Код семьи: «Мамонты» — сериал про родственные отношения и кибербезопасность

В онлайн-кинотеатре Okko вышли «Мамонты» – комедия о добром пенсионере, который стал жертвой телефонных мошенников и хочет отыскать преступника с помощью интернета и любимой внучки. Главные роли исполнили Юрий Стоянов и Лиза Ищенко. Их персонажи поначалу совсем не понимают друг друга, но, вычисляя мошенника, девочка и пенсионер со временем находят общий язык и становятся ближе, помогая сплотиться всей семье.
Николай Николаевич (Стоянов) недавно продал квартиру и переехал на окраину Москвы, к дочери и внучке, в надежде быстро купить жилплощадь в новостройке и не быть родным обузой. Мечте не суждено было сбыться: прямо в день приезда доверчивому пенсионеру «позвонили из банка», и рядом никого не оказалось. Дочь Юля (Марьяна Спивак
) в ужасе, что отец перевел все деньги незнакомому человеку и сидит довольный. Рассказывает, что вежливый молодой человек Вячеслав «вычислил» подозрительную операцию и «предотвратил» мошенничество, переведя все «на безопасный счет». Внучка Полина (Ищенко) больше возмущена тем, что дед с ними, похоже, надолго.
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Сериал «Мамонты»
Поход в полицию, где «обычным опером» служит Роман (Лев Малишава
), бывший муж Юли и папа Полины, заканчивается ничем. Николай Николаевич сам решает поймать злоумышленников, понимая, что для этого придется c нуля разбираться со многими вещами. Помогать, хоть и без охоты, ему будет 15-летняя Полина, заинтересованная в отъезде деда. Для нее он — мамонт, говорящий что-то на пенсионерском и сыпящий цитатами из великих советских фильмов, которые она не смотрела. Да что там: деда Коля самостоятельно не может даже телевизор включить, а меж тем просит научить пользоваться ноутбоком и смартфоном. Напрасно промучившись, девушка отправляет старика на самообучение, оставляя ему ноутбук и список дел: заказать кольцевую лампу на Алике, записаться на маник, посмотреть битсы, зарегаться на викиуме, почекать, сколько стоит акита-ину, накачать инфы для реферата.
Несмотря на дремучесть и детскую наивность, у деда очень много хороших качеств: например, честность и открытость, огромный запас терпения и доброты к людям — не только близким. Юрию Стоянову не впервой играть патриарха семейства, способного улаживать различные конфликты, относящегося к окружающим с вниманием и даже заботой. Похожий образ был, например, в сериале «Вампиры средней полосы
», состоявшемся в основном благодаря его роли. Попавший в Москву Николай Николаевич демонстрирует хозяйственность, готовя ужин уставшим за день девчонкам, решает двойной конфликт со школьным завучем (Наталья Павленкова
), да и вообще проявляет искреннее участие к каждому встречному, в отличие от остальных москвичей, не привыкших доверять друг другу. С одной стороны, теплота с доверчивостью и делают его уязвимым для всех сортов мошенников и бессовестных граждан. С другой, благодаря этим качествам, он находит союзников в поиске преступников. Таковым становится начинающий компьютерный мастер Виталий (Егор Павлычев
), которого Полина презирает, называя задротом и Илоном Маском на минималках. Не исключено, что именно такое отношение провоцирует скромного юношу принять вызов и увлечься Полиной, которую мать однажды в бешенстве выгоняет из дома.
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Николай Николаевич, не только добрый, но еще и упрямый человек. Он уверен, что поймает злоумышленников, хотя и сразу обозначает границу, которую никогда не сможет перейти, даже на пути справедливости. «Если действовать методами зла, сам станешь злом», — убежден пенсионер. И все же поиск интернет-мошенника — только предлог для авторской группы, придумавшей «Мамонтов». Это первая режиссерская работа Михаила Чистова
, известного нам как сценариста «Физрука
»: он заменил снявшего пилотный эпизод Ивана Соснина
(«Пришелец
»), но в титрах они благородно числятся вдвоем. В сериале с легкостью и юмором показаны проблемы коммуникации в современном бешеном мире и способы их наладить — об этом, в первую очередь, и пойдет рассказ. Отношения дедов и внуков, рассорившихся супругов, взрослеющих молодых людей, разногласия между детьми и родителями – вот вопросы, которым посвящены «Мамонты», один из лучших проектов о семье, случившийся под конец года этой ячейки общества. Неважно, получится ли у героев вернуть деньги, главное, что им предстоит сплотиться и научиться любить друг друга.
Смотрите сериал «Мамонты» на Okko с 9 октября
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«Мамонты». Тизер
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