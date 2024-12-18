Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

Обзор сериалов >>
18 декабря 2024
В конце года Кино-Театр.Ру традиционно просит ведущих российских кино- и телекритиков назвать тройку лучших российских сериалов и обосновать сделанный выбор. В этом году у нас юбилейный, 10-й выпуск рейтинга, и если в первом «Выборе критиков» в 2015 году участвовали 10 экспертов, то сегодня в наш список вошли 25 представителей индустрии. Все они активно смотрят российские сериалы, которых в 2024 году в России вышло 241 (мы учитывали только игровые проекты, в которых более четырех серий), поразительным образом ровно столько же, сколько и в прошлом, 2023-м! Из них премьеры 104-х состоялись на ТВ и 137-ми – на платформах. Третий год соотношение теле- и онлайн-проектов сохраняется 40 к 60%, кажется, онлайн-кинотеатры достигли пика своего развития и конкурируют теперь только между собой. Посмотрим, какой выбор сделали критики, которые традиционно почти не выбирают фаворитов среди телепроектов. Подведение итогов — в конце материала.


Вера Алёнушкина, киножурналист Time out

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

1. «Трасса». Мощное, откровенное и психологически точное высказывание от Душана Глигорова и Олега Маловичко. На безрыбье, которое нас ждало в 2024-м, это чуть ли не единственный сериал, который цепляет не только глаз, но и душу.

2. «Дайте шоу». Провокационный и эффектный проект, в котором зрелищность, скандал и серьезная, больная тема идут в одной связке. К сожалению, сериалы такого рода постепенно исчезают из нашего сериалостроения (и скоро исчезнут совсем, уступив место «Манюням» и «Противостояниям»), и это еще один аргумент в его пользу.

3. «Мамонты». Необязательная, но симпатичная безделица, в которой нет ни агрессивных банальностей, ни слюнявой патоки. Правда, главные сюжетные ходы заезжены до предела, но актерское обаяние Стоянова и Ищенко помогают с ними смириться.


Тимур Алиев, кинокритик, автор Telegram-канала «Комендант кинокрепости»

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

1. Я знаю, кто тебя убил. Пусть экранизация романа Любови Бариновой потеряла имя создателя (режиссер Софья Райзман убрала имя из титров), сериал классным быть не перестал. Это зловещий, лихо закрученный триллер о киднеппинге, последствия которого растянулись на пару десятилетий. Александру Яценко и Михаилу Тройнику в последние годы не хватает ярких главных ролей — «Я знаю, кто тебя убил» удовлетворил это индустриальное упущение.

2. Золотое дно. Корпоративные войны — ниша, вполне свободная в отечественном кино. Пусть Сергей Минаев утверждает, что не видел ни одной серии «Наследников», пока писал сценарий, пересечений с культовым шоу HBO — вагон и маленькая тележка. «Золотое дно» – вториджинал, но задорный (насколько это возможно в эстетике импортозамещения). Харизматичный Гуськов, стальная магнолия Снигирь и мерзавец Попов — почти трое в бизнес-джете, не считая обслуги.

3. Трасса. Душан Глигоров и Олег Маловичко — один из самых интересных индустриальных тандемов прямо сейчас. За последние годы они подарили зрителям сериалы «Хрустальный», «Химера» и «Трасса» — все как на подбор хлесткие и жесткие проекты с насыщенной фактурой и героями, обладающими двойственной природой и непростой мотивацией поступков. Карина Разумовская — настоящее открытие года; ее экстремальные колебания характера раскачивают повествование от серии к серии в геометрической прогрессии.


Сусанна Альперина, кинообозреватель «РГ», автор Telegram-канала Alperina, программный директор фестиваля Original +

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

1. «Трасса». Слаженная работа всей команды. Затрагивающая женская история. Равномерный высокий уровень всех серий.

2. «Калимба». Сериал показал, что в российском кинематографе умеют раздвигать границы жанров. Также отметила бы отличную работу всего актерского ансамбля, и отдельно — Алены Михайловой.

3. «Последний богатырь. Наследие». Качественно сделанная — по всем параметрам — сказка, которая, на мой взгляд, превзошла второй и третий фильмы франшизы.

На четвертое место поставила бы сериал «Лихие» Юрия Быкова. Более всего подкупило в сериале то, как четко выведены мужские и женские типажи времени, о котором речь. Сериал мог бы стать учебным пособием по 90-м. И хотелось бы добавить, что в этом году сериалы четко разделились на те, где видна режиссерская рука, и те, кто рассыпаются из-за ее отсутствия. Таков, например, «Дайте шоу!». Еще хотелось бы отметить в этом году такие сериалы, как «Неверные», «На автомате», «Дядя Леша», «Фарма», «Первый номер», «Дети перемен», «Первый класс», «Преступление и наказание», «Золотое дно» и «Плевако». Часть сериалов успели заявить о себе на фестивалях, но пока не вышли, у некоторых еще не вышли до конца сезоны — в рейтинг их не включила, кроме тех, где посмотрела сезоны по критическим ссылкам.


Иван Афанасьев, кинокритик (7Дней, The City, Правила жизни)

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

1. «Трасса». Самый страшный, честный и настоящий сериал года. Мрачный «тру детектив» про поиски пропавшей девочки на Кавказе оборачивается размышлением на тему природы насилия против женщин в России. Так откровенно об этом не говорило даже «Обоюдное согласие». Да и вообще сериал, в котором злом пропитано все вокруг — это очень даже про наше время, так что ценно вдвойне.

2. «Она такая классная». Мультижанровый эксперимент, который тасует настроения туда-сюда, как карты в колоде, и делает это неожиданно органично и цельно. Лев Зулькарнаев уже давно доказал, что он молоток, но роль Лёни-аутиста — это игра на разрыв, одно из самых мастерских перевоплощений в нашем кино. Ну и Денис Прытков просто обязан наконец стать народной звездой!

