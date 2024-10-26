Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Топор и шут: каким получилось «Преступления и наказания» в XXI веке

Обзор сериалов >>
26 октября 2024
26 октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска» вышло четыре серии новой экранизации «Преступления и наказания» в постановке Владимира Мирзоева. Необычный график показа – оставшиеся шесть эпизодов покажут только через месяц – продиктован, вероятно, производственными трудностями. Однако такая схема позволит зрителям пройти за время вынужденной паузы все стадии принятия непростого для смотрения проекта и осмыслить его новаторство.

Топор и шут: каким получилось «Преступления и наказания» в XXI веке

Действие сериала разворачивается в Петербурге наших дней. Студент юридического факультета Родион Раскольников (Иван Янковский) снимает скромную комнатку у экзальтированной одинокой дамы (Мария Смольникова) и мается безденежьем пополам с мыслями о ничтожестве. Подслушанный разговор двух прохожих о гадкой и ничтожной старухе, чья смерть бы спасла от долгов сотни жизней, наталкивает его на размышление, что преступление может быть общественным благом. Или этот разговор мерещится ему в горячечном бреду? Раскольников ментально нездоров: за ним постоянно следует альтер эго (Борис Хвошнянский) – хитрый черт, нашептывающий студенту навязчивые мысли и в нужный момент подбрасывающий топор. Впрочем, Черт или Тень ходит не только за ним. Является он и к сестре Раскольникова Дуне (Любовь Аксенова), няне в семье богатого подонка Свидригайлова (Владислав Абашин), и к супруге олигарха Марфе Петровне (Юлия Снигирь), выкупившей мужа из долговой ямы. Чуть только человек задумал что-то нехорошее – Тень тут как тут. Умная, благородная и очень красивая Дуня пытается решить женитьбой на презираемом ею Лужине (Никита Тарасов) сразу две проблемы: избавить семью от нищеты и пресечь домогательства босса. Тем временем по сюжету навстречу Раскольникову движется еще одна героиня – Соня Мармеладова (Алена Михайлова), вынужденная мачехой Катерина Ивановна (Виктория Толстоганова) зарабатывать проституцией. Прежде, конечно, Родион должен успеть познакомиться с отцом Сони (Олег Дуленин), который заливает алкоголем чувство никчемности из-за неспособности прокормить семью.

Читать Мистические приключения москвичей в России: обзор сериала «Топи»
Первую попытку осовременить классику на экране Владимир Мирзоев предпринял в «Борисе Годунове» 2011 года — по стилистике это самая близкая к «ПиН» картина. Режиссер он прежде всего театральный, в кино широкому зрителю известен преимущественно по сериалам «Топи» и «Внутри убийцы». Темой всепоглощающего липкого мрака с привкусом крови, как и мотивами совести, морального выбора, преступлений и наказаний, пронизано всё творчество Мирзоева. Свободно ориентируясь в пространстве русской литературы, новую экранизацию он наполняет фразами Достоевского из других произведений, а Черта вынимает прямиком из «Братьев Карамазовых», тем самым показывая единство писательской вселенной. Демонический трикстер выполняет и важную кинематографическую миссию: он выступает мерилом их психической и нравственной адекватности, а главное — позволяет обойтись режиссеру без закадрового голоса в истории, где треть занимают внутренние монологи.

Топор и шут: каким получилось «Преступления и наказания» в XXI веке

Поразительно, как один из главных русских романов легко переносится в реалии XXI века, состыковываясь без усилий с привычной и понятной нам жизнью. Внешние изменения за прошедшее время не являются существенными, а внутренних, кажется, нет вовсе: в Петербурге всё также пьют в кабаках барах, предпочитают ходить пешком, потому что так быстрее, берут деньги в долг у процентщиц микрозаемщиков. Два героя маются от безволия и никчемности — и оба хотят спасти человечество. Раскольников – ценой мерзкого, но значимого поступка, «преступленьица», на которое он имеет право, Мармеладов – человек чуткий, но не доведший ни одного доброго дела до конца, — путем личного страдания. Жертвенность свойственна и двум ключевым героиням – Дуне и Софье. Особый путь избавления русского человека от внутренних мук подсказывает Черт: неожиданно и вроде бы ни к месту произнося ключевое «Знаешь, почему все так любят войну? Потому что это лекарство от низости».

