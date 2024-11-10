«Макрон»: Любви все возрасты покорны

С 11 ноября на ТНТ начинается показ сериала «Макрон» — режиссерского дебюта сценаристки «Сладкой жизни» и «Бихэппи» Ирины Аркадьевой. Провокационной, уже одним своим названием, комедии, в которой парень знакомит свою девушку с родителями – а она им ровесница. Главные роли исполнили Алексей Лукин, Марина Александрова, Михаил Трухин, Ольга Медынич и Александр Робак.
Андрей (Лукин) едет в родной провинциальный город на юбилей мамы (Медынич). Не один, а в компании своей возлюбленной, а по совместительству начальницы – но никакого харрасмента, только высокие и искренние чувства – Вики (Александрова). Казалось бы, идеальный повод для знакомства, если бы ни один нюанс – девушка почти вдвое старше парня, то есть по большому счету годится ему в матери. Пара настроена решительно, в конце концов Андрей уже давно не ребенок, а состоявшийся столичный житель. Но только войдя в родную калитку, у которой тут же хлопочут мама с папой (Трухин), герой пасует – и умалчивает о своих отношениях, убеждая родню, что Вика в городе по делам (она занимается арт-бизнесом), а он, как ее помощник, сопровождает руководителя в командировке, совмещая полезную работу с приятным визитом в отчий дом.
Маму, впрочем, не обманешь – она довольно быстро узнает горькую правду, а вот мужская часть семьи, к которой можно причислить не только отца, но и его лучшего друга и соседа (Робак), чуть дольше будет пребывать в сладком неведении. И строить свои планы на Вику – например, склонять ее проинвестировать в убыточную лесопилку. Андрея же сосед, совсем как в детстве, будет сватать своей непутевой дочери (Дарья Пицик
), влюбленной в него и не подозревающей, что это сердце уже занято.
Актеров в «Макроне» хочется назвать не составом, а механизмом, отлаженным и «смазанным» блестящими диалогами и харизмой каждого отдельного взятого персонажа и исполнителя. Лучезарный Алексей Лукин в каком-то смысле в новой для себя роли – в меру инфантильный, но уже не подросток, который проходит период сепарации. Запоздалой, что неудивительно, стоит один раз взглянуть на маму – Ольге Медынич, как никому, удаются роли властных героинь, с долей стервозности и деспотичности. В противовес – типичный батя Михаила Трухина, расхаживающий не к месту в «семейниках» и мнящий себя бизнесменом. Рядом – сельский ловелас Александра Робака, суровый, но романтичный, в поисках любви и жизни за пределами лесопилки. И его разбитная дочка, подкупающая непосредственностью и умением находить приключения на пятую точку. Одним словом, ансамбль, обрекающий «Макрон» на успех уже одним своим присутствием.
Впрочем, история держится не только на артистах, но и на самом сюжете, поразительно смелом и актуальном. Новый взгляд на вечную тему отцов и детей, нетривиальный роман взросления и любовная история в духе времени (и не совсем в духе места, что еще привлекательнее – запретный плод сладок). Первые серии к тому же – образчик комедии положений, полной гэгов, неловких диалогов и прочих курьезов. Однако с весьма убедительным заделом на более высокий жанр: очевидно, что всем героям придется понять и принять друг друга, признаться в чувствах и побороть страхи. Повзрослеть, помудреть, но не постареть душой.
Смотрите сериал «Макрон» на ТНТ с 11 ноября.
«Макрон». ТВ-ролик №4
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