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Вам письмо: «Княжна милосердия» — мелодрама на фоне русско-турецкой войны

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21 октября 2024
На телеканале «Россия 1» и медиаплатформе «Смотрим» стартовал сериал «Княжна милосердия», в котором история любви княгини Софьи Раевской к молодому мужу, майору Алексею Дмитриевичу рассказывается на фоне русско-турецкой войны. Главные роли сыграли Соня Присс и Денис Нурулин, а снял мелодраму Леонид Белозерович, когда-то запускавший «Институт благородных девиц», действие которого, так же, как и в «Княжне милосердия», начинается в 1877 году.

Вам письмо: «Княжна милосердия» — мелодрама на фоне русско-турецкой войны

В церкви в родовом имении Раевских (отец – Александр Балуев, мать – Мария Порошина) венчаются сын их Алексей Дмитриевич (Денис Нурулин) и Софья Воронцова, с этих пор тоже Раевская (Соня Присс). Новоиспеченный муж вернулся с передовой после ранения, которое предпочитает скрывать от семьи, но в первую брачную ночь Софья, конечно, замечает след от картечи. Параллельно православному венчанию в турецком селе проходят по местным обычаям похороны – братья Ахмет (Толга Менди) и Энгин (Эдип Зейдан) потеряли в бою отца, во время которого он закрыл собой младшего сына. Ахмет ослеплен местью, Энгин старается сохранить хладнокровие.

Противостояние мужских характеров позже рифмуется с судьбой Раевского и его лучшего друга Пьера Казанцева (Максим Иванов), тайно влюбленного в Софью. Казанцев не успевает на свадьбу, но приезжает в поместье ровно, когда Алексея вызывают в Орловский полк, где майор Раевский будет служить вместе с вернувшимся с кавказского фронта Пьером. Раевского полк уважает – у него отличная репутация, он заботится о каждом своем сослуживце, и даже слухи о том, что Алексей является родственником известного декабриста Раевского, никого не смущают. Хотя Пьер и начинает использовать это ради своих корыстных побуждений. К тому же в полк приезжает певица Надин (Евгения Шахнович), у которой с теперь уже женатым князем некогда была интрижка. Алексей Дмитриевич неприступен, он любит только Софью, с которой перед отправлением на фронт даже обменялся нательными крестами. Да и в целом благороден – после случайной стычки с Энгином, отпускает того. Честь не позволяет взять безоружного в плен.

Вам письмо: «Княжна милосердия» — мелодрама на фоне русско-турецкой войны

Тем временем Софья, ежедневно пишущая Алексею письма, которые до него так и не доходят («ну что вы хотели, война»), идет учиться медицинскому делу к местному лекарю Ярославцеву (Виктор Раков), за что ее тут же начинает осуждать свекровь. Но эти навыки еще пригодятся Софье, когда с фронта дойдет весть, что Раевский погиб. Но жена не верит в гибель мужа, ведь тело так и не найдено, и отправляется на передовую в качестве сестры милосердия.

Телеканал «Россия» в последнее время заметно делает ставку на турецкий контент – помимо отечественных мелодрам и в эфире и на медиаплатформе «Смотрим» то и дело выходят свежие турдизи. «Княжна милосердия», видимо, должна отвечать на запрос целевой аудитории, объединяя исконный исторический контекст, редкий, впрочем, для нынешних сериалов (русско-турецкая война давно не находилась в центре внимания кинематографистов), с царящими на его фоне мелодраматическими страстями. Только если в турецких сериалах коварные роли чаще отведены женщинам, то в «Княжне милосердия» за интриги больше отвечают мужчины – в частности, не друг и не враг Пьер Казанцев.

Вам письмо: «Княжна милосердия» — мелодрама на фоне русско-турецкой войны

Плюс сериала в том, что деление на своих и чужих в первых сериях дано довольно мягко: на русском фронте сражаются не только странноватые Пьеры, но и люди чести Раевские, а в среде турков ненависть и родовая месть не должны застилать разум. Однако в многоголосии героев и кроется уязвимость «Княжны милосердия». В попытке соткать эпохальное полотно, созданное, очевидно не без отсылок к Толстому (сам граф-литератор даже упоминается в сериале в связи с выходом его нового романа «Анна Каренина»), авторы «Княжны милосердия» (режиссер Леонид Белозерович, также выступивший соавтором сценария, написанного Юрием Неневым) будто теряют фокус, превращая своих персонажей не в характеры и судьбы, а в функциональные типажи. Сломленного брата, предавшего друга, благочестивого майора или жену декабриста, готовую отправиться за мужем пусть и не в Сибирь, а на передовую русско-турецкой войны, самого затяжного конфликта в истории Европы.

Смотрите сериал «Княжна милосердия» на телеканале «Россия 1» и медиаплатформе «Смотрим» с 21 октября.

«Княжна милосердия». ТВ-ролик

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Вам письмо: «Княжна милосердия» — мелодрама на фоне русско-турецкой войны фотографии
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