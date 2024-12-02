Это север, тут все друг другу помогают: как Полярный из сериала превратился в город-сад с родными людьми

На телеканале ТНТ 2 декабря начинается четвертый сезон «Полярного» – во многом уникального для отечественных сериалов проекта, который не только снимается в северном городе, но и на экране создает свой холодный, но при этом согревающей внутренней теплотой колорит. Перед премьерой нового сезона рассказываем про устройство Полярного и его местных и приезжих жителях, которые стали ключевыми героями истории.
КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ
В середине 90-х в Москве был бандит Витя Мясник (Михаил Пореченков
), про которого даже сняли отдельный сюжет в телесаге «Криминальная Россия» (он, конечно, выдуманный, но эпизоды из него можно увидеть во втором сезоне «Полярного»). Но однажды Витя решил завязать с криминалом и начать мирную жизнь за городом. Только вот уже ближе к 2020-му к нему снова пришли старые «друзья» с просьбой придержать их общак на отдельном счете. Но случилась незадача: к тому времени уже ставший законопослушным подмосковным фермером Виктор Громов забыл пароль от счета, чему братва, конечно, не верит. Так что Витя сбегает от них на первом попавшемся поезде. Так он и оказывается в Полярном.
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Первое место, куда практически с вокзала, отправляется Громов, – бар «Север», интерьер которого за три сезона сменился с локальной пивнушки до полноценного, почти семейного кафе, где в третьем «Полярном» сыграли свадьбу Люба (Светлана Листова
) и Слава (Денис Пьянов
), которым и принадлежит «Север». Слава там начинал как скромный бармен, долго не решавшийся выразить симпатию яркой Любе, до поры до времени искавшей свое личное счастье с заезжими вахтовиками, для которых, как и для Вити Мясника, путь с вокзала «Полярного» всегда лежал прямиком в бар «Север».
Немаловажным для развития сюжета и первого знакомства с городом для Громова стал автосервис, хозяином которого когда-то был Болтяев (Иван Охлобыстин
), тоже поначалу прикидывающийся местным криминальным авторитетом по кличке Болт. К третьему сезону автосервис Болтяеву, стремящемуся начать новую жизнь со своей возлюбленной Анжелой (Карина Зверева
), приходится продать. В том числе и потому, что его бандитские махинации, особо успешными назвать было нельзя. Что неудивительно, когда в подчинении у Болта работали несуразные напарники Толя (Жаргал Бадмацыренов
) и Коля (Филипп Дьячков
), по степени смекалки тяготеющие к героям «Жмурок
», а по построению криминальных сюжетов, скорее, к «Джентльменам удачи
». Толя и Коля в «Полярном» отвечают за гэги и главные комические ситуации, хотя к третьему сезону парням все-таки приходится немного остепениться, так как Толя неожиданно обретает семейное счастье в лице бывшей главной красавицы школы Ирки (во втором сезоне – Ольга Руднева
, в третьем – Софья Зайка
).
СОЦИАЛЬНАЯ ИНСТРАСТРУКТУРА
Раз уж речь в «Полярном» идет про бандитов, конечно, ключевым социальным объектом города становится отделение полиции во главе с начальником Сергеем Михайловичем Немоляевым (Борис Каморзин
), который, как и большинство его сотрудников, предпочитает баню раскрытию разнообразных преступлений. Хотя, когда в первом сезоне гремит дело об исчезновении стоящего на центральной площади памятника Ленину, сделанному из «ценного гипсидия», или пропаже железнодорожных шпал до соседнего Оленегорска, отделение, конечно, бросается на их поиски, хотя, что уж, не то, чтобы с большим энтузиазмом. Если Пилипчук (Денис Бузин
) и Трофимов (Сергей Черданцев
) разделяют ценности своего начальника, то скромный Нуждин (Антон Богданов
), то и дело бросающийся охранять закон и порядок, коллегам словно кость в горле. Однако именно Нуждин становится одним из главных помощников Громова и даже Болтяева, когда понимает, что только вместе они смогут спасти Полярный от грядущего бандитского беззакония и наплыва не только врагов Вити Мясника, но и коррумпированных чиновников.
Помимо полиции в Полярном еще есть школа, где в первых двух сезонах учится сын Полины (Катерина Шпица
), будущей жены Громова, – Костя (Алексей Онежен
, чей герой в третьем сезоне, по всей видимости, все-таки уехал учиться в другой город). Во втором сезоне Костя взламывает систему электронного журнала, выставляя себе хорошие оценки, из-за чего его маму, а заодно и стремящегося стать отчимом Громова вызывают на собрание. Там, правда, происходит неловкий момент, так как до собрания Полина решает примерить латексный эротический костюм, где замкнуло молнию, так что приходит на собрание в нем и в шубе. Но обогревательные приборы в интерьерах северного города работают слишком хорошо, так что Полине приходится уединиться в соседнем кабинете – вместе с Виктором, который и пытается снять с нее злосчастный костюм. Кто бы знал, что школа Полярного не только с успехом внедрила систему электронных журналов и дневников, на которые распознает малейшие хакерские атаки, но и оборудовала все кабинеты камерами видеонаблюдения.
