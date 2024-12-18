Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

В конце года Кино-Театр.Ру традиционно просит ведущих российских кино- и телекритиков назвать тройку лучших российских сериалов и обосновать сделанный выбор. В этом году у нас юбилейный, 10-й выпуск рейтинга, и если в первом «Выборе критиков» в 2015 году участвовали 10 экспертов, то сегодня в наш список вошли 25 представителей индустрии. Все они активно смотрят российские сериалы, которых в 2024 году в России вышло 241 (мы учитывали только игровые проекты, в которых более четырех серий), поразительным образом ровно столько же, сколько и в прошлом, 2023-м! Из них премьеры 104-х состоялись на ТВ и 137-ми – на платформах. Третий год соотношение теле- и онлайн-проектов сохраняется 40 к 60%, кажется, онлайн-кинотеатры достигли пика своего развития и конкурируют теперь только между собой. Посмотрим, какой выбор сделали критики, которые традиционно почти не выбирают фаворитов среди телепроектов. Подведение итогов — в конце материала.
Вера Алёнушкина, киножурналист Time out
1. «Трасса»
. Мощное, откровенное и психологически точное высказывание от Душана Глигорова и Олега Маловичко. На безрыбье, которое нас ждало в 2024-м, это чуть ли не единственный сериал, который цепляет не только глаз, но и душу.
2. «Дайте шоу»
. Провокационный и эффектный проект, в котором зрелищность, скандал и серьезная, больная тема идут в одной связке. К сожалению, сериалы такого рода постепенно исчезают из нашего сериалостроения (и скоро исчезнут совсем, уступив место «Манюням» и «Противостояниям»), и это еще один аргумент в его пользу.
3. «Мамонты»
. Необязательная, но симпатичная безделица, в которой нет ни агрессивных банальностей, ни слюнявой патоки. Правда, главные сюжетные ходы заезжены до предела, но актерское обаяние Стоянова и Ищенко помогают с ними смириться.
Тимур Алиев, кинокритик, автор Telegram-канала «Комендант кинокрепости»
1. Я знаю, кто тебя убил
. Пусть экранизация романа Любови Бариновой потеряла имя создателя (режиссер Софья Райзман
убрала имя из титров), сериал классным быть не перестал. Это зловещий, лихо закрученный триллер о киднеппинге, последствия которого растянулись на пару десятилетий. Александру Яценко
и Михаилу Тройнику
в последние годы не хватает ярких главных ролей — «Я знаю, кто тебя убил» удовлетворил это индустриальное упущение.
2. Золотое дно
. Корпоративные войны — ниша, вполне свободная в отечественном кино. Пусть Сергей Минаев
утверждает, что не видел ни одной серии «Наследников
», пока писал сценарий, пересечений с культовым шоу HBO — вагон и маленькая тележка. «Золотое дно» – вториджинал, но задорный (насколько это возможно в эстетике импортозамещения). Харизматичный Гуськов
, стальная магнолия Снигирь
и мерзавец Попов
— почти трое в бизнес-джете, не считая обслуги.
3. Трасса
. Душан Глигоров
и Олег Маловичко
— один из самых интересных индустриальных тандемов прямо сейчас. За последние годы они подарили зрителям сериалы «Хрустальный
», «Химера
» и «Трасса» — все как на подбор хлесткие и жесткие проекты с насыщенной фактурой и героями, обладающими двойственной природой и непростой мотивацией поступков. Карина Разумовская
— настоящее открытие года; ее экстремальные колебания характера раскачивают повествование от серии к серии в геометрической прогрессии.
Сусанна Альперина, кинообозреватель «РГ», автор Telegram-канала Alperina, программный директор фестиваля Original +
1. «Трасса
». Слаженная работа всей команды. Затрагивающая женская история. Равномерный высокий уровень всех серий.
2. «Калимба
». Сериал показал, что в российском кинематографе умеют раздвигать границы жанров. Также отметила бы отличную работу всего актерского ансамбля, и отдельно — Алены Михайловой
.
3. «Последний богатырь. Наследие
». Качественно сделанная — по всем параметрам — сказка, которая, на мой взгляд, превзошла второй и третий фильмы франшизы.
На четвертое место поставила бы сериал «Лихие
» Юрия Быкова
. Более всего подкупило в сериале то, как четко выведены мужские и женские типажи времени, о котором речь. Сериал мог бы стать учебным пособием по 90-м. И хотелось бы добавить, что в этом году сериалы четко разделились на те, где видна режиссерская рука, и те, кто рассыпаются из-за ее отсутствия. Таков, например, «Дайте шоу!
». Еще хотелось бы отметить в этом году такие сериалы, как «Неверные
», «На автомате
», «Дядя Леша
», «Фарма
», «Первый номер
», «Дети перемен
», «Первый класс
», «Преступление и наказание
», «Золотое дно
» и «Плевако
». Часть сериалов успели заявить о себе на фестивалях, но пока не вышли, у некоторых еще не вышли до конца сезоны — в рейтинг их не включила, кроме тех, где посмотрела сезоны по критическим ссылкам.
