Изнанка шоу-бизнеса, скандальная правда и провокационная тема: зачем смотреть сериал «Дайте шоу»

В онлайн-кинотеатре Иви 1 ноября выходит провокационный сериал «Дайте шоу» с Милошем Биковичем в роли известного артиста, которого обвиняют в изнасиловании молодой певицы – только не в зале суда, а в студии ток-шоу с громким названием «Правда». Рассказываем, почему стоит обратить внимание на этот проект, снятый бывшими работниками телевидения.
Смена имиджа Милоша Биковича
После случившегося десять лет назад дебюта в фильме Никиты Михалкова
«Солнечный удар
» сербский актер Милош Бикович стал настоящей звездой российского кино, в котором ему часто доставалась роль мажоров, иронично доведенная до предела в кассовом «Холопе
» и его продолжении
. Впрочем, и в эстраду, правда, советскую актер уже погружался в сериале «Магомаев
». Кирилл Артемьев, которого Бикович сыграл в «Дайте шоу» – собирательный образ современного российского исполнителя. Для этой роли Бикович стал блондином и даже записал свой первый трек «Танцуешь со мной». Но это было необходимо лишь для сериала, по сюжету которого именно за эту песню Кирилл Артемьев получает «Золотой граммофон». Музыкальную карьеру сам Бикович продолжать не планирует, да и за время съемок научился проводить параллели между своим персонажем и собой. «В Кирилле есть чуть-чуть от меня, немного от воображаемого меня, что-то от деятелей шоу-бизнеса и других людей, которых я когда-то встречал, но больше всего в этом персонаже — из воображения, которое вдохновляется жизнью. Этот проект многослойный, о чем он — должен ответить сам зритель. Для меня это не просто история о провокации и большом скандале, это скорее драма, причем с глубоким смыслом. Она о том, что порой, чтобы стать лучше, нужно осознать, что ты на самом дне, и осознав, что ты в этой яме — раскаяться и начать путь к себе лучшему
», – говорит Бикович.
Молодые актеры – Олег Савостюк и Анастасия Красовская
Свой путь в «Дайте шоу» проходят и молодые герои в исполнении Олега Савостюка
и Анастасии Красовской
, которые и становятся главными в сериале. Савостюк, до этого успевший сняться в «Снегире
» Бориса Хлебникова
, играет Пашу, который приехал в Москву за своей девушкой Верой в исполнении Красовской. Последняя мечтает стать известной певицей, но пока поет в караоке, а Паша в попытках доказать своей бывшей, что хоть чего-то стоит, устраивается работать на телевидение – стажером на скандальное шоу «Правда», которое переживает не лучшие времена: рейтинги падают, сотрудники под угрозой увольнения. И если в любви Паше пока не очень везет, то в работе улыбается удача – как раз в виде известного певца Артемьева, который по дороге на вручение «Золотого граммофона» устраивает пьяный дебош и буквально носится голым по улице. Паша, даром что еще стажер, но хваткой для «Правды» обладает отменной, поэтому начинает следить за певцом в поисках еще больших сенсаций. И они не за горами – после очередного загула Артемьева герои оказываются в студии скандальной «Правды», новый выпуск которой посвящен обвинению певца в изнасиловании Веры. «Во время подготовки к роли Веры я смотрела очень много ток-шоу. Но все равно, когда ты оказываешься на диване участника, и тебя поливают так, как это происходит в реальных телестудиях, никакая подготовка не помогает. Я как будто пережила эту публичную порку вместе с Верой
», – рассказывает Красовская.
Реалистичный мир телевидения
«Дайте шоу» придуман и снят людьми, которые сами работали на популярных телевизионных проектах – режиссером и сценаристом Дмитрием Литвиненко
и его соавтором Юлией Савенковой
. Ливиненко причем не только был в съемочной группе ток-шоу, но и снимал клипы, например, для Николая Баскова
, так что отлично знает закулисье и отечественного телевидения, и шоу-бизнеса. В качестве режиссера кино Литвиненко дебютировал в сериале «Совершенно летние
», а затем снимал эпизоды для «Нины
» – оба проекта были созданы под художественным руководством Жоры Крыжовникова
, а на «Дайте шоу» одним из продюсеров стал Андрей Золотарев
, работавший с Крыжовниковым на «Слове пацана
». Тем не менее «Дайте шоу» точно можно назвать первым самостоятельным и точно шоураннерским проектом Литвиненко, который решил честно показать изнанку телевизионных съемок. Более того, многие сцены сериала снимались по принципам ток-шоу. Все, что происходит в студии «Правды», было создано по заветам телевидения – с одним дублем на почти полчаса и десятками камер, которые отслеживают реакцию каждого персонажа.
Камео звезд шоу-бизнеса
В сценах с музыкальным закулисьем появятся Николай Басков, Алсу
и Дима Билан, а на ток-шоу «Правда» в качестве экспертов выступят завсегдатаи телеэфиров Отар Кушанашвили
,Никита Джигурда
, Анна Калашникова
, Диана Шурыгина и Александр Добровинский
. Ведущим «Правды», чья студия тоже отсылает к довольно узнаваемому ток-шоу, стал герой Игоря Верника
. «Работа автора и ведущего ток-шоу всегда находится как бы между двух человеческих полюсов: с одной стороны, им движет искреннее желание докопаться до правды, до истины, с другой — все усилия брошены в топку зрительского рейтинга. Зритель привыкает, что его часто и много кормят, его аппетит растет и утолять его нужно громкими сенсациями. Это делает работу автора и ведущего циничной, переламывает его человеческую природу. В этих двух гранях живет мой герой Леонид Шереметьев — он "кормит" зрителя и сам становится кормом для него. Эта работа и этот бесконечный бег в колесе, они сжирают его: он теряет себя, свое личное пространство, отношения с женщиной. Здесь в нем включается механизм мужского эго — отомстить за свою неудавшуюся любовь и за свою проигранную жизнь
», — делится Игорь Верник.
Провокационные темы и поиск правды
«Дайте шоу» первым в российских сериалах говорит об изнанке современного телевидения и шоу-бизнеса, даже не пытаясь увести историю в иронию и сарказм, как было, например, в «Мылодраме
». Проект Литвиненко подкупает своим реализмом и той самой правдой – не жизни, а ее телевизионной оболочки, провоцирующей дискуссии о том, что все не так однозначно, а в любой страшной истории есть «сама виновата». «Дайте шоу» хоть и прикрывается формой телевизионных «скандалов, интриг и расследований», но и, как те самые рейтинговые телепроекты, фиксирует ужасающую обыденность непридуманных героев, идущих наперекор обществу и вдруг выносящих сор из избы. Не на потеху соседей или шире – публики, которая этого и жаждет, а как фиксацию времени и царящих в нем общественных нравов и осуждений.
Смотрите сериал «Дайте шоу» в онлайн-кинотеатрах Иви с 1 ноября.
«Дайте шоу»
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