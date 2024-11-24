«Рубят людей без драматизма»: Почему зрители не довольны новой экранизацией «Противостояния»

На Первом канале продолжается показ «Противостояния» — новой экранизации одноименного романа Юлиана Семенова об офицере МВД СССР Владиславе Костенко. В советском сериале 1985 года эту роль исполнял Олег Басилашвили, теперь же роль подполковника МУРа играет Владимир Вдовиченков, готовящийся встретиться лицом к лицу с настоящим зверем — коллаборационистом Николаем Кротовым. Последнего воплотил в современном «Противостоянии» Алексей Гуськов, с которым люди постарше сравнивают К-к-кротова Андрея Болтнева. Мы прочитали 1000 комментариев к сериалу и выбрали самые яркие, показывающие, как зрители, посмотревшие сериал онлайн, оценивают проект в целом и игру актеров в частности.
Jonny
: Отличный фильм. Для кого нудновато и тошновато – проходите мимо. Отличные актеры, классный сценарий. Не слабее «Противостояния» восьмидесятых.
Флорина
: Прекрасный фильм в итоге получился. С удовольствием посмотрела. Никакие Черкасовы, «ГДРы» и «Бизоны» рядом не стояли. Чувствуется, что помимо вложенных средств никто не халтурил, актеры все выложились, насколько возможно, авторы ответственно подошли к экранизации, я бы сказала даже бережно; конечно, без недостатков не бывает. Вдовиченков в очередной раз показал высший класс, но тут всем актерам спасибо… И особо хочу отметить Александра Аверина
. Блестящая работа — Кротов в молодости. Очень вжился в образ. Вот на него страшно было смотреть, жутко.
tuar_reg
: Актёр «Кротов в молодости» — очень хорош, хотя временами напоминает Джима Керри
в молодости, особенно когда изображает хищный оскал.
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Сериал «Противостояние» 2024 года
Alf86
: Персонаж А.Болтнева — это шедевр, так идеально передать животную живучесть и изворотливость. Мне очень жаль, что новый Кротик - бледная тень, это пассаж к игре А.Гуськова.
Флорина
: Болтнев был именно зловещим, от него мороз по коже шёл. У Гуськова этого нет. Иногда он выглядел спятившим дедушкой (при всём моём уважении к актеру).
Сергей 1480
: Ненастоящее какое-то всё. Очень всё какое-то СВЕЖЕЕ, НОВОЕ. Люди тогда так не выглядели. Старый фильм он действительно НАТУРАЛЬНЫЙ, игра актёров, диалоги, жесты, эмоции, всё естественное! В новой версии, всё урывками какими-то. Половину напридумывали.
LuboLo
: С оригиналом данную «фильму» даже сравнивать не хочу. Ляпов много, журналистка гламурная, 2 пилота в самолёте! (хоть бы «Экипаж
» Митты глянули), и эти бесконечные разговоры по телефону из любой точки, о, и чудо техники — металлоискатель, привезенный через всю страну, чтобы топор найти... Ни Вдовиченко, ни Гуськов фильм не вытянули, где тут противостояние?
Odonata
: В целом мне все равно, что там переснимают. Советский кинематограф — это не священная корова, если это будет талантливо и здорово, пожалуйста, на здоровье. Но это не талантливо ни разу.
Златэрна
: Не понравился сериал, при всём уважении к актёрам, которые старались. Динамики нет, скучновато. Возможно, ещё в памяти первая экранизация и Болтнев, которого трудно переиграть. А, вообще, у меня советские фильмы «под кожей», может, и в этом причина.
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Сериал «Противостояние» (1985)
Татьяна Дианова (МОСКВА)
: Из-за сложившейся ситуации в нашей стране мы теперь даже прибалтов не приглашаем на роль фрицев, а играем их сами!
Bfu1 (Москва)
: Не понравился сериал. Плоский какой-то, вроде и людей рубят, а без драматизма.
Лидия Васильевна
: Ни один фильм (сериал) про милицию (полицию) сейчас не обходится без ноющих жен, недовольных своими мужьями-служаками. Ну надоело смотреть эти разборки!
Odonata
: Кротов — одиночка, волк в своей сути, а тут нам с первых кадров, суют, как они сосутся после убийства. Ну ёлки палки... они ведь сняли сериал по красоте, лес утопающий в зелени, море, солнце, цветы, и все такое. Так путь и актеров подбирают соответствующих, чтоб при поцелуях с красивыми женщинами это не вызывало желания отвернуться. Забыть и развидеть!
Семен Непогодин
: Сравнить Вдовиченко с Басилашвили в аналогичной роли — это сравнить живую и картонную розу. И тем более Гуськова с талантом великолепного и так рано ушедшего Болтнева! Конечно для поколения ЕГЭ, которых учат что Земля плоская и Дарвин — иноагент, сойдет с горчичкой.
Gasford
: Герои Вдовиченкова и Гуськова должны быть примерно одного возраста. Противостояния никакого между ними не вышло.