Иван Афанасьев, кинокритик (7Дней, The City, Правила жизни)
1. «Трасса
». Самый страшный, честный и настоящий сериал года. Мрачный «тру детектив» про поиски пропавшей девочки на Кавказе оборачивается размышлением на тему природы насилия против женщин в России. Так откровенно об этом не говорило даже «Обоюдное согласие». Да и вообще сериал, в котором злом пропитано все вокруг — это очень даже про наше время, так что ценно вдвойне.
2. «Она такая классная
». Мультижанровый эксперимент, который тасует настроения туда-сюда, как карты в колоде, и делает это неожиданно органично и цельно. Лев Зулькарнаев
уже давно доказал, что он молоток, но роль Лёни-аутиста — это игра на разрыв, одно из самых мастерских перевоплощений в нашем кино. Ну и Денис Прытков
просто обязан наконец стать народной звездой!
3. «Морозко
». Если вас, как и меня, уже успели слегка подзадолбать навязчивые сюжеты про «часики тикают» (неважно, мужчина вы или женщина), «Морозко» вполне может стать ответом на вопрос, как снимать об этом, чтобы не раздражало. Смешная, трогательная и очень жизненная история по мотивам реальности, где допущения, фантазия автора и факты переплетены в очень симпатичное драмеди «с приколом». Так у нас нечасто делают.
Елена Афанасьева, ведущая программы «Се/реальность» на радиостанции «Серебряный дождь», автор Telegram-канала «Афанасьева ТВ&Digital»
1. «Трасса
», которая вместе с «Хрустальным» сложилась в антологию сценариста Олега Маловичко
, режиссера Душана Глигорова
и компании «Среда» о загнанных внутрь болях прошлого, которые не дают жить в настоящем. Надеюсь, у такой антологии будет продолжение.
2. «Она такая классная
» – редкий случай, когда актуальная тема в так называемом Social Impact Project сделана настолько прекрасно с живыми героями и историями. Льву Зулькарнаеву
за роль аутиста Лени отдельный респект.
3. «Фарма
» – очень неровный, но живой и полный энергии сериал с не менее важной социальной темой, переданной живо и остро, с отличными актерскими работами и блистательной сценой, в которой мерзкая чиновница получает по заслугам.
А так же – необычная «Калимба
», нестандартный для детектива «Я знаю, кто тебя убил
», актуальные «Неверные
», разбитная «Комбинация
», трогательные «Мамонты
», очень личное «Морозко
».
Мария Безрук, журналист, кинообозреватель (Кино-Театр.ру, DELFI)
Эпоха разломов — сложный период для посредственных художников. Описание времени и артикуляция главных его проблем под силу лишь настоящим писателям. А потому в этом году хочется отметить наиболее яркие работы, созданные при участии двух больших авторов — гения позапрошлого столетия и самого продаваемого автора начала века нынешнего.
1. «Золотое дно
». Невзирая на то, что сериал лишен острых примет времени, его воинственная атмосфера очень точно характеризует истерию и безумие 2020-х. Рассказом о том, как очередное поколение отцов вновь и вновь выстраивает отношения с детьми на унижении и тирании, автор выносит безжалостный приговор лицемерному обществу, публичная мораль которого зиждется на продвижении семейных ценностей.
2. «Преступление и наказание
». Трудно представить сегодня более подходящий материал для экранизации, нежели программный роман Федора Достоевского о рефлексии интеллигента на почве совершенного злодеяния. Перенеся действие из середины ХIХ века в наши дни, смешав языки театра и кино, Владимир Мирзоев
ставит неутешительный диагноз обществу потребления, перемалывающего собственных детей. Родион Раскольников, блистательно прожитый на экране Иваном Янковским
— одна сплошная незаживающая, гноящаяся, кровоточащая рана. Мощнейшим контрапунктом к основному голосу выступает линия Мармеладовой, великолепно созданная самой яркой актрисой своего поколения Аленой Михайловой
.
3. «Первый номер
». Балансируя на грани дозволенного, Сергей Минаев, известный провокатор и знаток мира элит, безжалостно обличает общество ухоженных женщин, богатых успешных мужчин и светских журналистов, обслуживающих мир новой русской буржуазии, находящей «новые возможности». Прячась за маской юродивого — писателя-алкоголика Константина Иноземцева (Евгений Цыганов
), Минаев емко формулирует болезненные вопросы, которые приходится решать тем, кто боится потерять выстраданное благополучие, заглушая голос совести пустым светским трепом. А упоминание в кадре запрещенной литературы выглядит нынче почти диверсией.
Ольга Белик, кинокритик (Кинопоиск), автор Telegram-канала «КиноКотик»
1. «Трасса
». Душан Глигоров и Олег Маловичко — немногие, кто снимает сериал не про 90-е, не про альтернативную реальность, а про здесь и сейчас, сегодня и всегда: настолько злободневна и при этом вечна их повестка. Тема все та же: равнодушие и будничность зла. Что важнее — соседская молва или судьба собственного ребенка? И, наконец, ключевое — прощение или возмездие? Все это творческий тандем поднимал в «Хрустальном», но в «Трассе» довел до какого-то апокалиптического накала.
2. «Последний богатырь. Наследие
». Редкая удача в нашем сказочно-фэнтезийном сериалостроении. Если в кинофраншизе были моменты с неловким переосмыслением сказочных тропов, то ее сериальный брат провел масштабную работу над ошибками и не стесняется использовать поп-культурную повестку так, что скажешь: не с****, а вдохновился! «Наследие» не только грамотно и продуманно пользуется мифическими архетипами и сказочными сюжетами, но и ловко вплетает в них все, чем живут кинозрители: от «Таноса» до «Властелина колец». Еще и шутят смешно!
