Захватывающее противостояние Янковского и Новина, неожиданная Москва и оригинальная музыка: зачем смотреть военную драму «Враг у ворот»

5 декабря, в 83-ю годовщину контрнаступления советских войск под Москвой, в онлайн-кинотеатре Иви состоится премьера всех серий детективной военной драмы «Враг у ворот» режиссера Никиты Грамматикова – с Филиппом Янковским и Александром Новиным в главных ролях. Рассказываем, почему стоит посмотреть этот захватывающий детектив.
Противостояние Филиппа Янковского и Александра Новина
Основное действие сериала разворачивается в Москве холодной осенью 1941 года, когда несправедливо приговоренного к расстрелу следователя Захара Мятова возвращают в МУР для организации борьбы с преступниками, число которых стало расти с приближением немецких захватчиков к Москве. Мятову предстоит расследовать жестокие преступления, руководит которыми диверсант Павел Турсунов, мечтающий отомстить лично Сталину за смерть родителей. У Мятова помимо борьбы за закон и порядок тоже есть личный мотив – успешная операция даст шанс освободить жену из тюрьмы. Надломленного, но не потерявшего чувство долга Мятова сыграл Александр Новин, а Турсунова – Филипп Янковский, с легкостью меняющий для своего персонажа амплуа скромного интеллигента и жестокого преступника. Несмотря на то, что главный злодей известен заранее, сильное противостояние главных героев создает необычайный эмоциональный накал.
Интересные женские образы
В военных детективных сериалах редко уделяется должное внимание женским персонажам, однако «Врагу у ворот» удалось создать небанальную палитру именно женских образов, причем в интересном актерском исполнении. Особенно сильная работа у Марии Смольниковой
, которая играет жену Мятова с символичным именем Надежда, и трансформируется из счастливой романтичной барышни, живущей в светлой предвоенной Москве со своим любимым мужчиной, в отчаявшуюся, с потухшим взглядом заключенную, уже не верящую в любовь, мир, свободу и справедливость, а лишь мрачно готовящуюся к этапированию. Не менее интересен образ преданной подруги Турсунова – эффектной блондинки Сигни в исполнении редко появляющейся на экране, особенно в главных ролях, Светланы Ефремовой
. Ее героиня готова отдать жизнь за любимого, несмотря на то что видит его холодность и жестокость. В неожиданном образе уроженки Кубы, верного товарища Мятова, проницательной Александры Гарсия на экране предстает певица, поэтесса и актриса Кристина Ра
.
Новые лица
Актерский состав – одна из самых сильных сторон сериала, в котором помимо известных артистов можно увидеть много новых молодых лиц. Так как действие происходит в военное время, в команде Мятова практически нет опытных сотрудников – большинство находятся на фронте. Поэтому в группе работают совсем зеленые бойцы, попавшие в МУР буквально со студенческой скамьи. Тем не менее они активно включаются в расследование и демонстрируют хорошие аналитические способности. Особенно среди них выделяется Митя, которого сыграл Валентин Анциферов
, исполнявший главные роли в сериалах «Черная весна
» и «Фарма
», «Враг у ворот» – первая в его карьере военная картина, и в ней он выглядит удивительно взросло, серьезно и органично.
Неожиданная Москва
Стилистическое решение «Врага у ворот» тоже отличается от большинства военных сериалов. Москва здесь почти Готэм-Сити, что подчеркивается отчасти и визуальными решениями, отсылающими, скорее, к темным комиксам, нежели к стандартным отечественным ретро-детективам. Большая часть действия происходит вечером или ночью, а декорации намеренно сделаны так, чтобы никто не смог узнать в них Москву. В первых сериях для особенно придирчивых зрителей этот ход даже объясняют своего рода маскировкой стратегически важных объектов – чтобы фашистские захватчики с вертолетов были дезориентированы. Сам сериал снимали в новом кинопарке Москино, где специально построили улицы этой отчасти выдуманной столицы.
Оригинальное музыкальное решение
Визуальная стилистика напряженного графического романа, над которой вместе с режиссером Никитой Грамматиковым, здесь дебютировавшим с военной тематикой, работал оператор Максим Осадчий
, снимавший в том числе «Сталинград
», эффектно дополняется оригинальной музыкой. За напряженный и пронзительный саундтрек отвечал известный музыкант, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга
, периодически работающий композитором кино. «Враг у ворот» для него также стал первым и крайне удачным опытом написания музыки к военной картине.
Все серии «Врага у ворот» будут доступны в онлайн-кинотеатре Иви 5 декабря.
«Враг у ворот»
обсуждение >>