3. «Морозко». Если вас, как и меня, уже успели слегка подзадолбать навязчивые сюжеты про «часики тикают» (неважно, мужчина вы или женщина), «Морозко» вполне может стать ответом на вопрос, как снимать об этом, чтобы не раздражало. Смешная, трогательная и очень жизненная история по мотивам реальности, где допущения, фантазия автора и факты переплетены в очень симпатичное драмеди «с приколом». Так у нас нечасто делают.


Елена Афанасьева, ведущая программы «Се/реальность» на радиостанции «Серебряный дождь», автор Telegram-канала «Афанасьева ТВ&Digital»

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

1. «Трасса», которая вместе с «Хрустальным» сложилась в антологию сценариста Олега Маловичко, режиссера Душана Глигорова и компании «Среда» о загнанных внутрь болях прошлого, которые не дают жить в настоящем. Надеюсь, у такой антологии будет продолжение.

2. «Она такая классная» – редкий случай, когда актуальная тема в так называемом Social Impact Project сделана настолько прекрасно с живыми героями и историями. Льву Зулькарнаеву за роль аутиста Лени отдельный респект.

3. «Фарма» – очень неровный, но живой и полный энергии сериал с не менее важной социальной темой, переданной живо и остро, с отличными актерскими работами и блистательной сценой, в которой мерзкая чиновница получает по заслугам.

А так же – необычная «Калимба», нестандартный для детектива «Я знаю, кто тебя убил», актуальные «Неверные», разбитная «Комбинация», трогательные «Мамонты», очень личное «Морозко».


Мария Безрук, журналист, кинообозреватель (Кино-Театр.ру, DELFI)

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

Эпоха разломов — сложный период для посредственных художников. Описание времени и артикуляция главных его проблем под силу лишь настоящим писателям. А потому в этом году хочется отметить наиболее яркие работы, созданные при участии двух больших авторов — гения позапрошлого столетия и самого продаваемого автора начала века нынешнего.

1. «Золотое дно». Невзирая на то, что сериал лишен острых примет времени, его воинственная атмосфера очень точно характеризует истерию и безумие 2020-х. Рассказом о том, как очередное поколение отцов вновь и вновь выстраивает отношения с детьми на унижении и тирании, автор выносит безжалостный приговор лицемерному обществу, публичная мораль которого зиждется на продвижении семейных ценностей.

2. «Преступление и наказание». Трудно представить сегодня более подходящий материал для экранизации, нежели программный роман Федора Достоевского о рефлексии интеллигента на почве совершенного злодеяния. Перенеся действие из середины ХIХ века в наши дни, смешав языки театра и кино, Владимир Мирзоев ставит неутешительный диагноз обществу потребления, перемалывающего собственных детей. Родион Раскольников, блистательно прожитый на экране Иваном Янковским — одна сплошная незаживающая, гноящаяся, кровоточащая рана. Мощнейшим контрапунктом к основному голосу выступает линия Мармеладовой, великолепно созданная самой яркой актрисой своего поколения Аленой Михайловой.

3. «Первый номер». Балансируя на грани дозволенного, Сергей Минаев, известный провокатор и знаток мира элит, безжалостно обличает общество ухоженных женщин, богатых успешных мужчин и светских журналистов, обслуживающих мир новой русской буржуазии, находящей «новые возможности». Прячась за маской юродивого — писателя-алкоголика Константина Иноземцева (Евгений Цыганов), Минаев емко формулирует болезненные вопросы, которые приходится решать тем, кто боится потерять выстраданное благополучие, заглушая голос совести пустым светским трепом. А упоминание в кадре запрещенной литературы выглядит нынче почти диверсией.


Ольга Белик, кинокритик (Кинопоиск), автор Telegram-канала «КиноКотик»

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

1. «Трасса». Душан Глигоров и Олег Маловичко — немногие, кто снимает сериал не про 90-е, не про альтернативную реальность, а про здесь и сейчас, сегодня и всегда: настолько злободневна и при этом вечна их повестка. Тема все та же: равнодушие и будничность зла. Что важнее — соседская молва или судьба собственного ребенка? И, наконец, ключевое — прощение или возмездие? Все это творческий тандем поднимал в «Хрустальном», но в «Трассе» довел до какого-то апокалиптического накала.

2. «Последний богатырь. Наследие». Редкая удача в нашем сказочно-фэнтезийном сериалостроении. Если в кинофраншизе были моменты с неловким переосмыслением сказочных тропов, то ее сериальный брат провел масштабную работу над ошибками и не стесняется использовать поп-культурную повестку так, что скажешь: не с****, а вдохновился! «Наследие» не только грамотно и продуманно пользуется мифическими архетипами и сказочными сюжетами, но и ловко вплетает в них все, чем живут кинозрители: от «Таноса» до «Властелина колец». Еще и шутят смешно!

3. «Калимба». Крепкая мультижанровая матрешка с прекрасным и необычным Федором Бондарчуком в кепочке и костюме и двойной Аленой Михайловой (еще до «Амуры»!). Тут и клаустрофобный триллер, и психологическая драма, и даже «Джокер». Было весело каждую серию разгадывать загадки и пытаться понять - что же за калимба такая?!


Маша Бороденко, киножурналист

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

1. «Дети перемен». У дуэта Тарамаева-Львовой всегда на экране энергия и жизнь, естественно рука об руку со смертью и поэзией. А еще здесь абсолютно неочевидная комедийная составляющая на вес золота.

2. «Дайте шоу». Заимствует принцип построения собственно у самих шоу – острые темы, непредсказуемые ситуации, отъехавшие герои и драмы навзрыд. Сыграно как по нотам, даже не хватает какой-то шероховатости в этом грамотно срежесированном действии.

3. «Лихие». Крепкое высказывание о круговороте зла, хоть 90-е и набили оскомину.