КАК ПОХОРОШЕЛ ПОЛЯРНЫЙ ЗА ТРИ СЕЗОНА
Полярный только на первый взгляд кажется заснеженным уездным городишкой, на самом деле в нем довольно развитая инфраструктура. Полиция, школа, церковь со своей выпечкой, рынок. Еще неподалеку от города есть бывшая метеостанция со стойбищем шаманов-оленеводов, к которым, как выясняется к концу второго сезона, принадлежит Болтяев. Инфраструктура Полярного резко поднимается с колен к финалу первого сезона, когда Громов, уже смирившись с ролью местного Робин Гуда, заставляет коррумпированного мэра Новикова (Ян Цапник
) на деньги общака, которые Новиков хотел прикарманить себе, открыть сразу несколько крупных объектов – парк «Летняя сказка», новое родильное отделение, школу искусств и большой спорткомплекс. А сам Громов параллельно воплощает свою «Мечту», как называет собственную экоферму, куда перевозит из Подмосковья не только своего любимого бычка по кличке Братан, но и заводит поголовье оленей.
И все бы ничего, но внебюджетные, хоть и очень полезные социальные объекты становятся поводом для столичной проверки, для которой во втором сезоне в Полярный приезжает строгая Раиса Борисовна (Мария Кравченко
), вслед за своим начальником Альбертом Владимировичем (Алексей Макаров
) очевидно намекающая, что на месте новой экофермы теперь нужно сделать мусорный полигон. Но Громов, сразу же заявляющий Раисе Борисовне, что здесь север, где все друг другу помогают, вместе с Нуждиным находят теплый ключ к холодному сердцу столичной чиновницы, которая остается в Полярном.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПОЛЯРНОГО
Жизнь Полярного не ограничивается чиновничьими и бандитскими разборками (последние, кстати, в сериале вообще редкость), но и сеет разумное, доброе и вечное посредством культуры и искусства во всех его пониманиях. И это не только фестиваль пельменей или заплыв моржей, на котором, кстати, бесследно и пропадает мэр Новиков, но и кино с театром. Например, Полина в первых сезонах, пока еще не ушла в декрет, работает в DVD-салоне, где рекомендует раздолбаям Коле и Толе посмотреть не только «Криминальную Россию», но и Тарковского. В начале третьего сезона они, кстати, одевшись каждый на спор в пять шуб сразу, пытаются визуализировать свой кинематографический бэкграунд, практически копируя сцену из «Вечного сияния чистого разума».
Театр в жизнь Полярного проникает в третьем сезоне, когда к новоиспеченной семье Громовых приезжает из Санкт-Петербурга мама Полины Антонина Васильевна (Елена Воробей
), которая ведет супругов на «Вишневый сад», тоже от петербургского театра. Только вот исполнитель роли Лопахина (Михаил Полицеймако
) выходит на сцену в не совсем нужной кондиции, о чем строптивая Антонина Васильевна, пусть и не без помощи уже главы Полярного Громова, обязательно сообщает зарвавшемуся актерами за кулисами. После чего «Вишневый сад» идет с криками «браво», добавляя театральных поклонников в общее число культурных жителей Полярного.
ЛЮДИ ПОЛЯРНОГО
Несмотря на набившую оскомину криминальную завязку, сериал, придуманный Никитой Евганом
, до этого работавшим, в основном, в документальных телефильмах об известных артистах прошлого, за пять лет не растерял своей хватки и с каждым сезоном добавляет уникальные обстоятельства и новых героев, которые как бы то ни было, но пытаются построить за полярным кругом свой город-сад. В четвертом сезоне до Полярного доберется китайская мафия, которой будут противостоять Громов вместе с новым мэром Раисой Борисовной – пожалуй, главной фанаткой Полярного, в своем вечно стильном осеннем пальто готовой справиться с любыми профессиональными вызовами и метеорологическими морозами.
«Полярный», в общем-то, и рассказывает в первую очередь не о локации, хотя съемки велись на Кольском полуострове – в реальном городе Кировск Мурманской области, неподалеку от более распиаренных Апатитов, откуда родом Андрей Малахов
и Dj Грув
, кстати, тоже принимавший участие в одной из серий «Полярного». Но сам сериал о людях, которые своими силами пытаются создать город для нормальной жизни за пределами Садового кольца. Что им с разной степенью успеха удается – пусть хотя бы в кино.
«Полярный-4». ТВ-ролик №2
Смотрите сериал «Полярный-4» на ТНТ со 2 декабря.
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