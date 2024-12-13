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Голубой слоник: «Звездные войны: Опорная команда» — сериал, который снова удивляет и радует?

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13 декабря 2024
На Disney+ стартовало новое шоу во вселенной «Звездных войн», над которыми работает целая команда талантливых режиссеров. Первый эпизод снял Джон Уоттс — постановщик трилогии «Человек-паук», который также выступил автором сериала, а два следующих — Дэвид ЛоуриИстория призрака», «Легенда о Зеленом рыцаре»). Впереди — Дэниэл Шайнерт и Дэн КванВсё, везде и сразу»), Ли Айзек ЧунМинари»), Джейк ШрейерГрызня») и Брайс Даллас ХовардПапы», «Мандалорец»). Алексей Филиппов попал на борт «Опорной команды» и посмотрел, чем она может удивить.

Голубой слоник: «Звездные войны: Опорная команда» — сериал, который снова удивляет и радует?

На планете Ат Аттин царит обезвоживающее благополучие: тишайший пригород в духе американских 80-х вливается в мегаполис, выстроенный по социалистическим лекалам ГДР (есть даже своя берлинская телебашня). Взрослые заняты какими-то скучными расчетами, дети до посинения учатся в школе под присмотром андроидов, но некоторые светлые головы не боятся мечтать о далекой-далекой галактике.

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Кудрявый непоседа Уим (Рави Кэбот-Кониерс), воспитываемый одиноким трудоголиком Вендлом (Тунде Адебимпе), хочет стать джедаем и бороздить космические просторы, а пока — устраивает дуэли на невидимых лазерных мечах с одноклассником Нилом (Роберт Тимоти Смит). Вне детских игр тот мальчик-паинька: у похожего на голубого слоника школьника много братьев и сестер, всегда аккуратно уложена челка и сделаны уроки. Ферн (Райан Кира Армстронг), дочь замминистра Фары (Керри Кондон), — хулиганистая отличница, которая чувствует себя живой, только когда гоняет на летающем байке. Компанию ей составляет Кей-Би (Кириана Краттер) — обладательница эффектного кибервизора и обширных познаний в технике.

Голубой слоник: «Звездные войны: Опорная команда» — сериал, который снова удивляет и радует?

Два тандема, где заводилу пытается сбалансировать умник, встретятся на борту космического судна, уносящего их прочь из тоскливой утопии. Впереди — незнакомые планеты, встречи с диковинно выглядящими пиратами и знакомство с ушлым «джедаем» Джодом На Навудом (Джуд Лоу), которого разжаловали с капитанского мостика из-за тщетной охоты за сокровищами. В компании Уима, Нила, Ферн и Кей-Би он сойдет за взрослого, хотя подростки ему не доверяют, а страж корабля — андроид СМ-33 (Ник Фрост) грозит покалечить в любой непонятной ситуации.

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Новый сериал во вселенной Star Wars придумали давние соавторы Джон Уоттс и Кристофер Д. Форд, чьи пути ненадолго разошлись, когда первый стал режиссером очередного «Человека-паука». Второй помогал лишь с «Возвращением домой» — лучшей частью трилогии, — а теперь они взялись за другую любимую франшизу детства. «Опорная команда» — то есть минимальный экипаж для межзвездных путешествий — напоминает игру по мотивам вселенной Джорджа Лукаса, которую затеяли скучающие школьники. С той лишь разницей, что у Уоттса и Форда есть ресурсы The Walt Disney Company, чтобы оживить грезу и показать её другим.

Голубой слоник: «Звездные войны: Опорная команда» — сериал, который снова удивляет и радует?

Проекты по «Звездным войнам» нередко сравнивают с вариантами досуга: если новейшая трилогия Джей-Джей Абрамса проходила по разряду «парк атракционов», то «Мандалорец» и прочие сериалы, запущенные продюсерским дуэтом Джон ФавроДэйв Филони, можно отнести к «ролевой сходке». Акцент не столько на знакомых сюжетах, пейзажах и лицах (постаревших или воскрешенных в CGI), сколько на аутентичности: дух авантюризма лучше передают рукотворные спецэффекты и пришельцы-аниматроники, чем самая виртуозная графика. В случае «Опорной команды» логику игры задают центральные герои — дети, для которых галактика буквально территория фантазии, пока далекие планеты не оказываются под ногами. Вдобавок для них куда естественнее подражать абстрактному взрослому поведению — так, чтобы это не выглядело пародией на иконические образы (как в случае Кайло Рена, изображающего Дарта Вейдера). Вряд ли Ферн знакома с историей героя сопротивления Хана Соло, но уже в школьные годы умеет не хуже блефовать и стрелять первой.

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Самое простое в случае корабля Уоттса и Форда — разобрать его на запчасти: поклоны мифологии Star Wars и классике 1980-х — нередко в одном флаконе. События шоу развиваются после «Возвращения джедая» (1983), когда Республика пала, а Первый орден еще не придумали в недрах студии Disney. Дух «Очень странных дел» сюда занесло через одного прародителя — культовый приключенческий фильм «Балбесы» (1985), где американская субурбия превращалась в локацию для поиска сокровищ. Недружелюбный робот СМ-33 обзывает подростков гремлинами, хотя вряд ли знаком с английским фольклором (зато создатели точно смотрели дилогию Джо Данте). Наконец, плохи те «Звездные войны», где нет гонок и кожаных курток, разговоров о Силе и пиратов на космических суднах, просящих каши (одну порцию даже приготовит загадочный Джод На Навуд).

Голубой слоник: «Звездные войны: Опорная команда» — сериал, который снова удивляет и радует?

При всей наивности и отутюженности «Опорной команды», где детская органика порой инопланетнее самых диковинных созданий, это настоящее приключение, где путь зачастую не цель, а средство. Рискованный способ повзрослеть и найти себя, что, кажется, справедливо и для андроида со сгнившей картой памяти, и для персонажа Лоу, которого называют то Джодом На Навудом, то Багровым Джеком, то Сильво — будто в честь одного находчивого и властолюбивого кока из хрестоматийного романа Роберта Стивенсона. Фокус в том, что остров — точнее, планета — сокровищ был у детей под носом: Ат Аттин — место, о котором ходят легенды, потому что никто туда не может попасть.

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Этим объясняется и непривычная для Star Wars архитектура, вдохновленная сразу несколькими земными утопическими проектами, и максимальная удаленность сюжета от масштабных баталий Лукаса. Возможно, Уотс и Форд наметили маршрут между разными сортами фантазии — детской, бандитской, диктаторской, — но пока, благо, каждая серия обрывается твистом, уходя от ответа. Ведь самое тоскливое, что могут сделать взрослые с космосом, это объединить звезды в систему, расписать между ними маршруты и сделать целую франшизу о том, как надежда рождается и умирает по кругу.

«Звёздные войны: Опорная команда». Трейлер на английском языке

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Голубой слоник: «Звездные войны: Опорная команда» — сериал, который снова удивляет и радует? фотографии
Голубой слоник: «Звездные войны: Опорная команда» — сериал, который снова удивляет и радует? фотографии
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