Странно вносить сериал в тройку лучших, когда он еще не вышел до конца, но, справедливости ради, некоторые проекты до последней серии лучше не досмотривать во избежании разочарований. Топ сумбурный, как и все под конец года. Хочется помимо вышеперечисленных отметить достойный ретродетектив «Плевако» — за стройность истории и танцы Безрукова, второй сезон «Обоюдного согласия» — за яркие и неожиданные актерские работы, «Убойный отпуск» — за легкость и юмор, «Она такая классная» — за трушность, «Неверные» — за стервозную Оксану Акиньшину, «Престиж» и «Золотое дно», которые только ленивый не сравнил с зарубежными сериальными хитами, — за то, что много хорошего есть у нас дома, и «Очевидное невероятное» как уютную ретрофантастику, где ничего не происходит и от этого так хорошо.


Арина Бородина, журналист, автор Telegram-канала

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

1. «Преступление и наказание». Владимир Мирзоев снял сериал-событие, в котором пересекаются время, смелость, тексты Достоевского, Бродского, Гоголя и не только, роскошная картинка, большие и малые бенефисы всех актеров, у него здесь снимавшихся. Это талантливое создание сериальной структуры, где можно смотреть и слушать с любого места, даже не зная первоисточника, а зная – поражаешься актуальности.

2. «Дайте шоу». Лучший жанровый сериал, а режиссер Дима Литвиненко и соавтор сценария Юлия Савенкова создали не только зрелищный и динамичный сюжет, обнажающий изнанку продажного и циничного мира, но главное — показали, что финал не должен быть беззубым и открытым: насилию – нет, а за преступления – настигнет-таки наказание. Тема насилия в этом сериале – прямая и метафоричная одновременно.

3. «Она такая классная». Лев Зулькарнаев с лихвой перевешивает мелькающие драматургические несовершенства. Восхищалась его актерской работой. Ну и то, что создатели коснулись двух важных проблем – мир людей, страдающих аутизмом, и как страшно оказаться в ПНИ, – выделяет для меня этот сериал на общем фоне.

В целом же сериальный год — без прорывов, отмечу сериалы, в которых, пока смотрела, сопереживала героям, видела попытки погружения в социальный контекст, желание перекинуть мостик из вчера в сегодня – «Юг», «Хор», «Игры», «Неверные», «Фарма»... Главное недоумение года – сериал «Чистые», безумие сюжета – что это было? Эксплуатация темы про злые 90-е, заданная вторичность и отсюда пробуксовка в образах и характерах – сериалы «Лихие» и «Дети перемен».


Павел Воронков, кинокритик, автор «Газеты.Ru»

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

«Трасса». Самая близкая из здешних попыток подобраться к «Настоящему детективу» — в том числе из тех, что предпринимались самим сценаристом «Трассы» Олегом Маловичко. Зло здесь, как водится, разлито в воздухе (и особенно красноречиво оседает на билбордах), так что сложно разобрать, что чудовищнее: конкретные душегубы, местные порядки или человечество как вид. Грандиозные актерские работы Карины Разумовской и Александра Ильина-младшего.

«Юг». Очередной роуд-муви автора «Далеких близких» Ивана Соснина — ведущего специалиста по гуманизму в сегодняшнем российском кино. Щипать душу тут начинают с первых минут и не унимаются до самого финала, который поражает своей пронзительностью. Всем, кто потерял веру в людей за просмотром «Трассы», стоит восстановить баланс «Югом».

«Последний богатырь. Наследие». Внезапно удалое продолжение коммерчески успешной, но художественно не самой выдающейся кинофраншизы. Вобрав в себя ее лучшие наработки, сериал «Наследие» исправил, кажется, все недочеты, главным из которых был сам последний богатырь — герой Витора Хориняка, который теперь куда лучше чувствует себя на втором плане, уступив первенство дочерям (Эвелина Мазурина и Арина Рожкова).

В целом, конечно, год выдался явно неурожайный — очевидно, сказываются утечка талантов и стремительно сужающееся пространство самовыражения.


Василий Говердовский, редактор раздела «Сериалы» сайта «Афиша»

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

«Последний богатырь. Наследие». Шокирующе лучше фильмов.

«Дайте шоу». Тот самый случай, когда сериал настолько держит эмоционально, что несостыковки в сценарии замечаешь только после просмотра.

«Комбинация». Не фанат музыки, и сценарий под конец начинает разъезжаться по швам, но энергетика безумная.


Александр Горбунов, телекритик, автор Telegram-канала о русских сериалах «Эх, Сериал…»

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

1. «Плевако». Мощный творческий союз Сергея Безрукова и Анны Матисон позволил создать проект, наполненный искренней любовью, музыкой, и показать достойного героя, на которого хочется равняться каждому. Сила его слова, зажигательные танцы, кулачные бои на Хитровке, многолетнее сражение за любовь и непоколебимое стремление докопаться до истины, защищая каждого, вне зависимости от социального статуса и финансового положения, – не могут не восхищать.

2. «Я не могу без тебя». Можно бесконечно долго искать сюжетные нестыковки, жаловаться на то, какое право имел режиссер Юрий Мороз на роль 10-классников пригласить взрослых актеров, а можно сесть перед экраном и насладиться интересной деревенской историей про жизни и судьбы простых людей. Их стремление во что бы то ни стало получить желаемую профессию, состояться в жизни, искренне любить и быть счастливыми – актуальны во все времена.

3. «Фейк». Достойным образцом подросткового сериала 2024 года стала увлекательная история в VK Видео о том, как молодые ребята оказались вынуждены заниматься продажей контрафактной продукции, попадая во множество нелепых историй. Здесь нет излишней жестокости, надоевшего школьного буллинга и скучных нравоучений в титрах. За приключениями неудержимых героев Алексея Онежена, Артема Башенина и Дарьи Руденок интересно наблюдать, а каждая новая серия – всегда не похожа на предыдущую.

