценаристка Лорен ЛефранкХемлок Гроув») и её команда придумали злодею помощника-неофита Вика (Рензи Фелиз). Заикающийся паренек латиноамериканского происхождения вместе с корешами пытался скрутить диски с пурпурной машины Кобблпота — и чудом не лишился жизни вслед за Альберто. Больше того — Освальд как будто «что-то в нем увидел» и взял под крыло в качестве водителя — мальчика на побегушках, с которым порой откровенничает и делится едой. Даже знакомит с мамой Фрэнсис (Дирдри О’Коннелл), страдающей от Альцгеймера и выступающей едва ли не единственным слабым местом ушлого кингпина (sic!). В конце концов, Витто Корлеоне (Марлон Брандо) завещал, что для мафиози семья — это главное. Правда, это его и погубило.

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«Пингвина» однако сравнивают с другой птицей высокого полета — криминальной драмой «Клан Сопрано», где обитатель злых американских улиц, гангстер Тони (Джеймс Гандольфини) начал захаживать в кабинет психотерапевтки (здесь сеансы посещает София). Аналогия недвусмысленно заложена HBO, для которых сериал из пантеона кабельного Золотого века — важная часть бренда: без него фирменные помехи в начале сеанса звучали бы не так торжественно и весомо. Впрочем, куда уместнее вспомнить «Джокера» — более свежий хит Warner bros., чьим подразделением является HBO. Режиссер «Мальчишника в Вегасе» Тодд Филлипс, взявшись за главного оппонента Бэтмена, тоже прибегнул к имиджевой выгоде копипасты. Его Артур Флек (Хоакин Феникс) оказался случайным народным героем, списанным с персонажей Роберта Де Ниро из «Таксиста» и «Короля комедии». Инъекции «чистого кино» Мартина Скорсезе, которого принято выставлять главным борцом с засилием супергероики, оказалось достаточно, чтобы фильм наградили в Венеции. Пять лет спустя аналогичный фокус уже не прокатил: сиквел «Джокера» прохладно приняли и на Мостре, и в мировом прокате (дело, говорят, пахнет мощными убытками, а не очередным миллиардом).

Волшебник-бандит Оз: «Пингвин» — «Джокер» в «Клане Сопрано»

В случае с бенефисом Фаррелла, тщательно спрятанного под толщей пластического грима, резонно задаться вопросом, на что в сериале делают ставку. Удивить тех, кто так и не понял, зачем известный артист взялся за роль, где играет (пусть и замечательно) преимущественно глазами и голосом? Или это ответ критикам Мэтта Ривза, не оценившим выход архиврага Бэтмена в качестве отвлекающего маневра? Эволюция высокого штиля «мрачнее и реалистичнее», восславленного Кристофером Ноланом и отчасти Заком Снайдером? Симптоматично, что в стремлении возродить интерес к кинокомиксам держатели брендов DC и Marvel ищут не новые пути, а прибегают к вариациям старых. Пока Disney доводит постмодернистский арсенал до предела при помощи мультивселенных, WB размахивают жизнеподобием, как кобблпотовской тростью. Чтобы выглядело солидно, на ней вырезаны инициалы титанов Нового Голливуда, который, правда, истек уже полвека назад.

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Метаморфоза кинозвезды оказывается саморазоблачительной: создатели «Пингвина» так стараются выдать шоу за «нечто совершенно другое», что за стилистическим гримом будто не замечают обилие костылей и белых ниток. Многоходовочки сентиментально-безжалостного Оза напоминают отмазки школьника, пойманного со шпаргалкой. Большинство характеров формируют кинематографические амплуа, а не логика сюжета или личности. Наконец, мифологическая стать и фактура Готэма за два часа не используется ни разу. Если, конечно, не считать линию Софии Фальконе, отсидевшей в «Аркхэме» за серийные убийства девушек. Иронично, что главной интригой сериала «Пингвин» оказывается именно её анамнез. Наряду с перфомансом Милиоти на руку непредсказуемой дочери мафиози играет и то, что зрителям о ней известно чересчур мало. Может, оно и к лучшему: сумерки души Кобблпота в местной трактовке оказались ширмой для склада банальностей.

«Пингвин». Трейлер №2 на английском языке

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