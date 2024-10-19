«Все совпадения неслучайны»: У мамы есть секрет

На Apple TV+ начался мини-сериал «Все совпадения неслучайны» Альфонсо Куарона, где он выступил режиссером и сценаристом (вместе с сочинившей одноименный роман британской писательницей Рени Найт). Команду обладатель нескольких «Оскаров» собрал себе под стать: за камеру встали Эммануэль Любецки и Брюно Дельбоннель, главные роли играют Кейт Бланшетт, Саша Барон Коэн, Кевин Клайн и Лесли Мэнвилл. История могла бы стать неплохим полным метром, но почему бы не растянуть удовольствие на целых семь серий.
Кэтрин Рейвенскрофт (Бланшетт) живет в Лондоне и работает журналисткой-расследовательницей: ее репортажи о насилии в университетах удостоены признания и премий. Дома всё тоже, на первый взгляд, хорошо: муж Роберт (Коэн) управляет крупным благотворительным фондом, сын Николас (Коди Смит-Макфи
) учится и недавно съехал от родителей в студенческую квартиру. Впрочем, стоит взглянуть пристальнее, и становится очевидно, что отношения в семье далеки от идеала, формальны и холодны.
Хрупкое равновесие окончательно рушит книжная новинка, которую героиня берется прочитать вслед за сыном: на страницах небольшого романа «Идеальные незнакомцы» доселе никому неизвестного автора Кэтрин обнаруживает историю, случившуюся с ней много лет назад. Тогда Роберт внезапно уехал с итальянского курорта в разгар их совместных каникул, а супруга с еще маленьким Николасом осталась совсем одна — и повстречала юного британца Джонатана (Луис Патридж
). Встреча стала для парня роковой: домой он уже не вернулся, оставив безутешными родителей Нэнси (Мэнвилл) и Стивена (Клайн). Мать пережила сына ненадолго, а отец теперь намерен отомстить Кэтрин за то, что она сделала в далеком прошлом. И разрушить ее жизнь так, как она когда-то сломала его.
Книжная стилистика пронизывает всё повествование: за кадром звучит голос рассказчицы (Индира Варма
), когда в центре событий оказывается Кэтрин, и рассказчика (Клайн), когда действует Стивен. Что касается оптики, то практически еще одним действующим лицом этой почти детективной драмы становится фотоаппарат Николаса. Видеоряд то обретает очертания круглого объектива, отмечая события прошлого (сериал полон флешбэков), то приближается, отдаляется от персонажей, будто кто-то невидимый жмет на зум.
В прошлом — тепло, красивые молодые люди (Кэтрин играет Лейла Джордж
) нежатся под итальянским солнцем, в свете которого столько беззаботности и, что уж, безответственности. В настоящем — по-лондонски пасмурно и серо, тяжелые тучи, наполненные дождем и тайнами прошлого, нависают над героями. Фотографии, когда-то сделанные Джонатаном, врываются в эту реальность словно блики невидимого света: на них ослепительная блондинка щурится на пляже, а потом томно прикрывает глаза, лежа на кровати в красном прозрачном белье. Все думали, что эти компрометирующие кадры исчезли навсегда, но Стивен находит их в вещах покойной жены — вместе со страницами романа, который она писала о сыне и той, кто виновата в его смерти. В общем врут и скрывают правду тут все: он ради мести присваивает творчество жены, она не рассказывает мужу о давней интрижке, чтобы избежать последствий. Всё тайное, конечно, становится явным, обнажая и без того уже остроконечные конфликты.
Форма, пожалуй, превалирует в сериале, но, благодаря актерам, сюжет приобретает нужное напряжение и интригует — хотя уже к середине то, что казалось главным секретом, выходит на поверхность. Кейт Бланшетт органична в роли успешной, но неспокойной женщины — и чем больше смотришь на ее героиню из прошлого (даже с учетом другой исполнительницы), тем очевиднее страсти, запрятанные с годами запрятанные под маску добропорядочной и респектабельной карьеристки. В неожиданно драматическом, даже трагическом образе предстает Саша Барон Коэн, которому достается партия обманщика в рабочих делах, вдруг обманутого дома, состоятельного, но не состоявшегося мужчины. Кевин Клайн из немощного старика, каким он видится в первых эпизодах, преображается в юркого и коварного мстителя, который оставляет улики и подсказки, оставаясь незамеченным.
Огонь разгорается в сердцах почти всех персонажей, чей мир рушится на глазах. Интригой пока остается роль Николаса — депрессивного сына Кэтрин и Роберта, обозначенного пунктиром. Поначалу кажется, что в силу возраста, но чем дальше, тем больше подозрений, что увиденное в бессознательном детстве сказалось не только на отношениях с матерью, но и на характере. На контрасте с ним — жизнерадостный Джонатан, сопровождающийся историю как призрак, не покидающий землю. Погибнув на пике, отдав жизнь за другую, он уже ни о чем не вынужден сожалеть, но, возможно, такой судьбе позавидуют те, кто остался.
Смотрите сериала «Все совпадения неслучайны» на Apple TV+.
«Все совпадения случайны». Трейлер на английском языке
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