Вне всякого сомнения, невозможно обойти стороной в итогах года завораживающе-артистичный сериал «Весьма непрост», вселяющих светлую надежду «Мамонтов», мощнейший эко-гимн природе и всему живому «Молот ведьм», своевременно-патриотичную «Музыку времени», остро-правдивый «Первый номер», метафорично-интригующий «Престиж» и бескомпромиссную «Трассу». Абсолютно все эти 10 сериалов демонстрируют зрителям героев, способных идти до самого конца по велению своего сердца и души, несмотря ни на какие преграды.


Максим Гревцев, кинообозреватель Кино-Театр.ру

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

1. «Юг». Просто хочется уже разумного, доброго и вечного, а не вот это все. К счастью, у российского кино есть Иван Соснин — не режиссер даже, а квинтэссенция добра в человеческом обличии. Главный в этом году сериал-антистресс (и красочная реклама внутреннего туризма), вселяющий надежду, что все у нас обязательно будет хорошо: коллективный ПТСР обязательно будет преодолен, ссоры меж собою забудутся, и мы все дружно предпочтем коньяку утренние пробежки.

2. «Лихие». Логичный итог коллективной национальной хронофобии: стремление смотреть на «лихие девяностые», ужасаться и порою восхищаться ими делает жанр криминального сериала бессмертным. «Лихие» Юрия Быкова не открыли Америку ни в жанре, ни в режиссерском стиле их автора: каноничная «жесть как она есть», этим все сказано. С другой стороны, кто, кроме Быкова, в принципе мог довести высокий бандитский стиль до предела, сделав самый жестокий аттракцион насилия года? Находясь в оппозиции к «Детям перемен», «Слову пацана» и «М!Д!Ж!», эпоху так или иначе романтизирующими, «Лихие» смотрятся как золотая коллекция эпизодов «Криминальной России» — тем и ценны.

3. «Первый номер». Сергей Минаев, автор книг о грязном реализме жизни столичного топ-менеджмента и экс-главред русского Esquire, издевается над самой сутью жанра толстого журнала про «правильный» лайфстайл, в России двадцатых превратившегося в невозможный карго-культ с прославлением мимолетных трендов, убогих селебрити-однодневок и калькирования woke-культуры. В «Первом номере» этой шизофрении берется противостоять самоуверенный бумер (Евгений Цыганов), пытающийся культивировать в своей порочной редакции любовь к Высоцкому и неприятие феминитивов. Все очень в духе позиции самого Минаева, воспылавшего ненавистью к миллениалам — «бородатым детям», убивающим своим инфантилизмом все, к чему прикоснутся. Позиция автора может вызывать споры, но качество ее подачи бесспорно. У нас уже был хороший индустриальный сериал про анонимный Telegram («Просто представь, что мы знаем»), теперь есть аналог и про печатную прессу. Еще и с Цыгановым, который блестяще воплощает антигероя нашего времени.


Наталия Григорьева, редактор Кино-Театр.Ру, обозреватель «Независимой газеты»

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

1. «Трасса». В маленьком городке девочка-подросток расстреливает из ружья всю семью, а у столичной судьи Светланы родом из того же города в это же время пропадает приемная дочь – сбежала на поиски биологических родителей. Все дороги ведут героиню на малую родину и к страшному прошлому, в котором придется покопаться, чтобы найти ребенка и раскрыть серию жутких преступлений. Снято стильно, мрачно, но в то же время для широкой аудитории. И так, что не оторваться – хочется «проглотить» все серии разом в попытке скорее узнать, кто же главный злодей.

2. «Внутри убийцы». Первая в мире и сразу же удачная экранизация одноименного детектива-бестселлера Майка Омера про женщину-профайлера и агента ФБР, которые вместе ищут маньяков. На этот раз – бальзамирующего жертв и оставляющего тела в причудливых «живых» позах по всему городу. Место действие – Санкт-Петербург, что, кажется, куда более под стать случаю, чем Чикаго из литературного источника. Персонажи получились сложными и выпуклыми, интрига замысловатой, картинка эстетичной, несмотря на весь натурализм и смакование жестокости.

3. «Калимба». Клаустрофобный триллер, в котором Федор Бондарчук ставит психологические опыты над другими известными артистами. Те играют пары персонажей, в которых один человек когда-то пострадал от действий другого – жертвы и преступники оказываются запертыми в бункере под землей и должны примириться. Однако, все идет не по плану. Чем дальше продвигается сериал, тем меньше остается у героев времени и места для маневра, тем больше становится неизвестных и вопросов без ответов – отличный жанровый эксперимент.


Мария Истомина, редактор отдела «Медиа и Культура» газеты «Ведомости», автор Telegram-канала «Маша и Медиа» и одноименного канала в «Дзен»

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

1. «Последний богатырь. Наследие». По совокупности факторов именно данному проекту уходит первое место. Во-первых, это самый масштабный сериал 2024 года: сценарий, звездный каст, съемки и графика. Во-вторых, выпустить сериал на основе популярной кинофраншизы, а в сумме, напомню, три части «Последнего богатыря» заработали в прокате 5,9 млрд руб., — довольно смелый ход. Проработка героев и игра актеров – высший класс!

2. «Дети перемен». Самый атмосферный сериал года, что в принципе ожидаемо, поскольку авторы сценария и режиссеры – Любовь Львова и Сергей Тарамаев. Наши индустриальные эльфы. Каждый герой без исключения вызывает интерес и эмпатию. А Слава Копейкин раскрылся еще больше, удивительный у него вышел бандит Петя. У парня большое будущее!

3. «Юг». Ваня Соснин снял очередной проект, посмотреть который – это как укутаться в мягкий плед. Отличный сценарий, с глубоким смыслом. Классный Ярослав Могильников и душевная Надежда Маркина. И все актеры второго плана на 5+.


