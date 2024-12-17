«Новые Жуки»: самые яркие персонажи народной комедии, ожидающей перезагрузки в четвертом сезоне

На канале ТНТ состоялась премьера «Новых Жуков» – продолжения народной комедии, которая транслировалась с 2019 года. Впервые герои «Жуков» встретились не спустя день или неделю после событий предшествующего сезона, а через целых полтора года. К премьере сериала рассказываем, как менялись жители Жуков и чего ждать от нового сезона.
МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ
Живописная деревня Жуки расположена в Саратовской области, где есть все, что нужно для душевного спокойствия. Церковь, продуктовый магазин, почта, школа и полиция. Причем большинство этих институций возглавляют местные жители.
Самый харизматичный житель Жуков – участковый, который никого не крышует, но делает вид, что крышует всех. Несмотря на природное разгильдяйство, он готов организовать закон и порядок (как минимум в его понимании) на отдельно взятой территории, хотя делает это со своими присказками про «вонючий случай» и «ляху-натаху». У Маслова есть терпеливая жена Галя (Карина Мишулина) и, как неожиданно выясняется во втором сезоне, дочь Катя (Дарья Алыпова), которую отчислили из московской школы полиции. В третьем сезоне «Жуков» Маслов и вовсе мог лишиться места из-за участковой-отличницы Антонины в исполнении Марьяны Спивак.
Ирина – продавщица местного продуктового магазина, бывшая жена Толяна (Екатерина Стулова)
фото: пресс-служба ТНТ
Самая роковая жительница Жуков, которая в первом сезоне немного не дождалась мужа с зоны. Цветастые платья с вычурным декольте оставляют безоружными многих, но сердце Ирины в итоге принадлежит приезжему дизайнеру Артемию. Если поначалу их линия выглядела стопроцентно комедийной – страсть продавщицы сельпо и жеманного парня из Москвы, – то со временем стала одной из самых романтичных и глубоких: Ира и Артемий искренне полюбили друг друга, разобрались с прошлыми отношениями и стали женихом и невестой.
В первом сезоне брутальный Толик выходит из тюрьмы, куда он попал за то, что сломал ноги случайному ухажеру жены Ирины. Кризис семейной жизни в одном из сезонов заставляет пересмотреть его представления о трезвости. Анатолий, вопреки стереотипам, оказывается натурой цельной и всепрощающей, понимающей, что любовь нельзя присвоить, а человеку, которого ты любишь, нужно дать свободу. Актер Владимир Епифанцев, вспоминая события второго и третьего сезонов, говорит, что слезы Толика были настоящими – настолько он проникся преображением своего персонажа, который проходит удивительную трансформацию и принимает себя.
За духовно-нравственные ценности в Жуках отвечает отец Александр — служитель старой церкви с колокольней (кстати, большой достопримечательности деревни Нижние Подгоричи, где снимают «Жуков»). Образ знаменитого актера Виктора Бычкова здесь удивительно органично совмещает в себе материальное и духовное: отец Александр не прочь прибрать к рукам любую выгоду, которую только может обнаружить, но делает это так простодушно и мило, что никто не может всерьез считать его нечистым на руку. Сам Виктор Бычков говорит, что отец Александр – это «поп из сказок Пушкина».
Актер Анатолий Журавлев в «Жуках» предстает в необычном для себя комедийном образе фермера и ветеринара, переживающего за здоровье подопечных: будь то коровы, козы или обычные дворняги. Кроме того Алексей Иванович становится чуть ли не сватом для такой внешне похожей, но внутренне не дающей себе волю на сближение пары: бойкой Дины и приезжего москвича Дениса.
Добросердечная Дина - символ лихой деревенской правды и та самая женщина, которая остановит на скаку не только коня, даром, что работает на ферме. Она в меру романтична и податлива для москвича-программиста, но и в меру сильна для всей деревни и отношений с родителями. Дина и Денис полюбили друг друга настолько, что Денис был готов забыть о Москве насовсем, и в итоге именно у них уже состоялась пышная деревенская свадьба.
