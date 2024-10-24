«Лихие»: Это — папа, это – я, это — ОПГ моя

24 октября в онлайн-кинотеатрах Okko и START зачинаются «Лихие» — новый сериал Юрия Быкова, продолжающий долгую (и весьма мучительную) традицию осмысления 90-х. В данном случае название проекта — и про эпоху, и про героев в лице семейства Лиховцевых во главе с бывшим егерем Павлом (Артем Быстров), открывшим на пару с сыном маленький бизнес по устранению неугодных хабаровской братве. В основе «Лихих» лежат реальные события — кровавая война преступных группировок на Дальнем Востоке. Самый подходящий сюжет для режиссера «Майора» и «Дурака»: в историях, наполненных мрачным зверством, он чувствует себя как рыба в воде.
Юрий Быков
— режиссер, научившийся использовать крайности в качестве художественного приема. Его фильмы и сериалы, быть может, не отличаются хитро закрученными сюжетами, но подкупают гипертрофированной брутальностью. Если фильм про ментов («Майор
), то соответствующая эстетика будет прямо-таки сочиться с экрана, иллюстрируя все пороки системы: от коррупции до облупленных стен в коридорах РУВД. То же с «Дураком
»: только Быков может себе позволить снять библейскую притчу о сантехнике в окружении человекоподобных животных (да еще и посвятить весь этот затягивающий кошмар памяти Алексея Балабанова
). Если он делает сериал про серийных убийц («Метод
»), то к финалу маньяками станут вообще все, включая зрителя. Чего уж там, прямолинейность и искренность подачи — именно то, за что можно искренне любить первый сезон «Спящих
», в котором героический Игорь Петренко
защищает Россию от Мировой Жабы.
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Наказать нельзя смириться: рецензия на «Майора»
В «Лихих» надрыва тоже более чем достаточно. Сериал начинается в современной (о привязке к нашей действительности недвусмысленно говорят новости в телевизоре), неприятной Москве, в которой живет Лиза (Полина Максимова
), в одиночку воспитывающая сына Пашу (Вадим Филипченков
). Дождливым утром мать подвозит подростка до школы и мчит по своим делам, не подозревая, что уже случилось страшное. Паша на уроки так и не пришел: прошагал десяток метров и оказался взят в заложники только что вышедшим из колонии Женей (Евгений Ткачук
). Похититель зла подростку не желает и очень убедительно просит поехать с ним куда-то на восток. Довольно быстро проговаривают, что Женя — его отец, и это, конечно же, сильно усложняет дело. Полиция формально берется за поиски беглецов, но связываться всерьез не хочет: лезть в семейные разборки — себе дороже. Единственной надеждой Лизы вернуть ребенка оказывается отставной опер Кармазов (Гела Месхи
), у которого с Женей давние счеты. Полезный союзник: полицейская чуйка никуда не испарилась. Как и ксива, ну и пистолет в бардачке «Гелендвагена». За непутевым родителем начинается погоня.
Мотивацию поступков Жени, его тюремного бэкграунда и специфических отношений с женой придется искать в прошлом. В 1991 году, когда будущий уголовник еще был мальчишкой (Савелий Кудряшов
), семья переехала из глухой деревни в Хабаровск. Не от хорошей жизни: в момент развала страны отец Павел Лиховцев (Быстров
) теряет последнюю возможность кормить жену и детей. На продаже меда (ну как — переработанного пчелами сахара) уже ничего не заработать, а тут как по заказу на крыльце появляется бывший сосед Юра Краб (Александр Голубев
) и предлагает ворваться в новую жизнь. Работа непыльная — водителем при фирме. Павел, конечно же, еще не знает, что работодателем станет не тихий коммерс, а боевое крыло преступной группировки «Общак», собирающей дань для вора в законе Джема (Артур Иванов
). Первый же выезд Павла на дело оборачивается кровавой битвой с корейской мафией, а тихий водитель по стечению обстоятельств переквалифицируется в киллера. Жизнь на выселках как будто к этому и готовила Павла: убивая в сезон до трех десятков медведей, он оказывается в размер новой бандитской экономике, где хладнокровие и народная смекалка — нередко полезнее прикопанного в огороде ТТ.
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Истина, пусть жестока, но искренна: мифы и реальность «Бандитского Петербурга»
Папа — киллер. С кем не бывало, особенно на Дальнем Востоке, где в 90-х творилась настоящая криминальная вакханалия покруче «Бригады
» и «Бандитского Петербурга
»? Только написанный Олегом Маловичко
сценарий оказывается жестоким даже в сравнении с другими, отнюдь не плюшевыми пацанскими драмами. Следуя подлинно крестьянскому представлению о семье, в которой сыновья должны перенимать ремесло отцов, Павел мгновенно подключает к новой работе наследника. Женя, еще не окончив школы, становится участником семейного подряда, производящего насилие: сначала разведчиком, а потом и полноценным пехотинцем «Общака», защищающим места кормления группировки от чужаков. Он вырастает в хабаровского бугая (Егор Кенжаметов
) со сломанной психикой, тщетно прячущегося от ужасов профессии в религиозном фанатизме. Сколько человек прошло через конвейер смерти Лиховцевых — поди разбери. Много — наверняка перестали считать на втором десятке.
Сюжет, с которым никто лучше Быкова бы не справился, под завязку наполнен любимой им сермягой. Кроме обязательной для жанра кровавой юшки, зарядов дроби в лицо и дергающихся в агонии плохих парней (а хороших тут вроде как и не предусмотрено), «Лихие» предлагают взглянуть на знакомые по прошлым фильмам режиссера микро-сюжеты. О прикованных к постели, медленно умирающих родственниках, мучительных разводах и зверской хтони постсоветского быта. «Не мы такие — жизнь такая
» — посконной присказкой здесь оправдывают творящийся на экране хардкор, должно быть, самый драйвовый из тех, что могут себе позволить современные российские сериалы. И удивительно обширный: кроме типично бандитских дел (ну как тут сдержаться и не пригласить Дмитрия Куличкова
с Кириллом Полухиным
?), нет-нет и расскажут о нелегкой судьбе жены Павла (Елена Николаева
), которая хочет жить «по-человечески», ослепленного местью опера (Евгений Харитонов
), этнической мафии, штурмующих восток страны «московских». Вся эта ценная сценарная мишура — тоже часть великого дальневосточного передела, происходившего на самом деле. И не сказать что очень давно...
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Полухин, Ткачук и след Балабанова в криминальной былине «Сказка для старых»
«Лихие» прямо говорят о главном парадоксе 90-х, который прочие сериалы предпочитают игнорировать: уже кажется, что всё это нафталиновая быличка и случилось не с нами. Преступления Краба и Джема (личностей вполне реальных) воспринимаются таким же отголоском прошлого, как налеты «попрыгунчиков
» Ивана Бальгаузена, кошмарившего Петербург столетие назад — это было еще при царе Горохе, а потому как будто бы и не страшно. И всё же пробегает по спине холодок, потому что сериал о Лиховцевых играет на цветущей фобии российского общества: его герои — те, кто остались живы, — уже вышли из тюрем, отмотав свои «двадцаточки». Это не совсем другая история, как любит говорить Леонид Каневский
, а «здесь и сейчас». Эпилог для «главной драмы страны» еще не дописан, куда везет Женя сына — загадка, завернутая в тайну.
Смотрите сериал «Лихие» в онлайн-кинотеатрах Okko и START.
«Лихие»
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