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«Последний богатырь. Наследие»: Белогорье, которое мы потеряли

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8 ноября 2024
Сразу после Дня революции в онлайн-кинотеатрах завершился показ сериала «Последний богатырь. Наследие» – спин-оффа самой первой и успешной отечественной семейной франшизы, основанной на русских сказках, мода на которые в последние годы только усилилась. Сериальное продолжение «Последнего богатыря» тоже устраивает своего рода революцию, иронично цитируя зарубежных «Мстителей», «Матрицу» и «Властелина колец», не уходя в державный лубок, что порой свойственно нынешним полнометражным сказкам. Но главное, что «Последний богатырь. Наследие» впервые для массового семейного материала выводит на первый план детские травмы, влияющие на сотворение мира, пусть и в отдельно взятом государстве.

«Последний богатырь. Наследие»: Белогорье, которое мы потеряли

После «Посланника тьмы» в Белогорье наступили лучшие времена. Народ счастлив, что теперь у них есть не только мудрый правитель Белогор (Владислав Ветров), но и давно остепенившийся после пребывания в современной Москве богатырь Иван Ильич Муромец (Виктор Хориняк) вместе с Василисой (Александра Урсуляк). Муромцы, к тому же, успешно родили и воспитали дочерей – старшую, истинную богатыршу Марью (Арина Рожкова) и младшую, начинающую колдунью Софью (Эвелина Мазурина), которую только учит, пока не очень успешно, своим знахарским делам Баба Яга (Елена Яковлева), да чудо-зеркальце, из которого дает порой непрошенные советы Татьяна Догилева.

Смотреть онлайн Фильм «Последний богатырь» (2017)
Нежданный визит могущественного колдуна Северина (Александр Устюгов) вносит в эту размеренную жизнь сумятицу. Полувековой юбилей Ивана омрачается очередным вторжением, и теперь, чтобы спасти Белогорье и всю семью Софье нужно отправиться в современную Москву, чтобы найти молодого Ивана, а Марье – вместе с Финистом (Кирилл Зайцев), в которого она безответно влюблена, Бабой Ягой и Колобком (Гарик Харламов), решить вопросики на сказочной земле, повстречавшись в том числе и с другими волшебными персонажами.

«Последний богатырь. Наследие»: Белогорье, которое мы потеряли

Впрочем, это только начало истории. «Последний богатырь. Наследие» выходит далеко за рамки полнометражной франшизы, которая подкупала, в основном, противопоставлением сказочного и реального миров. Эту линию сериал, режиссером которого выступил Антон Маслов, снимавший первый сезон опять же семейных «Вампиров средней полосы», держит мастерски. Причем в «Наследии» разговор на эту тему становится более объемным и даже сюжетообразующим. Если в полном метре сказке-ложь противопоставлялись не всегда смешные шутки про телефоны, туалетную бумагу, замедленную «Почту России» и горящий шоу-бизнес, то в сериале комедия современных положений сведена практически к нулю. Здесь важнее становится метафизическое и психологическое противостояние усвоенных с детства тропов и реальной жизни, которая в Белогорье неожиданно есть.

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«Наследие» использует сказочную декорацию в прямом и переносном смыслах. Площадка с расписными теремками и главной улицей с рынком – здесь лишь иллюзия яркой и мирной жизни. Белогорья, которое мы все не только потеряли, но и никогда и не могли обрести. Рая без страха и упрека, на который наступает реальная, далеко не сказочная жизнь, где есть не просто мифические злодеи, а где зло порой прячется внутри нас или тех, кто нас окружает.

«Последний богатырь. Наследие»: Белогорье, которое мы потеряли

Создатели сериала уверенно используют кинематографический бэкграунд поколения родителей и детей. Открыто цитируют «Мстителей», иронизируют над «Властелином колец», в кадрах с мечом, конечно, не забывают про «Звездные войны», но больше всего выходят в «Матрицу», которую в одной из последних серий пытаются объяснить за счет игры в «крокодила». И дело, конечно, не в синей и красной таблетках, которые теперь в российском кино, наверное, тоже уже не покажешь – мало ли, за какую пропаганду примут. Так что «Матрица» в данном случае постепенно визуализируется в Гарри Поттера не только в сюжете, но и в цветокоррекции финальных серий, явно отсылающих к «Дарам смерти».

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«Наследие» рисует новый, но не всегда дивный мир – не утопию, а тот, каким он видится в подростковом возрасте, как главным героиням сериала. В этом «Последнем богатыре», что еще большой плюс, на первый план выходят молодые девчонки в исполнении Арины Рожковой и Эвелины Мазуриной, настоящие – со всеми причитающимися комплексами и страхами по поводу взрослой жизни. Они справляются с взрослением по-разному, но каждая из них в какой-то момент понимает, что это далеко не сказочный путь. Розовые очки, надетые для осознания мира во всем мире, тут точно не помогают.

«Последний богатырь. Наследие»: Белогорье, которое мы потеряли

Несмотря на сказочный антураж, «Последний богатырь. Наследие» – едва ли не самый реалистичный отечественный сериал текущего времени или нашего тотального безвременья. Где мечты о мире рушатся из-за недолюбленных детей, где травмы прошлого непосредственно влияют на будущее, и где две простые девочки, пусть и с богатырским замахом, способны все-таки из сказки сделать быль. Но последнее, наверное, уже из области фантастики.

Смотрите сериал «Последний богатырь. Наследие» в онлайн-кинотеатрах.

«Последний богатырь. Наследие»

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обсуждение >>
№ 1
Маховецкий   8.11.2024 - 16:25
Кто-то хоббитов перечитал вместо книг по истории. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Последний богатырь. Наследие»: Белогорье, которое мы потеряли фотографии
«Последний богатырь. Наследие»: Белогорье, которое мы потеряли фотографии
«Последний богатырь. Наследие»: Белогорье, которое мы потеряли фотографии
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