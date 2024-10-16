От пранка до сталкинга: о чем рассказывает «Жвачка» с Дарьей Балабановой и Антоном Рогачевым

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«Там находится некая сущность»: Сергей Гилев и Ирина Старшенбаум в тизер-сцене из сериала «13 Клиническая. Начало»

Смотр пройдет с 17 по 30 октября

Фильм «Вечная зима» с Александром Робаком попал в основную конкурсную программу кинофестиваля Mostra в Сан-Паулу

Интервью

Антон Федотов: «Уверен, что нет человека, который не мечтал бы стать невидимкой, ходить сквозь стены или читать мысли»

Режиссер фэнтези-сериала «Наследники. Дар крови» – о любви к фантастике, артефактах, двигающих сюжет, и актерах, почувствовавших себя волшебниками