«Брат 2» притворяется аниме: разбираем визуал сериала «Амура»

В онлайн-кинотеатре Kion выходит амбициозный сериал «Амура», снятый Андреем Джунковским и Ильей Овсеневым («Сладкая жизнь», «Сны Алисы» и «Бихэппи»). Это история о простой девушке из Владивостока, которая отправляется в Токио, чтобы спасти сестру. И гоповатую звезду боев без правил Аню-Амуру, и купившуюся на заморскую кавайность Надю играет Алена Михайлова, а Юрию Колокольникову, который поначалу скрывается под маской синего медведя, досталась роль Ермака — бывшего главной героини, который тоже сбежал в Японию и даже прославился в кринж-рестлинге.
Общее место — сравнивать «Амуру» с балабановским «Братом 2», ставшим воплощением отечественного ресентимента: Аня Вдовина в Токио преображается на манер брутальной версии секс-работницы Мэрилин (Дарья Юргенс), а в одном из эпизодов почти воспроизводит сцену — Are you gangsters? — No, we are russians (— Вы гангстеры? — Нет, мы русские). Только Амуру принимают за американку, а она отвечает No, Russia, normal people («Нет, Россия, нормальные люди»). Однако мы решили взглянуть не на сюжетные и смысловые перепитии шоу, а на его стилистику — заявленную как симбиоз российского сериалостроения и японнской (или шире — азиатской) поп-культуры.
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Сериал «Амура»
Анимационные вставки
Вкрапления «ожившей» манги заявлялись как важное и концептуальное решение, однако по итогам трех эпизодов прием не очень-то себя оправдал. Судя по тому, что с черно-белой нарисованной сцены всё начинается, ставка была на то, чтобы удивить зрителей, никогда не видевших анимации — тем более японской. В кадре сразу же возникает осьминог, которого вот-вот приготовят, но только для привета «Олдбою
». Моллюск исчезнет во рту якудза, а чернильная стилизация в дальнейшем будет использоваться только для титров и флэшбеков. Причем в последних фигурируют зачастую Владивосток и персонажи, не особо похожие на Аню, Надю и Ермака (хоть и с голосами Михайловой/Колокольникова). Парадоксальным образом «калька», призванная заполнять лакуны в сюжете и культурных различиях, в итоге существует где-то параллельно и основной истории, и манга-эстетике.
«Амура». Отрывок
Анимационная часть, скорее, напоминает микс отечественных комиксов и соответствующего эпизода
из «Убить Билла
» (2003-04), который делал
режиссер Кадзуто Накадзава
(«Самурай Чамплу
») на студии Production I.G
(«Призрак в доспехах
»). Еще можно вспомнить клип
на песню Глюкозы
«Невеста» (2003), недвусмысленно вдохновленный Тарантино
, или ролик
Givenchy 2004 года, над которой работал постановщик «Марс Экспресса
» Жереми Перен
. Наконец — напитанный цитатами и приемами из японской поп-культуры комикс, а потом и фильм «Скотт Пилигрим против всех
» (2010).
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Титры и музыка
Чуть интереснее сделаны титры — особенно вступительные (опенинг), где героиня Михайловой мчится вдоль рядов якудза и роковых женщин. Среди них мелькает фигура, напоминающая Макиму
из «Человека-бензопилы
» (2022), — и это подсказка, откуда пришла незатертая пока идея разных эндингов. Каждая серия «Амуры» заканчивается по-разному: правда, навязчивое обилие ликорисов
— цветков смерти — вызывает ассоциации
с уже подзабытым «Токийским гулем
» (2014-2018).
Наконец, в открывающей композиции может померещиться что-то от опенинга
к «Агенту паранойи
» (2004), хотя еще больше — из заставки
«Звездной принцессы и сил зла
» (2015-2019). Японский след там, разумеется, тоже есть: популярная западная анимация
последние 20 лет не брезгует культурными перекличками. Джазовый саундтрек непосредственно сериала может вызывать ассоциации с «Ковбоем Бибопом
» — одним из ярчайших примеров, как умельцы из Страны восходящего солнца адаптируют иностранные веяния хоть в музыке, хоть в жанровом кино, хоть в мультипликации.
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Игровая часть
Примечательно, что непосредственно в сериале игра в культурный обмен заканчивается: сценарий Кирилла Дышлового
, Ольги Рябышевой
и Романа Владыкина
изобилует штампами, но уже без постмодернистских привязок. Япония — значит, якудза (которые палят направо и налево, хотя пистолеты вообще-то запрещены
), странный церемониал в национальных костюмах, несколько безумных фанаток Ермака, отвечающих за культуру обожания, ну и немного будничных странностей, вроде бегущего в неизвестном направлении голого мужчины.
Добавить не слишком динамичные, но зато многочисленные драки — и можно предположить, что японское и прочее незападное кино интересно создателям примерно настолько же, насколько Ане — красоты Токио. Правда, у нее есть понятная цель — и она её строго придерживается. В «Амуре» же (пока?) восточного не больше, чем в неоновых бликах «Джона Уика
» или «Только Бог простит
», куда заметнее подпаленных азиатской культурой.
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«Истребитель демонов
»
Одно из самых популярных аниме момента
— история о сыне лесоруба Тандзиро Камадо
, который становится истребителем демонов, чтобы вылечить ставшую нечистью сестру
. События развиваются в начале XX века, эпоху Тайсё, когда всё больше жителей Японии перебирались в города, а поезда и другие индустриальные технологии сулили закат мистического восприятия мира.
«Полиция Токио
»
Япония глазами иностранца — журналистка Джейка Адельштейна (Энсел Элгорт
), который приехал в Токио конца 90-х и стал первым гайдзином в большой местной газете. Реальный Адельштейн потом описал в мемуарах, как он расследовал криминальную жизнь столицы, а сценарист Джей Ти Роджерс
деликатно выстроил историю о столкновении парадигм, западной и восточной, стараясь не упрощать ни одну, ни вторую. Пилотный эпизод снял Майкл Манн
, а детектива по борьбе с организованной преступностью сыграл Кэн Ватанабэ
.
«Токийские скиталец
»
Стильная и пронзительная криминальная драма Сэйдзюна Судзуки
, вдохновлявшего Квентина Тарантино
и Ким Чжи Уна
(см. цветовые решения «Горечи и сладости
»). Якудза по кличке Феникс (Тэцуя Ватари
) пытается выйти из «бизнеса», но сталкивается с противодействием босса. Фан-факт: японские шлягеры
1960-х ласкают ухо на манер советских песен тех лет.
Смотрите сериал «Амура» в онлайн-кинотеатре KION с 1 октября.
«Амура»
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