3. «Калимба
». Крепкая мультижанровая матрешка с прекрасным и необычным Федором Бондарчуком
в кепочке и костюме и двойной Аленой Михайловой (еще до «Амуры
»!). Тут и клаустрофобный триллер, и психологическая драма, и даже «Джокер». Было весело каждую серию разгадывать загадки и пытаться понять - что же за калимба такая?!
Маша Бороденко, киножурналист
1. «Дети перемен
». У дуэта Тарамаева-Львовой всегда на экране энергия и жизнь, естественно рука об руку со смертью и поэзией. А еще здесь абсолютно неочевидная комедийная составляющая на вес золота.
2. «Дайте шоу»
. Заимствует принцип построения собственно у самих шоу – острые темы, непредсказуемые ситуации, отъехавшие герои и драмы навзрыд. Сыграно как по нотам, даже не хватает какой-то шероховатости в этом грамотно срежесированном действии.
3. «Лихие
». Крепкое высказывание о круговороте зла, хоть 90-е и набили оскомину.
Странно вносить сериал в тройку лучших, когда он еще не вышел до конца, но, справедливости ради, некоторые проекты до последней серии лучше не досмотривать во избежании разочарований. Топ сумбурный, как и все под конец года. Хочется помимо вышеперечисленных отметить достойный ретродетектив «Плевако
» — за стройность истории и танцы Безрукова, второй сезон «Обоюдного согласия
» — за яркие и неожиданные актерские работы, «Убойный отпуск
» — за легкость и юмор, «Она такая классная» — за трушность, «Неверные» — за стервозную Оксану Акиньшину
, «Престиж
» и «Золотое дно», которые только ленивый не сравнил с зарубежными сериальными хитами, — за то, что много хорошего есть у нас дома, и «Очевидное невероятное
» как уютную ретрофантастику, где ничего не происходит и от этого так хорошо.
Арина Бородина, журналист, автор Telegram-канала
1. «Преступление и наказание
». Владимир Мирзоев снял сериал-событие, в котором пересекаются время, смелость, тексты Достоевского, Бродского, Гоголя и не только, роскошная картинка, большие и малые бенефисы всех актеров, у него здесь снимавшихся. Это талантливое создание сериальной структуры, где можно смотреть и слушать с любого места, даже не зная первоисточника, а зная – поражаешься актуальности.
2. «Дайте шоу»
. Лучший жанровый сериал, а режиссер Дима Литвиненко
и соавтор сценария Юлия Савенкова
создали не только зрелищный и динамичный сюжет, обнажающий изнанку продажного и циничного мира, но главное — показали, что финал не должен быть беззубым и открытым: насилию – нет, а за преступления – настигнет-таки наказание. Тема насилия в этом сериале – прямая и метафоричная одновременно.
3. «Она такая классная
». Лев Зулькарнаев с лихвой перевешивает мелькающие драматургические несовершенства. Восхищалась его актерской работой. Ну и то, что создатели коснулись двух важных проблем – мир людей, страдающих аутизмом, и как страшно оказаться в ПНИ, – выделяет для меня этот сериал на общем фоне.
В целом же сериальный год — без прорывов, отмечу сериалы, в которых, пока смотрела, сопереживала героям, видела попытки погружения в социальный контекст, желание перекинуть мостик из вчера в сегодня – «Юг
», «Хор
», «Игры
», «Неверные
», «Фарма
»... Главное недоумение года – сериал «Чистые
», безумие сюжета – что это было? Эксплуатация темы про злые 90-е, заданная вторичность и отсюда пробуксовка в образах и характерах – сериалы «Лихие» и «Дети перемен».
Павел Воронков, кинокритик, автор «Газеты.Ru»
«Трасса
». Самая близкая из здешних попыток подобраться к «Настоящему детективу
» — в том числе из тех, что предпринимались самим сценаристом «Трассы» Олегом Маловичко
. Зло здесь, как водится, разлито в воздухе (и особенно красноречиво оседает на билбордах), так что сложно разобрать, что чудовищнее: конкретные душегубы, местные порядки или человечество как вид. Грандиозные актерские работы Карины Разумовской
и Александра Ильина-младшего
.
«Юг
». Очередной роуд-муви автора «Далеких близких» Ивана Соснина — ведущего специалиста по гуманизму в сегодняшнем российском кино. Щипать душу тут начинают с первых минут и не унимаются до самого финала, который поражает своей пронзительностью. Всем, кто потерял веру в людей за просмотром «Трассы», стоит восстановить баланс «Югом».
«Последний богатырь. Наследие
». Внезапно удалое продолжение коммерчески успешной, но художественно не самой выдающейся кинофраншизы. Вобрав в себя ее лучшие наработки, сериал «Наследие» исправил, кажется, все недочеты, главным из которых был сам последний богатырь — герой Витора Хориняка, который теперь куда лучше чувствует себя на втором плане, уступив первенство дочерям (Эвелина Мазурина и Арина Рожкова).
