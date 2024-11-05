«Столыпин»: Бомба для председателя

5 ноября в эфире телеканала «Россия-1», вслед за онлайн-премьерой на платформе «Смотрим», стартует «Столыпин» — новый исторический сериал Алексея Андрианова («Годунов», «Грозный»), посвященный, что ясно из названия, биографии главы МВД и председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина. Личность для восприятия отечественной истории краеугольная, отношение к ней — наилучший маркер политических предпочтений. Реформатор и вешатель в одном лице, Столыпин давно нуждается в многогранном байопике, но создателям сериала его персона интересна не сама по себе, а в качестве повода поговорить об истоках и последствиях революционного террора.
В Российской империи начала XX века министр внутренних дел — должность расстрельная, в прямом и переносном смысле. Одного застрелили в собственном кабинете, другого убило бомбой на улице, третьего (ему, выходит, повезло сильнее всех) просто отправили на пенсию из-за поразительной профнепригодности. Тем временем, взорванной революцией 1905 года стране крепкий силовик просто необходим: творится политический хаос, города наводнены подпольными революционными группами, а наспех сколоченная Государственная дума парализована бездельными дискуссиями. Странное время, когда чиновники просто не хотели занимать высокие посты — себе дороже связываться с крикливыми депутатами и, тем более, самолично подписываться под своим смертным приговором. Только Петр Столыпин (Александр Устюгов
), бывший саратовский губернатор, восстановивший порядок в вверенном ему мятежном регионе, на роль кризисного менеджера и подходит — потому что человек чести, за Родину болеет сердцем и готов рисковать. Довольно быстро он станет не только главой ведомства, но и председателем Совета министров — главным человеком в стране, если не считать царя. Впрочем, Николая II из местного сценарного уравнения сразу можно вычеркивать — в «Столыпине» последний император не появляется, чтобы не смущать зрителя трагизмом своей биографии. Тут и без него страстей хватает.
Дел у нового российского премьера множество: от глобальной аграрной реформы, должной решить буксующий крестьянский вопрос, до обеспечения внутренней стабильности государства. Выходит, спектр как раз от «столыпинского вагона» до «столыпинского галстука». На материале такой карьеры можно было бы завернуть политический триллер ничем не хуже «Карточного домика
», но создатели «Столыпина» смотрят совсем в другую сторону. Основное внимание сценаристов уделено не заглавному герою, а группировке эсеров-максималистов, которая скрипя зубами готовит свежеиспеченному чиновнику казнь. В составе боевой ячейки харизматичный мерзавец-декадент Михаил Соколов (Павел Попов
), дочь богатого помещика Наталья Климова (Стася Милославская
), бывшая учительница из глубинки Надежда Терентьева (Дарья Коныжева
). Все это реальные исторические личности, плюс в компанию вписан врач-недоучка Любомиров — главная мечущаяся душа сериала. Мрачный студент в исполнении Юрия Насонова
(ранее он сыграл одуревшего от безнаказанности мажора в фильме «Майор Гром: Чумной доктор
» — очень похожем на «Столыпина» идеологическими установками) ненавидит министра и желает ему смерти. Но в то же время нежно влюблен в его дочь Марию (Екатерина Чаннова
), да и в целом не разделяет принятую сообщниками концепцию тотального террора. А еще он тайно информирует о планах соратников царскую охранку — в общем, персонаж, которому с самого начала сценарием отписаны нравственные страдания.
Сериал Алексея Андрианова выбивается из общего ряда «царских драм» ВГТРК. Хотя бы тем, что Столыпин здесь предстает не классическим героем, а всего лишь целью, за которой (до поры) безуспешно охотятся русские Оводы. На протяжении шести эпизодов компания эсеров строит козни, пытаясь премьера извести — и каждый раз что-то идет не так. Взрыв в резиденции уносит жизни нескольких десятков человек, но сам Столыпин выходит из кромешного ада без единой царапины. Оказавшись лицом к лицу с врагом революции, Любомиров не смеет направить в его сторону револьвер — малодушничает или же внезапно разглядел в Столыпине живого человека? Одно покушение за другим проваливается по сверхъестественным причинам: эсеры истерят, бегут из России в Европу (с некоторой издевкой упоминается швейцарский курорт Давос — уж не шутка ли это над известным экономическим форумом?), бесславно гибнут один за другим, так и не достигнув цели. А Столыпин планомерно, будто и не замечая творящейся вокруг кровавой бани, гнет свою линию с великим переселением крестьян, запускает с детьми воздушного змея, страстно препирается с парламентариями... Но эту пастораль уже готовится разрушить как-то невзначай появившийся юрист Богров (Илья Дель
) — не определившийся с политическими убеждениями невротик, измеряющий время жизни числом съеденных котлет. И именно ему — идеологически и психически нестабильному, вряд ли всерьез радеющему за идеалы революции, предстоит закончить то, что не смогли сделать профессиональные максималисты с динамитом.
Это, конечно, широкой души художественное допущение. «Столыпин» превращает министра в бронзовый памятник, которому запрещено сомневаться и тем более — ошибаться. Противостоят ему, напротив, мечущиеся, циничные эсеры. Такое противопоставление не Добра и Зла даже, но здравомыслящей консервативности и импульсивного либерализма, вполне имеет право на существование (тем более на федеральном канале) — но в том лишь случае, когда общество зрителей достигло консенсуса в оценке исторической личности. Со времен «Невыученных уроков
» — наивно-романтического жития Столыпина от Юрия Кузина
— прошло без малого 18 лет, но полярность отношения к царскому министру никуда не исчезла. Одни считают его последним великим государственником царской эпохи, «русским Бисмарком». Вспоминают его легендарную максиму «Им нужны великие потрясения — нам нужна Великая Россия»
. Противники, коих тоже немало, вряд ли простят «первому русскому фашисту» успокоение страны виселицами. Такой разброс мнений кричит о необходимости превратить Столыпина в сложного телевизионного антигероя со «своей правдой» — на манер Льва Троцкого
. Но что-то такому повороту событий мешает, удерживая «Столыпина» строго в рамках прямолинейной драмы о противостоянии порядка и безумства. В красивом, ничего не скажешь, обрамлении из футуристов и эполет.
Сериал «Столыпин» смотрите на платформе «Смотрим», а также на телеканале «Россия-1» с 5 ноября.
«Столыпин»
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