Всех их сожрем: «Подземелье вкусностей» — оригинальное кулинарное фэнтези, которое не стоит пропускать

«Подземелье вкусностей» — один из самых увлекательных аниме-сериалов этого года, еще и оригинальная фантастика — в отличие от паразитирующих на известных вселенных «Дома дракона» или «Властелина колец: Колец власти». История о приключенцах, которые отправились в подземелье, чтобы спасти подругу, необычна тем, что герои решили питаться местными растениями и монстрами. Кулинарное фэнтези! В основе — манга Рёко Куи, которая выходила с 2014 года по 2023-й и заслужила множество наград (на днях — вручили американскую Премию Харви). За адаптацию отвечала студия Trigger, в чьем послужном списке есть «Убей или умри», «Киберпанк: Бегущие по краю», «Промар» и другие фантастические сюжеты, но всё же «Подземелье вкусностей» может оказаться масштабнее и глубже, чем они все. Недавно закончился первый сезон, продолжение уже анонсировали. Чем интересен сериал, кого и куда он может заманить, наглядно объясняет Алексей Филиппов.
Обстановка: что происходит
Шесть лет назад жители островной деревни узнали о существовании подземелья, невероятно богатого сокровищами — и чудовищами. Шокирующую весть принес король Золотой страны, находящейся где-то на глубине: тому, кто разыщет его владения, он сулил несметные богатства — и распался в прах. С тех пор данж заполонили многочисленные искатели приключений, стремящиеся если не добраться до легендарного места, в чьем существовании они не уверены, то хотя бы набить карманы ценными артефактами.
Одна из таких команд столкнулась с могущественным Красным драконом — и чудом избежала смерти. Волшебница Фалин телепортировала товарищей на поверхность — за мгновение до того, как мифический ящер её проглотил. Времени на подготовку спасательной экспедиции мало — вряд ли дракон будет переваривать девушку несколько месяцев, — а всё снаряжение, остатки денег и провизии остались в недрах подземелья. В таких условиях не весь отряд согласен возвращаться под землю, но для лидера отряда и брата чародейки Лайос Торден, конечно, нет другого пути. Они будут готовить еду из встреченных монстров! Эльфийку-волшебницу Марсиль и полурослика Чилчака, специализирующегося на вскрытии замков, эти новости совсем не обрадовали. Зато к группе примкнул загадочный дворф Сэнши — настоящий мастер по блюдам из подземных флоры и фауны.
Читать
«Провожающая в последний путь Фрирен» — современная классика фэнтези
Команда: кто главные персонажи
Разношерстная команда приключенцев — стандартный набор для фэнтези, однако отряду Лайоса остро не хватает бойцов (именно они не рискнули сунуться в подземелье вновь). Ни один уважающий себя игрок в настольные ролевые игры, вроде Dungeons & Dragons, и уж тем более профессиональный авантюрист из вселенной меча и магии с таким составом не отправился бы на дело. Можно сказать, что Рёко Куи
, сочинившая оригинальную мангу, собрала бинго из второстепенных персонажей.
Не слишком умелого рыцаря Лайоса больше интересует подземный бестиарий — и, конечно, возможность, попробовать как можно больше фантастических тварей. Сгинувшая в пасти дракона Фалин, как и брат, испытывает трепет перед магическими существами и всячески старается не причинить никому вреда, потому большинство её заклинаний — целебные или защитные. Отличница Марсиль — нервная и брезгливая ворожея, чьим обширным знаниям нередко не хватает практики. Порой сварливый полурослик Чилчак, которого длинновязые расы принимают за подростка, — спец по всяким замкам и ловушкам, но в остальное время он практически бесполезен. Для дворфа Сэнши подземелье уже стало домом, поэтому он трепетно относится не только к питательности блюд, но и поддержанию баланса в местной биосфере.
Психологические и профессиональные особенности героев позволяют воспринимать
некоторые характеры как нейронетипичные. Например, Лайос совершенно не разбирается в эмоциях и не считывает большинство коммуникативных сигналов. Однако это не мешает приключенцам всё-таки находить общий язык, поддерживать друг друга и дополнять. В их отряде, как в капле воды, отражается спектральное многообразие подземелья, которому и отведена роль главного (порой — буквально) действующего лица.