В целом, конечно, год выдался явно неурожайный — очевидно, сказываются утечка талантов и стремительно сужающееся пространство самовыражения.
Василий Говердовский, редактор раздела «Сериалы» сайта «Афиша»
«Последний богатырь. Наследие
». Шокирующе лучше фильмов.
«Дайте шоу»
. Тот самый случай, когда сериал настолько держит эмоционально, что несостыковки в сценарии замечаешь только после просмотра.
«Комбинация
». Не фанат музыки, и сценарий под конец начинает разъезжаться по швам, но энергетика безумная.
Александр Горбунов, телекритик, автор Telegram-канала о русских сериалах «Эх, Сериал…»
1. «Плевако
». Мощный творческий союз Сергея Безрукова
и Анны Матисон
позволил создать проект, наполненный искренней любовью, музыкой, и показать достойного героя, на которого хочется равняться каждому. Сила его слова, зажигательные танцы, кулачные бои на Хитровке, многолетнее сражение за любовь и непоколебимое стремление докопаться до истины, защищая каждого, вне зависимости от социального статуса и финансового положения, – не могут не восхищать.
2. «Я не могу без тебя
». Можно бесконечно долго искать сюжетные нестыковки, жаловаться на то, какое право имел режиссер Юрий Мороз
на роль 10-классников пригласить взрослых актеров, а можно сесть перед экраном и насладиться интересной деревенской историей про жизни и судьбы простых людей. Их стремление во что бы то ни стало получить желаемую профессию, состояться в жизни, искренне любить и быть счастливыми – актуальны во все времена.
3. «Фейк
». Достойным образцом подросткового сериала 2024 года стала увлекательная история в VK Видео о том, как молодые ребята оказались вынуждены заниматься продажей контрафактной продукции, попадая во множество нелепых историй. Здесь нет излишней жестокости, надоевшего школьного буллинга и скучных нравоучений в титрах. За приключениями неудержимых героев Алексея Онежена
, Артема Башенина
и Дарьи Руденок
интересно наблюдать, а каждая новая серия – всегда не похожа на предыдущую.
Вне всякого сомнения, невозможно обойти стороной в итогах года завораживающе-артистичный сериал «Весьма непрост
», вселяющих светлую надежду «Мамонтов», мощнейший эко-гимн природе и всему живому «Молот ведьм
», своевременно-патриотичную «Музыку времени
», остро-правдивый «Первый номер
», метафорично-интригующий «Престиж
» и бескомпромиссную «Трассу». Абсолютно все эти 10 сериалов демонстрируют зрителям героев, способных идти до самого конца по велению своего сердца и души, несмотря ни на какие преграды.
Максим Гревцев, кинообозреватель Кино-Театр.ру
1. «Юг
». Просто хочется уже разумного, доброго и вечного, а не вот это все. К счастью, у российского кино есть Иван Соснин
— не режиссер даже, а квинтэссенция добра в человеческом обличии. Главный в этом году сериал-антистресс (и красочная реклама внутреннего туризма), вселяющий надежду, что все у нас обязательно будет хорошо: коллективный ПТСР обязательно будет преодолен, ссоры меж собою забудутся, и мы все дружно предпочтем коньяку утренние пробежки.
2. «Лихие
». Логичный итог коллективной национальной хронофобии: стремление смотреть на «лихие девяностые», ужасаться и порою восхищаться ими делает жанр криминального сериала бессмертным. «Лихие» Юрия Быкова не открыли Америку ни в жанре, ни в режиссерском стиле их автора: каноничная «жесть как она есть», этим все сказано. С другой стороны, кто, кроме Быкова, в принципе мог довести высокий бандитский стиль до предела, сделав самый жестокий аттракцион насилия года? Находясь в оппозиции к «Детям перемен», «Слову пацана
» и «М!Д!Ж!
», эпоху так или иначе романтизирующими, «Лихие» смотрятся как золотая коллекция эпизодов «Криминальной России» — тем и ценны.
3. «Первый номер
». Сергей Минаев, автор книг о грязном реализме жизни столичного топ-менеджмента и экс-главред русского Esquire, издевается над самой сутью жанра толстого журнала про «правильный» лайфстайл, в России двадцатых превратившегося в невозможный карго-культ с прославлением мимолетных трендов, убогих селебрити-однодневок и калькирования woke-культуры. В «Первом номере» этой шизофрении берется противостоять самоуверенный бумер (Евгений Цыганов), пытающийся культивировать в своей порочной редакции любовь к Высоцкому и неприятие феминитивов. Все очень в духе позиции самого Минаева, воспылавшего ненавистью к миллениалам — «бородатым детям», убивающим своим инфантилизмом все, к чему прикоснутся. Позиция автора может вызывать споры, но качество ее подачи бесспорно. У нас уже был хороший индустриальный сериал про анонимный Telegram («Просто представь, что мы знаем
»), теперь есть аналог и про печатную прессу. Еще и с Цыгановым, который блестяще воплощает антигероя нашего времени.
Наталия Григорьева, редактор Кино-Театр.Ру, обозреватель «Независимой газеты»
1. «Трасса»
. В маленьком городке девочка-подросток расстреливает из ружья всю семью, а у столичной судьи Светланы родом из того же города в это же время пропадает приемная дочь – сбежала на поиски биологических родителей. Все дороги ведут героиню на малую родину и к страшному прошлому, в котором придется покопаться, чтобы найти ребенка и раскрыть серию жутких преступлений. Снято стильно, мрачно, но в то же время для широкой аудитории. И так, что не оторваться – хочется «проглотить» все серии разом в попытке скорее узнать, кто же главный злодей.