Новикова Марина (Рига)
: Вдовиченков отлично сыграл Костенко, серьезная роль, это тебе не «Бумер
». Любовались его игрой и его красивым возрастом.
Иванов Иван Иваныч (NYC)
: а чем этот проект отличается от проектов типа «След» или «Условный мент» для 5 канала? Отвечаю — артисты и объекты дороже, оператор любит верхнюю точку и у них есть дорогой дрон с камерой. А режиссерское видение и мастерство - ничем не отличается от проектов для дневного эфира.
Клавдия Малинина
: Сериальчик на один просмотр. Однообразные «декорации», много ненужных сцен, заглушающих и отвлекающих от основной темы, тусклые картинки, второй план отсутствует — вымершие улицы, убогий реквизит, монотонная, сонная игра актеров. Сплошные крупные планы обшарпанного реквизита.
Мамаша
: Какая мощная зелень колосится в Магадане во второй половине апреля)))
Олег Григорьевич
: Спасибо гениальным продюсерам и создателям фильма! Благодаря вам на Колыме изменился климат, начали расти сосны и камыш.
Абрамович Стася
: Самое обидное, что от советского фильма были мурашки и жуть, это была страшная история, от которой невозможно было оторваться. Помню, как смотрела первый раз еще в детстве. И реалистичная история с понятной совершенно логикой поведения персонажей. Все были понятные и ты им верил.Тут все расползается на эпизоды.
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Константин Костенко
: Вдовиченков с одним выражением лица прочитал выданный ему текст, Гуськов старался сыграть волка в овечьей шкуре, но все равно это выглядело плохо, а этот молодой актер Аверин понравился, как он изображал Кротова в молодости — вид у него настоящего маньяка.
Dushechka
: Единственная заслуга этого идиотского новодела в том, что я пересмотрела гениальное «Противостояние» 1985 года. Смотрела я его всего однажды, в год выхода на телеэкраны. Напугал он меня, десятилетнюю девочку, изрядно. Впечатления были до того сильны, что за всё это время так и не решилась снова с ним встретиться. И вот это случилось - потрясение... Фильмы-то, как выяснилось, совершенно о разном! Новый – просто очередная криминальная история с расчленёнкой, а вот первый - глубокое исследование природы предательства, о том, к чему приводит отделение судьбы своей от судьбы Родины. А криминальный сюжет - всего лишь захватывающий фон. Ну, и с гениальным Андреем Болтневым никакой Гуськов никогда не сравнится!
Косатка бухты Кино
: Это было бы очень интересно, если бы в основе темы не были реальные события - вещи страшные, слишком больные для нашей страны, а главный герой не был предателем и нацистским преступником. Уже по итогу половины сериала, мы, к удивлению, наблюдаем, что главный герой (анти-герой) — не страшная личность, а какой-то фантик, монстр-зомби, экзальтированная кукла. Мы смотрим фильм, и нас учат не переживать за героев. Убил Кротов свою любовницу, ну и убил. После того как он это в сериале сделал, мифически эффектно, её уже совсем не жаль. Рассказ Ю. Семёнова – он о поиске и наказании государственного преступника, нациста, предателя своей страны, её народа. В данной же экранизации Кротова превратили в подобие «обычного» князя тьмы.
Alf86
: В первые момент лично у меня отторжение вызвала музыка — в оригинале прекрасная и ужасная одновременно, это своего рода набат, призыв: Не забыть! Не простить! Покарать всех причастных! В ремейке же набор звуков, бесцветная какая-то...
Calvados
: музыкальное оформление очень навязчивое и ооочень громкое. Ну вот зачем диалоги пришибать этим мрачным музоном так, что текст еле слышно? Каждый раз, как встречается фильм с такой агрессивной озвучкой, удивляет, ну они сами-то своё кино смотрели, слушали? И задумывались, как это зрителю вытерпеть?
Грачи прилетели
: В сериях, снятых Арановичем, на музыкальный компонент возложена часть художественной нагрузки, снятые военные эпизоды дозированы, но тема прошлого, войны, присутствует в закадровой музыке. В новой ТВ-версии композитор продемонстрировал неодарённость , профнепригодность, далее и не продолжать..
Nmv
: Сериал как сериал. Получше многих современных. Качественный, красиво снятый, с хорошими актерскими работами, эффектной картинкой, более-менее вменяемым сценарием. Добротный такой, красивенький. И может даже понравился, если б не одно но. И это «но» - Противостояние-85.
LilyaN
: Если не читать нудные отзывы советских пенсионеров об этом сериале, то посмотреть можно, рекомендую, особенно поклонникам замечательных актёров, которые в этом сериале снимались.
Зимушка
: Напрасно всё. Забудут через год. А старый фильм, как и сейчас, будет жить.
«Противостояние» с 18 ноября на Первом канале.
«Противостояние». ТВ-ролик
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