Читать Преступления и пряности: 20 экранизаций 2024 года, которые будут у всех на слуху
Как кино «Преступление и наказание» сделано довольно скудными средствами: главный визуальный аттракцион связан с изобретательными появлениями Черта рядом с героями. Город, в котором происходит действие, вообще не пришлось декорировать: он такой, какой есть, и эта узнаваемость актуализирует прозу Достоевского. Несовременна разве что лексика, а герои и идеи классика живее всех живых. Напротив, излишне театральная манера актерского существования затрудняет восприятие, хотя в сериале блистательный каст: есть еще Тихон Жизневский в роли друга Раскольникова Разумихина, Владимир Мишуков — следователя Порфирия Порфирьевича, Ёла Санько — старухи-микрокредитчицы. Мир «Преступления и наказания» — сновиденческий трип, через который продирается не только герой Янковского с плохими зубами и безумной полуулыбкой, но и зритель, отважившийся на перепрочтение. В Достоевском ведь как в зеркале – тайна и скорбь нашей души, проклятия прошлого, вечные вопросы и главный на них ответ: не человеку лишать жизни другого человека.

Смотрите сериал «Преступление и наказание» в онлайн-кинотеатре Кинопоиск

«Преступление и наказание». Тизер-трейлер

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Амура», «Эль Русо» и «Подростки в космосе»
Экранизация Atomic Heart, сериал по «Майору Грому» и «Мажор в Дубае»: Кинопоиск анонсировал грядущие проекты
Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне
Тебе не сбежать: Иван Янковский в образе Раскольникова в дебютном тизере-трейлере «Преступления и наказания»
Любовь Аксёнова использовала новые технологии для подготовки к роли в «Преступлении и наказании»
«Бесследно исчезает растерянность»: Юлия Снигирь о переменах после рождения ребёнка
Антоха МС напишет саундтрек к сериалу «Преступление и наказание»
Иван Янковский станет Раскольниковым, Алена Михайлова – Соней Мармеладовой
Поиск по меткам
Екатерина ВизгаловаКинопоискРоссийские сериалыЭкранизация
персоны
Владислав АбашинЛюбовь АксёноваОлег ДуленинТихон ЖизневскийВладимир МирзоевАлёна МихайловаВладимир МишуковЁла СанькоМария СмольниковаЮлия СнигирьНикита ТарасовВиктория ТолстогановаБорис ХвошнянскийИван Янковский
фильмы
Борис ГодуновВнутри убийцыПреступление и наказаниеТопи

фотографии >>
Топор и шут: каким получилось «Преступления и наказания» в XXI веке фотографии
Топор и шут: каким получилось «Преступления и наказания» в XXI веке фотографии
Топор и шут: каким получилось «Преступления и наказания» в XXI веке фотографии
Топор и шут: каким получилось «Преступления и наказания» в XXI веке фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Максим Шпаковский
25 октября трагически погиб актёр Максим Шпаковский.
Игорь Москвитин
24 октября ушёл из жизни режиссёр Игорь Москвитин.
Марина Бойцова
24 октября ушла из жизни актриса Марина Бойцова.
Татьяна Волкова
24 октября ушла из жизни актриса Татьяна Волкова.
Евгений Князев
23 октября ушёл из жизни актёр Евгений Князев.

День рождения >>

Сергей Алдонин
Андрей Гусев
Елена Дудина
Лика Кавжарадзе
Владимир Кашпур
Игорь Масленников
Александр Саюталин
Мария Сёмкина
Полина Сидихина
Дмитрий Ульянов
Ангелика Валлер
Розмари ДеУитт
Джеки Куган
Бернадет Лафон
Ди Даблю Моффетт
Боб Хоскинс
Кэри Элвис
все родившиеся 26 октября >>

Афиша кино >>

Огниво
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2024
Пришелец
Россия, 2024
Встретимся вчера
комедия, мелодрама, научная фантастика
Россия, 2024
Вуду. Шёпот тьмы
фильм ужасов
Великобритания, Ирландия, 2023
Крик. Сезон призраков
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Астрал. Игры призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
На всю катушку
комедия, семейное кино
Словакия, Франция, Чехия, 2024
Охотница за временем
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Великобритания, 2024
Возвращение домой
боевик, военный фильм, драма, триллер
Китай, 2022
Замри
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Кара
мистика, триллер
Германия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram