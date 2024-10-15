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«Деваться некуда, надо смотреть»: зрители критикуют сериал «Невский. Близкий враг»

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15 октября 2024

7 октября на НТВ стартовал сериал «Невский. Близкий враг» — седьмой сезон популярной криминальной саги про таинственного Архитектора, убийцу, которого не могут поймать уже десять лет. На проекте меняются сценаристы, режиссеры и актеры, персонажи пропадают и возвращаются, умирают и воскресают — и только зрители, прикипевшие за годы к сериалу, остаются прежними. Каждый новый сезон сопровождается бурным негодованием комментаторов, но это никак не сказывается на рейтингах «Невского». Мы собрали наиболее острые критические высказывания читателей Кино-Театр.Ру, из которых следует, что зрительское терпение не знает границ.

«Деваться некуда, надо смотреть»: зрители критикуют сериал «Невский. Близкий враг»

Морковка Обнорская: Что-то совсем мне не нравится этот сезон. Все устали. Или сценарий пишут уже другие люди. Не качественно пишут. Смешались в кучу кони, люди… минусинские помидоры, рысканья по тайге (на минуточку, по незнакомой местности), мутная бабец, которая снижает градус сериала до нуля. Сериал покатился с горы, а жаль.

Тамара Мыльникова: Чем дальше, тем чудесатее, маразм крепчает.

Че Гевара: Ну что я могу сказать... появились секретнейшие агенты сверхсекретной спецслужбы гы гы гы... Жаль, что сценаристы опустились до такого бреда.

Олег Орел: Пошло вообще что-то непотребное, нескончаемый хит парад сюжетов, не поддающихся здравому смыслу.

Julia70: Криминальное кино превратилось в комедию, и это ещё не подтянулись основные комедианты. Первое место в моём хит-параде занимает тайга, второе – придушенная Белова, третье – угон машин у угонщиков. Осталось только кому-нибудь из героев нарисовать амнезию и все чудачества сериала будут в полном сборе.

«Деваться некуда, надо смотреть»: зрители критикуют сериал «Невский. Близкий враг»

Копперфилд: А я по поводу перипетий сценария вообще не парюсь. Всё равно, в конце концов всё узнаю. А вот то что актрис на женские роли в «Невский» подбирает какой-то женоненавистник, это для меня очевидный факт. Все как на подбор отталкивающие внешне и отвратительные дуры-истерички по фильму. Написали, что в седьмом сезоне появится привязанность и у Фомы. И вот она появилась! Брррррр! Кошмар! Ужас! Фома! Ты обалдел что ли? На редкость отталкивающая девица!

Мичманъ: Последние сезоны вообще стали сезонами исполнения желаний. «Верните Фому» — и Фома восстал из мёртвых. «Юля надоела» — и Юлю подстрелили. «Найдите Паше нормальную девушку» — и появилась Белова. Всё, чтобы удержать зрителя. Так что если вдруг кто-то (ну, предположим), будет активно просить «Пашу уберите уже, надоел», то сценаристу придётся прописать его гибель в сценарии. Если так и дальше будет, то, зная упомянутые выше факты, в сезоне так восьмом сценаристу опять придется примерить на себя роль киллера.

LucyK: Мне все равно, кто Архитектор. Главное, чтобы основные положительные герои были живы-здоровы, и чтобы в принципе было как можно меньше убиенных.

Смотреть онлайн Сериал «Невский. Близкий»
Julia70: Очень много инсценировок и воскрешений на один сериал.

Нади Лазебная (Гомель): Даже если бы сценарий был совсем бредовым, от мужской части населения сериала всё равно бы получала эстетическое удовольствие. Но он увлекательный, поэтому удовольствие удваивается. Женская составляющая на порядок примитивнее, но для антуража сойдёт. Понравилась реклама мяса из селфи с Фомой. Много интересных фразочек: «Ты бы не хамил народному избраннику»; «Слушай, майор, ты мне тут прекращай свои ярославские страдания»; «У меня куры денег не клюют, потому что я им не даю»; «Добро всегда возвращается обратно. – По-разному бывает».

SannyCrokett: Не совсем понимаю, зачем так часто стали показывать повариху Фомы? Может она Архитектор?

«Деваться некуда, надо смотреть»: зрители критикуют сериал «Невский. Близкий враг»

ИринаГорчиха: Зрители подустали от сериала, бывает). Лично я бы хотела, чтобы тянущую вниз сюжетную линию с архитекторами завершили, а интересных персонажей оставили. И сделать сериал «Невский. Новые времена».

Vladislav [XzedX] (Москва): Завершения/закрытия сериала целиком не хочется, а вот так, в виде отдельных историй было бы гораздо интереснее посмотреть. Если команда создателей просматривает данные комментарии, то [советую] такую идею не упускать.

Антон Пермяков: Сюжета нет и нет проблем! А вот с таким… слишком сложно остановиться! А вот если представить, что Невский завершили на 4 сезоне? Да не, бред, как с героями расставаться то? Ну и в таком виде тоже тянуть – такое себе.

Ольга из Севастополя: Никто не раскроет имя Архитектора до тех пор, пока сериал приносит прибыль. Так снимают турецкие сериалы, переписывают и дописывают сценарии в зависимости от рейтинга. Если Невский перевалит за 8, будет и «Новая жизнь», и «Новая любовь», и «Новое дело» и проч.