Игорь Карев, корреспондент отдела культуры издательского дома «Аргументы и факты»

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

1. «Лихие». В названии сериала явно опущено слово «девяностые», о которых и рассказывает этот проект. Конечно, странно, что два года подряд очень качественные истории посвящены не самому простому периоду в истории России, но, наверное, дело в том, что времена перемен всегда интересны, особенно если авторы сериала пытаются не только показать кровавые бандитские разборки, но и разобраться в причинах, которые толкнули приличных граждан на преступный путь. Впрочем, если «Лихим» и «Слову пацана. Крови на асфальте» удастся со временем затмить романтику «Бригады» – это тоже будет неплохой результат.

2. «Последний богатырь. Наследие». Очень редкий гость в нашем сериальном хозяйстве – жанр фэнтези, который к тому же является частью весьма успешной франшизы. И пусть в «Наследии» Иван Муромец (то есть Виктор Хориняк) по большей части исполняет гостевую роль, но девушки, на которых и держится сюжет – вполне достойная смена для героического и отважного отца и мудрой матери.

3. «Игры». Сериалов про советское прошлое, пожалуй, больше, чем про «лихие девяностые», но и они соревнуются, по большей части, с памятью людской – особенно те, действие которых разворачивается в восьмидесятые годы прошлого века. В «Играх» же речь идет об одном из самых громких событий тех лет – о летней Олимпиаде в Москве в 1980-м, которая памятна улетающим из «Лужников» Мишкой и политической возней вокруг, что хорошо показано в этом сериале.


Владимир Кирдяшов, шеф-редактор сайта «КП-Сериалы», автор Telegram-канала «Изнанка сериала»

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

«Дайте шоу». Удивительно то, как творческой команде удалось почти стереть грань между шоу и сериалом про это шоу. Некоторые моменты переданы настолько правдоподобно, что комок подкатывает к горлу - то ли смеяться, то ли плакать. А если это в сериале есть - это успех.

«Как Деревянко Ломоносова играл». Совершенно неожиданный сериал с дурацким названием, от которого никто ничего не ожидал, получился настолько откровенным и местами щемящим, что теперь главное — не испортить все это вторым сезоном.

«Лихие». Несмотря на многочисленные упреки, что реконструкция эпохи не задалась, «Лихих» все равно будут смотреть — за масштаб, за историю, за имя режиссера Юрия Быкова.


Лариса Малюкова, кинокритик, член экспертного совета премии «Белый слон», автор Telegram-канала «Кино с Ларисой Малюковой»

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

«Трасса». В этом сезоне нет сериала — очевидного лидера. Начавшись ярко, едва ли не все проекты тонут в надуманных ходах, в слаломе между оригинальными идеями. Названия можно тасовать в зависимости от вкуса смотрящего. И от профессионализма авторов. Поэтому впереди — сложившаяся «сборная»: режиссер Глигоров, сценарист Маловичко, продюсер Самохвалов, оператор Моргачев («Хрустальный», «Трасса», «Аутсорс»). Они создают зрелые, темпераментные, визуально изощренные с острой жанровой и социальной подкладкой проекты.

«Она такая классная» Александра Домогарова — редкий пример в родной сериальной индустрии, нескучное актуальное молодежное кино про эмпатию, человечность, понимание другого. Не похожего на тебя.

«Дети перемен». Вызвавшие огонь критики «Дети перемен» Львовой и Тарамаева, тем не менее, отмечу за барочную мозаику как способ гипертрофированного рассказа криминальной саги из эпохи большого перелома.

Когда нет стопроцентных попаданий, выбираешь оригинальность и авторскую самобытность. Поэтому назову и самый спорный сериал «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева, не вошедший в мою тройку, но заставивший размышлять, дискутировать с авторами. Не принимать их некоторых сюжетных виражей и аплодировать неожиданным метафорам и авторским подтекстам и решениям. Но прежде всего, актерским работам.


Егор Москвитин, кинокритик, куратор фестивалей, организатор викторины «Кинофан»

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

На самом деле тремя любимыми сериалами этого года хочется назвать «Аутсорс», «Танго на осколках» и «Между нами химия» — но все они еще не вышли целиком, а после двух серий, показанных на «Новом сезоне», могут и испортиться; такое бывает. За отсутствием настоящих фаворитов попробую составить топ-3 не эмоционально, а рационально.

1. «Последний богатырь. Наследие». Важная веха в истории стримингов. Наконец-то у нас есть удачное масштабное фэнтези для домашних экранов. И очень дорогой, звездный, красочный и сложный проект, который может позволить себе не идти в прокат перед тем, как приземлиться на диване. И свидетельство того, что и стриминги, вслед за кинокомпаниями, пребывают не в гостях, а в плену у сказки. И драматургия, рассчитанная сразу на три поколения любой семьи — детей, родителей и бабушек с дедушками. Но главное — кроме индустриального значения, это просто-напросто очень доброе, теплое, честное и уютное, как новогодний телеспектакль, зрелище для всей страны. Сказка сказок.

2. «Преступление и наказание». В год «Мастера и Маргариты» и «Онегина» нелишним будет напомнить, что любая интерпретация классики имеет право быть. А сам Достоевский, общаясь с театралами, призывал не адаптировать его буквально.
В случае экстравагантного «Преступления и наказания» же важны три вещи. Во-первых, адаптация транслирует важнейшую мысль, что Достоевский нужен нам для воспаления совести; собственно, поэтому нас им и вакцинируют насильно в детстве. Во-вторых, необычная концовка — вполне себе заявление о том, что временное отключение этой совести ведет не к самосохранению, а к самоуничтожению. А в-третьих, все десять серий этого жуткого, неуютного, мерзкого и тошнотворного спектакля — просто-напросто экранизация представлений Свидригайлова об аде как о баньке с пауками. То есть в России наконец-то сняли сносный экзистенциальный хоррор — а ведь это ключевой жанр в современном кино. Но также нелишним будет напомнить и то, что любая адаптация Достоевксого не обогащает, а обедняет его, не расширяет, а сужает. Так что всех, кто посмотрел сериал, по-хорошему нужно каторжным образом обязать перечитать книгу.

