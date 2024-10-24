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Секреты перевоплощения, сценарий онлайн и сложные трюки: как снимали сериал «Гудбай» про приезд Байдена в Россию

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24 октября 2024
28 октября в 21:00 на ТНТ стартует комедийный сериал «Гудбай», в котором президента США Джо Байдена сыграл неповторимый Дмитрий Дюжев. По сюжету американский лидер приезжает в Россию под прикрытием, чтобы понять, почему его санкции не работают. Перед премьерой собрали интересные факты о том, как проходили съемки комедии.

1. Образ Дмитрия Дюжева изначально должен был быть другим


Секреты перевоплощения, сценарий онлайн и сложные трюки: как снимали сериал «Гудбай» про приезд Байдена в Россию

Первоначально продюсеры сериала хотели использовать технологию рефейс, чтобы добиться максимального сходства с Байденом, но позже от этого варианта пришлось отказаться. На помощь пришел старый добрый грим, играть в котором Дюжеву было не так-то просто: актеру нужно было управлять мимикой, играть бровями и улыбаться знаменитой байденовской улыбкой со слоем маски на лице. Кстати, ради этой роли Дмитрий Дюжев побрился налысо несмотря на то, что он является заслуженным артистом России и играет в театре.

2. Анна Уколова - из тех актрис, которые ничего не боятся


Секреты перевоплощения, сценарий онлайн и сложные трюки: как снимали сериал «Гудбай» про приезд Байдена в Россию

Все актеры, которые участвовали в пробах, разделились ровно на две категории: те, кто испугался участвовать в этом проекте, и те, кто безумно хотел в нем сниматься. Анна Уколова не из робкого десятка. Актрисе безумно понравилась идея проекта – она влюбилась в сериал еще на этапе проб. Да и на роль директрисы школы, в которой работает потерявший документы Байден, она подошла идеально. Во время съемок Уколова приезжала на площадку на всю смену даже ради одной сцены.
Кстати, у актрисы уже была похожая роль в сериале «Дядя Леша», где она сыграла директрису детского дома.

3. Режиссер Евгений Невский сорвался из отпуска с беременной супругой для съемок сериала


Секреты перевоплощения, сценарий онлайн и сложные трюки: как снимали сериал «Гудбай» про приезд Байдена в Россию

Продюсеры «Гудбай» рассмотрели около 200 кандидатов на кресло режиссера. Всё случилось, как в концовке фильма «Москва слезам не верит»: так долго они искали именно Евгения Невского — режиссера, который хорошо чувствует комедию. Он уже работал с ТНТ над сериалом «Интерны». Из-за того, что проект запускался стремительно, поиск режиссера шел в скоростном режиме, многие были уже заняты. В какой-то момент авторы идеи готовы были уже сдаться, но обнаружили Евгения Невского, отдыхающего в Крыму с семьей. Ну и как это обычно бывает: «Дедлайн когда? Вчера!», Евгений сорвался из отпуска вместе с беременной женой. Через три дня он уже был в Москве на первой встрече с продюсерами.

4. В сериале будут сложные трюки, которые под силу только дублерам


Секреты перевоплощения, сценарий онлайн и сложные трюки: как снимали сериал «Гудбай» про приезд Байдена в Россию

Ближе к финалу сериала зрителей ждет трюк, когда главные герои будут падать в воду с корабля. Джо Байден запускает фейерверк, но, как обычно, дает маху. Страховка водолаза понадобилась даже профессиональным дублерам, которых, между прочим, отбирал Олег Бодю – знаменитый каскадер, сотрудничающий, например, с актером Романом Курцыным. Падение в воду снимали в Южном речном порту с отдельной яхты, на которой размещался оператор и режиссер. Впрочем, некоторые трюки Дмитрий Дюжев выполнял сам.

5. Сценарий сериала переписывался по ходу съемок


Секреты перевоплощения, сценарий онлайн и сложные трюки: как снимали сериал «Гудбай» про приезд Байдена в Россию

«Гудбай» – это сериал не о политике, а о русских людях, с их широкой душой и человечностью. Тем не менее авторам все-таки приходилось обращать внимание на новостную повестку, которая менялась практически ежедневно. Из-за снятия Байдена с президентской гонки, а также некоторых заявлений действующего президента США авторам приходилось вносить изменения в сценарий прямо по ходу съемок.

6. Больше всего времени было потрачено на, казалось бы, самую простую сцену


«Гудбай». ТВ-ролик


Сцена приезда Байдена в аэропорт снималась дольше всего. Было решено снять ее одним кадром. Это потребовало длительной работы с массовкой, которой нужно было двигаться по заранее отрепетированному сценарию.

Смотрите «Гудбай» на ТНТ с 28 октября.

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Секреты перевоплощения, сценарий онлайн и сложные трюки: как снимали сериал «Гудбай» про приезд Байдена в Россию фотографии
Секреты перевоплощения, сценарий онлайн и сложные трюки: как снимали сериал «Гудбай» про приезд Байдена в Россию фотографии
Секреты перевоплощения, сценарий онлайн и сложные трюки: как снимали сериал «Гудбай» про приезд Байдена в Россию фотографии
Секреты перевоплощения, сценарий онлайн и сложные трюки: как снимали сериал «Гудбай» про приезд Байдена в Россию фотографии
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