Читать
Эмпатия, фатум и нейронетипичность в музыкальном аниме «Рок-тихоня!»
Сервировка: как устроен мир
«Подземелье вкусностей
» в основном населяют привычные для мифологи и фэнтези создания, вроде орков, мимиков, келпи или драконов. Встречаются, правда, и драгоценные жуки или ожившие доспехи — существа, мимикрирующие под окружающую среду. Фантазия Рёко Куи предлагает нестандартные идеи для, казалось бы, растиражированных ситуаций: а что, если использовать големов как живой огород? если кокатрикс
носит штаны
откладывает яйца, то змеиные или куриные? как монстры уживаются друг с другом? Аналогично сэйю приходилось искать признаки фантастического в реальной жизни (например, предполагать
, что слайм на вкус — как желатиноподобный десерт кантэн
).
Ворлдбилдинг — пожалуй, сильнейшая сторона манги и аниме, влияющая в том числе на драматургию. Здесь тоже всего в достатке: и комичных сценок, и гиковской поверки жанровых тропов принципами рационального мышления (тм), и трагических предысторий, и бытовых мелочей, которые обычно остаются за кадром (собственно, приготовление монстров), и жутких тайн, позволяющих сюжету продвигаться вглубь — подземелья и психологии героев.
История Куи начинается как анекдот, но понемногу фокус смещается даже не на тех, кто его рассказывает, а обстоятельства места. Подобно Зоне в повести «Пикник на обочине
», фильме «Сталкер
» или игре S.T.A.L.K.E.R.
, подземелье воплощает чаяния тех, кто в него спустился; или как минимум завлекает обещанием богатств, новых знаний и спасением близких. Неслучайно местное колдовство не позволяет душам далеко отлетать от тел, что упрощает воскрешение неудачливых авантюристов, но превращает данж в аналог социального эксперимента. Мысли и чувства героев аналогичным образом привязаны к подземелью, находя в нем фантасмагорическое отражение. Всё, как известно, хорошо в меру: и увлечения, и идеи, и мечты, которые могут стать проклятьями, если распространять их повсюду или до невероятных масштабов.
Читать
«Кулинарные скитания в параллельном мире» — вкусный исекай MAPPA
Десерт: зачем готовят
Кулинарные зарисовки служат не только остроумной находкой, но и помогают формировать связи как среди персонажей, так и в многообразии жанров, заполнять лакуны в мифологии и глобальной истории. Сбор овощей и охота на чудищ, совместное приготовление и застольная беседа позволяют суммировать происходящее, обменяться жизненным опытом, перевести дыхание и чуть заземлиться в ситуации, где фантазмы и стресс — два наиболее популярных блюда. Возможно, Рёко Куи не удается достичь идеального, «природного» баланса, но — спойлер? — и само подземелье носит отпечаток чужого сознания.
Глобально история Лайоса, Фалин, Чилчака, Марсиль, Сэнши и других искателей приключений напоминает застольную байку о цикле жизни, которому посвящена известная композиция Circle of life из «Короля льва
». Порой рассказчики перебивают друг друга, фокусируясь на важных для себя деталях, иногда повествование касается хтоническим тем, о которых не хочется думать ни сытым, ни голодным, зачастую слушатели выбирают лишь то, что кажется им наиболее интересным. Например, рецепты блюд, изображенные, как в манге, так и аниме, невероятно аппетитно; многие даже пытаются их повторить с продуктами нашего мира. В конце концов, путь к самому дну — мечте ли, или тайному знанию — дело рисковое и одинокое. Не стоит забывать о наслаждении, которые могут принести еда и приятная компания. И, конечно, факт, что мы пока всё-таки живы.
«Подземелье вкусностей». Трейлер №4 с русскими субтитрами
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с создательницей «Подземелья вкусностей», режиссером адаптации и актерами, озвучившими Лайоса и Марсиль.
обсуждение >>