3. «Первый номер». Ну а эта легкомысленная история оказалась здесь, потому что удачно совместила под одной крышей сериальные традиции сразу трех десятилетий. Во-первых, этот бульварный роман напоминает «Блудливую Калифорнию» из нулевых с ее одой мужским фантазиям и оплакиванием мужских трагедий. Во-вторых, это крепкая производственная драма из десятых годов — вроде «Службы новостей» Соркина. А в-третьих, это редкий российский сериал, который находит способ порефлексировать о том, что происходит в нынешней декаде. Да, пока что объектом рефлексии становится лишь очень маленькая глянцевая тусовка. Но уж каков поп, таков и приход.


Нина Ромодановская, Главный редактор портала «ПрофиСинема»

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

В этом году в отечественной сериальной индустрии продолжился нисходящий тренд. Похоже, что она достигла предельной емкости рынка и соответственно объемов производства. Не было ни роста по общему количеству тайтлов относительно прошлого года (241 — 2023, 241 — 2024), ни увеличения производства сериалов онлайн-кинотеатрами. Стриминги остаются практически в тех же объемах, в течение последних трех лет (129 – 2022, 137 – 2023, 139 - 2024). Более того, сокращается количество самого дорогого контента – оригинального, который теперь все чаще производится вскладчину.

1. «Дети перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой возвращают нас в 90-е. Под конец года он стал, пожалуй, самым обсуждаемым и вызвавшим противоречивые отзывы, сериалом. Несомненно, к достоинствам проекта стоит отнести каст, в котором молодые, но уже заявившие о себе артисты создают творческую химию с более известными старшими коллегами. А также визуальный ряд, операторскую и работу художника-постановщика, довольно достоверно воссоздающих приметы времени. Несмотря на некоторую вторичность материала, сериал заслуживает высокой оценки.

2. «Лихие» Юрия Быкова тоже про бандитские 90-е. Сценарий сериала, также как и «Трассы», написал один из самых известных сценаристов — Олег Маловичко. Два талантливых автора через излюбленный жанр — криминальную драму — предлагают нам сюжет, основанный на реальных событиях. Но по сути это рефлексия про настоящее и про то, как мы здесь оказались, через историю отца и сына — киллеров дальневосточной преступной группировки «Общак».

3. «Трасса» Душана Глигорова – еще один криминальный триллер, но про настоящее время, с Анной Михалковой и Кариной Разумовской в главных ролях. Расследование, которое начинает героиня Михалковой на трассе, проходящей через небольшие южные курортные городки, постепенно шаг за шагом раскрывает жуткие истории, где человеческая жизнь практически обесценена. Режиссер уверенно работает с таким материалом, умело поддерживаая интерес и напряжение зрителя. Трасса становится не только центральным образом сериала, но и символом надежды.


Telegram-канал РУССКОЕ КИНО В ТОПЕ

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

1. «Дайте шоу»
2. «Дети перемен»
3. «Трасса»


Павел Садков, заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда», главный редактор журнала «Телепрограмма»

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

1. «Дайте шоу». Наглый сериал, почти такой же наглый, как шоубиз десятилетней давности. «Олды» вспомнят и всплакнут, а молодёжь ужаснётся от уровня токсичности. Даже с учётом излишней гиперболизации пороков, получилось ярко, захватывающе и поучительно. Милош Бикович в роли очередного «холопа» сказочно хорош. Да и не он один. Режиссёр Дмитрий Литвиненко нарисовал точный портрет «Останкино», за что отдельное спасибо.

2. «Престиж». Сергей Сенцов создал удивительно противный мирок богатого поселка и довольно изящно подтвердил бразильскую мыльную истину про богатых, которые обязательно тоже плачут. Шикарные актерские работы Ирины Розановой, Юлии Снигирь и Анны Уколовой, скелеты в шкафу, крепкий сценарий и прекрасное чувство юмора режиссера. Детектив с марксистскими нотками местами по-настоящему завораживает.

3. «Лихие». Очень узнаваемые лица, гримасы, ситуации и вещи. Юрий Быков моделирует бандитский мир 90-х скрупулезно, с деталями и без пиетета, без пресловутого оправдания героя. Очень полезное напоминание о том, что упыри в черных куртках не исчезли с лица земли, а растворились в ожидании нового беспредела. Главное чувство того времени – страх, будничный и оправданный. Глубокий и сильный, как лицо Филиппа Янковского, сидящего среди покрытых каплями стен неведомого каземата. Да, и за кастинг отдельная премия полагается.

Из сотен вышедших сериалов стоит отметить «Золотое дно», «Трасса», «Игры», «Чистые». За стиль и Безрукова – «Плевако». За смелость и фантазию – «Казачок». Ну и «Лютик и Анютик» за продолжение дела «Сватов» в создании семейных проектов.


Алена Солнцева, кино- и театральный критик, эксперт премии «Белый слон»

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

1. «Дети перемен»
2. «Первый номер»
3. «Калимба»

В этом году выбрать три лучших сериала очень трудно. В моем списке из трех названий показ двух еще не завершился, а это значит, что мнение после финала может измениться, как это уже произошло с теми, что многое обещали в начале показа («Трасса», «Дайте шоу», «Игры», «Внутри убийцы», «Чистые»). Но неопределенность выглядит привлекательней, чем то, что уже показано целиком.
В этом году уменьшилось количество оригинальных проектов онлайн-платформам, и снизился интерес к ним зрителей. Я могла это объяснить тем, что внимание аудитории к авторским мини-сериалам было обеспечено новизной и необычностью сценариев, героев, ситуаций, а то, что рискуют выпускать сейчас, с многочисленными запретами как по темам, так и по именам авторам, не отличается ни смелостью, ни актуальностью. Однако рейтинг лучших сериалов по итогам года, где в лидерах очередной сезон «Невского», в котором, на мой взгляд, уже не осталось совсем ничего интересного, или второй сезон специфической «Жизни по вызову», заставляет предположить, что зритель, напротив, хочет от отечественного контента чего-то еще более привычного, далекого от жизни и менее оригинального.


