Улица в три дома: «Сто лет одиночества» — несмелая экранизация великого романа

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Лайфстайл Александр Петров впервые станет отцом Актёр и его супруга ждут первенца

Обзор сериалов «Комбинация»: Из каждого утюга История самого известного русского герлз-бэнда

Интервью Илья Ермолов: «В этой вселенной сам черт ногу сломит» Режиссер «13 Клинической. Начало» – о погружении в N-диагнозы, Тарковском и дискурсе вокруг тем веры и вины

Новости кино «Роман Костомаров: Рожденный дважды» получил приз «Лучший главный герой» на фестивале спортивного кино в Италии Смотр проходил с 10 по 15 декабря в Палермо

Спутник телезрителя «Неадекватные люди 2»: Любовь да совет В ночь с 17 на 18 декабря, 00:45, Дом Кино

Новости кино Денис Шведов, Филипп Янковский и Екатерина Волкова окажутся в «Резервации» Стартовали съемки мультижанрового сериала

Новости кино Иван Охлобыстин, Анна Хилькевич и Дмитрий Харатьян сядут в «Новогодний экспресс» Завершились съемки праздничного музыкального фильма