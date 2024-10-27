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«Жила была семья маньяков»: Зрители предсказывают финал «Трассы»

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27 октября 2024

31 октября в онлайн-кинотеатре Okko покажут последнюю серию криминального триллера «Трасса», количество комментариев к которому на форуме Кино-Театра.Ру перевалил уже за 2 тысячи. Зрители традиционно ищут нестыковки, критикуют за небрежность, предлагают интересные, иногда очень точные, иногда безумные трактовки происходящего, проводя собственные расследование, опирающиеся на их жизненный опыт и знания отечественных сериалов. Помня о самом популярном сериале последних лет «Невском», не отвергают даже версии воскрешения уже умерших персонажей, и приводят в качестве аргументов множество других проектов, в том числе только что вышедший на том же Okko сериал «Лихие». Независимо от качества «Трассы», мы наблюдали, как в обсуждении поднимались серьезные морально-этические вопросы о преступлениях на сексуальной почве, травмах прошлого, родительской ответственности. И в преддверии финала собрали самые занятные и содержательные комментарии, показывающие общее отношение аудитории к резонансному проекту.

«Жила была семья маньяков»: Зрители предсказывают финал «Трассы»

Танюша Иванова: Вообще, конечно, столько вопросов остается, и думаю, что ответов мы не получим. Сериал очень интересный, но начинаешь обдумывать и куча неувязок, у меня появилось разочарование

Tuti56: Почти все герои неприятны. Больше половины с травмами из детства. Из выживших жаль больше всего детей Эльвиры и Виту. В этом городе ничего хорошего их не ждёт, либо такое же моральное разложение, либо психологические проблемы.

Pelosik: И мы такие же были в юности. И ничего. Главное, не надо никого начинать пырять ножом. Не тусить с наркоманами. Не ходить ночью/вечером в парках. Не ходить в заброшенные дома, подвалы и тп. К дальнобойщикам на стоянки. Вот там уже ситуация для реального изнасилования и криминала создается. И разозлившийся пьяный мужчина, даже нормальный, может быть очень опасен.

Елена_Москва: Вполне реалистично, тем более чем дальше от Москвы, тем страшнее...

Шиповник: Этот сериал не смотрю, но мне периодически попадается информация в интернете, что его хотят запретить за рекламу педофилии и детской проституции. Что значит «запретить» в нынешнее время. Это удалить со всех ресурсов, чтобы нельзя было даже по VPN посмотреть. Вот тогда будет действенно.

Wumpscut: Почему-то не покидает мысль, что смотрю современный кавер на сериал «Станица», только более реалистичный и тяжелее. Пожалуй, 9.5 из 10!

«Жила была семья маньяков»: Зрители предсказывают финал «Трассы»

Пищеблок: Жаль. Такой хороший триллер можно было замутить. Скорее всего будет какой-то небольшой сюжетный поворот, но по сути тут все угадали сценарий с третьей серии. Но пытались придумывать альтернативные версии. Что было и интереснее, и логичнее.

TanaS: Если бы это был испанский сериал, то и вопросов бы не возникало, а вдруг у них так на самом деле. Но когда нам показывают, что в 2022 году воспитанница детского дома голодная, и просит подругу «сходить в город», заработать денег на еду, сами знаете, чем, у меня поднимается внутренний протест. Зачем такое вранье? В каждом детском доме своя столовая, повар, медсестра, составляющая меню, денег немеряно, спонсоры.

Й: Кстати забываю сказать спасибо сценаристам, что не стали уподобляться куче других сериалов, где все герои из нашего региона фрикативно гхэкают, как Горбачев) У нас это редкость, если что.

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Grace1: Мда, сериал оказался неудачным, мой плюс поставлен зря, похоже. Сама идея, что проститутка стала судьей – уже ерунда, но я закрывала на это глаза, как и на удочеренного ребенка от насильника. Остальное сильно разочаровало.

Юлия Соловьева: То самое чувство, когда подозревал то одного, то другого, а виноваты внезапно все оказались) Что-то прям не готова я была к такому развитию событий. Но думаю десятая серия или удивит, или расстроит.