Маша Токмашева, редактор Кино-Театр.Ру, программный директор делового форума «Пилот. Точки взлета», отборщик полнометражной программы фестиваля «Короче»

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

«Трасса» – сценарист Олег Маловичко и режиссер Душан Глигоров вновь, как и в «Хрустальном», говорят о больном детстве. Только там, где мужские травмы бьются, словно хрусталь, о тяжесть бытия, женские исследуют долгую дорогу в дюнах, оседая в тягучих, хоть и на первый взгляд, самых здоровых КавМинводах. Многие быстро предсказали финал истории, однако решение убить одну из ключевых героинь в середине сериала превращает «Трассу» почти в «Игру престолов», которую мы заслужили.

«Фарма» – живое, несмотря на смертельный диагноз главного героя, прощание с балабановскими 90-ми и последовавшими за ним «нулевыми» с их законом каменных джунглей, решенное в здоровой ироничной манере. И надежда на будущее в лице Марка Эйдельштейна, в своих снах бегущего не к «Золотому глобусу» и «Оскару», где его уже точно опередил коллега по «Аноре» Юра Борисов, а к мечте об оздоровлении. В том числе нынешнего российского кино.

«Дайте шоу» – никогда еще ток-шоу, которые в стране популярны намного больше, чем кино, не были так близки. Да еще и в связке с шоу-бизнесом и провокационной темой насилия популярным человеком пока еще не известной никому девушки, поющей в караоке. Поиск правды в формате этой телевизионно-кинематографической «Правды» оказывается столь же ужасающе липким и неоднозначным, как другие многочисленные споры, в том числе в социальных сетях, на тему любого из сиюминутных пунктов актуальной повестки. Кто хуже – герои, создатели или эксперты – тут и не разберешь. Из этой какофонии тем и реплик, пожалуй, и состоит нынешняя «правда» – не только шоу, но и жизни.


Александр Фолин, креативный директор журнала «КиноРепортер»

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

В силу огромного выбора традиционно ограничиваюсь оригинальными проектами – никаких продолжений, какими бы классными они ни были! Итак:

«Она такая классная». Блестящая актерская игра Льва Зулькарнаева в образе парня с расстройством аутичного спектра. Хотя Денис Прытков тоже прекрасен. Очень светлое роуд-муви, в котором есть и развитие персонажей, и смысл, и важный социальный посыл.

«ГДР». Отличное сочетание шпионского триллера с ярким главным героем в лице Александра Горбатова и политической драмы с любопытным переосмыслением личности Михаила Горбачева. Хочется продолжения!

«Эль Русо». Очень оригинальная идея (русские староверы сегодня – уже интересно!), впечатляющий сеттинг, снятый в самой настоящей Аргентине, а не, например, в Краснодарском крае, как это частенько делают в подобных случаях, и, конечно, прекрасные актерские работы Светланы Ивановой и Семена Серзина.

Очень хотел выделить в тройке какую-нибудь комедию, но в итоге решил ограничиться отдельным упоминанием. Зато так можно сразу несколько. И это «Инспектор Гаврилов» (за умелую манипуляцию, заставляющую сопереживать бандиту), «Карьеристки» (за остроумные шпильки в адрес киноиндустрии) и «Камера Мотор» (за образ настоящего гика от кино). А еще хочется отметить еще только половину вышедшего, но уже зацепившего «Прометея» – атмосферно, интересно, лишь бы не слили финал, как Lost.


***
ИТОГИ

Из предложенного списка проектов 2024 года (241 наименование) 25 экспертов обратили внимание на 41, а в топы взяли 25 сериалов. В тройках только 12 проектов упомянуты более одного раза, более трех раз — всего шесть. Лидеры мнений в этом году определяются уверенно, несмотря на многочисленные жалобы критиков о том, что выбирать им было сложно и год «неурожайный». По итогам голосования победителем безоговорочно признается сериал онлайн-кинотеатра Okko «Трасса», его упомянули в топах 12 из 25 профессиональных зрителей, из них 9 присудили ему первое место.

С существенным отрывом, но столь же уверенно на втором месте сериал «Дайте шоу» совместного вещания Иви и KION — 8 упоминаний и 4 первых места.

Замыкает тройку «Последний богатырь. Наследие» от платформы Start — 7 упоминаний и 2 первых места.

Всего один балл проигрывают «Богатырю» «Дети перемен» (Start, Wink) — 6 критиков из 25 назвали этот проект в числе лучших. Выйди он пораньше, возможно, у него было бы и больше шансов, но на конец 2024-го внимания критиков ему не хватило. Как и второму сезону «13 Клинической », незаслуженно пролетающему мимо нашего рейтинга второй год. Шестерку лучших замыкают сериалы «Она такая классная» (KION) и «Лихие» (Okko, Start). Остальные участники хит-парада представлены в сводной статистической таблице.

Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков

Лидер вещания в этом году снова сменился. В 2022-м это был Кинопоиск, в 2023-м
– Wink, в 2024-м им стал онлайн-кинотеатр Okko, на котором состоялись премьеры пяти проектов из первой десятки кинокритиков (а по всему рейтингу доля 37%). На втором месте онлайн-кинотеатр START — в первой пятерке критиков три их успешных сериала. Зрители, которые весь год были подписаны на эти две платформы, кажется, увидели все самое лучшее.

