Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

что почитать?

Иван Охлобыстин, Анна Хилькевич и Дмитрий Харатьян сядут в «Новогодний экспресс»

Какие проекты будут реализованы при помощи государства, а каким в финансировании отказано

Блог, цирк и что-то еще: питчинг авторского и экспериментального кино в Министерстве культуры за 2024 год

Интервью

Анна Слю: «Я всегда придерживаюсь позиции, что моя героиня хорошая и, конечно же, главная»

О работе над образом, полезном диалоге с режиссером, принятии себя и важности психотерапии