ПОНАЕХАВШИЕ
В завязке сериала «Жуки» трое парней-айтишников оказались в деревне на альтернативной службе, но, когда у них появился шанс уехать из Жуков, все вдруг задумались, а стоит ли это делать: все-таки здесь они стали взрослее и нашли своих людей.
Самый амбициозный из ребят и автор идеи нового приложения для знакомств делает всё для того, чтобы не останавливать работу над ним даже в деревне. Пиар-хватка Никиты помогает наладить связь – не только с внешним интернет-миром, но и, что важнее, с жителями самих Жуков. В том числе с участковым Масловым, контролирующим «альтернативщиков», а главное – с его дочерью, с которой Никита в финале «Жуков» и отправляется в Москву.
Субтильный дизайнер приложения для знакомств TWIN, который в Москве предпочитал интернет-мэтчи, в Жуках сразу же получил стопроцентное попадание в сердце продавщицы Ирины, отягощенной только вышедшим из тюрьмы супругом Анатолием. Почти преступный любовный треугольник к третьему сезону превращается в тихую семейную жизнь, где Ирина ждет ребенка. Артемий действительно сильно изменился: уже не так рьяно топит за свободную любовь и понимает ответственность за семью.
Компьютерный мозг приложения по созданию пар, который периодически подвергается насмешкам из-за лишнего веса. Попав в помощники к ветеринару, Денис, хоть и не владеет деревенскими секретами ухода за животными, всё равно чувствует себя счастливее, ведь здесь он знакомится с Диной. Он практически с первого взгляда нашел свою любовь, которая стала для него, парня нерешительного, большим испытанием и толчком к принятию себя. И мощному преображению, ведь актер Павел Комаров перед новым сезоном сбросил 53 килограмма, а значит, внешние трансформации ждут и его героя.
Мама Артемия всегда относилась к сыну щепетильно, стараясь не напрягать его ипотекой и другими бытовыми вопросами. Как только она узнала, что сын служит недалеко от Москвы, да еще и встречается там с женщиной, поехала к нему. Белла Александровна при этом готова к любым решениям сына. Так что его любимая, которой почти 40, – чуть меньше, чем самой Белле, – ее вообще не пугает. Гораздо больше Беллу Александровну в итоге волнует бывший Ирины – Анатолий в исполнении Владимира Епифанцева.
Главный везунчик, приехавший в Жуки: ему не страшны ни лесные капканы, ни обрывы. Столичный инвестор, из-за покупки TWIN оказывающийся в Жуках и переосмысляющий свой образ жизни. За три сезона он мог умереть уже несколько раз, ломая примерно все конечности и превращаясь практически в овощ. Но вера в Жуки в финальном сезоне помогла ему полностью восстановиться – и физически, и морально.
Когда Маслов был под угрозой увольнения в третьем сезоне, ему в подмогу прислали отличницу Антонину, сразу же столкнувшуюся с сюрреалистичной смертью самого Маслова и наговорами на уголовщину, процветающую в Жуках. Антонина сумела навести порядок в жизни саратовской деревни, но главное – определилась с собственными приоритетами. Личная жизнь с Владимиром оказалась для нее важнее работы.
НОВЫЕ ЖУКИ
После событий третьего сезона прошло полтора года. В деревню приезжает новый губернатор Валентин Михайлович Юдин – он хочет «хайпануть» и снять сюжет о талантливых разработчиках приложения, которые прославили его область. Во время застолья губернатору приходит идея снести Жуки, а на их месте построить современный научный кластер. Так у участкового Маслова и компании друзей появляется новый враг и главная задача: во что бы то ни стало отбить родную деревню. В роли губернатора – Артем Волобуев, который, по словам Максима Лагашкина, идеально попал в роль и мгновенно влился в большую и дружную семью «Жуков».
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