2. «Внутри убийцы
». Первая в мире и сразу же удачная экранизация одноименного детектива-бестселлера Майка Омера про женщину-профайлера и агента ФБР, которые вместе ищут маньяков. На этот раз – бальзамирующего жертв и оставляющего тела в причудливых «живых» позах по всему городу. Место действие – Санкт-Петербург, что, кажется, куда более под стать случаю, чем Чикаго из литературного источника. Персонажи получились сложными и выпуклыми, интрига замысловатой, картинка эстетичной, несмотря на весь натурализм и смакование жестокости.
3. «Калимба
». Клаустрофобный триллер, в котором Федор Бондарчук
ставит психологические опыты над другими известными артистами. Те играют пары персонажей, в которых один человек когда-то пострадал от действий другого – жертвы и преступники оказываются запертыми в бункере под землей и должны примириться. Однако, все идет не по плану. Чем дальше продвигается сериал, тем меньше остается у героев времени и места для маневра, тем больше становится неизвестных и вопросов без ответов – отличный жанровый эксперимент.
Мария Истомина, редактор отдела «Медиа и Культура» газеты «Ведомости», автор Telegram-канала «Маша и Медиа» и одноименного канала в «Дзен»
1. «Последний богатырь. Наследие
». По совокупности факторов именно данному проекту уходит первое место. Во-первых, это самый масштабный сериал 2024 года: сценарий, звездный каст, съемки и графика. Во-вторых, выпустить сериал на основе популярной кинофраншизы, а в сумме, напомню, три части «Последнего богатыря» заработали в прокате 5,9 млрд руб., — довольно смелый ход. Проработка героев и игра актеров – высший класс!
2. «Дети перемен
». Самый атмосферный сериал года, что в принципе ожидаемо, поскольку авторы сценария и режиссеры – Любовь Львова
и Сергей Тарамаев
. Наши индустриальные эльфы. Каждый герой без исключения вызывает интерес и эмпатию. А Слава Копейкин
раскрылся еще больше, удивительный у него вышел бандит Петя. У парня большое будущее!
3. «Юг
». Ваня Соснин снял очередной проект, посмотреть который – это как укутаться в мягкий плед. Отличный сценарий, с глубоким смыслом. Классный Ярослав Могильников
и душевная Надежда Маркина
. И все актеры второго плана на 5+.
Игорь Карев, корреспондент отдела культуры издательского дома «Аргументы и факты»
1. «Лихие
». В названии сериала явно опущено слово «девяностые», о которых и рассказывает этот проект. Конечно, странно, что два года подряд очень качественные истории посвящены не самому простому периоду в истории России, но, наверное, дело в том, что времена перемен всегда интересны, особенно если авторы сериала пытаются не только показать кровавые бандитские разборки, но и разобраться в причинах, которые толкнули приличных граждан на преступный путь. Впрочем, если «Лихим» и «Слову пацана. Крови на асфальте» удастся со временем затмить романтику «Бригады
» – это тоже будет неплохой результат.
2. «Последний богатырь. Наследие
». Очень редкий гость в нашем сериальном хозяйстве – жанр фэнтези, который к тому же является частью весьма успешной франшизы. И пусть в «Наследии» Иван Муромец (то есть Виктор Хориняк
) по большей части исполняет гостевую роль, но девушки, на которых и держится сюжет – вполне достойная смена для героического и отважного отца и мудрой матери.
3. «Игры
». Сериалов про советское прошлое, пожалуй, больше, чем про «лихие девяностые», но и они соревнуются, по большей части, с памятью людской – особенно те, действие которых разворачивается в восьмидесятые годы прошлого века. В «Играх» же речь идет об одном из самых громких событий тех лет – о летней Олимпиаде в Москве в 1980-м, которая памятна улетающим из «Лужников» Мишкой и политической возней вокруг, что хорошо показано в этом сериале.
Владимир Кирдяшов, шеф-редактор сайта «КП-Сериалы», автор Telegram-канала «Изнанка сериала»
«Дайте шоу»
. Удивительно то, как творческой команде удалось почти стереть грань между шоу и сериалом про это шоу. Некоторые моменты переданы настолько правдоподобно, что комок подкатывает к горлу - то ли смеяться, то ли плакать. А если это в сериале есть - это успех.
«Как Деревянко Ломоносова играл
». Совершенно неожиданный сериал с дурацким названием, от которого никто ничего не ожидал, получился настолько откровенным и местами щемящим, что теперь главное — не испортить все это вторым сезоном.
«Лихие
». Несмотря на многочисленные упреки, что реконструкция эпохи не задалась, «Лихих» все равно будут смотреть — за масштаб, за историю, за имя режиссера Юрия Быкова.
