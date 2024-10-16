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От пранка до сталкинга: о чем рассказывает «Жвачка» с Дарьей Балабановой и Антоном Рогачевым

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16 октября 2024
В онлайн-кинотеатре PREMIER вышли первые серии молодежной драмы «Жвачка», где, на первый взгляд, романтичная история юношеской любви завернута в яркую обертку из энергичной смеси жанров и затрагиваемых проблем. Рассказываем, почему стоит обратить внимание на этот сериал.

От пранка до сталкинга: о чем рассказывает «Жвачка» с Дарьей Балабановой и Антоном Рогачевым
фото: "Жвачка"/PREMIER

Противоречивые герои

Галя живет в детдоме и мечтает поступить на сценарный факультет ВГИКа, куда даже однажды забегает на лекцию драматурга Боровского (Кирилл Кяро), который отвечает на вопрос, может ли главный герой фильма быть человеком аморальным. Галя хочет сбежать от своего окружения и парня-гопника, который с битой защищает ее от других, но не может защитить от самого себя. В это время Рома оканчивает школу и даже не думает о будущем, толкая проникновенную речь о невыносимой тяжести бытия на мосту, с которого собирается спрыгнуть. Но это всего лишь провокационный стрим Ромы, точнее Ганса Шмюзе, как парень называет себя в интернете. Галя видит этот стрим и влюбляется в Ганса, подстраивая встречу с ним в океанариуме. Он не против, только прилипчивая Галя, каждую минуту строчащая заботливые сообщения, быстро надоедает, так что вместе с друзьями Рома сообщает девушке пренеприятнейшее известие – его убили. Что окажется страшнее – пранк Ганса Шмюзе или сталкинг будущей сценаристки Гали – главный вопрос сериала, в котором, кажется, нет ни одного исключительно положительного персонажа.

Новые молодые артисты – Антон Рогачев и Дарья Балабанова

Главные роли в «Жвачке» играют Дарья Балабанова и Антон Рогачев. Актриса с громкой для российского кино фамилией (но нет, она не родственница Алексея Балабанова) запомнилась зрителям после дебютной роли яркой возлюбленной героя Данилы Козловского в сериале «Карамора», а затем трогательного волонтера Тани, которая пыталась залечить дыру в душе «Здорового человека» Никиты Ефремова, за что, кстати, получила премию «Золотой орел» за роль второго плана. В «Жвачке» Балабанова предстает в новом образе – здесь и скромная детдомовская девчонка, и взрослая женщина, пытающаяся вырваться из абьюзивных отношений, и прилипчивая сталкерша, готовая на все ради своего возлюбленного, даже если он не готов ни к чему. Объектом девичьих грез стал Антон Рогачев, отметившийся в фильме «Небесная команда» и сериале «Просто Михалыч». Впрочем, именно в «Жвачке» он стоит во главе актерского ансамбля – в образе харизматичного красавчика и стримера-провокатора, которым прикрывает в том числе семейные проблемы.

От пранка до сталкинга: о чем рассказывает «Жвачка» с Дарьей Балабановой и Антоном Рогачевым
фото: "Жвачка"/PREMIER

Зеркальный конфликт отцов и детей

Несмотря на то, что «Жвачка» поначалу концентрируется на юных героях, постепенно в кадре появляются и их родители, причем не в формате карикатурных взрослых, а довольно глубоких персонажей со своими травмами и драмами, которые распространяются и на новое поколение. Отец Ромы (Алексей Барабаш) – вечно занятой продюсер, который практически полностью переложил ответственность за детей на свою жену (Наташа Швец), ищущую спасение в религии, так как у Ромы есть младшая тяжело больная сестра. У Гали, выросшей в детдоме, по УДО неожиданно выходит мать (Юлия Волкова), которая надеется вернуть любовь дочери. У друзей Ганса с родителями тоже не все гладко. Где-то муж изменяет жене и случайно признается в этом на камеру (в том самом злополучном стриме Ганса), у кого-то отец спустя годы молчания объявляется, чтобы познакомить дочь со своими новыми детьми. Эти родственные связи и оборвавшийся некогда диалог поколений придают «Жвачке» объемное звучание и актуальную драматическую остроту.

От пранка до сталкинга: о чем рассказывает «Жвачка» с Дарьей Балабановой и Антоном Рогачевым
фото: "Жвачка"/PREMIER

Смешение жанров и тем

«Жвачка» не залипает исключительно на семейных или романтических отношениях и не теряет вкус во всей своей жанровой палитре – молодежная драма смешивается с трагикомедией, а бандитский боевик с психологическим детективом. Разброс тем тоже большой. От вечных – про тот же конфликт отцов и детей или от любви до ненависти один шаг, до частных, исследующих разницу между картинкой в интернете и в реальности. Но, пожалуй, больше всего от других проектов «Жвачку» отличает размышление на тему абьюза и буллинга, а также разнообразных манипуляций, многие из которых происходят не всегда осознанно.

Режиссер «Трудных подростков», также сыгравший в сериале

Насыщенная картина небанальных будней молодежи – результат работы режиссера Александра Цоя, снимавшего четвертый сезон «Трудных подростков» и музыкальную драму «Смычок» с Марком Эйдельштейном. В «Жвачке» сам Цой, кстати, тоже сыграл одну из ролей – художника в широком смысле, вдохновляющего на новые свершения (фильмы, перформансы, арт-инсталляции, романы). Помимо исключительно режиссерской работы «Жвачка» отличается не только бодрым саундтреком, но и бойким монтажом Никиты Кармена, работавшего на всех предыдущих проектах Цоя. Смешивая флэшбэки и флэшфорварды, творческий дуэт смело отказывается от скучного линейного повествования, чтобы зрители, как, впрочем, и сами герои до конца не смогли понять, кто же в этой истории прав, а кто – виноват.

«Жвачка» в онлайн-кинотеатре PREMIER c 16 октября.

«Жвачка»

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ЖвачкаЗдоровый человекКарамораНебесная командаПросто МихалычСмычокТрудные подростки-4

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От пранка до сталкинга: о чем рассказывает «Жвачка» с Дарьей Балабановой и Антоном Рогачевым фотографии
От пранка до сталкинга: о чем рассказывает «Жвачка» с Дарьей Балабановой и Антоном Рогачевым фотографии
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