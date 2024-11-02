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«Убийства в одном здании-4»: каким получился самый кинематографичный сезон популярного детектива

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2 ноября 2024
На этой неделе завершился четвертый сезон «Убийств в одном здании» – удивительного проекта, три года назад вернувшего современным стримингам моду на классические детективы, приправив их подкастом и трио разновозрастных звезд в лице Стива Мартина (он же шоураннер проекта), Мартина Шорта и Селены Гомес. Еще не дойдя до финала, сериал был продолжен на пятый сезон. Так же было и с предыдущими. А это означает, что формат «Убийств в одном здании» продолжает пользоваться популярностью. Рассказываем, почему.

«Убийства в одном здании-4»: каким получился самый кинематографичный сезон популярного детектива

«Убийства в одном здании» поначалу отчаянно пародируют комедию про неудачников, для которых в кои-то веки появилось хоть какое-то дело, однако постепенно сериал превращается в действительно недурной классический детектив, где в финале каждого эпизода появляются новые подозреваемые, а сами главные герои обрастают тайнами, очевидно, играющими существенную роль в раскрытии преступления. Авторы при этом не забывают про иронию, спасающую не только собственно детективный сюжет, но и социальный подтекст – все-таки не зря основное действие происходит в высотке в Верхнем Вест-Сайде. И держат интригу, кстати, до финальной серии, что нечасто бывает даже в случае с «серьезными» детективными сериалами.

Проект был придуман создателем «Лохматого спецназа» Джоном Хоффманом и артистом Стивом Мартином, тем самым инспектором Клюзо из «Розовой пантеры», который долго не появлялся в главных ролях. В «Убийствах» Мартин, кстати, иронизирует над своей карьерой – играет актера, которого узнают на улице случайные прохожие с репликой «А, вы же тот самый», но не могут даже вспомнить название фильма. От лоска прошлой карьеры герою Мартина – мистеру Чарльзу-Хейдену Сэвиджу – осталась квартира в фешенебельном ЖК «Аркония», расположенном в престижном Верхнем Вест-Сайде. Однажды в лифте Сэвидж встречается со своим давним соседом Оливером Патнэмом (Мартин Шорт), отметившимся в далеком прошлом парой бродвейских постановок, а сейчас едва сводящим концы с концами, и с молоденькой Мэйбл (Селена Гомес), которая, как выясняется, лишь приглядывает за роскошным апартаментами своей тети, и совершенно не обращающим внимания на соседей Тимом Коно (Джулиан Сихи). Буквально через час после этой поездки в лифте в «Арконии» срабатывает сигнал пожарной тревоги, и все здание эвакуируется. Троица из лифта оказывается в соседнем кафе, а Тима Коно находят мертвым в собственной квартире. Копы уверены, что это самоубийство, но Сэвидж, Патнэм и Мэйбл – поклонники криминальных подкастов – считают, что все не так просто, как кажется на первый взгляд.

«Убийства в одном здании-4»: каким получился самый кинематографичный сезон популярного детектива

Так начинается только первый сезон «Убийств в одном здании», на который, казалось бы, большие боссы особо и не делали ставок. Но после огромного интереса зрителей проект продолжается на последующие сезоны, каждый из которых иронизирует не только над классическим детективом, но и в целом над разными видами искусства. Музыка, телевидение, театр с его бродвейскими мюзиклами и сплетенными в их контексте интригами – все эти ипостаси в сатирическом ключе высмеивались в «Убийствах в одном здании», где главным всегда был не убийца, которого подчас было нелегко отгадать, а именно что атмосфера, царящая вокруг загадочных смертей.

Четвертый сезон делает изобразительный ряд отдельным персонажем новой истории – о смерти дублерши Сэвиджа, всегда жизнерадостной Сазз (Эми Райан). Начинается всё с Серджио Леоне с его «Однажды на Диком Западе». Классический вестерн приводит героев Мартина, Шорта и Гомес из Нью-Йорка в Голливуд, где не только умеют доподлинно изображать в декорациях Нью-Йорк и отдельно взятую «Арконию», но и героев подкаста, которых играют Зак Галифианакис (Оливер), Юджин Леви (Чарльз) и Ева Лонгория (Мэйбл). Артисты, воплощающие голоса популярного подкаста, создателям поначалу особо не нравятся. Пока они не понимают, что «Убийства в одном здании» именно в этом сезоне и во всех смыслах должны задвоиться – все-таки непонятно, Сазз погибла, потому что она Сазз или потому что она дублерша – Чарльза? Связь между гордостью и предубежденческой карьерой очень тонкая, и четвертый сезон проверяет на прочность именно ею. Особенно в случае с Евой Лонгорией, всегда готовой украсть у Селены Гомес сериал на себя.

«Убийства в одном здании-4»: каким получился самый кинематографичный сезон популярного детектива

Отличительная черта «каждого сезона «Убийств в одном здании» – совершенно новый жанр визуализации по сути банального детектива с кучей подозреваемых, которые в конце должны собраться в одной комнате. Четвертый сезон оказывается самым кинематографическим из всех. Не только потому, что часть действия происходит в Голливуде со вполне понятными даже для нашей киноиндустрии сценарными мотивами и продюсерскими действиями, но и потому, что по итогу четвертый сезон сводится для шоураннера и одного из главных актеров Стива Мартина с прощанием со своим дублером и отчасти самим собой – смертью Голливуда, каким его знали когда-то, но сохранением его праха в банке до лучших времен. Неплохо бы его рассеять – но это уже в следующем сезоне.

«Убийства в одном здании». 4 сезон. Трейлер на английском языке

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«Убийства в одном здании-4»: каким получился самый кинематографичный сезон популярного детектива фотографии
«Убийства в одном здании-4»: каким получился самый кинематографичный сезон популярного детектива фотографии
«Убийства в одном здании-4»: каким получился самый кинематографичный сезон популярного детектива фотографии
«Убийства в одном здании-4»: каким получился самый кинематографичный сезон популярного детектива фотографии
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