Архитектор и Фома: Я бы хотел, чтобы хотя бы в 7 сезоне нам понятно стало, кто главный, какие цели, кто входит в окружение. А дальше еще можно на 3 сезона раскрутить. А как сейчас, когда сценаристы загнаны в угол и сами не знают кто главный, то это похоже на Санта-Барбару, серия прошла — и ладно, сезон прошел - и ладно, пипл хавает. Да и к 7-му сезону рейтинги упали… Зрителя водить за нос и лить воду вот такими персонажами как Валя, Анна-Мария и прочая лабуда — долго не протянешь.

«Деваться некуда, надо смотреть»: зрители критикуют сериал «Невский. Близкий враг»

Олег Орел: Сценаристы загнаны в угол и сами не знают кто главный, это кто же их загнал, сами себя? Получается они впали в такое состояние что не понимают, где находятся, что написали, кто главный, и в итоге оказались в углу. Видимо вовремя не оказали спец помощь.

Мурзилки: у нас какую фильму ни сними, все Санта-Барбара получается..
Julia70: Очень многие зрители ещё в прошлом сезоне написали, что смотреть невозможно и уходят с форума и реально ушли.

Таки-так: Как-то странно тратить время на эти уси-пуси и любовь-морковь в криминальном сериале. Похоже, что сериал постепенно скатывается в банальную мелодраму для домохозяек пенсионного возраста.

Alexey Golovanov: А может быть сценаристы сами ещё не придумали, кого Архитектором назначить? В этой бредятине кого угодно можно. И нового придумать и старого воскресить. Можно придумать, что по очереди руководят.

Мартин ЛМ: У меня появляются мысли по развитию сюжета — грохнуть всех этих бесячих персонажей одним разом.

«Деваться некуда, надо смотреть»: зрители критикуют сериал «Невский. Близкий враг»

Мичманъ: За семь сезонов в «Невском» появилось настолько много персонажей, что тем самым Архитектором может оказаться хоть… убитый в первом сезоне Кравцов (интересно, кто-то еще помнит, что был такой персонаж?)

Мичманъ: «Невский» постепенно превращается в «Форсаж», где все друг другу родственники, мёртвые оживают, а сюжет от серии к серии бредовее. Жду, когда Паша полетит на машине в космос, а Фома начнет спасать мир от супероружия. Хуже уже не будет. Очередной пример того, что постоянная смена сценаристов и режиссеров не идёт на пользу долгоиграющему проекту. Я такое ещё в «Мосгазе» видел.

Nikole: Сдаётся мне, господа, что это была комедия))). Так испоганить любимый сериал — это надо было постараться.

Etna: Не ожидала, что один из лучших сериалов, практически культовый, можно ТАК испортить. Отвратительный поверхностный сценарий, никчемушный юморок и сиропная мелодрама, тупо прописанные роли, а главное — совершенно безобразная игра актёров. Механически произносят текст, на повышенных тонах, неестественная мимика и пр. Пожалуй, только Васильев с Паламарчуком более-менее органичны, остальные как в самодеятельности. Хотя, не удивительно — в таком сценарии и играть-то нечего. Надо же было такое наваять.

K. K. N. (Омск): Наплодили героев, лучше бы их показывали, чем бесполезные расследования, которые раздражают. Скомкают опять сюжет про А. в последних сериях и оставят на 2026 год восьмой (мать его) сезон.

«Деваться некуда, надо смотреть»: зрители критикуют сериал «Невский. Близкий враг»

Герман Миронов: Похоже, что от сезона к сезону сценаристы выдерживают классическую последовательность категорий эстетики: прекрасное — трагическое — ужаснре — комическое.

Армагедон: Если честно, уже все равно, кто будет главным Архитектором, главное, что бы он уже был, и все бы знали его в лицо. Уже половину сериала не помню, чтобы гадать и вспоминать на кого похож, да и голову ломать уже не хочется по этому вопросу. Косяков хоть отбавляй в этом сезоне, но деваться некуда, надо смотреть, интригу никто не отменял.

SannyCrokett: Первые 6 сезонов не комментил, было лень и сам работал в органах, но теперь то оторвусь на славу. Кто писал сценарии и подбирал актеров ? Сериал оторван от реального мира, консультантов из органов вообще, наверное, не было))). Короче, бред ужас и идиотизм, ФСБэшники Вася и Саша ловят Архитектора все 7 сезонов. Да за столько провальных операций по задержанию Архитектора/ов вообще непонятно, как эти люди продолжают служить и получать зарплату....Биба и Боба.....если нравятся сериалы про полицию, пересмотрите первые сезоны «Ментовских войн» или сериал «Предатель», тоже с перегибами, но хотя бы не так фантастически бездарно.

Иван Помидоров (Ростов-на-Дону): Сериал выходит на новый уровень — спецагенты, борьба с мировым терроризмом, чем дальше будут удивлять?

Gata Blanca: С большим удовольствием читаю комментарии — и критику, и позитив. Несмотря на все попытки создателей отвадить нас от этого сериала, нам до сих пор не безразлична судьба героев :)

Смотрите сериал «Невский. Близкий враг» на НТВ с 7 октября.

«Невский. Близкий враг». ТВ-ролик №5
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«Деваться некуда, надо смотреть»: зрители критикуют сериал «Невский. Близкий враг» фотографии
«Деваться некуда, надо смотреть»: зрители критикуют сериал «Невский. Близкий враг» фотографии
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