Лариса Малюкова, кинокритик, член экспертного совета премии «Белый слон», автор Telegram-канала «Кино с Ларисой Малюковой»
«Трасса»
. В этом сезоне нет сериала — очевидного лидера. Начавшись ярко, едва ли не все проекты тонут в надуманных ходах, в слаломе между оригинальными идеями. Названия можно тасовать в зависимости от вкуса смотрящего. И от профессионализма авторов. Поэтому впереди — сложившаяся «сборная»: режиссер Глигоров, сценарист Маловичко, продюсер Самохвалов
, оператор Моргачев
(«Хрустальный», «Трасса», «Аутсорс»). Они создают зрелые, темпераментные, визуально изощренные с острой жанровой и социальной подкладкой проекты.
«Она такая классная
» Александра Домогарова
— редкий пример в родной сериальной индустрии, нескучное актуальное молодежное кино про эмпатию, человечность, понимание другого. Не похожего на тебя.
«Дети перемен
». Вызвавшие огонь критики «Дети перемен» Львовой и Тарамаева, тем не менее, отмечу за барочную мозаику как способ гипертрофированного рассказа криминальной саги из эпохи большого перелома.
Когда нет стопроцентных попаданий, выбираешь оригинальность и авторскую самобытность. Поэтому назову и самый спорный сериал «Преступление и наказание
» Владимира Мирзоева, не вошедший в мою тройку, но заставивший размышлять, дискутировать с авторами. Не принимать их некоторых сюжетных виражей и аплодировать неожиданным метафорам и авторским подтекстам и решениям. Но прежде всего, актерским работам.
Егор Москвитин, кинокритик, куратор фестивалей, организатор викторины «Кинофан»
На самом деле тремя любимыми сериалами этого года хочется назвать «Аутсорс
», «Танго на осколках
» и «Между нами химия
» — но все они еще не вышли целиком, а после двух серий, показанных на «Новом сезоне», могут и испортиться; такое бывает. За отсутствием настоящих фаворитов попробую составить топ-3 не эмоционально, а рационально.
1. «Последний богатырь. Наследие
». Важная веха в истории стримингов. Наконец-то у нас есть удачное масштабное фэнтези для домашних экранов. И очень дорогой, звездный, красочный и сложный проект, который может позволить себе не идти в прокат перед тем, как приземлиться на диване. И свидетельство того, что и стриминги, вслед за кинокомпаниями, пребывают не в гостях, а в плену у сказки. И драматургия, рассчитанная сразу на три поколения любой семьи — детей, родителей и бабушек с дедушками. Но главное — кроме индустриального значения, это просто-напросто очень доброе, теплое, честное и уютное, как новогодний телеспектакль, зрелище для всей страны. Сказка сказок.
2. «Преступление и наказание
». В год «Мастера и Маргариты
» и «Онегина
» нелишним будет напомнить, что любая интерпретация классики имеет право быть. А сам Достоевский, общаясь с театралами, призывал не адаптировать его буквально.
В случае экстравагантного «Преступления и наказания» же важны три вещи. Во-первых, адаптация транслирует важнейшую мысль, что Достоевский нужен нам для воспаления совести; собственно, поэтому нас им и вакцинируют насильно в детстве. Во-вторых, необычная концовка — вполне себе заявление о том, что временное отключение этой совести ведет не к самосохранению, а к самоуничтожению. А в-третьих, все десять серий этого жуткого, неуютного, мерзкого и тошнотворного спектакля — просто-напросто экранизация представлений Свидригайлова об аде как о баньке с пауками. То есть в России наконец-то сняли сносный экзистенциальный хоррор — а ведь это ключевой жанр в современном кино. Но также нелишним будет напомнить и то, что любая адаптация Достоевксого не обогащает, а обедняет его, не расширяет, а сужает. Так что всех, кто посмотрел сериал, по-хорошему нужно каторжным образом обязать перечитать книгу.
3. «Первый номер
». Ну а эта легкомысленная история оказалась здесь, потому что удачно совместила под одной крышей сериальные традиции сразу трех десятилетий. Во-первых, этот бульварный роман напоминает «Блудливую Калифорнию
» из нулевых с ее одой мужским фантазиям и оплакиванием мужских трагедий. Во-вторых, это крепкая производственная драма из десятых годов — вроде «Службы новостей
» Соркина. А в-третьих, это редкий российский сериал, который находит способ порефлексировать о том, что происходит в нынешней декаде. Да, пока что объектом рефлексии становится лишь очень маленькая глянцевая тусовка. Но уж каков поп, таков и приход.
Нина Ромодановская, Главный редактор портала «ПрофиСинема»
В этом году в отечественной сериальной индустрии продолжился нисходящий тренд. Похоже, что она достигла предельной емкости рынка и соответственно объемов производства. Не было ни роста по общему количеству тайтлов относительно прошлого года (241 — 2023, 241 — 2024), ни увеличения производства сериалов онлайн-кинотеатрами. Стриминги остаются практически в тех же объемах, в течение последних трех лет (129 – 2022, 137 – 2023, 139 - 2024). Более того, сокращается количество самого дорогого контента – оригинального, который теперь все чаще производится вскладчину.
1. «Дети перемен
» Сергея Тарамаева и Любови Львовой возвращают нас в 90-е. Под конец года он стал, пожалуй, самым обсуждаемым и вызвавшим противоречивые отзывы, сериалом. Несомненно, к достоинствам проекта стоит отнести каст, в котором молодые, но уже заявившие о себе артисты создают творческую химию с более известными старшими коллегами. А также визуальный ряд, операторскую и работу художника-постановщика, довольно достоверно воссоздающих приметы времени. Несмотря на некоторую вторичность материала, сериал заслуживает высокой оценки.
