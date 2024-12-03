Четверо в купе, не считая собаки: «Куда едет поезд судного дня?» — самое необычное путешествие года

В этом году японская анимация снова удивляет: сериал, задуманный как необязательная открытка к юбилею Японских Железных Дорог, оказался изобретательнее многих хитов. Эмоциональное путешествие, которое особенно приятно смотреть под конец года, нам подарила студия EMT Squared, известная по «Ми-ми-ми-мишкам» и «Перестану быть героем». Подробнее о том, «Куда едет поезд судного дня?» — жемчужина весеннего сезона с постапокалиптическими пейзажами, — рассказывает Максим Бугулов.
Торжественный запуск сети 7G обернулся апокалипсисом. Опустошающие последствия настигли не только Токио, но само пространство и другие, еще более тонкие материи. Изменилась пригородная линия Икэбукуро: расстояние между остановками увеличилось многократно, и каждая обратилась самостоятельным населенным пунктом с частным проклятием. Например, жители Агано по достижении 21 года превращаются в животных. В этом психоделическом зверопокалипсисе школьница Сидзуру
решается на главное приключение в (пока) антропоморфной жизни: девушка планирует доехать до конечной остановки, чтобы отыскать лучшую подругу
. Одиночество поездки нарушают одноклассницы — тактичная Надэсико
, гяристая Рэйми
и задумчивая Акира
, — которые ввязываются в поисково-спасательную операцию. Так начинается рейс последнего исправного поезда Японии — вполне возможно, в один конец: до Икэбукуро еще никому не удавалось добраться. По слухам, там обитает всемогущая и беспощадная Королева-Ведьма, способная менять законы реальности по собственной прихоти.
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Аниме «Куда едет поезд судного дня?
», громко приуроченное
к 150-летию Японских Железных Дорог, на поверку оказалось самым необычным мультипликационным путешествием года. Этакая дорожная ода детству, но без давящего пресса взросления — и в отличной компании. Школьный квартет (плюс сиба-ину по имени Поти-сан) подобран максимально контрастно, чтобы ни один «попутчик» не заскучал. Энергичная Рэйми обожает веселиться и признает лишь кавайные вещи. Акира читает умные книжки, смотрит соответствующие фильмы и ценит в первую очередь знания. Надэсико — мастерица социального этикета и сглаживания углов, не лишенная, впрочем, персонального взгляда на мир. Наконец, Сидзуру — защемленный нерв утекающей юности и символ грядущих перемен. Если одноклассницы в дороге находят подтверждение выбранным социальным маскам и право на существование аниме-архетипов, то протагонистка отправляется на край света за разрешением конфликта и искуплением. На конечной остановке настигнет её и принудительная личностная эволюция.
В западной (особенно американской) поп-культуре ради финальных преображений весь квест и затевается. В конце путешествия ты выйдешь из машины совершенно другим человеком (что наглядно продемонстрировал Том Тыквер
в «Принцессе и воине
»). Дорога — лучший способ превратить личинку в имаго (см. «Попутчика
» и верных свидетелей его культа вроде «Ничего себе поездочки
»). Да и вообще: если не знаешь, что делать, — садись в транспортное средство и мчи вперед. У японцев другой подход. Место священного в США автомобиля занимает поезд — важнейший символ модернизации и инновационного превосходства (привет, синкансэн!). Национальная любовь к нему регулярно обыгрывается в аниме: «Ночь на Галактической железной дороге
», «Унесенные призраками
», «Твое имя
» — лишь первая троица, что приходит на ум. Следуя той же иконографии прогресса, удаленность крохотного городка от грохота мегаполисов нередко демонстрируют при помощи уже не любимого локомотива, но самолета («Баракамон
») или парома («Судзумэ, закрывающая двери
»). Cам путь — в соответствии с шуткой про самураев — оказывается более важным, чем цель или пункт назначения, хотя финал «…судного дня» сулит миру глобальные перемены.
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Героини задают маршрут и цели следования, но также выполняют роли «удобных кресел»: без сильной эмпатической привязки едва ли кто-то захочет созерцать мелькающие за окном виды. Фактически «…поезд судного дня» обыгрывает железнодорожную одиссею. Что больше всего запоминается в подобных странствиях? Увиденные пейзажи, небольшие происшествия, случайные незнакомцы, доверительные беседы и бесконечное додескаден (японская ономатопея, имитирующая стук колес). Драматический накал и его консистентность обеспечивает комбо из нетривиального сеттинга, второстепенных персонажей и путевых взаимодействий. Поселение суицидальных людей-грибов, город крошечных человечков во главе с диктатором-гигантом, отшельник-картограф, повелительница зомби — встреченные персонажи дарят героиням свободное пространство, на котором можно проявить себя. Они же заполняют шкалу впечатлений: скажем, упомянутая королева нежити Мито Куроки
воплощает наиболее оригинальную адаптацию постулатов Джорджа Ромеро
за последние лет десять, над которой, вероятно, всплакнул бы и сам «дедушка зомби
».
Встречи и диалоги, сюрреальные ландшафты и акции прямого действия, ссоры и примирения формируют рельсы сериала. Конечно, девушки попадут в Икэбукуро, и вообще под занавес произойдет множество важных событий. Однако именно детство, как ни странно, кажется ответом на вынесенный в заглавие вопрос. Какие бы события и преграды ни окружали дружеский квартет в поезде (не считая собаки), их восприятие и рефлексия создают то самое чувство странного и магического (реализма). Главная же заслуга концовки — не в драматургической точке, а в том, как четко запечатлена столь эфемерная юность, медленно уступающая шпалы взрослению. Отсюда — и гипертрофированные расстояния, и максимализм, и страх изменений в собственном теле, и условности, кажущиеся психоделическими, и, конечно, тотальная обратимость.
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В качестве эпилога — особое упоминание трека Eureka от группы Rokudenashi
, куда входят певица Ninzin
и целая плеяда композиторов с Vocaloid-продюсерами. За окном — декабрь, и лучшего эндинга в этом году уже будет. Другие слова об аниме легко заглушит ритмичный и размеренный додескаден.
«Куда едет поезд судного дня?». Трейлер с русскими субтитрами
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