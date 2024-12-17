Фантастические диагнозы, и где они обитают: что лечили в «13 Клинической»

В онлайн-кинотеатре Иви 19 декабря выйдут все серии «13 Клинической. Начало», где расскажут о том, как создавалась, еще во времена Советского Союза, первая мистическая больница, а врачи — впервые сталкивались с загадочными N-явлениями. Два года назад в оригинальном проекте, который написал Андрей Золотарев, показали, как специфическое медицинское учреждение функционирует в современном мире, в том числе — некоторые из диагнозов, с которыми сталкиваются врачи и пациенты. Перед тем, как еще больше погрузиться в историю и природу N-явлений, мы решили вспомнить, от чего же лечили в «13 Клинической».
ND-1А (Астарот)
Хирург Кирилл Акиньшин (Данила Козловский
) имеет смертельный диагноз – глиобластому четвертой степени. Почти смирившись с неминуемой смертью, которая должна наступить в ближайший месяц, он попадает в странноватую больницу, где даже девочка-пациентка с примерно такой же неоперабельной опухолью уверена, что такие болезни даются людям из-за чувства вины. Кирилл не особо верит в философию и психологию, а еще больше — в методы лечения местного медперсонала. Пока они не прокапывают его «обезболом» и не ставят диагноз ND1 (один из симптомов, помимо смертельной болезни, – внезапное финансовое обогащение или полная потеря денег). Означает аббревиатура подселение в тело высшей сущности. Почти весь сезон врачи пытаются понять, какая именно это чертовщина, но наверняка уверены лишь в том, что из стен больницы героя Козловского выпускать точно не стоит. Для него это чревато неминуемой смертью вследствие вполне реального медицинского диагноза, а для тех, кто изучает N-явления, – выходом на волю никем не контролируемой силы. Так Акиньшин и становится не только пациентом, но и врачом «13 Клинической», постепенно устанавливая, что им овладел один из самых высокопоставленных демонов – Астарот.
ND-1L (Люцифер)
Возглавляет 13-ю клиническую Алексей Иванович (Владимир Стеклов
), когда-то заключивший устный или письменный контракт с верховным демоном Люцифером. Именно этот демон и выбирает, кто может возглавить экспериментальное медучреждение, но за пост, естественно, требует от соискателей далеко не иллюзорных жертв. Человек должен отдать Люциферу самое дорогое, что у него есть. Именно на таком жертвоприношении строится финальная часть «13 Клинической». В приквеле при этом даны основы теории разделения N-явлений на контролируемые Люцифером и Астаротом: оба наделены одинаково огромной силой поражения, но разной природой.
ND-2L (Инкуб или Суккуб)
Первой пациенткой Акиньшина становится Рита (Нино Нинидзе
), страдающая сонным параличом (других патологий нет). Девушка, на первый взгляд, счастлива в браке с мужчиной немного старше, однако тот не совсем уверен, что все именно так. Сонный паралич является не следствием психологических проблем, характерных для такого поведения, а результатом взаимодействия с Инкубом – распутным демоном, ищущим сексуальную связь с женщинами, даже когда они думают, что у них все прекрасно в личной жизни. ND-2L – тоже двойственная сущность. К женщинам она приходит в обличье прекрасного мужчины Инкуба, хотя сам демон, согласно мифологии, безобразен, а к мужчинам – как Суккуб: соответственно, принимая вид красивой девушки. Согласно «13 Клинической», напасть обитает в желчном пузыре, удалять который не всегда необходимо. Достаточно вытащить из него Инкуба/Суккуба и заточить в кулон.
ND-2А (Абаддон)
Во второй половине сезона герой Козловского сталкивается с главным врагом Инкуба – Абаддоном, повелителем бездны, владыкой грязи, уничтожителем и одним из главных приспешников Люцифера, как его называют в разного рода литературе. В 13-й Клинической уверены, что могучий демон может пристать к слабым детям и старикам только из-за родственных грехов, связанных с давлением совести. Так, собственно, и происходит: один из скаутов — зачастую обычных врачей, подозревающих N-диагнозы у пациентов, которым уже нельзя помочь традиционной медициной, — привозит в больницу Лешу (Сергей Дьяков
). У молодого парня — врожденные ментальные расстройства и отказывают почки вместе другими связанными с ними органами. Леша не чувствует вообще никакой боли, но боится вида крови. Еще у него есть отец (Никита Тарасов
), отказавшийся от мальчика в раннем детстве. Теперь он успешный юрист, даже не подозревающий, что в его ДНК бессимптомно развивается Абаддон, подающий голос лишь с муками родительской совести. Узнав из учебников о вражде Абаддона и Суккуба, Акиньшин решается на пересадку почки: от первой пациентки – нерадивому отцу умирающего парня. Битва Суккуба и Абаддона на операционном столе готова вынуть из персонала все сожаление, раскаяние и даже жажду мести, но хирургическое вмешательство в итоге заканчивается успешно. Как и большинство других.