2. «Лихие
» Юрия Быкова тоже про бандитские 90-е. Сценарий сериала, также как и «Трассы», написал один из самых известных сценаристов — Олег Маловичко. Два талантливых автора через излюбленный жанр — криминальную драму — предлагают нам сюжет, основанный на реальных событиях. Но по сути это рефлексия про настоящее и про то, как мы здесь оказались, через историю отца и сына — киллеров дальневосточной преступной группировки «Общак».
3. «Трасса
» Душана Глигорова – еще один криминальный триллер, но про настоящее время, с Анной Михалковой и Кариной Разумовской в главных ролях. Расследование, которое начинает героиня Михалковой на трассе, проходящей через небольшие южные курортные городки, постепенно шаг за шагом раскрывает жуткие истории, где человеческая жизнь практически обесценена. Режиссер уверенно работает с таким материалом, умело поддерживаая интерес и напряжение зрителя. Трасса становится не только центральным образом сериала, но и символом надежды.
Telegram-канал РУССКОЕ КИНО В ТОПЕ
1. «Дайте шоу
»
2. «Дети перемен
»
3. «Трасса
»
Павел Садков, заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда», главный редактор журнала «Телепрограмма»
1. «Дайте шоу
». Наглый сериал, почти такой же наглый, как шоубиз десятилетней давности. «Олды» вспомнят и всплакнут, а молодёжь ужаснётся от уровня токсичности. Даже с учётом излишней гиперболизации пороков, получилось ярко, захватывающе и поучительно. Милош Бикович
в роли очередного «холопа» сказочно хорош. Да и не он один. Режиссёр Дмитрий Литвиненко нарисовал точный портрет «Останкино», за что отдельное спасибо.
2. «Престиж
». Сергей Сенцов
создал удивительно противный мирок богатого поселка и довольно изящно подтвердил бразильскую мыльную истину про богатых, которые обязательно тоже плачут. Шикарные актерские работы Ирины Розановой
, Юлии Снигирь
и Анны Уколовой
, скелеты в шкафу, крепкий сценарий и прекрасное чувство юмора режиссера. Детектив с марксистскими нотками местами по-настоящему завораживает.
3. «Лихие
». Очень узнаваемые лица, гримасы, ситуации и вещи. Юрий Быков моделирует бандитский мир 90-х скрупулезно, с деталями и без пиетета, без пресловутого оправдания героя. Очень полезное напоминание о том, что упыри в черных куртках не исчезли с лица земли, а растворились в ожидании нового беспредела. Главное чувство того времени – страх, будничный и оправданный. Глубокий и сильный, как лицо Филиппа Янковского
, сидящего среди покрытых каплями стен неведомого каземата. Да, и за кастинг отдельная премия полагается.
Из сотен вышедших сериалов стоит отметить «Золотое дно», «Трасса», «Игры», «Чистые
». За стиль и Безрукова – «Плевако». За смелость и фантазию – «Казачок
». Ну и «Лютик и Анютик
» за продолжение дела «Сватов
» в создании семейных проектов.
Алена Солнцева, кино- и театральный критик, эксперт премии «Белый слон»
1. «Дети перемен
»
2. «Первый номер
»
3. «Калимба
»
В этом году выбрать три лучших сериала очень трудно. В моем списке из трех названий показ двух еще не завершился, а это значит, что мнение после финала может измениться, как это уже произошло с теми, что многое обещали в начале показа («Трасса», «Дайте шоу», «Игры», «Внутри убийцы», «Чистые»). Но неопределенность выглядит привлекательней, чем то, что уже показано целиком.
В этом году уменьшилось количество оригинальных проектов онлайн-платформам, и снизился интерес к ним зрителей. Я могла это объяснить тем, что внимание аудитории к авторским мини-сериалам было обеспечено новизной и необычностью сценариев, героев, ситуаций, а то, что рискуют выпускать сейчас, с многочисленными запретами как по темам, так и по именам авторам, не отличается ни смелостью, ни актуальностью. Однако рейтинг лучших сериалов по итогам года, где в лидерах очередной сезон «Невского
», в котором, на мой взгляд, уже не осталось совсем ничего интересного, или второй сезон специфической «Жизни по вызову
», заставляет предположить, что зритель, напротив, хочет от отечественного контента чего-то еще более привычного, далекого от жизни и менее оригинального.
Маша Токмашева, редактор Кино-Театр.Ру, программный директор делового форума «Пилот. Точки взлета», отборщик полнометражной программы фестиваля «Короче»
«Трасса
» – сценарист Олег Маловичко и режиссер Душан Глигоров вновь, как и в «Хрустальном», говорят о больном детстве. Только там, где мужские травмы бьются, словно хрусталь, о тяжесть бытия, женские исследуют долгую дорогу в дюнах, оседая в тягучих, хоть и на первый взгляд, самых здоровых КавМинводах. Многие быстро предсказали финал истории, однако решение убить одну из ключевых героинь в середине сериала превращает «Трассу» почти в «Игру престолов
», которую мы заслужили.