Кино-Театр.Ру поздравляет победителей! Ждем в будущем году больше ярких, умных и эмоциональных сериалов, которые будет интересно обсуждать. Напоследок, раз уж у нас юбилейный выпуск, хочется вспомнить всех победителей за 10 лет:

2015«Измены»
2016«Ольга»
2017«Оптимисты»
2018«Звоните ДиКаприо!»
2019«Шторм» и «Эпидемия»
2020«Перевал Дятлова»
2021«Вампиры средней полосы»
2022«1703»
2023«Слово пацана. Кровь на асфальте»
2024«Трасса»

версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Ирина (Казань)   18.12.2024 - 17:35
Ничего этого не смотрела и нисколько об этом не жалею. читать далее>>
№ 3
Лёля Николаева (Москва)   18.12.2024 - 15:39
"Трасса" и "Дайте шоу" - мои фавориты:) "Последний богатырь"- не моё кино, не понимаю восторгов от просмотра... читать далее>>
№ 2
Nastya_1110 (Алматы)   18.12.2024 - 14:29
"Трасса"! "Дайте шоу"! "Калимба"! БРАВО! читать далее>>
№ 1
TanaS   18.12.2024 - 11:58
Странный рейтинг, некоторые сериалы еще и не вышли полностью, такие , как Лихие или Мамонты, или Дети перемен и Первый номер, а их уже оценивают. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Лучшие российские сериалы 2023 года. Выбор критиков
Лучшие российские сериалы 2022 года. Выбор критиков
Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков
Лучшие российские сериалы 2020 года. Выбор критиков
Лучшие российские сериалы 2019 года. Выбор критиков
Лучшие российские сериалы 2018 года. Выбор критиков
Лучшие российские сериалы 2017 года
Лучшие российские сериалы 2016 года
Лучшие российские сериалы 2015 года
Поиск по меткам
Екатерина ВизгаловаИтоги годаРоссийские сериалыТОПЫ
персоны
Оксана АкиньшинаАртём БашенинСергей БезруковМилош БиковичФёдор БондарчукЮра БорисовЮрий БыковДушан ГлигоровАлександр Горбатов (II)Алексей ГуськовАлександр Домогаров (младший)Лев ЗулькарнаевСветлана ИвановаАлександр Ильин (младший)Слава КопейкинДмитрий ЛитвиненкоЛюбовь ЛьвоваОлег МаловичкоНадежда МаркинаАнна МатисонСергей Минаев (II)Владимир МирзоевАлёна МихайловаЯрослав МогильниковБатыр МоргачевЮрий МорозАлексей ОнеженПавел ПоповДенис ПрытковКарина РазумовскаяСофья РайзманИрина РозановаДарья РуденокЮлия Савенкова (II)Иван СамохваловСергей СенцовСемён СерзинЮлия СнигирьИван СоснинСергей ТарамаевМихаил ТройникАнна УколоваВиктор ХоринякЕвгений ЦыгановМарк ЭйдельштейнИван ЯнковскийФилипп ЯнковскийАлександр Яценко
фильмы
13 клиническая. Начало1703АмураАнораАутсорсБлудливая КалифорнияБригадаВампиры средней полосыВесьма непростВнутри убийцыГДРДайте шоуДети переменДядя ЛёшаЖизнь по вызовуЗвоните ДиКаприо!Золотое дноИгра престоловИгрыИзменыИнспектор ГавриловКазачокКак Деревянко Ломоносова игралКалимбаКамера МоторКарьеристкиКомбинацияЛихиеЛютик и АнютикМамонтыМежду нами химияМир! Дружба! Жвачка!-3Молот ведьмМорозкоМузыка времениНа автоматеНастоящий детективНеверныеНевский. Близкий врагОбоюдное согласие. Новый сезонОльгаОна такая класснаяОптимистыОстаться в живыхОтдел новостейОчевидное невероятноеПервый классПервый номерПеревал ДятловаПлевакоПоследний богатырь. НаследиеПрестижПреступление и наказаниеПрометейПросто представь, что мы знаемСлово пацана. Кровь на асфальтеТанго на осколкахТрассаУбойный отпускФармаФейкХорЧистыеШтормЭль РусоЭпидемияЮгЯ знаю, кто тебя убилЯ не могу без тебя

фотографии >>
Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков фотографии
Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Денис Власенко
Роман Громадский
Глафира Козулина
Наталья Медведева
Юрий Никулин
Игорь Скляр
Игорь Стам
Евгений Ташков
Алексей Шейнин
Эшли Бенсон
Бетти Грэйбл
Каспер Ван Дин
Рэй Лиотта
Брэд Питт
Кэти Холмс
Кристина Янда
все родившиеся 18 декабря >>

Афиша кино >>

Остров пропавших девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Первая ведьма. Новые души
мистика, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Побег
криминальный фильм, триллер, экранизация
Испания, 2024
Форсаж. Полный вперёд!
боевик, драма, криминальный фильм
Канада, 2024
P.S. Верю в любовь
драма, мелодрама
Великобритания, США, 2023
Братья
комедия, приключения
Россия, 2024
Домовёнок Кузя
Россия, 2024
Ёлки-11
Россия, 2024
Новогоднее чудо
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Амадей
историческая драма
США, 1984
Баба Яга спасает Новый год
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2024
Одна дома. Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«Мастер и Маргарита», «Трасса», Кологривый, Маслова и Борисов: итоги самых востребованных в 2024 году страниц сайта Кино-Театр.Ру
Новости кино
«Мастер и Маргарита», «Трасса», Кологривый, Маслова и Борисов: итоги самых востребованных в 2024 году страниц сайта Кино-Театр.Ру
Впервые в тройке лидеров среди актеров нет Станислава Бондаренко и Павла Прилучного, а Мария Куликова заняла вторую строчку в топе актрис
15 комментариев
Кино-театр.ру в Telegram