«Дети перемен»: Чеховская братва

21 ноября в онлайн-кинотеатрах START и Wink начался показ «Детей перемен» — очередной попытки российского стриминга осмыслить феномен девяностых, ну и (если получится) повторить успех «Слова пацана». Искать что-то новое в тематике сериала бессмысленно, лихую эпоху в последние пару лет изучили вдоль и поперек. Но теперь за «семейную сагу на сломе эпох» взялись Сергей Тарамаев и Любовь Львова, авторы мрачнейшего «Фишера» и удивительной «Черной весны». На последнюю «Дети перемен» похож особенно сильно — в, казалось бы, уже сформированный канон криминальных драм дуэт Тарамаев-Львова помещает не братков, чушпанов и другие недолговременные касты, а самых настоящих героев русской классической литературы.
Показательная сцена, в которой главная суперсила «Детей перемен» раскрывается во всей красе. Молодой бандит Петя (Слава Копейкин
), как полагается — хрустящая кожанка, заправленный в брюки свитер, ТТ в заднем кармане, вламывается средь бела дня в квартиру к неугодному братве фраеру. Стены спальни увешаны театральными афишами: тут и «Мертвые души», и «Старший сын» Вампилова
, «Мещане». Над кроватью — «Дядя Ваня», под ним дрыхнет пьяненький артист Валера (Александр Яценко
). Валера за несколько часов до этого культурно кутил в компании Пети и его братвы, пел песни Владимира Кузьмина про холодную Сибирь (им нравилось) и разыгрывал этюды из театра (нравилось не очень). Слово за слово, утомленный коньяком артист на бандитов обиделся и начал обзываться нехорошими словами. И будет теперь за это наказан самым жесточайшим образом. Пробудившись ото сна, Валера с ужасом осознает, что жить ему осталось недолго — и начинает шпарить репликами из пьесы: «Все прекрасно, господа. Отличный вечер, прекрасный чай. Но надо дело делать, господа»
. После чего покорно следует за Петей к месту своей казни — в глушь, в деревню, в сельский сортир.
А зритель к этому моменту уже знает, что Петя — лихой, но тоже своего рода человек искусства. В детстве, при не самых приятных обстоятельствах, ему посчастливилось познакомиться с оперой, и с тех пор он грезит о партии Германа в «Пиковой даме». Ради этого даже тайком посещает репетитора по вокалу. К «мокрухе» Петя привык и относится как к работе, зато всерьез нервничает, когда ему говорят, что с его баритоном путь в Германы заказан. В общем, необычный пацан уродился у рэкетира Карася (Александр Матросов
) и водителя троллейбуса Флоры (Виктория Исакова
) — вполне под стать безумному времени. У него в семье, если приглядеться, вообще все немного не от мира сего. У Флоры трое детей от трех разных отцов, все по законам сказки: старший детина Петя крышует и стреляет, средний Юра (Макар Хлебников
) мечтает стать художником, а пока рисует афиши для местного кинотеатра, младший Руслан (Хетаг Хинчагов
) прогуливает школу, зарабатывая деньги на продаже китайского ширпотреба. Уживаться всем под одной крышей непросто, но Флора умудряется в одиночку сохранять дом территорией уюта и относительного спокойствия. Может, еще и потому, что из-за постоянной занятости на работе не знает обо всех делах своих сыновей?
Сама структура саги помогает изучить мир «Детей перемен» разом со всех сторон: у сыновей Флоры не только отцы разные, но и среды обитания. Петя пошел по стопам папы и работает на отмороженного вора в законе Михалыча (Тимофей Трибунцев
в редком для себя амплуа) — соответственно, и общество вокруг него предпочитает жить по понятиям, забивать стрелки и рамсить. Ну и убивать конкурентов, конечно же, причем пачками. А вот Юра своего отца (Сергей Гилев
) — страдающего от безденежья, планомерно опускающегося на дно рохли — даже видеть не сильно хочет, чего уж говорить о том, чтобы выбрать его ролевой моделью. Рисует себе афиши к новинкам проката (среди них «Ширли-Мырли
»), болтается с принципиально не трезвеющим библиотекарем Родионом (Лев Зулькарнаев
) и ментом Витей (Кузьма Котрелев
), а еще очень хочет завоевать сердце роковой красотки Саши (Софья Лебедева
). С младшим, Русланом, пока что проще всего — предприимчивый парень (его отца, любвеобильного продавца сумочек с вещевого рынка, играет Руслан Братов
) ввязывается в мелкие коммерческие авантюры. Получается настоящая триада девяностодесятничества, как по учебнику: бандит, интеллигент и коммерс. Эпоха проедется катком по всем. Ну, кроме Чайковского, Пушкина и Чехова, присутствующих в сериале незримо. С ними точно все будет хорошо.
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Из каждого утюга. Рецензия на сериал «Комбинация»
Фокус с сочетанием высокого искусства и приземленного гоп-стопа Сергей Тарамаев и Любовь Львова проворачивали не единожды. Их дебютный фильм «Зимний путь
» (вещь изящная, но в современных реалиях — совсем нетрадиционная) строился на отношениях начинающего оперного певца и «ровного» бомжа. Но больше всего «Дети перемен» похожи на другой сериал плодотворного творческого дуэта — «Черную весну». В нем обычные подростки из провинции — непуганные романтики, начитавшиеся Лермонтова и Куприна — находили дуэльные пистолеты и организовывали тайное сообщество на принципах дворянской чести. Закончилось это для них не слишком хорошо, но опять же — финал очень в духе произведений эпохи «Бури и натиска». Что объединяет «Черную весну», «Детей перемен», туда же не слишком литературного «Фишера» — театральная манера авторов раскрывать мир посредством увлекательных актерских этюдов.
Они могут ничего не значить для генеральной линии сюжета, но заполняют выдуманный Тарамаевым и Львовой безымянный город новыми красками. Эстетствующий библиотекарь жалуется, что ему испортили единственную книгу Эдуарда Лимонова, а современное кино — барахло в сравнении с Пазолини
и Висконти
. Непутевый папаша Юры пытается жить по правилам сатьяграхи и питается только молоком (на колбасу денег все равно нет), Михалыч уверен, что малиновый пиджак поверх олимпийки — это деловой стиль... Мир «Детей перемен» населяют каноничные маленькие люди. Их причуды могут быть забавными или, напротив, пугающими, но за каждой из них сокрыта житейская трагедия — чаще всего тюрьма или сума.
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Это — папа, это — я, это ОПГ — моя. Рецензия на сериал Юрия Быкова «Лихие»
Причастность к классической традиции — то, что выделяет «Детей перемен» из общего корпуса сериалов о девяностых, от которых зритель уже немного устал. Эпоху криминальных разборок можно описать по-разному: через масс-культуру («Комбинация
»), авантюрный роуд-муви («Лада Голд
»), ностальгию («Мир! Дружба! Жвачка!
») или страх («Лихие
»). Каждый подход по своему хорош в отработке отдельно взятого стереотипа, но уж слишком тесно десятилетию разочарований и надежд в обозначенных жанровых рамках. Хорошо, что до нас уже все придумали и изобретать велосипед не надо. Что-то модно, что-то вышло из моды, а герои «Дяди Вани» — всегда к месту.
«Дети перемен» с 21 ноября в онлайн-кинотеатрах START и Wink.
«Дети перемен»
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