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«Брат 2» притворяется аниме: разбираем визуал сериала «Амура»

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13 октября 2024
В онлайн-кинотеатре Kion выходит амбициозный сериал «Амура», снятый Андреем Джунковским и Ильей ОвсеневымСладкая жизнь», «Сны Алисы» и «Бихэппи»). Это история о простой девушке из Владивостока, которая отправляется в Токио, чтобы спасти сестру. И гоповатую звезду боев без правил Аню-Амуру, и купившуюся на заморскую кавайность Надю играет Алена Михайлова, а Юрию Колокольникову, который поначалу скрывается под маской синего медведя, досталась роль Ермака — бывшего главной героини, который тоже сбежал в Японию и даже прославился в кринж-рестлинге.

«Брат 2» притворяется аниме: разбираем визуал сериала «Амура»

Общее место — сравнивать «Амуру» с балабановским «Братом 2», ставшим воплощением отечественного ресентимента: Аня Вдовина в Токио преображается на манер брутальной версии секс-работницы Мэрилин (Дарья Юргенс), а в одном из эпизодов почти воспроизводит сцену — Are you gangsters? — No, we are russians (— Вы гангстеры? — Нет, мы русские). Только Амуру принимают за американку, а она отвечает No, Russia, normal people («Нет, Россия, нормальные люди»). Однако мы решили взглянуть не на сюжетные и смысловые перепитии шоу, а на его стилистику — заявленную как симбиоз российского сериалостроения и японнской (или шире — азиатской) поп-культуры.

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Анимационные вставки


«Брат 2» притворяется аниме: разбираем визуал сериала «Амура»

Вкрапления «ожившей» манги заявлялись как важное и концептуальное решение, однако по итогам трех эпизодов прием не очень-то себя оправдал. Судя по тому, что с черно-белой нарисованной сцены всё начинается, ставка была на то, чтобы удивить зрителей, никогда не видевших анимации — тем более японской. В кадре сразу же возникает осьминог, которого вот-вот приготовят, но только для привета «Олдбою». Моллюск исчезнет во рту якудза, а чернильная стилизация в дальнейшем будет использоваться только для титров и флэшбеков. Причем в последних фигурируют зачастую Владивосток и персонажи, не особо похожие на Аню, Надю и Ермака (хоть и с голосами Михайловой/Колокольникова). Парадоксальным образом «калька», призванная заполнять лакуны в сюжете и культурных различиях, в итоге существует где-то параллельно и основной истории, и манга-эстетике.

«Амура». Отрывок

Анимационная часть, скорее, напоминает микс отечественных комиксов и соответствующего эпизода из «Убить Билла» (2003-04), который делал режиссер Кадзуто НакадзаваСамурай Чамплу») на студии Production I.GПризрак в доспехах»). Еще можно вспомнить клип на песню Глюкозы «Невеста» (2003), недвусмысленно вдохновленный Тарантино, или ролик Givenchy 2004 года, над которой работал постановщик «Марс Экспресса» Жереми Перен. Наконец — напитанный цитатами и приемами из японской поп-культуры комикс, а потом и фильм «Скотт Пилигрим против всех» (2010).

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Титры и музыка



Чуть интереснее сделаны титры — особенно вступительные (опенинг), где героиня Михайловой мчится вдоль рядов якудза и роковых женщин. Среди них мелькает фигура, напоминающая Макиму из «Человека-бензопилы» (2022), — и это подсказка, откуда пришла незатертая пока идея разных эндингов. Каждая серия «Амуры» заканчивается по-разному: правда, навязчивое обилие ликорисов — цветков смерти — вызывает ассоциации с уже подзабытым «Токийским гулем» (2014-2018).

«Брат 2» притворяется аниме: разбираем визуал сериала «Амура»

Наконец, в открывающей композиции может померещиться что-то от опенинга к «Агенту паранойи» (2004), хотя еще больше — из заставки «Звездной принцессы и сил зла» (2015-2019). Японский след там, разумеется, тоже есть: популярная западная анимация последние 20 лет не брезгует культурными перекличками. Джазовый саундтрек непосредственно сериала может вызывать ассоциации с «Ковбоем Бибопом» — одним из ярчайших примеров, как умельцы из Страны восходящего солнца адаптируют иностранные веяния хоть в музыке, хоть в жанровом кино, хоть в мультипликации.

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Игровая часть


«Брат 2» притворяется аниме: разбираем визуал сериала «Амура»

Примечательно, что непосредственно в сериале игра в культурный обмен заканчивается: сценарий Кирилла Дышлового, Ольги Рябышевой и Романа Владыкина изобилует штампами, но уже без постмодернистских привязок. Япония — значит, якудза (которые палят направо и налево, хотя пистолеты вообще-то запрещены), странный церемониал в национальных костюмах, несколько безумных фанаток Ермака, отвечающих за культуру обожания, ну и немного будничных странностей, вроде бегущего в неизвестном направлении голого мужчины.

«Брат 2» притворяется аниме: разбираем визуал сериала «Амура»

Добавить не слишком динамичные, но зато многочисленные драки — и можно предположить, что японское и прочее незападное кино интересно создателям примерно настолько же, насколько Ане — красоты Токио. Правда, у нее есть понятная цель — и она её строго придерживается. В «Амуре» же (пока?) восточного не больше, чем в неоновых бликах «Джона Уика» или «Только Бог простит», куда заметнее подпаленных азиатской культурой.

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Три варианта, чтобы лучше разобраться в вопросе


«Брат 2» притворяется аниме: разбираем визуал сериала «Амура»

«Истребитель демонов»

Одно из самых популярных аниме момента — история о сыне лесоруба Тандзиро Камадо, который становится истребителем демонов, чтобы вылечить ставшую нечистью сестру. События развиваются в начале XX века, эпоху Тайсё, когда всё больше жителей Японии перебирались в города, а поезда и другие индустриальные технологии сулили закат мистического восприятия мира.

«Полиция Токио»

Япония глазами иностранца — журналистка Джейка Адельштейна (Энсел Элгорт), который приехал в Токио конца 90-х и стал первым гайдзином в большой местной газете. Реальный Адельштейн потом описал в мемуарах, как он расследовал криминальную жизнь столицы, а сценарист Джей Ти Роджерс деликатно выстроил историю о столкновении парадигм, западной и восточной, стараясь не упрощать ни одну, ни вторую. Пилотный эпизод снял Майкл Манн, а детектива по борьбе с организованной преступностью сыграл Кэн Ватанабэ.

«Токийские скиталец»

Стильная и пронзительная криминальная драма Сэйдзюна Судзуки, вдохновлявшего Квентина Тарантино и Ким Чжи Уна (см. цветовые решения «Горечи и сладости»). Якудза по кличке Феникс (Тэцуя Ватари) пытается выйти из «бизнеса», но сталкивается с противодействием босса. Фан-факт: японские шлягеры 1960-х ласкают ухо на манер советских песен тех лет.

Смотрите сериал «Амура» в онлайн-кинотеатре KION с 1 октября.

«Амура»

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«Брат 2» притворяется аниме: разбираем визуал сериала «Амура» фотографии
«Брат 2» притворяется аниме: разбираем визуал сериала «Амура» фотографии
«Брат 2» притворяется аниме: разбираем визуал сериала «Амура» фотографии
«Брат 2» притворяется аниме: разбираем визуал сериала «Амура» фотографии
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