«Фарма
» – живое, несмотря на смертельный диагноз главного героя, прощание с балабановскими 90-ми и последовавшими за ним «нулевыми» с их законом каменных джунглей, решенное в здоровой ироничной манере. И надежда на будущее в лице Марка Эйдельштейна
, в своих снах бегущего не к «Золотому глобусу» и «Оскару», где его уже точно опередил коллега по «Аноре
» Юра Борисов
, а к мечте об оздоровлении. В том числе нынешнего российского кино.
«Дайте шоу»
– никогда еще ток-шоу, которые в стране популярны намного больше, чем кино, не были так близки. Да еще и в связке с шоу-бизнесом и провокационной темой насилия популярным человеком пока еще не известной никому девушки, поющей в караоке. Поиск правды в формате этой телевизионно-кинематографической «Правды» оказывается столь же ужасающе липким и неоднозначным, как другие многочисленные споры, в том числе в социальных сетях, на тему любого из сиюминутных пунктов актуальной повестки. Кто хуже – герои, создатели или эксперты – тут и не разберешь. Из этой какофонии тем и реплик, пожалуй, и состоит нынешняя «правда» – не только шоу, но и жизни.
Александр Фолин, креативный директор журнала «КиноРепортер»
В силу огромного выбора традиционно ограничиваюсь оригинальными проектами – никаких продолжений, какими бы классными они ни были! Итак:
«Она такая классная
». Блестящая актерская игра Льва Зулькарнаева в образе парня с расстройством аутичного спектра. Хотя Денис Прытков тоже прекрасен. Очень светлое роуд-муви, в котором есть и развитие персонажей, и смысл, и важный социальный посыл.
«ГДР
». Отличное сочетание шпионского триллера с ярким главным героем в лице Александра Горбатова
и политической драмы с любопытным переосмыслением личности Михаила Горбачева. Хочется продолжения!
«Эль Русо
». Очень оригинальная идея (русские староверы сегодня – уже интересно!), впечатляющий сеттинг, снятый в самой настоящей Аргентине, а не, например, в Краснодарском крае, как это частенько делают в подобных случаях, и, конечно, прекрасные актерские работы Светланы Ивановой
и Семена Серзина
.
Очень хотел выделить в тройке какую-нибудь комедию, но в итоге решил ограничиться отдельным упоминанием. Зато так можно сразу несколько. И это «Инспектор Гаврилов
» (за умелую манипуляцию, заставляющую сопереживать бандиту), «Карьеристки
» (за остроумные шпильки в адрес киноиндустрии) и «Камера Мотор
» (за образ настоящего гика от кино). А еще хочется отметить еще только половину вышедшего, но уже зацепившего «Прометея
» – атмосферно, интересно, лишь бы не слили финал, как Lost
.
***
ИТОГИ
Из предложенного списка проектов 2024 года (241 наименование) 25 экспертов обратили внимание на 41, а в топы взяли 25 сериалов. В тройках только 12 проектов упомянуты более одного раза, более трех раз — всего шесть. Лидеры мнений в этом году определяются уверенно, несмотря на многочисленные жалобы критиков о том, что выбирать им было сложно и год «неурожайный». По итогам голосования победителем безоговорочно признается сериал онлайн-кинотеатра Okko «Трасса
», его упомянули в топах 12 из 25 профессиональных зрителей, из них 9 присудили ему первое место.
С существенным отрывом, но столь же уверенно на втором месте сериал «Дайте шоу»
совместного вещания Иви и KION — 8 упоминаний и 4 первых места.
Замыкает тройку «Последний богатырь. Наследие
» от платформы Start — 7 упоминаний и 2 первых места.
Всего один балл проигрывают «Богатырю» «Дети перемен
» (Start, Wink) — 6 критиков из 25 назвали этот проект в числе лучших. Выйди он пораньше, возможно, у него было бы и больше шансов, но на конец 2024-го внимания критиков ему не хватило. Как и второму сезону «13 Клинической
», незаслуженно пролетающему мимо нашего рейтинга второй год. Шестерку лучших замыкают сериалы «Она такая классная
» (KION) и «Лихие
» (Okko, Start). Остальные участники хит-парада представлены в сводной статистической таблице.
Лидер вещания в этом году снова сменился. В 2022-м это был Кинопоиск, в 2023-м
– Wink, в 2024-м им стал онлайн-кинотеатр Okko
, на котором состоялись премьеры пяти проектов из первой десятки кинокритиков (а по всему рейтингу доля 37%). На втором месте онлайн-кинотеатр START
— в первой пятерке критиков три их успешных сериала. Зрители, которые весь год были подписаны на эти две платформы, кажется, увидели все самое лучшее.
Кино-Театр.Ру поздравляет победителей! Ждем в будущем году больше ярких, умных и эмоциональных сериалов, которые будет интересно обсуждать. Напоследок, раз уж у нас юбилейный выпуск, хочется вспомнить всех победителей за 10 лет:
2015
— «Измены»
2016
— «Ольга»
2017
— «Оптимисты»
2018
— «Звоните ДиКаприо!»
2019
— «Шторм»
и «Эпидемия»
2020
— «Перевал Дятлова»
2021
— «Вампиры средней полосы»
2022
— «1703»
2023
— «Слово пацана. Кровь на асфальте»
2024
— «Трасса»
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