«Жила была семья маньяков»: Зрители предсказывают финал «Трассы»

ИринаГорчиха: Сценарист создал достойную и интересную работу, никакой чуши здесь нет. Сериальный мир может быть отличен от реального, чай, не документалка.

Евгения Евгения Евгения (Москва): Сценаристы и режиссёры работают на нас, на зрителя. Есть зрители непритязательные, им всё нравится, «чай, не документалка». У вас скоро в сериалах беременными 2 месяца ходить будут, а почему бы и нет, не документалка же. А есть зритель с логикой, пытливым умом и здравым смыслом. Вот таким зрителям такая халтура не нравится.

Tofsla: у меня личное ощущение, что характер сериала поменялся с «уходом» Михалковой. Пока присутствовала ее героиня, было стройно, логично и умно. Потом пошли провисания и вопросы. Как будто случился форс-мажор и стали переписывать сценарий. Отсюда и много незакрытых линий.

Santonica: Большая часть сериального времени после убийства героини Михалковой заполнена филлерами, а это обычно показатель, что основного материала катастрофически мало для хронометража. Все эти добавления и разъяснения, к тому же сделанные довольно несвязно, понизили качество сериала.Не говоря уже о том, что многие показанные подробности вызывали недоумение.

Флорина: Как тут не разочароваться... Накручивали, конструировали, нагнетали, надували большущий мыльный пузырь, а он, похоже, лопается.

«Жила была семья маньяков»: Зрители предсказывают финал «Трассы»

ОльгаВК: Все очень предсказуемо, но показано все здорово, очень добротный сериал. Молодцы наши, кто ещё снимает достойные фильмы типа «Хрустального», «Сильной женщины» и вот этого сериала. Всё-таки наш синематограф ещё пока трепыхается в хорошую сторону, очень приятно это осознавать.

Santonica: Ни один GPT не способен генерировать столько лютой дичи). В любой сценарной школе за такой сценарий давно бы выгнали изучать матчасть, прежде чем начинать фантазировать на тему криминальных бизнесов. А то начинали как триллер, а закончили фарсом. Даже досматривать бессмысленно.

Perrin: Совсем плохо сделали. Жила была семья маньяков. Бабушка маньяк, папа маньяк, мама маньяк и решили дочку привлечь к общему делу…
Абс: А бабушка зачем вообще в этой истории?

Анна Куркова: Как иронично подобное читать, учитывая, что вчера также в Окко стал выходить сериал Быкова «Лихие», в котором отец, став киллером в криминальной группировке, взял в сообщники своего 12-летнего сына. И это по реальным событиям в Хабаровске в ОПГ «Общак», так что, отвыкайте от «нас приучили», жизнь не такая однообразная и предсказуемая, как вы думаете.

Leena: Сценаристам не вытянуть этот цирк в 10 серии, не верю! Там кто-то список вопросов писал сценаристам, его бы продолжить. Разочарование, есть надежда что вытянут, но это чудеса будут! Нелогичность, вопросы и банда невменяшек.

«Жила была семья маньяков»: Зрители предсказывают финал «Трассы»

Santonica: ...Про то, как этой банде невменяшек удавалось так долго участвовать в «бизнесе», умолчат.

Tatkastar: Очень хочется, чтобы 10 серия была подинамичнее. Но честно говоря, очень трудно себе представить, как в последней серии будет разоблачение, покажут толпу антигероев злодеев. Огорчил очень финал с Витей. При всей его осторожности так подставить свое пузо под нож. Нелепая смерть.

Анна Курова: Это компания «Среда», которая на моей памяти в трех разных сериалах воскрешала, казалось бы, убитых героев, ещё и в двух из трех сценаристом также был Маловичко, так что, этого вполне можно снова ожидать.

Чувик: Удивила надпись в конце анонса 10 серии, типа заключительная серия СЕЗОНА, после таких косяков еще и второй сезон попытаются показать?!

Oksana Purman: Последняя серия раскроет главного злодея. Только бы не разочароваться в тупом финале. Как это часто бывает в российских детективных сериалах.

Nastya_1110 (Алматы): Жесть.... нет слов, чтобы передать всю БОЛЬ! Как жить?! ШЕДЕВР!

Смотрите сериал «Трасса» в онлайн-кинотеатре Okko

«Трасса»
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