Секреты перевоплощения, сценарий онлайн и сложные трюки: как снимали сериал «Гудбай» про приезд Байдена в Россию

28 октября в 21:00 на ТНТ стартует комедийный сериал «Гудбай», в котором президента США Джо Байдена сыграл неповторимый Дмитрий Дюжев. По сюжету американский лидер приезжает в Россию под прикрытием, чтобы понять, почему его санкции не работают. Перед премьерой собрали интересные факты о том, как проходили съемки комедии.
1. Образ Дмитрия Дюжева изначально должен был быть другим
Первоначально продюсеры сериала хотели использовать технологию рефейс, чтобы добиться максимального сходства с Байденом, но позже от этого варианта пришлось отказаться. На помощь пришел старый добрый грим, играть в котором Дюжеву было не так-то просто: актеру нужно было управлять мимикой, играть бровями и улыбаться знаменитой байденовской улыбкой со слоем маски на лице. Кстати, ради этой роли Дмитрий Дюжев побрился налысо несмотря на то, что он является заслуженным артистом России и играет в театре.
2. Анна Уколова - из тех актрис, которые ничего не боятся
Все актеры, которые участвовали в пробах, разделились ровно на две категории: те, кто испугался участвовать в этом проекте, и те, кто безумно хотел в нем сниматься. Анна Уколова
не из робкого десятка. Актрисе безумно понравилась идея проекта – она влюбилась в сериал еще на этапе проб. Да и на роль директрисы школы, в которой работает потерявший документы Байден, она подошла идеально. Во время съемок Уколова приезжала на площадку на всю смену даже ради одной сцены.
Кстати, у актрисы уже была похожая роль в сериале «Дядя Леша
», где она сыграла директрису детского дома.
3. Режиссер Евгений Невский сорвался из отпуска с беременной супругой для съемок сериала
Продюсеры «Гудбай
» рассмотрели около 200 кандидатов на кресло режиссера. Всё случилось, как в концовке фильма «Москва слезам не верит
»: так долго они искали именно Евгения Невского
— режиссера, который хорошо чувствует комедию. Он уже работал с ТНТ над сериалом «Интерны
». Из-за того, что проект запускался стремительно, поиск режиссера шел в скоростном режиме, многие были уже заняты. В какой-то момент авторы идеи готовы были уже сдаться, но обнаружили Евгения Невского, отдыхающего в Крыму с семьей. Ну и как это обычно бывает: «Дедлайн когда? Вчера!
», Евгений сорвался из отпуска вместе с беременной женой. Через три дня он уже был в Москве на первой встрече с продюсерами.
4. В сериале будут сложные трюки, которые под силу только дублерам
Ближе к финалу сериала зрителей ждет трюк, когда главные герои будут падать в воду с корабля. Джо Байден запускает фейерверк, но, как обычно, дает маху. Страховка водолаза понадобилась даже профессиональным дублерам, которых, между прочим, отбирал Олег Бодю
– знаменитый каскадер, сотрудничающий, например, с актером Романом Курцыным
. Падение в воду снимали в Южном речном порту с отдельной яхты, на которой размещался оператор и режиссер. Впрочем, некоторые трюки Дмитрий Дюжев выполнял сам.
5. Сценарий сериала переписывался по ходу съемок
«Гудбай» – это сериал не о политике, а о русских людях, с их широкой душой и человечностью. Тем не менее авторам все-таки приходилось обращать внимание на новостную повестку, которая менялась практически ежедневно. Из-за снятия Байдена с президентской гонки, а также некоторых заявлений действующего президента США авторам приходилось вносить изменения в сценарий прямо по ходу съемок.
6. Больше всего времени было потрачено на, казалось бы, самую простую сцену
«Гудбай». ТВ-ролик
Сцена приезда Байдена в аэропорт снималась дольше всего. Было решено снять ее одним кадром. Это потребовало длительной работы с массовкой, которой нужно было двигаться по заранее отрепетированному сценарию.
Смотрите «Гудбай» на ТНТ с 28 октября
.
обсуждение >>