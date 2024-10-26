Топор и шут: каким получилось «Преступления и наказания» в XXI веке

26 октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска» вышло четыре серии новой экранизации «Преступления и наказания» в постановке Владимира Мирзоева. Необычный график показа – оставшиеся шесть эпизодов покажут только через месяц – продиктован, вероятно, производственными трудностями. Однако такая схема позволит зрителям пройти за время вынужденной паузы все стадии принятия непростого для смотрения проекта и осмыслить его новаторство.
Действие сериала разворачивается в Петербурге наших дней. Студент юридического факультета Родион Раскольников (Иван Янковский
) снимает скромную комнатку у экзальтированной одинокой дамы (Мария Смольникова
) и мается безденежьем пополам с мыслями о ничтожестве. Подслушанный разговор двух прохожих о гадкой и ничтожной старухе, чья смерть бы спасла от долгов сотни жизней, наталкивает его на размышление, что преступление может быть общественным благом. Или этот разговор мерещится ему в горячечном бреду? Раскольников ментально нездоров: за ним постоянно следует альтер эго (Борис Хвошнянский
) – хитрый черт, нашептывающий студенту навязчивые мысли и в нужный момент подбрасывающий топор. Впрочем, Черт или Тень ходит не только за ним. Является он и к сестре Раскольникова Дуне (Любовь Аксенова
), няне в семье богатого подонка Свидригайлова (Владислав Абашин
), и к супруге олигарха Марфе Петровне (Юлия Снигирь
), выкупившей мужа из долговой ямы. Чуть только человек задумал что-то нехорошее – Тень тут как тут. Умная, благородная и очень красивая Дуня пытается решить женитьбой на презираемом ею Лужине (Никита Тарасов
) сразу две проблемы: избавить семью от нищеты и пресечь домогательства босса. Тем временем по сюжету навстречу Раскольникову движется еще одна героиня – Соня Мармеладова (Алена Михайлова
), вынужденная мачехой Катерина Ивановна (Виктория Толстоганова
) зарабатывать проституцией. Прежде, конечно, Родион должен успеть познакомиться с отцом Сони (Олег Дуленин
), который заливает алкоголем чувство никчемности из-за неспособности прокормить семью.
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Мистические приключения москвичей в России: обзор сериала «Топи»
Первую попытку осовременить классику на экране Владимир Мирзоев
предпринял в «Борисе Годунове
» 2011 года — по стилистике это самая близкая к «ПиН» картина. Режиссер он прежде всего театральный, в кино широкому зрителю известен преимущественно по сериалам «Топи
» и «Внутри убийцы
». Темой всепоглощающего липкого мрака с привкусом крови, как и мотивами совести, морального выбора, преступлений и наказаний, пронизано всё творчество Мирзоева. Свободно ориентируясь в пространстве русской литературы, новую экранизацию он наполняет фразами Достоевского из других произведений, а Черта вынимает прямиком из «Братьев Карамазовых», тем самым показывая единство писательской вселенной. Демонический трикстер выполняет и важную кинематографическую миссию: он выступает мерилом их психической и нравственной адекватности, а главное — позволяет обойтись режиссеру без закадрового голоса в истории, где треть занимают внутренние монологи.
Поразительно, как один из главных русских романов легко переносится в реалии XXI века, состыковываясь без усилий с привычной и понятной нам жизнью. Внешние изменения за прошедшее время не являются существенными, а внутренних, кажется, нет вовсе: в Петербурге всё также пьют в
кабаках
барах, предпочитают ходить пешком, потому что так быстрее, берут деньги в долг у
процентщиц
микрозаемщиков. Два героя маются от безволия и никчемности — и оба хотят спасти человечество. Раскольников – ценой мерзкого, но значимого поступка, «преступленьица», на которое он имеет право, Мармеладов – человек чуткий, но не доведший ни одного доброго дела до конца, — путем личного страдания. Жертвенность свойственна и двум ключевым героиням – Дуне и Софье. Особый путь избавления русского человека от внутренних мук подсказывает Черт: неожиданно и вроде бы ни к месту произнося ключевое «Знаешь, почему все так любят войну? Потому что это лекарство от низости
».
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Преступления и пряности: 20 экранизаций 2024 года, которые будут у всех на слуху
Как кино «Преступление и наказание» сделано довольно скудными средствами: главный визуальный аттракцион связан с изобретательными появлениями Черта рядом с героями. Город, в котором происходит действие, вообще не пришлось декорировать: он такой, какой есть, и эта узнаваемость актуализирует прозу Достоевского. Несовременна разве что лексика, а герои и идеи классика живее всех живых. Напротив, излишне театральная манера актерского существования затрудняет восприятие, хотя в сериале блистательный каст: есть еще Тихон Жизневский
в роли друга Раскольникова Разумихина, Владимир Мишуков
— следователя Порфирия Порфирьевича, Ёла Санько
— старухи-микрокредитчицы. Мир «Преступления и наказания» — сновиденческий трип, через который продирается не только герой Янковского с плохими зубами и безумной полуулыбкой, но и зритель, отважившийся на перепрочтение. В Достоевском ведь как в зеркале – тайна и скорбь нашей души, проклятия прошлого, вечные вопросы и главный на них ответ: не человеку лишать жизни другого человека.
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«Преступление и наказание». Тизер-трейлер
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