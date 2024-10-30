Изнанка шоу-бизнеса, скандальная правда и провокационная тема: зачем смотреть сериал «Дайте шоу»

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На забег у актёра ушло более четырёх часов

Колин Фаррелл пробежал марафон, чтобы собрать деньги в поддержку «людей-бабочек»

«Календарь ма(й)я»: Самый длинный месяц в году

Комедия изменчивых положений – с Романом Маякиным в роли примерного семьянина

«Право на лево»: Когда Конников борозды не портит

Известный актер — о фильме «Вечная зима», внутренней трогательности своего персонажа и доверии к дебютантам

Александр Робак: «Когда я прочитал сценарий, я был поражен — это мое детство»

Интервью

Гарик Петросян: «До какой бы высоты ты ни поднялся, падать очень больно»

Режиссер фильма «Право на лево» – о работе с постоянными актерами, ревности Сарика Андреасяна и семье, которая поддерживает во всем