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Рецензия на первый сезон
ND-2B (Бегемот)
Не самый удачливый пациент, чье лечение осложнилось введенным в 13-й Клинической карантином. Психотерапевт Евгений (Григорий Калинин
) долго боролся с синдромом Туретта, заточенном неожиданно в правой руке: она то и дело хватала любую пищу, чтобы насытить сущность, мимикрирующую вдобавок под булимию. Демон чревоугодия легок на расправу — особенно если его потревожить, как это сделала терапевт Аня (Паулина Андреева
), случайно задевшая Бегемота во время процедуры, похожей на гастроскопию. Одержимый пациент не просто ест все подряд, но и перестает контролировать конечности, а впоследствии и всё тело. Пока этого не произошло, Акиньшин все-таки решается на операцию, но не удаляет полностью Бегемота из тела психолога, а лишь переносит его из желудка в гортань, чтобы Евгений смог контролировать рацион живущей в нем сущности.
ND-2V (Велиал)
Еще одна сущность с тоже отчасти двойственной природой оказывается в основе диагноза беременной уже на позднем сроке Наташи (Кристина Бабушкина
), говорящей всем исключительно правду, какой бы жесткой она ни была. Аня тут же сообщает Кириллу, что это самый легкий для диагностики тип сущности – Велиал. Он вообще никогда не врет, в то время как большинство других пациентов, находящихся у Ани на N-МРТ (или — «исповеди»), пытаются приукрасить действительность. Слабость демона, впрочем, не только в правде, но и в том, что носитель сущности может атаковать только себя. Однако с Наташей ситуация оказывается сложнее: внутри нее вместе с ND-2V живет и будущий ребенок. Герой Козловского однако решается на операцию, чтобы оставить в живых и мать, и ребенка, при этом избавив их от сущности. Большая часть медперсонала мало верит в благоприятный исход, но именно здесь Кирилл опять вступает в контакт со своим демоном, который не отпустит его без нужных обещаний. Но главное для врача — сохранить жизнь всем пациентам.
L-DK2 (Ведьма)
Заместитель начальника управления Минэкономразвития Майя (Алена Акимова
, также креативный продюсер сериала) довела коллегу до самоубийства, но все-таки не смогла побороть онкологию, на фоне которой – уже в тюрьме – у нее началось резкое ухудшение зрения. Единственная пациентка 13-й Клинической, добровольно подписавшая «договор с дьяволом» и ставшая ведьмой, ну или просто женщиной, которая может влиять на энтропию. Как и в случае с главврачом больницы, L-сущность должна передать кому-то особые навыки. Так как эта сила все-таки меньшего масштаба (цифры в диагнозе характеризуют величину), то врачи могут ее обуздать и, если что, выбрать, куда заселить. Правда, герой Козловского не готов наблюдать за вялотекущей смертью даже уголовницы, так что решается на опасную и не согласованную руководством операцию. Впрочем, и это не самое важное. Именно при поступлении в больницу Майи выясняется, что заместитель главврача Ирина (Виктория Исакова
) – тоже ведьма, когда-то подписавшая договор с Люцифером (это как раз должно быть раскрыто в «13 Клинической. Начало»). Более того, такой договор передается по наследству, так что у ее дочери Ани в исполнении Андреевой проявляется еще больше сверхъестественных сил.
ND-3H (Химера)
Семейный конфликт жаждущей власти Ирины и Ани, отказавшейся от использования ведьминского то ли дара, то ли проклятья, становится ключевым для финала «13 Клинической». Особенно — учитывая романтическую линию, которая развивается между героями Данилы Козловского и Паулины Андреевой. Так, в заключительной серии пациентом мистической больницу становится Химера (Денис Бургазлиев
), принимающий уникальный образ для всех, кто на него смотрит. Для Акиньшина он становится Аней, которую уже нельзя спасти. К счастью, как и все болезни, окутываемые сущностью третьего порядка, это лечится.
ND-3L (Лярва)
«13 Клиническая» эффектно закольцовывает сезон историей простого паренька Ромы (Станислав Белозеров
), который с первой серии был соседом Кирилла по палате, а к финалу выписался из мистической больницы. У Ромы, не выпускающего из рук «Волшебную гору» Томаса Манна, где скрывает запрещенный в 13-й Клинической телефон (а также множество ключей к сериалу), хроническая лярва. Дух усопшего, не позволяющий юноше спокойно жить, повергая в депрессию, которую Рома глушит местными обезболивающими. Тем не менее именно паренек, все-таки столкнувшийся с обычной жизнью после выписки, становится помощником Кирилла Акиньшина – врача, не готового работать ни с собственной виной, ни с совестью пациентов, а лишь технично удаляющего разные опухоли, даже если они имеют сверхъестественную природу.
Как образовались все эти фантастические диагнозы, можно узнать в «13 Клинической. Начало», все серии которой выйдут в онлайн-кинотеатре Иви 19 декабря
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«13 клиническая. Начало»
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